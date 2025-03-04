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Curator Эйч-Эль-Эль Qrator Labs Highload Lab

Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab

Qrator Labs предоставляет услуги по сетевой безопасности с 2009 года, обеспечивая для своих клиентов непрерывную доступность интернет-ресурсов и противодействие DDoS-атакам. Облачная инфраструктура компании имеет отличное покрытие как в Европе, так и в США, а также в странах Ближнего Востока, Южной Америки и Азии, - и обеспечивается четырнадцатью точками фильтрации.  Глобальная система мониторинга интернета Qrator.Radar является разработкой компании и предоставляет данные о BGP-сессиях в реальном времени (свыше 700 BGP-сессий). Компания также предоставляет спектр услуг по сетевой безопасности, включая WAF и CDN в партнерстве с провайдерами этих услуг в мире.


04.03.2025 Curator запускает в России собственную сеть доставки контента Curator.CDN

Компания Curator, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, сообщает о полномасштабном запуске собственной сети доставки контента Curator.CDN с ин
22.10.2024 Аналитика DDoS-атак за III квартал 2024 г.: количество DDoS-атак выросло на 80%

тевом и транспортном уровнях, и на 70% – на уровне приложений. Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs. «Данный рост можно связать с сезонностью: после летнего спада основной пик актив
16.10.2024 Qrator Labs расширяет сеть: запущен новый центр очистки трафика в Москве 

Компания Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействи
07.08.2024 В России выросла длительность и мощность DDoS-атак

тов. Об этом в начале августа 2024 г. сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на отчет от компании Qrator Labs. По данным из исследования Qrator Labs, в целом наибольшее количество DDoS
07.08.2024 Аналитика DDoS-атак за II квартал 2024 г.: онлайн-букмекеры стали первыми по количеству атак из-за Чемпионата Европы по футболу

ровне приложений L7 (с пиковым показателем более 1,5 млн rps). Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs. «Первое место микросегмента «онлайн-букмекеры» по количеству и интенсивности ата
29.07.2024 Россияне не поделили технологии интернет-слежки. ИБ-тяжеловес отнимает патент у новичка на рынке

Старички против новичков Российская ИБ-компания Qrator Labs, которая специализируется на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрали
16.05.2024 Qrator Labs: статистика DDoS-атак за I квартал 2024 года

Компания Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации

29.01.2024 Компания PRO32 дополнила продуктовый портфель решением для защиты от DDoS-атак Qrator Labs

бого размера, государственных структур и домашних пользователей, заключила партнерское соглашение с Qrator Labs, специализирующейся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействи
20.12.2023 Россия заняла 13 место в рейтинге стабильности национального сегмента Интернета

Интернет в случае сбоя у главного Интернет-провайдера страны. Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs. По результатам исследования национальных сегментов 187 стран мира в 2023 г. был

06.12.2023 Qrator Labs зафиксировала всплеск бот-активности в период распродаж «Черной пятницы» 2023

аструктуры, совершая кражу учетных записей или организуя DDoS-атаки на приложения. В ноябре 2023 г. Qrator Labs зафиксировала резкий рост активности вредоносных ботов. В первую очередь атакам б
01.11.2023 Статистика DDoS-атак в III квартале 2023 года

иболее атакуемых сегментов замыкает Медиа с показателем 4,99%. Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs. Спускаясь на уровень ниже – в микросегменты, видится следующая картина: финансов
29.08.2023 CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs

ТС объявила о том, что облачный провайдер CloudMTS представил решение на базе партнерской платформы Qrator Labs, позволяющее защищать приложения и веб-ресурсы от DDoS-атак вне зависимости от их
31.07.2023 Qrator Labs представила статистику DDoS-атак во втором квартале 2023 года

остью злоумышленников в весенний период и в сентябре – в начале бизнес-сезона», – сказал основатель Qrator Labs Александр Лямин. Длительность атак во втором квартале показала отрицательную дина
25.04.2023 Статистика DDoS-атак в I квартале 2023 года

