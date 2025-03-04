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Curator Эйч-Эль-Эль Qrator Labs Highload Lab
Qrator Labs предоставляет услуги по сетевой безопасности с 2009 года, обеспечивая для своих клиентов непрерывную доступность интернет-ресурсов и противодействие DDoS-атакам. Облачная инфраструктура компании имеет отличное покрытие как в Европе, так и в США, а также в странах Ближнего Востока, Южной Америки и Азии, - и обеспечивается четырнадцатью точками фильтрации. Глобальная система мониторинга интернета Qrator.Radar является разработкой компании и предоставляет данные о BGP-сессиях в реальном времени (свыше 700 BGP-сессий). Компания также предоставляет спектр услуг по сетевой безопасности, включая WAF и CDN в партнерстве с провайдерами этих услуг в мире.
|04.03.2025
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Curator запускает в России собственную сеть доставки контента Curator.CDN
Компания Curator, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, сообщает о полномасштабном запуске собственной сети доставки контента Curator.CDN с ин
|22.10.2024
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Аналитика DDoS-атак за III квартал 2024 г.: количество DDoS-атак выросло на 80%
тевом и транспортном уровнях, и на 70% – на уровне приложений. Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs. «Данный рост можно связать с сезонностью: после летнего спада основной пик актив
|16.10.2024
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Qrator Labs расширяет сеть: запущен новый центр очистки трафика в Москве
Компания Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействи
|07.08.2024
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В России выросла длительность и мощность DDoS-атак
тов. Об этом в начале августа 2024 г. сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на отчет от компании Qrator Labs. По данным из исследования Qrator Labs, в целом наибольшее количество DDoS
|07.08.2024
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Аналитика DDoS-атак за II квартал 2024 г.: онлайн-букмекеры стали первыми по количеству атак из-за Чемпионата Европы по футболу
ровне приложений L7 (с пиковым показателем более 1,5 млн rps). Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs. «Первое место микросегмента «онлайн-букмекеры» по количеству и интенсивности ата
|29.07.2024
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Россияне не поделили технологии интернет-слежки. ИБ-тяжеловес отнимает патент у новичка на рынке
Старички против новичков Российская ИБ-компания Qrator Labs, которая специализируется на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрали
|16.05.2024
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Qrator Labs: статистика DDoS-атак за I квартал 2024 года
Компания Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации
|29.01.2024
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Компания PRO32 дополнила продуктовый портфель решением для защиты от DDoS-атак Qrator Labs
бого размера, государственных структур и домашних пользователей, заключила партнерское соглашение с Qrator Labs, специализирующейся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействи
|20.12.2023
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Россия заняла 13 место в рейтинге стабильности национального сегмента Интернета
Интернет в случае сбоя у главного Интернет-провайдера страны. Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs. По результатам исследования национальных сегментов 187 стран мира в 2023 г. был
|06.12.2023
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Qrator Labs зафиксировала всплеск бот-активности в период распродаж «Черной пятницы» 2023
аструктуры, совершая кражу учетных записей или организуя DDoS-атаки на приложения. В ноябре 2023 г. Qrator Labs зафиксировала резкий рост активности вредоносных ботов. В первую очередь атакам б
|01.11.2023
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Статистика DDoS-атак в III квартале 2023 года
иболее атакуемых сегментов замыкает Медиа с показателем 4,99%. Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs. Спускаясь на уровень ниже – в микросегменты, видится следующая картина: финансов
|29.08.2023
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CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs
ТС объявила о том, что облачный провайдер CloudMTS представил решение на базе партнерской платформы Qrator Labs, позволяющее защищать приложения и веб-ресурсы от DDoS-атак вне зависимости от их
|31.07.2023
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Qrator Labs представила статистику DDoS-атак во втором квартале 2023 года
