«Смарт-Софт» выпускает серию обновлений TING (Traffic Inspector Next Generation) 1.14.1 – 1.14.6 с фокусом на производительность, безопасность и удобство администрирования

Компания «Смарт-Софт», российский разработчик решений для сетевой безопасности, объявляет о выходе серии обновлений Traffic Inspector Next Generation (TING) с 1.14.1 по 1.14.6. Об этом CNews сообщили представители «Смарт-Софт».

Релизы сфокусированы на повышении производительности при работе с крупными конфигурациями, усилении безопасности ключевых компонентов и завершении переработки приборной панели, начатой в мажорной версии 1.14.0.

Актуальная версия продукта (1.14.6) базируется на стабильной ветке OPNsense 24.7.6, что обеспечивает современную и надежную основу для всех сетевых функций.

Ключевые улучшения серии обновлений

Производительность для крупных инфраструктур. В версии 1.14.5 внедрена оптимизация обработки параллельных запросов конфигурации: теперь они объединяются, а не обрабатываются по отдельности для каждого интерфейса. Это существенно снижает нагрузку на систему. Кроме того, по умолчанию отключена NUMA, что может повысить пропускную способность сети.

Усиление безопасности на всех уровнях. Поведение NTP по умолчанию изменено на «restrict noquery», система больше не отвечает на внешние запросы, раскрывающие внутренние параметры. Обновлен OpenSSH, устранены проблемы безопасности в Suricata и Unbound. Включены исправления уязвимостей FreeBSD, включая bhyve, libnv, OpenSSL, umtx.

Завершение работы над приборной панелью. В версии 1.14.6 поведение списков контроля доступа (ACL) приведено к единому стандарту и теперь соответствует ожиданиям пользователей в отношении привилегий раздела «Сводка». Возвращен виджет «Изображение» с улучшенной интеграцией (1.14.5). На протяжении всей серии улучшались виджеты, форматирование и пользовательский опыт.

Восстановление стабильности IPv6. В версии 1.14.3 временно отключен stateful-трекинг ICMPv6, а в версии 1.14.4 откачено обновление FreeBSD-SA-24:05.pf, что окончательно восстановило стабильную работу ICMPv6 и IPv6. Исправлены регрессии в dhcp6c.

Актуализация компонентов и новые возможности. Добавлены плагины для обновления микрокода AMD и Intel (1.14.2). Обновлены плагины os-acme-client, os-caddy, os-frr, а также стороннее ПО: curl, nss, php, suricata, unbound, openssl и другие. Расширены возможности IPsec, OpenVPN, WireGuard, Kea DHCP.

«В этой серии обновлений мы сосредоточились на том, что напрямую влияет на повседневную работу администраторов, — сказал Алексей Прокопчук, руководитель группы разработки TING. — Оптимизация работы с конфигурациями особенно важна для наших клиентов с распределённой инфраструктурой. Усиление защиты NTP и OpenSSH закрывает потенциальные векторы атак. А завершение переработки приборной панели делает интерфейс более логичным и предсказуемым. Мы также внимательно следим за стабильностью IPv6 и продолжаем диалог с сообществом FreeBSD для окончательного решения. Рекомендуем всем пользователям обновиться до актуальной версии 1.14.6».

Доступность: обновления TING 1.14.1 – 1.14.6 уже доступны для установки через встроенный Центр обновлений.