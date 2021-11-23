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Платформа vStack вошла в реестр российского программного обеспечения

Гиперконвергентная платформа vStack компании ITGLOBAL.COM вошла в российский реестр программного обеспечения России. Главная идея разработки – создание полностью управляемого виртуального дата-центра Enterprise-уровня на базе стандартного серверного оборудования. Запись в реестре №11995 от 18.11.2021 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 17.11.2021 №1193.

vStack состоит из нескольких программно-определяемых модулей: система виртуализации на базе гипервизора bhyve, слой хранения данных с файловой системой ZFS, собственная операционная система для управления нодами vStack OS и представляет собой единое решение для создания и управления виртуальными дата-центрами. В ряде случаев разработка позволяет заменить корпоративные инструменты для хранения и виртуализации.

«Включение vStack в реестр отечественного ПО позволит государственным организациям для ряда задач начать замещение систем виртуализации иностранной разработки, при этом нет необходимости в наращивании собственного штата разработчиков, как при внедрении некоторых других решений, vStack - это полностью российский проприетарный продукт с цикличными обновлениями и вендорской поддержкой 24x7» - заявил Василий Белов, исполнительный директор ITGLOBAL.COM.

Решение vStack предоставляет заказчикам ряд преимуществ перед аналогами:

-Отсутствие привязки к определенному оборудованию: использование платформы позволяет заказчику самостоятельно выбирать производителя, чье оборудование и комплектующие будут использоваться в работе;

-Экономия на персонале: управление инфраструктурой происходит из единого интерфейса - для данной задачи требуется только один системный администратор;

-Снижение расходов на ПО и упрощение планирования бюджета: учитываются только задействованные ресурсы, а простаивающее оборудование лицензировать не нужно;

-Оперативное масштабирование и восстановление: использование программно-определяемых компонентов позволяет быстро увеличивать объем ресурсов на площадке, а замена вышедшего элемента из строя технически проста.

Гиперконвергентные решения объединяют вычислительные и сетевые ресурсы, ресурсы хранения и средства виртуализации в одну платформу с единой точкой управления. Это позволяет значительно упростить администрирование и масштабирование инфраструктуры, а также позволяет значительно сократить расходы бизнеса на ИТ.

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