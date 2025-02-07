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Меджлумов Муслим



07.02.2025 BI.Zone PAM заменит в «Сбере» зарубежное решение по защите привилегированного доступа 1
16.09.2024 Владелец бренда Rostic’s внедрил решения BI.Zone Security Fitness и BI.Zone CESP 1
02.08.2024 Bi.Zone EDR и Bi.Zone Compliance Platform совместимы с «Ред ОС» 8 1
25.07.2023 Bi.Zone: трое из четырех входящих писем для российских компаний — нелегитимные 1
06.04.2023 Российский сервис от BI.ZONE защищает электронную почту от новой уязвимости Microsoft Outlook 1
16.02.2023 «ДиалогНаука» и BI.ZONE заключили соглашение о партнерстве 1
01.02.2023 Qrator Labs зафиксировала рекордную по скорости DDoS-атаку на инфраструктуру Bi.Zone 1
19.01.2023 МТС разработала альтернативное решение для управления корпоративными сетями – SD-WAN – под ключ 1
22.12.2022 Bi.Zone запустила платформу Cyber Polygon для индивидуальных тренировок 1
06.10.2022 Государство выдаст Минцифры 900 миллионов на защиту телеком-компаний от кибератак 1
31.08.2022 ВСК защищена более чем от 13 тыс. нежелательных ресурсов ежедневно 1
07.07.2022 Bi.zone защитит подразделение ГК «Эконива» от DDoS-атак 1
26.03.2021 BI.Zone представила новое решение класса SD-WAN со встроенными функциями безопасности 1
20.11.2019 BI.ZONE и Qrator Labs представили решение по защите от DDoS-атак 1
10.07.2019 Bi.zone открывает направление аутсорсинга кибербезопасности 1
26.02.2018 «Ростелеком» представил облачное решение для защиты веб-ресурсов 1
13.02.2018 «Ростелеком» защитит «Техносерв Cloud» от DDoS-атак 1
23.01.2018 «Ростелеком» и Positive Technologies вместе займутся защитой веб-приложений 2
01.02.2017 Stack Group: две трети запросов на размещение ИТ-инфраструктуры в облаке связаны с ИБ 1
09.12.2016 «Ростелеком» отразил DDoS-атаки на крупнейшие банки и финансовые организации России 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Меджлумов Муслим и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 315 15
Ростелеком 9724 6
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4897 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 2
IBM - International Business Machines Corp 9444 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 61 1
Samsung Electronics 10275 1
Код Безопасности 620 1
InfoWatch - Инфовотч 1016 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 627 1
GitHub 826 1
Stack Group - Стек Групп 160 1
Deutsche Telekom 911 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1193 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 141 1
StormWall - Сторм системс 69 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12687 1
ДиалогНаука 252 1
Microsoft Corporation 24651 1
Ред Софт - Red Soft 713 1
НСПК - Национальная система платежных карт 815 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7348 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 198 1
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 13 1
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 15 1
Юнирест - Rostcic’s - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 53 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4530 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11688 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 234 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 186 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1379 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27608 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4700 13
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3113 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21210 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3314 8
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  662 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20687 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50733 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15770 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12784 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29794 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30829 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2214 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15959 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4876 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19468 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1916 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12667 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7612 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24206 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5791 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 235 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11986 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5042 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10130 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2778 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6159 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 718 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6049 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 251 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6415 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3212 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6116 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 652 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1435 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 307 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 429 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12558 1
Wireguard VPN - Коммуникационный протокол шифрования виртуальных частных сетей 22 1
Сбер - BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center - BI.ZONE IRP 11 3
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 13 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4483 3
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 25 3
Microsoft Windows BitLocker 936 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 366 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 262 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Сбер - BI.ZONE Secure DNS 5 1
Сбер - BI.Zone CyberEdge 2 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 26 1
NVision Барьер 651 1
Microsoft Outlook 1392 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 140 1
Сбер - BI.Zone Compliance Platform - BI.Zone GRC - BI.Zone Governance, Risk and Compliance 13 1
Microsoft Windows 15699 1
Linux OS 9990 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 936 1
Apple macOS 2068 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 260 1
Лямин Александр 74 2
Чумаченко Константин 11 1
Самарцев Дмитрий 9 1
Дергилёв Никита 44 1
Гуриев Марат 17 1
Бокова Людмила 82 1
Касперская Наталья 291 1
Лукацкий Алексей 119 1
Демидов Сергей 127 1
Сачков Илья 122 1
Ведехин Игорь 28 1
Лебедев Владимир 67 1
Голов Андрей 49 1
Окулесский Василий 26 1
Ермаков Кирилл 7 1
Путин Владимир 3184 1
Филиппов Максим 48 1
Соловьев Михаил 30 1
Барташевич Станислав 6 1
Гончаров Павел 4 1
Андреев Валерий 25 1
Воробьев Иван 1 1
Сердюк Виктор 42 1
Замулин Александр 1 1
Рустамов Рустам 416 1
Цайтлер Наталия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144887 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52174 1
Европа 21788 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1119 1
Азия - Азиатский регион 5545 1
Ирландия - Республика 1012 1
Германия - Федеративная Республика 12699 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1571 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 237 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48160 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51231 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5671 5
Энергетика - Energy - Energetically 5100 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14404 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10971 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8487 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2364 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6966 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1217 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1311 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24181 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18581 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29184 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3957 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4834 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5783 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8705 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2132 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2909 1
Национальный проект 308 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1882 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1087 1
Химическая промышленность - Chemical industry 273 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8650 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2414 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 293 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3168 1
Gartner - Гартнер 3560 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 2
Cyber Polygon 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339511, в очереди разбора - 769518.
Создано именных указателей - 168213.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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