Qrator Labs открыла центр очистки трафика в Дубае

Qrator Labs сообщила об открытии нового центра очистки трафика на рынке Ближнего Востока для предоставления услуг по противодействию DDoS-атакам. Новая точка присутствия компании запущена в Дубае.

Регион Ближнего Востока сегодня проходит серьезный процесс трансформации, интегральной частью которого является формирование экосистемы технологических инноваций. Расходы на информационные технологии в регионе META, включающем Ближний Восток, Турцию и Африку, по прогнозам IDC, должны увеличиться на 2,8% и достичь 77,5 млрд долларов в 2021 году.

В связи с этим задачи обеспечения доступности и безопасности ресурсов становятся одними из наиболее приоритетных для все большего числа компаний Ближнего Востока. Среди организаций Ближнего Востока отмечается растущая обеспокоенность проблемой DDoS-атак. Многие компании в регионе Персидского залива не только считают атаки на отказ в обслуживании одной из основных бизнес-угроз, но также осознают необходимость организации комплексной защиты от них. В условиях сложной экономической ситуации и перехода в онлайн все большего числа компаний риски в киберпространстве продолжат расти, потери от них -- увеличиваться, а значит, бизнес сейчас находится под особенным ударом.

Открытие ЦОТ в Дубае становится важным этапом в развитии сети фильтрации Qrator Labs и стратегии глобальной экспансии компании. С помощью этой точки присутствия компания значительно увеличивает покрытие свой сети, обеспечивая низкие задержки для клиентов внутри ближневосточного региона, заинтересованных в обеспечении непрерывного функционирования своего бизнеса.

«Рынок Ближнего Востока сильно монополизирован, поэтому обеспечить приемлемую связность в регионе достаточно непросто. Однако нам удалось построить свою сеть таким образом, чтобы повысить отказоустойчивость и усилить географическую распределенность сети Qrator Labs и обеспечить прямой доступ к клиентам и партнерам региона, – комментирует директор Qrator Labs в ближневосточном регионе Максим Белоенко. – Развитие инфраструктуры нашего облачного решения позволяет нам предоставлять клиентам сервис по противодействию DDoS-атакам с минимальными сетевыми задержками по приемлемой стоимости».

ЦОТ в Дубае стал 13-м в глобальной инфраструктуре Qrator Labs. На сегодняшний день сеть фильтрации Qrator включает в себя три узла в России, два — в США, три — на территории ЕС, четыре — в Азии и один — на Ближнем Востоке.