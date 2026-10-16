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Wazuh
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 6
Wazuh и организации, системы, технологии, персоны:
|Nubes - Нубес 78 3
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5735 2
|Lenovo Group 2475 2
|1С 9732 2
|Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 186 2
|Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 136 2
|Yandex - Яндекс 9408 1
|Huawei 4725 1
|Check Point Software Technologies 839 1
|Thales - Gemalto - SafeNet 140 1
|Telegram Group 3019 1
|UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 537 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5085 1
|Infinidat 32 1
|StormWall - Сторм системс 161 1
|DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 35 1
|Smart-Soft - Смарт-Софт 77 1
|Nextcloud 54 1
|Sangfor Technologies 13 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724562.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724562.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.