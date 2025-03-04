Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab

Curator запускает в России собственную сеть доставки контента Curator.CDN Компания Curator, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, сообщает о полномасштабном запуске собственной сети доставки контента Curator.CDN с ин

Аналитика DDoS-атак за III квартал 2024 г.: количество DDoS-атак выросло на 80% тевом и транспортном уровнях, и на 70% – на уровне приложений. Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs. «Данный рост можно связать с сезонностью: после летнего спада основной пик актив

Qrator Labs расширяет сеть: запущен новый центр очистки трафика в Москве Компания Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействи

В России выросла длительность и мощность DDoS-атак тов. Об этом в начале августа 2024 г. сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на отчет от компании Qrator Labs. По данным из исследования Qrator Labs, в целом наибольшее количество DDoS

Аналитика DDoS-атак за II квартал 2024 г.: онлайн-букмекеры стали первыми по количеству атак из-за Чемпионата Европы по футболу ровне приложений L7 (с пиковым показателем более 1,5 млн rps). Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs. «Первое место микросегмента «онлайн-букмекеры» по количеству и интенсивности ата

Россияне не поделили технологии интернет-слежки. ИБ-тяжеловес отнимает патент у новичка на рынке Старички против новичков Российская ИБ-компания Qrator Labs, которая специализируется на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрали

Qrator Labs: статистика DDoS-атак за I квартал 2024 года Компания Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации

Компания PRO32 дополнила продуктовый портфель решением для защиты от DDoS-атак Qrator Labs бого размера, государственных структур и домашних пользователей, заключила партнерское соглашение с Qrator Labs, специализирующейся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействи

Россия заняла 13 место в рейтинге стабильности национального сегмента Интернета Интернет в случае сбоя у главного Интернет-провайдера страны. Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs. По результатам исследования национальных сегментов 187 стран мира в 2023 г. был

Qrator Labs зафиксировала всплеск бот-активности в период распродаж «Черной пятницы» 2023 аструктуры, совершая кражу учетных записей или организуя DDoS-атаки на приложения. В ноябре 2023 г. Qrator Labs зафиксировала резкий рост активности вредоносных ботов. В первую очередь атакам б

Статистика DDoS-атак в III квартале 2023 года иболее атакуемых сегментов замыкает Медиа с показателем 4,99%. Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs. Спускаясь на уровень ниже – в микросегменты, видится следующая картина: финансов

CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs ТС объявила о том, что облачный провайдер CloudMTS представил решение на базе партнерской платформы Qrator Labs, позволяющее защищать приложения и веб-ресурсы от DDoS-атак вне зависимости от их

Qrator Labs представила статистику DDoS-атак во втором квартале 2023 года остью злоумышленников в весенний период и в сентябре – в начале бизнес-сезона», – сказал основатель Qrator Labs Александр Лямин. Длительность атак во втором квартале показала отрицательную дина

Статистика DDoS-атак в I квартале 2023 года Компания Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации

Qrator Labs зафиксировала рекордную по скорости DDoS-атаку на инфраструктуру Bi.Zone /с. DDoS-атака типа UDP flood была организована 28 января 2023 г. на инфраструктуру MSSP-провайдера Qrator Labs – компанию Bi.Zone. Во время атаки UDP flood сервер-жертва получает огромное коли

Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 году оться, и злоумышленники начали эскалацию сложности, чтобы добиться результата», – сказал основатель Qrator Labs Александр Лямин. По сравнению с 2021 г. в 2022 г. общее количество атак выросло н

Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в III квартале 2022 года сивность все равно превышает показатели 2021 г. в десятки раз. Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs. Максимальная из зарегистрированных атак за III квартале 2022 г. длилась более 1

Qrator Labs и Cloud Networks подписали партнерское соглашение й интегратор Cloud Networks объявляют о начале сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs. Cloud Networks предоставляет услуги в сфере системной интеграции, облачного конс

Размер Рунета растет, но его устойчивость падает о менее устойчивым – это следует из ежегодного отчета устойчивости национального сегмента интернета Qrator Labs, с которым ознакомился CNews. Рейтинг государств составлен в порядке возрастания

Украинские телеком-диверсанты чуть не сломали Рунет. Виновный найден ров, пишет «Коммерсант». Известно об этом стало лишь месяц спустя благодаря исследователям компании Qrator Labs, специализирующейся на информационной безопасности. Тайный перехват российского т