Компания Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации

01.02.2023 Qrator Labs зафиксировала рекордную по скорости DDoS-атаку на инфраструктуру Bi.Zone

/с. DDoS-атака типа UDP flood была организована 28 января 2023 г. на инфраструктуру MSSP-провайдера Qrator Labs – компанию Bi.Zone. Во время атаки UDP flood сервер-жертва получает огромное коли
27.01.2023 Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 году

оться, и злоумышленники начали эскалацию сложности, чтобы добиться результата», – сказал основатель Qrator Labs Александр Лямин. По сравнению с 2021 г. в 2022 г. общее количество атак выросло н
07.11.2022 Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в III квартале 2022 года

сивность все равно превышает показатели 2021 г. в десятки раз. Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs. Максимальная из зарегистрированных атак за III квартале 2022 г. длилась более 1

06.10.2022 Qrator Labs и Cloud Networks подписали партнерское соглашение

й интегратор Cloud Networks объявляют о начале сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs. Cloud Networks предоставляет услуги в сфере системной интеграции, облачного конс
07.09.2022 Размер Рунета растет, но его устойчивость падает

о менее устойчивым – это следует из ежегодного отчета устойчивости национального сегмента интернета Qrator Labs, с которым ознакомился CNews. Рейтинг государств составлен в порядке возрастания

27.04.2022 Украинские телеком-диверсанты чуть не сломали Рунет. Виновный найден

ров, пишет «Коммерсант». Известно об этом стало лишь месяц спустя благодаря исследователям компании Qrator Labs, специализирующейся на информационной безопасности. Тайный перехват российского т
27.04.2022 Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в I квартале 2022 года
30.03.2022 Qrator Labs открыла четвертый центр очистки трафика в Москве

Эксперт в области защиты от DDoS-атак компания Qrator Labs открыла четвертый центр очистки трафика в Москве. Новая точка присутствия запущен
28.01.2022 Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в IV квартале 2021 года

Layer), IV квартал 2021 г. оказался существенно более интересным с точки зрения размеров ботнетов. Qrator Labs зафиксировала новый ботнет, насчитывавший 160 097 устройств, что почти в три раза
25.01.2022 Qrator Labs запустила новый центр очистки трафика в Москве

анией «Мегафон». Запустив четвертую точку присутствия в Москве вместе с оператором связи «Мегафон», Qrator Labs не только расширила свою сеть фильтрации, но и повысила ее производительность. Те
22.09.2021 Qrator Labs выпускает решение для защиты от ботов Qrator Bot Protection

женных компонентов сайта. Решение Qrator Bot Protection уже встроено в платформу фильтрации трафика Qrator Labs, что позволяет развернуть его за несколько минут без установки специального прогр
16.09.2021 Зафиксирован рекордный рост числа DDoS-атак на российский финансовый сектор

в неделю, а на 11 сентября их пришлось более 300», – комментирует основатель и генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин. Пик атак случился в выходные, поскольку предполагается, что в эт
04.08.2021 Qrator Labs опубликовала статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов во II квартале 2021 года
14.07.2021 Сервис защиты от DDoS-атак Qrator Labs доступен в Huawei Cloud Marketplace

DDoS-атакам, заключила партнерское соглашение с Huawei Cloud Marketplace, благодаря которому сервис Qrator Labs по защите от DDoS-атак теперь доступен широкому кругу клиентов в экосистеме Huawe
07.04.2021 Qrator Labs выходит в Южную Америку

ю получения выкупа или организации DDoS-атак на заказ. Открывая новую точку присутствия в Бразилии, Qrator Labs увеличивает покрытие своей сети во всем регионе Южной Америки, так что теперь усл
22.03.2021 Отчет о состоянии сетевой безопасности и доступности интернета в 2020 году

ные, предоставленные в отчете, собраны на основе статистики и наблюдений по сети фильтрации трафика Qrator Labs. В 2020 году количество DDoS-атак лишь увеличилось, а самые опасные из них можно

