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OpenVPN

OpenVPN

21.03.2025 На русскоязычных любителей «читов» и «кряков» напал новый троян, ворующий логины, пароли и данные кредитных карт 1
28.08.2024 В «Касперском» нашли троян, работающий на macOS, который до сих пор существовал только под Windows 1
10.07.2024 Власти начали управлять блокировками в Рунете с помощью отечественного оборудования 1
04.07.2024 Роскомнадзор: По нашему требованию Apple удалила 25 приложений VPN для iPhone и MacBook 1
29.05.2024 Вышла новая версия программного комплекса информационной безопасности «Сакура» 2
06.02.2024 Новая версия Traffic Inspector Next Generation 1
15.11.2023 Власти тайком заблокируют спецпротокол VPN для обхода блокировок. Последствия для Рунета могут оказаться разрушительными 1
03.10.2023 Россияне могут остаться без торрентов. Раскрыта дата тотального запрета VPN в стране 1
Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран 2
15.08.2023 В Китае оттепель. Иностранцам разрешат иметь большую долю в VPN-сервисах ради улучшения инвестиционного климата 1
09.08.2023 Блокировка VPN в России отменяется? Знаменитый протокол снова заработал после внезапного заточения в «черном списке» 1
10.07.2023 MaxPatrol SIEM получила более 70 правил для обнаружения атак на Unix-инфраструктуры 1
20.06.2023 Создан Linux для настоящих сисадминов. За ним стоит всего один человек 1
31.05.2023 В России блокируют VPN. Проблема массовая, решения пока нет 6
18.05.2023 ИТ становятся главным инструментом в борьбе за покупателя 1
10.02.2023 Positive Technologies: в 93% исследованных компаний выявлена подозрительная сетевая активность 1
07.12.2022 Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО? 1
05.10.2022 Анастасия Хвещеник -

Анастасия Хвещеник, «РТК-Солар»: Мы видим резкий рост интереса к отечественным решениям сетевой безопасности

 1
12.09.2022 «Тринити» заключила партнерство с «Постмет» 1
15.07.2022 Infowatch Arma и «Лаборатория простор» заявили о совместимости своих продуктов 1
28.06.2022 InfoWatch ARMA выпустила новую версию промышленного межсетевого экрана 2
30.05.2022 Чем заменить зарубежный VPN 1
21.04.2022 «T1 Cloud» запустил решение многофакторной аутентификации на основе Multifactor 1
11.04.2022 Захватывающие истории VPN-сервисов в России: интернет-трафик клиентов Yota на них вырос в 69 раз с начала года 1
10.11.2021 «Гарда Монитор» расширяет возможности реагирования на инциденты для SOC 1
01.10.2021 В Корее схвачен россиянин, втемную использованный хакерами для создания опаснейшей программы 1
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 1
18.05.2021 PPTP-подключение — что это такое и безопасно ли оно 1
09.04.2021 TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada 1
28.12.2020 Bi.Zone и «Криптонит» разработали отечественную версию протокола Wireguard 1
25.12.2020 TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada 1
26.10.2020 «Актив» представляет решения для мобильной электронной подписи: смарт-карты Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 1
12.10.2020 Zyxel Networks представила 12-потоковый маршрутизатор Armor G5 с Wi-Fi 6 1
24.09.2020 Системный интегратор ГК «Перемена» перешел на ОС Astra Linux 2
30.04.2020 Positive Technologies: 80% сотрудников российских компаний используют домашние ПК для удаленной работы 1
14.04.2020 Maxpatrol SIEM научилась выявлять сетевые аномалии при удаленной работе 1
19.02.2020 «Туннели» выводят на свет: как обеспечить приватность в незащищенном пространстве 1

