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Wazuh

Wazuh

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.10.2026 «Смарт-Софт» выпускает серию обновлений TING (Traffic Inspector Next Generation) 1.14.7 – 1.14.9 с фокусом на безопасность и инфраструктуру 1
04.10.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила продвинутые атаки SilentCryptoMiner 2
19.07.2023 Бумажных хакеров не существует — защита облака должна быть реальной 1
24.05.2023 Василий Степаненко, Nubes: Мы создали новое поколение безопасных облаков 1
29.03.2023 Nubes представляет облако нового поколения — Next Generation Cloud 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Wazuh и организации, системы, технологии, персоны:

Nubes - Нубес 78 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5735 2
Lenovo Group 2475 2
9732 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 186 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 136 2
Yandex - Яндекс 9408 1
Huawei 4725 1
Check Point Software Technologies 839 1
Thales - Gemalto - SafeNet 140 1
Telegram Group 3019 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 537 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5085 1
Infinidat 32 1
StormWall - Сторм системс 161 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 35 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 77 1
Nextcloud 54 1
Sangfor Technologies 13 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5860 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3701 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3095 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36061 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3258 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13169 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54997 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3895 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1384 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3419 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 717 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9729 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24833 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4619 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1484 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2378 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5408 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18415 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18338 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1006 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28628 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7352 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 857 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5290 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8811 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  896 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34027 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1255 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2804 2
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 284 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13661 2
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 426 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7788 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 509 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16778 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1933 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3153 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22842 1
Оцифровка - Digitization 5282 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3437 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10515 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фарминг - Farming 2752 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27059 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5882 3
Nubes Alto 18 3
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 23 3
Apple iPhone 6 4861 2
Google YouTube - Видеохостинг 3020 1
Microsoft Windows 17038 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 326 1
Discord 189 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 138 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 365 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 128 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 651 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1472 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 926 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 180 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent μTorrent - BitTorrent uTorrent 33 1
Lenovo Storage - Lenovo ThinkSystem DE - SAN-массив - серия СХД 18 1
Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak 80 1
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 69 1
Степаненко Василий 50 2
Кряжев Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 168875 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19413 1
Казахстан - Республика 6135 1
Европа 25037 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48181 1
Азия - Азиатский регион 5962 1
Беларусь - Белоруссия 6370 1
Индия - Bharat 5920 1
Узбекистан - Республика 2060 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2815 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27729 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 251 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16391 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12044 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22096 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58594 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 628 1
Английский язык 7086 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7580 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724562.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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