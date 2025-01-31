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Гуральник Павел



31.01.2025 «Группа Астра» приглашает независимых исследователей безопасности протестировать BILLmanager на платформе Bi.Zone Bug Bounty 1
23.09.2024 Малым и средним предприятиям: «Гравитон» и «Группа Астра» разработали новый ПАК виртуализации 1
25.07.2024 «Группа Астра» запускает на Bi.Zone Bug Bounty программу по поиску уязвимостей в платформе управления виртуализацией VMmanager 1
22.07.2024 Astra Linux потратила 660 миллионов на три ИТ-компании 1
27.06.2024 ПАК для виртуализации: программно-аппаратный комплекс для управления виртуальными машинами и резервного копирования данных 1
28.02.2024 СПб ГКУ «Организатор перевозок» оптимизировало управление общественным транспортом Санкт-Петербурга с помощью ИТ-решений «Группы Астра» 1
Павел Гуральник, ISPsystem: Через 3-5 лет на российском рынке ПО выживут только несколько сильных игроков 1
19.12.2023 Компания АО «Энт сервисез» локализовала ИТ-инфраструктуру машиностроительного холдинга с помощью VMmanager 1
14.12.2023 VMmanager пройдет сертификацию ФСТЭК 1
01.12.2023 Правительство Хакасии выбрало российскую платформу управления серверной виртуализацией 1
24.03.2022 В контур ГК «Астра» вошел разработчик инфраструктурных решений ISPsystem 2
24.03.2022 Astra Linux купила создателя инфраструктурных решений для МТС, «Билайн» и Дубая 1
31.08.2021 «Руссофт»: софтверные компании стали чуть лучше оценивать условия ведения бизнеса в России 1
11.05.2017 Axoft начала поставки российского ПО для дата-центров и хостинг-провайдеров 1
17.03.2017 Reg.ru представил ISPmanager 5 на shared-хостинге 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Гуральник Павел и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 246 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1890 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 6
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 232 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 2
Broadcom - VMware 2364 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
G-Core Labs 73 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 324 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 47 1
Wargaming 152 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 1
ITT Corporation - Indosat PT Tbk - Indosat Ooredoo 27 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 850 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 308 1
Организатор перевозок ГКУ 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4110 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2839 2
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 28 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66219 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19392 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29741 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6103 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25399 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9397 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50595 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2921 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11636 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1957 5
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 5
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 781 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11068 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21172 4
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5721 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1535 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30765 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11385 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1436 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27511 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15919 2
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VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1181 1
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени 11 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15746 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3923 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24169 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1910 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 448 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17085 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1560 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 263 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 7
Linux OS 9968 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 243 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 345 5
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 282 5
Ispmanager - ИСПменеджер 22 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 264 3
Red Hat Ceph Storage 100 2
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1568 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1055 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 48 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4458 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 114 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон - Гелиус - Helius.Astra ПАК - Helius.КУБ 9 1
Сивцев Илья 140 2
Королюк Алексей 86 1
Рудевский Антон 39 1
Сабашный Вадим 6 1
Маляревский Александр 2 1
Головарян Захар 5 1
Турченик Алексей 3 1
Миронов Тимур 2 1
Козлов Максим 27 1
Кабацкий Станислав 1 1
Леонович Константин 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144602 12
Сингапур - Республика 1852 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2965 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 415 1
Россия - СФО - Иркутская область 1097 1
Латвия - Рига 96 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 499 1
Азия - Азиатский регион 5539 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52144 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17060 1
Бразилия - Федеративная Республика 2365 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 915 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17410 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8435 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51139 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14368 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29125 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2351 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13537 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3658 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2391 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18538 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10958 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4661 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3044 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5837 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 1
Аренда 2425 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5982 1
Образование в России 2204 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 493 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1312 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16325 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1206 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6078 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5777 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 708 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5087 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24136 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 308 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3161 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1948 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 818 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 635 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1269 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7495 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4671 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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