02.03.2021 Qrator Labs открыла центр очистки трафика в Дубае

ится под особенным ударом. Открытие ЦОТ в Дубае становится важным этапом в развитии сети фильтрации Qrator Labs и стратегии глобальной экспансии компании. С помощью этой точки присутствия компа
27.01.2021 Qrator Labs поможет защитить от DDoS-атак клиентов дата-центра Oxygen

ion Center) Oxygen развивает стек облачных продуктов в области информационной безопасности. Решение Qrator Labs по защите от DDoS-атак и взломов дополнит перечень сервисов ЦОДа. Клиентам дата-ц
07.09.2020 Qrator Labs представила исследование устойчивости национальных сегментов интернета в 2020 году

другим Tier-1 операторам. Рейтинг устойчивости национальных сегментов сети интернет рассчитывается Qrator Labs пятый год подряд (первое исследование было опубликовано в 2016 году). По результа
15.05.2020 Qrator Labs выпустила сервис защиты серверов доступа Metatrader 5 от DDoS-атак

ручки, уход постоянных клиентов к конкурентам и невозможность привлечь новых пользователей. Решение Qrator Labs целенаправленно анализирует бизнес-эффект подобных кибератак и устраняет потенциа
28.04.2020 Qrator Labs открыла центр фильтрации трафика в Японии

г по противодействию сетевым атакам еще большему числу клиентов. Азия – ключевой регион для бизнеса Qrator Labs, и запуск новой точки присутствия – часть стратегического плана экспансии компани
13.04.2020 Qrator Labs рассказала о трафике ресурсов Рунета и статистике DDoS-атак

период распространения коронавируса. Отчёт подготовлен на основе статистики, собранной по клиентам Qrator Labs за февраль-март 2020 года. Распространение вируса COVID-19 по всему миру, а также
25.03.2020 Qrator Labs сделала бесплатным свой сервис по защите от DDoS-атак

ервисы или запускают многочисленные акции, чтобы поддержать своих пользователей. Для таких компаний Qrator Labs предлагает бесплатное использование своих сервисов до 31 мая 2020 г. включительно
17.12.2019 Qrator Labs обеспечит защиту клиентов GlobalDots от масштабных DDoS-атак

нологий, ускорения работы ресурсов и обеспечения безопасности. Заключение партнерского соглашения с Qrator Labs позволит GlobalDots расширить возможности в области обеспечения доступности интер
20.11.2019 BI.ZONE и Qrator Labs представили решение по защите от DDoS-атак

BI.ZONE и Qrator Labs представили в рамках SOC-Форума 2019 совместное решение в области противодействия
13.11.2019 Qrator Labs представила исследование киберугроз в российском онлайн-ритейле

ommerce-компании в массе своей сталкиваются реже», – сказал Артем Гавриченков, технический директор Qrator Labs. Более половины опрошенных отмечают рост DDoS-атак за последний год. В то же врем