Qrator Labs открыла четвертый центр очистки трафика в Москве Эксперт в области защиты от DDoS-атак компания Qrator Labs открыла четвертый центр очистки трафика в Москве. Новая точка присутствия запущен

Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в IV квартале 2021 года Layer), IV квартал 2021 г. оказался существенно более интересным с точки зрения размеров ботнетов. Qrator Labs зафиксировала новый ботнет, насчитывавший 160 097 устройств, что почти в три раза

Qrator Labs запустила новый центр очистки трафика в Москве анией «Мегафон». Запустив четвертую точку присутствия в Москве вместе с оператором связи «Мегафон», Qrator Labs не только расширила свою сеть фильтрации, но и повысила ее производительность. Те

Qrator Labs выпускает решение для защиты от ботов Qrator Bot Protection женных компонентов сайта. Решение Qrator Bot Protection уже встроено в платформу фильтрации трафика Qrator Labs, что позволяет развернуть его за несколько минут без установки специального прогр

Зафиксирован рекордный рост числа DDoS-атак на российский финансовый сектор в неделю, а на 11 сентября их пришлось более 300», – комментирует основатель и генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин. Пик атак случился в выходные, поскольку предполагается, что в эт

Сервис защиты от DDoS-атак Qrator Labs доступен в Huawei Cloud Marketplace DDoS-атакам, заключила партнерское соглашение с Huawei Cloud Marketplace, благодаря которому сервис Qrator Labs по защите от DDoS-атак теперь доступен широкому кругу клиентов в экосистеме Huawe

Qrator Labs выходит в Южную Америку ю получения выкупа или организации DDoS-атак на заказ. Открывая новую точку присутствия в Бразилии, Qrator Labs увеличивает покрытие своей сети во всем регионе Южной Америки, так что теперь усл

Отчет о состоянии сетевой безопасности и доступности интернета в 2020 году ные, предоставленные в отчете, собраны на основе статистики и наблюдений по сети фильтрации трафика Qrator Labs. В 2020 году количество DDoS-атак лишь увеличилось, а самые опасные из них можно

Qrator Labs открыла центр очистки трафика в Дубае ится под особенным ударом. Открытие ЦОТ в Дубае становится важным этапом в развитии сети фильтрации Qrator Labs и стратегии глобальной экспансии компании. С помощью этой точки присутствия компа

Qrator Labs поможет защитить от DDoS-атак клиентов дата-центра Oxygen ion Center) Oxygen развивает стек облачных продуктов в области информационной безопасности. Решение Qrator Labs по защите от DDoS-атак и взломов дополнит перечень сервисов ЦОДа. Клиентам дата-ц

Qrator Labs представила исследование устойчивости национальных сегментов интернета в 2020 году другим Tier-1 операторам. Рейтинг устойчивости национальных сегментов сети интернет рассчитывается Qrator Labs пятый год подряд (первое исследование было опубликовано в 2016 году). По результа

Qrator Labs выпустила сервис защиты серверов доступа Metatrader 5 от DDoS-атак ручки, уход постоянных клиентов к конкурентам и невозможность привлечь новых пользователей. Решение Qrator Labs целенаправленно анализирует бизнес-эффект подобных кибератак и устраняет потенциа

Qrator Labs открыла центр фильтрации трафика в Японии г по противодействию сетевым атакам еще большему числу клиентов. Азия – ключевой регион для бизнеса Qrator Labs, и запуск новой точки присутствия – часть стратегического плана экспансии компани

Qrator Labs рассказала о трафике ресурсов Рунета и статистике DDoS-атак период распространения коронавируса. Отчёт подготовлен на основе статистики, собранной по клиентам Qrator Labs за февраль-март 2020 года. Распространение вируса COVID-19 по всему миру, а также

Qrator Labs сделала бесплатным свой сервис по защите от DDoS-атак ервисы или запускают многочисленные акции, чтобы поддержать своих пользователей. Для таких компаний Qrator Labs предлагает бесплатное использование своих сервисов до 31 мая 2020 г. включительно

Qrator Labs обеспечит защиту клиентов GlobalDots от масштабных DDoS-атак нологий, ускорения работы ресурсов и обеспечения безопасности. Заключение партнерского соглашения с Qrator Labs позволит GlobalDots расширить возможности в области обеспечения доступности интер

BI.ZONE и Qrator Labs представили решение по защите от DDoS-атак BI.ZONE и Qrator Labs представили в рамках SOC-Форума 2019 совместное решение в области противодействия