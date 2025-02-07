Меджлумов Муслим
Меджлумов Муслим и организации, системы, технологии, персоны:
|Лямин Александр 74 2
|Чумаченко Константин 11 1
|Самарцев Дмитрий 9 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Гуриев Марат 17 1
|Бокова Людмила 82 1
|Касперская Наталья 291 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Демидов Сергей 127 1
|Сачков Илья 122 1
|Ведехин Игорь 28 1
|Лебедев Владимир 67 1
|Голов Андрей 49 1
|Окулесский Василий 26 1
|Ермаков Кирилл 7 1
|Путин Владимир 3184 1
|Филиппов Максим 48 1
|Соловьев Михаил 30 1
|Барташевич Станислав 6 1
|Гончаров Павел 4 1
|Андреев Валерий 25 1
|Воробьев Иван 1 1
|Сердюк Виктор 42 1
|Замулин Александр 1 1
|Рустамов Рустам 416 1
|Цайтлер Наталия 1 1
|Gartner - Гартнер 3560 1
|Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339511, в очереди разбора - 769518.
Создано именных указателей - 168213.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.