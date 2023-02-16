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«ДиалогНаука» и BI.ZONE заключили соглашение о партнерстве

«ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, и компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE заключили партнерское соглашение. В соответствии с достигнутыми договоренностями «ДиалогНаука» будет использовать решения и сервисы BI.ZONE в рамках комплексных проектов для корпоративных заказчиков.

«ДиалогНаука» расширила продуктовый портфель решениями BI.ZONE. Они обеспечивают комплексную кибербезопасность, охватывая и технические, и организационные меры для компании любого масштаба. Партнеры планируют проведение совместных мероприятий для потенциальных заказчиков, участие в выставках и конференциях.

BI.ZONE помогает организациям по всему миру безопасно развивать бизнес в цифровую эпоху. Компания специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг. С момента основания в 2016 г. BI.ZONE реализовала более 1000 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и многих других. Компетенции команды признаны на международном уровне и подтверждены сертификатами крупнейших мировых агентств.

«Решения, разработанные BI.ZONE, гармонично дополняют наш продуктовый портфель и позволят повысить защищенность наших заказчиков от современных угроз информационной безопасности. В текущем году у нас уже запланировано несколько проектов, в которых мы планируем на практике использовать продукты BI.ZONE», — сказал Виктор Сердюк, генеральный директор АО «ДиалогНаука».

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Цифровизация

«Мы рады, что «ДиалогНаука» остановилась на наших решениях, работая над укреплением продуктовой линейки. Это партнерство поможет клиентам компании подготовиться к новым киберугрозам и вывести защиту на новый уровень», — отметил директор по продуктам и технологиям BI.ZONE Муслим Меджлумов.

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