остью злоумышленников в весенний период и в сентябре – в начале бизнес-сезона», – сказал основатель Qrator Labs Александр Лямин. Длительность атак во втором квартале показала отрицательную дина
|25.04.2023
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Статистика DDoS-атак в I квартале 2023 года
Компания Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации
|01.02.2023
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Qrator Labs зафиксировала рекордную по скорости DDoS-атаку на инфраструктуру Bi.Zone
/с. DDoS-атака типа UDP flood была организована 28 января 2023 г. на инфраструктуру MSSP-провайдера Qrator Labs – компанию Bi.Zone. Во время атаки UDP flood сервер-жертва получает огромное коли
|27.01.2023
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Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 году
оться, и злоумышленники начали эскалацию сложности, чтобы добиться результата», – сказал основатель Qrator Labs Александр Лямин. По сравнению с 2021 г. в 2022 г. общее количество атак выросло н
|07.11.2022
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Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в III квартале 2022 года
сивность все равно превышает показатели 2021 г. в десятки раз. Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs. Максимальная из зарегистрированных атак за III квартале 2022 г. длилась более 1
|06.10.2022
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Qrator Labs и Cloud Networks подписали партнерское соглашение
й интегратор Cloud Networks объявляют о начале сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs. Cloud Networks предоставляет услуги в сфере системной интеграции, облачного конс
|07.09.2022
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Размер Рунета растет, но его устойчивость падает
о менее устойчивым – это следует из ежегодного отчета устойчивости национального сегмента интернета Qrator Labs, с которым ознакомился CNews. Рейтинг государств составлен в порядке возрастания
|27.04.2022
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Украинские телеком-диверсанты чуть не сломали Рунет. Виновный найден
ров, пишет «Коммерсант». Известно об этом стало лишь месяц спустя благодаря исследователям компании Qrator Labs, специализирующейся на информационной безопасности. Тайный перехват российского т
|27.04.2022
|Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в I квартале 2022 года
|30.03.2022
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Qrator Labs открыла четвертый центр очистки трафика в Москве
Эксперт в области защиты от DDoS-атак компания Qrator Labs открыла четвертый центр очистки трафика в Москве. Новая точка присутствия запущен
|28.01.2022
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Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в IV квартале 2021 года
Layer), IV квартал 2021 г. оказался существенно более интересным с точки зрения размеров ботнетов. Qrator Labs зафиксировала новый ботнет, насчитывавший 160 097 устройств, что почти в три раза
|25.01.2022
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Qrator Labs запустила новый центр очистки трафика в Москве
анией «Мегафон». Запустив четвертую точку присутствия в Москве вместе с оператором связи «Мегафон», Qrator Labs не только расширила свою сеть фильтрации, но и повысила ее производительность. Те
|22.09.2021
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Qrator Labs выпускает решение для защиты от ботов Qrator Bot Protection
женных компонентов сайта. Решение Qrator Bot Protection уже встроено в платформу фильтрации трафика Qrator Labs, что позволяет развернуть его за несколько минут без установки специального прогр
|16.09.2021
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Зафиксирован рекордный рост числа DDoS-атак на российский финансовый сектор
в неделю, а на 11 сентября их пришлось более 300», – комментирует основатель и генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин. Пик атак случился в выходные, поскольку предполагается, что в эт
|04.08.2021
|Qrator Labs опубликовала статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов во II квартале 2021 года
|14.07.2021
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Сервис защиты от DDoS-атак Qrator Labs доступен в Huawei Cloud Marketplace
DDoS-атакам, заключила партнерское соглашение с Huawei Cloud Marketplace, благодаря которому сервис Qrator Labs по защите от DDoS-атак теперь доступен широкому кругу клиентов в экосистеме Huawe
|07.04.2021
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Qrator Labs выходит в Южную Америку
