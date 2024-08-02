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Bi.Zone EDR и Bi.Zone Compliance Platform совместимы с «Ред ОС» 8

Внедрение решений позволит компаниям оперативно перейти на отечественный технологический стек и соответствовать требованиям по работе с персональными данными (ПДн), государственными информационными системами (ГИС) и объектами критической информационной инфраструктуры (ОКИИ). Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Специалисты компаний «Ред Софт» и Bi.Zone провели проверку совместимости своих продуктов: операционной системы «Ред ОС» 8 с решением для автоматизации процессов кибербезопасности и выполнения требований законодательства Bi.Zone Compliance Platform и решением Bi.Zone EDR для мониторинга на конечных точках сложных угроз и реагирования на них. По результатам тестирования продукты продемонстрировали стабильную совместную работу.

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт»: «Ред Софт» разрабатывает решения с учетом пожеланий наших заказчиков, которым важно пользоваться сертифицированными разработками и соответствовать государственным требованиям при работе с информацией. Мы активно сотрудничаем с экспертами отечественного ИT-рынка, решения которых ускорят процессы мониторинга информационной безопасности и помогут нашим пользователям своевременно выполнять требования законодательства».

Муслим Меджлумов, директор по продуктам и технологиям Bi.Zone: «Совместимость наших решений открывает для компаний возможность быстро и бесшовно перейти на российский технологический стек. Это особенно актуально в условиях перехода на отечественные решения. В рамках партнерства мы ожидаем дальнейшего развития и совместных интересных кейсов».

Bi.Zone EDR помогает обнаруживать сложные угрозы на рабочих станциях и серверах, работающих на Windows, macOS и Linux (включая российские дистрибутивы), а также в контейнерных средах. Кроме того, решение позволяет оперативно реагировать на инциденты автоматически и вручную.

Среди ключевых задач, которые решает Bi.Zone EDR, — выявление сложных атак на ранних этапах, в том числе таких, которые обходят классические превентивные СЗИ, а также повышение эффективности реагирования за счет встроенных инструментов, которые позволяют реагировать на инциденты вручную и автоматически, даже офлайн. Решение также обеспечивает прозрачность состояния конечных точек, фиксируя все происходящее на них в режиме реального времени. Это особенно важно для расследований и определения первоначальной точки атаки.

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Кроме того, Bi.Zone EDR обеспечивает автоматизированное выявление недостатков инфраструктуры. Объем телеметрии также позволяет выявлять недостатки конфигурации ОС и ПО. Это помогает найти слабые точки инфраструктуры и таким образом защититься еще до взлома.

Bi.Zone Compliance Platform — решение для автоматизации процессов кибербезопасности и выполнения требований законодательства. Платформа обеспечивает соответствие требованиям по работе с ПДн, ГИС и ОКИИ. Решение позволяет управлять ИT-активами и уязвимостями кибербезопасности, а также ускорить их устранение. С помощью Bi.Zone Compliance Platform компании могут оценить эффективность существующих мер защиты информационных систем, разработать и актуализировать модель угроз и подготовиться к аттестации. Платформа учитывает все изменения в нормативных актах и позволяет сэкономить ресурсы сотрудников при обновлении документов.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Операционная система «Ред ОС» может применяться в организациях с высокими требованиями к кибербезопасности и сохранности персональных данных (до первого класса включительно).

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