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FreeBSD bhyve BSD hypervisor

СОБЫТИЯ

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17.08.2026 «Смарт-Софт» выпускает серию обновлений TING (Traffic Inspector Next Generation) 1.14.1 – 1.14.6 с фокусом на производительность, безопасность и удобство администрирования 1
26.03.2026 Платформы виртуализации делят рынок: что стоит за выбором проприетарной модели и подходом на основе открытого кода 1
23.11.2021 Платформа vStack вошла в реестр российского программного обеспечения 1
16.05.2012 Microsoft обеспечит поддержку FreeBSD в Hyper-V 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

FreeBSD bhyve и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1378 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 218 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 303 1
Orion soft - Орион софт - 318 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Microsoft Corporation 25785 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
Microsoft Corporation - GitHub 1079 1
Citrix Systems 869 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13894 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7224 3
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 641 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28311 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8664 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7619 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 177 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 553 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12223 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1487 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2370 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 584 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54008 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 443 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2317 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12934 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35098 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 325 1
OpenStack 561 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25862 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3219 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 73 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 74 1
OpenNebula 43 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 687 1
Proxmox Server Solutions GmbH - Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment - Proxmox Backup 50 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 143 1
ITG - ITglobal.com - vStack OS 2 1
NetApp ONTAP 69 1
Linux OS 11550 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1673 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5743 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 316 1
Белов Василий 83 1
Мартиросов Давид 124 1
Гуральник Павел 37 1
Caradonna Joe - Карадонна Джо 1 1
Березин Максим 144 1
Россия - РФ - Российская федерация 166481 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11733 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2268 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3591 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57780 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1734 1
Аудит - аудиторский услуги 1267 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4434 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5735 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3841 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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