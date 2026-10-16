«Смарт-Софт» выпускает серию обновлений TING (Traffic Inspector Next Generation) 1.14.7 – 1.14.9 с фокусом на безопасность и инфраструктуру

Компания «Смарт-Софт», российский разработчик решений для сетевой безопасности, объявляет о выходе серии обновлений Traffic Inspector Next Generation (TING) с 1.14.7 по 1.14.9. Актуальная версия продукта (1.14.9) базируется на стабильной ветке OPNsense 24.7.9. Релизы носят преимущественно инфраструктурный характер и направлены на укрепление безопасности, развитие хранилища доверенных сертификатов и подготовку к будущим крупным изменениям. Об этом CNews сообщили представители «Смарт-Софт».

Ключевые улучшения серии обновлений

Развитие хранилища доверенных сертификатов. Продолжена работа над trust store: исправлено несоответствие хэша субъекта CRL/сертификата, добавлен MinProtocol и опция SignatureAlgorithms в шаблон OpenSSL, выполнен рефакторинг управления CRL и миграция авторитетного бандла сертификатов.

Усиление безопасности. Обновлен OpenSSH до версии 9.9p1, добавлена опция RekeyLimit. Включены бюллетени безопасности FreeBSD: неограниченное выделение памяти в ctl(4), утечка файловых дескрипторов. Также включены стабильные патчи для драйверов Intel ixgbe, igb, igc, e1000.

Новый плагин os-ndproxy 1.0. Позволяет осуществлять проксирование ND-сообщений (Neighbor Discovery) для пользователей, работающих с делегированием единственного префикса /64. Это решает важную проблему маршрутизации IPv6 в таких конфигурациях. Также добавлен плагин os-wazuh-agent для интеграции с системой мониторинга безопасности Wazuh.

Улучшения интерфейса и удобства. Ограничение частоты обновления живого журнала в виджете инструментальной панели, кнопка загрузки swanctl.conf и поле описания для pre-shared-keys в IPsec, опция Require Client Provisioning для OpenVPN, реорганизация страницы Intrusion Detection, ISO-даты и логические диапазоны в графиках состояния системы.

Актуализация компонентов. Обновлены порты: OpenSSH 9.9p1, nss 3.105/3.106, unbound 1.22.0, monit 5.34.2, syslog-ng 4.8.1, php 8.2.25. Обновлены плагины: os-caddy, os-ddclient, os-frr, os-bind, os-upnp, os-lldpd, os-net-snmp и др.

«В этих обновлениях мы продолжили планомерную работу над инфраструктурными компонентами, — сказал Алексей Прокопчук, руководитель группы разработки «Смарт-Софт». — Основной фокус был на хранилище доверенных сертификатов и повышении безопасности. Мы также добавили важный для ряда сценариев плагин os-ndproxy, который решает проблему делегирования единственного префикса /64. Эти версии — фундамент для более существенных нововведений, которые мы готовим в следующих релизах. Рекомендуем всем пользователям обновиться до актуальной версии 1.14.9».

Обновления TING 1.14.7 – 1.14.9 уже доступны для установки через встроенный Центр обновлений (кроме версии, сертифицированной ФСТЭК России).