ю получения выкупа или организации DDoS-атак на заказ. Открывая новую точку присутствия в Бразилии, Qrator Labs увеличивает покрытие своей сети во всем регионе Южной Америки, так что теперь усл
|22.03.2021
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Отчет о состоянии сетевой безопасности и доступности интернета в 2020 году
ные, предоставленные в отчете, собраны на основе статистики и наблюдений по сети фильтрации трафика Qrator Labs. В 2020 году количество DDoS-атак лишь увеличилось, а самые опасные из них можно
|02.03.2021
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Qrator Labs открыла центр очистки трафика в Дубае
ится под особенным ударом. Открытие ЦОТ в Дубае становится важным этапом в развитии сети фильтрации Qrator Labs и стратегии глобальной экспансии компании. С помощью этой точки присутствия компа
|27.01.2021
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Qrator Labs поможет защитить от DDoS-атак клиентов дата-центра Oxygen
ion Center) Oxygen развивает стек облачных продуктов в области информационной безопасности. Решение Qrator Labs по защите от DDoS-атак и взломов дополнит перечень сервисов ЦОДа. Клиентам дата-ц
|07.09.2020
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Qrator Labs представила исследование устойчивости национальных сегментов интернета в 2020 году
другим Tier-1 операторам. Рейтинг устойчивости национальных сегментов сети интернет рассчитывается Qrator Labs пятый год подряд (первое исследование было опубликовано в 2016 году). По результа
|15.05.2020
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Qrator Labs выпустила сервис защиты серверов доступа Metatrader 5 от DDoS-атак
ручки, уход постоянных клиентов к конкурентам и невозможность привлечь новых пользователей. Решение Qrator Labs целенаправленно анализирует бизнес-эффект подобных кибератак и устраняет потенциа
|28.04.2020
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Qrator Labs открыла центр фильтрации трафика в Японии
г по противодействию сетевым атакам еще большему числу клиентов. Азия – ключевой регион для бизнеса Qrator Labs, и запуск новой точки присутствия – часть стратегического плана экспансии компани
|13.04.2020
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Qrator Labs рассказала о трафике ресурсов Рунета и статистике DDoS-атак
период распространения коронавируса. Отчёт подготовлен на основе статистики, собранной по клиентам Qrator Labs за февраль-март 2020 года. Распространение вируса COVID-19 по всему миру, а также
|25.03.2020
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Qrator Labs сделала бесплатным свой сервис по защите от DDoS-атак
ервисы или запускают многочисленные акции, чтобы поддержать своих пользователей. Для таких компаний Qrator Labs предлагает бесплатное использование своих сервисов до 31 мая 2020 г. включительно
|17.12.2019
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Qrator Labs обеспечит защиту клиентов GlobalDots от масштабных DDoS-атак
нологий, ускорения работы ресурсов и обеспечения безопасности. Заключение партнерского соглашения с Qrator Labs позволит GlobalDots расширить возможности в области обеспечения доступности интер
|20.11.2019
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BI.ZONE и Qrator Labs представили решение по защите от DDoS-атак
BI.ZONE и Qrator Labs представили в рамках SOC-Форума 2019 совместное решение в области противодействия
|13.11.2019
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Qrator Labs представила исследование киберугроз в российском онлайн-ритейле
ommerce-компании в массе своей сталкиваются реже», – сказал Артем Гавриченков, технический директор Qrator Labs. Более половины опрошенных отмечают рост DDoS-атак за последний год. В то же врем
Curator и организации, системы, технологии, персоны:
|Лямин Александр 74 73
|Ткачев Дмитрий 10 9
|Гавриченков Артем 8 8
|Тарасов Георгий 7 6
|Новиков Иван 10 5
|Коротнев Константин 34 5
|Степаненко Василий 42 4
|Меджлумов Муслим 20 3
|Семеняк Алексей 9 3
|Халин Дмитрий 56 3
|Шаблыков Никита 29 3
|Хайретдинов Рустэм 83 3
|Блинов Михаил 73 2
|Яшин Леонид 21 2
|Ермаченков Алексей 14 2
|Марков Александр 5 2
|Стуров Дмитрий 33 2
|Кузнецов Станислав 133 2
|Ковалев Александр 162 2
|Хайрук Сергей 27 2
|Ходаков Сергей 42 2
|Пшыченко Дмитрий 20 2
|Корчагин Игорь 5 2
|Дубровин Владимир 3 2
|Путин Владимир 3213 2
|Кожанов Михаил 2 2
|Забусов Николай 9 1
|Ермаков Кирилл 7 1
|Галушкин Олег 182 1
|Бегтин Иван 61 1
|Самарцев Дмитрий 9 1
|Кусков Денис 221 1
|Азимов Александр 1 1
|Асланян Сергей 103 1
|Чекель Павел 15 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Сапунов Алексей 37 1
|Качалин Алексей 5 1
|Айвазов Александр 31 1
|Крок Александр 2 1
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