Публикаций - 69, упоминаний - 78

OpenVPN и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24723 17
Google LLC 11871 14
Cisco Systems 5135 10
Cyanogen Mod 53 9
Samsung Electronics 10310 8
Meta Platforms - Facebook 4448 7
Telegram Group 2074 6
TeamViewer 123 5
Yandex - Яндекс 7502 5
X Corp - Twitter 2870 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1231 4
Check Point Software Technologies 765 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8804 4
8327 4
Tencent 160 4
BBK OnePlus 218 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4955 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1456 3
Huawei 3974 3
GitHub 841 3
Apple Inc 12185 3
Xiaomi 1768 3
ИКС 326 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1963 3
Ростелеком 9807 3
InfoWatch - Инфовотч 1027 3
Fortinet 393 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 861 2
Smart-Soft - Смарт-Софт 59 2
Код Безопасности 631 2
Wileyfox 10 2
IBM - International Business Machines Corp 9453 2
VK - Mail.ru Group 3466 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12920 2
Intel Corporation 12240 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Amazon Inc - Amazon.com 3026 2
Yahoo! 3699 2
Qualcomm Technologies 1836 2
OpenText - Micro Focus - Novell 871 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 66 4
Unsplash 884 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 2
Royal Dutch Shell - Шелл 212 2
Лента - Сеть розничной торговли 2101 2
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 2
Tesla Motors 401 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Россети Ленэнерго 1700 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Совкомбанк Совесть 273 1
Walt Disney Company 624 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 465 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2426 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7436 1
Почта России ПАО 2133 1
Газпром ПАО 1350 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 37 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2774 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4230 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11821 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3164 4
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4571 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 558 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 1
СБУ - Служба безопасности Украины 90 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5020 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 731 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 336 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 40 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 987 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 440 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4834 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1098 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3375 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 673 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6004 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
ASF - Apache Software Foundation 210 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3782 44
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25652 20
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 300 19
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12617 18
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16138 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24420 16
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7533 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12699 15
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4137 14
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6446 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19920 14
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12799 12
Wireguard VPN - Коммуникационный протокол шифрования виртуальных частных сетей 22 11
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7694 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10046 10
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2506 10
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2096 10
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 208 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21452 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12287 9
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 177 8
PPTP - Point-to-Point tunneling protocol 73 8
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9262 8
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Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 804 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6263 7
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 257 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7358 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6821 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28064 7
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3605 7
Google Android 14122 20
Microsoft Windows 15782 18
Linux OS 10081 15
Apple iOS 7879 9
Apple macOS 2082 8
Google Chrome - браузер 1573 6
Microsoft Windows 2000 8661 6
Proton Technologies - ProtonVPN 21 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4572 5
Google Play - Google Store - Android Market 3318 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 777 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2989 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 273 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 4
Mozilla Firefox - браузер 1893 4
Opera Browser - Браузер 1023 4
Cyanogen OS 25 4
ExpressVPN 23 4
NordVPN 20 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 353 3
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 58 3
Le VPN 6 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7129 3
Apple - App Store 2909 3
Microsoft Edge - браузер 1998 3
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 266 3
Asterisk 78 3
Hola VPN 9 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 918 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 300 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1293 3
Apple iPhone 6 4862 3
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 33 3
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 103 3
X-VPN 4 3
OISF - Suricata IPS/IDS 16 3
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 166 2
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 2
Душа Игорь 22 3
Kirt McMaster - МакМастер Кирт 8 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 201 2
Зайцев Михаил 272 1
Гинятуллин Роман 61 1
Помзов Михаил 5 1
Казанькова Наталия 4 1
Yen Nathan - Йен Натан 6 1
Хачатуров Вартан 11 1
Путин Владимир 3206 1
Захарченко Александр 2 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Арсентьев Андрей 69 1
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Ахметов Ринат 55 1
Витте Алла 1 1
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Чунижеков Федор 8 1
Лимаренко Евгений 4 1
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Баснер Ольга 1 1
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Сургунд Роман 5 1
Erickson Kent - Эриксон Кент 2 1
Кулин Филипп 51 1
Педченко Сергей 4 1
Козерод Сергей 38 1
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Гордиенко Ростислав 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 146393 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52337 11
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Германия - Федеративная Республика 12733 4
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Европа 21842 3
Сингапур - Республика 1863 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43602 3
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Япония 13327 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13368 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 2
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Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 464 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17572 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 2
Азия - Азиатский регион 5574 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1780 1
Ближний Восток 2958 1
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Америка Северная - Североамериканский регион 3344 1
Таиланд - Королевство 829 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1545 1
Украина - Одесса 188 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14245 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3996 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Славянск-на-Кубани - Славянский район 23 1
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Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Латвия - Латвийская Республика 819 1
Индия - Карнатака - Бангалор 202 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14643 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51739 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13772 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11042 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11071 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6250 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16493 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8701 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29536 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48568 5
Английский язык 6687 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3461 5
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 504 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24395 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1256 4
Blacklist - Чёрный список 626 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4712 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18837 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5145 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4898 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1460 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5069 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4899 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6463 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8131 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2438 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1238 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3682 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2430 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 959 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4938 2
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