Публикаций - 137, упоминаний - 237

Curator и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4968 20
Onsec - Wallarm - Валарм 37 14
Ростелеком 9821 12
Yandex - Яндекс 7537 12
Microsoft Corporation 24735 9
Информзащита 776 8
Google LLC 11880 7
VK - Mail.ru Group 3470 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12969 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 964 7
Amazon Inc - Amazon.com 3027 6
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 335 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4035 6
InfoWatch - Инфовотч 1028 6
МегаФон 9088 6
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1236 5
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 45 5
SAP SE 5308 4
IBM - International Business Machines Corp 9458 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8813 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 4
Крок - Croc 1780 4
8353 4
Check Point Software Technologies 766 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 309 4
IXcellerate - Икселерейт 126 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 327 4
Huawei 3979 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 626 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 3
Cisco Systems 5136 3
X Corp - Twitter 2872 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 459 3
Selectel - Селектел 396 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 3
Promt - Промт 294 3
Цифра ГК 2452 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2438 10
NanduQ - Qiwi 997 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7457 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2841 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 5
GFG - Lamoda - Купишуз 168 4
Unsplash 896 4
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 3
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1205 3
Альфа-Банк 1785 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 705 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1398 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 132 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 197 2
ГПБ - Газпромбанк 1096 2
Совкомбанк ПАО 260 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 921 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 1
Связной ГК 1372 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 218 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
Neiman Marcus 11 1
Газпром ПАО 1352 1
Ингосстрах СПАО 425 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 286 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 1
Спортмастер - Sportmaster 178 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 1
Runa Capital 158 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 16 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5524 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3172 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3084 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4255 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4856 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2783 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2926 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 470 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5029 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 988 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2546 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3383 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1145 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 332 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 82 1
СБУ - Служба безопасности Украины 90 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 1
Судебная власть - Judicial power 2327 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2006 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 209 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6012 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1102 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
OSI - Open Source Initiative 73 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 42 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 118
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3169 112
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 63
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21504 44
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16175 43
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 42
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12202 37
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12826 33
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2022 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11210 28
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4146 27
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 926 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15955 23
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 490 20
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 147 18
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6287 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 17
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4959 16
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5117 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31295 16
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6853 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5177 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 13
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2280 12
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2547 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13462 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20887 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7802 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2817 10
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2953 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5173 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4319 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11261 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1085 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1920 8
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 368 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7215 8
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17217 8
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2242 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4589 23
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 15 15
Apple iPhone 6 4862 7
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 491 4
Curator - Эйч-Эль-Эль - Curator.AntiDDoS - Qrator AntiDDoS - Qrator DDoS Protection 4 4
Google YouTube - Видеохостинг 2779 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5336 3
Linux OS 10111 3
Nubes Alto 17 3
InfoWatch Appercut Security 34 3
Google Chrome - браузер 1575 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 2
Сбер - BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center - BI.ZONE IRP - BI.ZONE Incident Response Plan - BI.ZONE DFIR - BI.ZONE Digital Forensics and Incident Response - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 12 2
Yandex DDoS Protection 2 2
Microsoft Azure 1415 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 525 2
Sony Playstation Network - PSN 198 2
JavaScript - JS - язык программирования 1210 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 330 2
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InfoWatch - Attack Killer - Атак Киллер 21 2
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 67 2
GNU C Library Glibc 30 2
Linux - Debian GNU 478 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 184 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 25 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SmartCaptcha 7 2
EA Origin 180 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1101 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 244 2
FreePik 1071 2
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 20 2
OpenAI ChatGPT 370 2
OpenAI GPTBot 2 2
Google QUIC - Quick UDP Internet Connections - Протокол передачи информации в интернете поверх протокола UDP 7 1
Финам MetaTrader 8 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 51 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 337 1
Лямин Александр 74 73
Ткачев Дмитрий 10 9
Гавриченков Артем 8 8
Тарасов Георгий 7 6
Новиков Иван 10 5
Коротнев Константин 34 5
Степаненко Василий 42 4
Меджлумов Муслим 20 3
Семеняк Алексей 9 3
Халин Дмитрий 56 3
Шаблыков Никита 29 3
Хайретдинов Рустэм 83 3
Блинов Михаил 73 2
Яшин Леонид 21 2
Ермаченков Алексей 14 2
Марков Александр 5 2
Стуров Дмитрий 33 2
Кузнецов Станислав 133 2
Ковалев Александр 162 2
Хайрук Сергей 27 2
Ходаков Сергей 42 2
Пшыченко Дмитрий 20 2
Корчагин Игорь 5 2
Дубровин Владимир 3 2
Путин Владимир 3213 2
Кожанов Михаил 2 2
Забусов Николай 9 1
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Галушкин Олег 182 1
Бегтин Иван 61 1
Самарцев Дмитрий 9 1
Кусков Денис 221 1
Азимов Александр 1 1
Асланян Сергей 103 1
Чекель Павел 15 1
Никифоров Николай 1136 1
Сапунов Алексей 37 1
Качалин Алексей 5 1
Айвазов Александр 31 1
Крок Александр 2 1
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Украина 7645 10
Европа 21856 9
Индонезия - Республика 969 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1749 8
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Япония 13332 5
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Израиль 2744 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7592 5
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 4
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Китай - Тайвань 4013 4
Европа Восточная 3106 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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