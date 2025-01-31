Гуральник Павел
Гуральник Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Сивцев Илья 140 2
|Королюк Алексей 86 1
|Рудевский Антон 39 1
|Сабашный Вадим 6 1
|Маляревский Александр 2 1
|Головарян Захар 5 1
|Турченик Алексей 3 1
|Миронов Тимур 2 1
|Козлов Максим 27 1
|Кабацкий Станислав 1 1
|Леонович Константин 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337792, в очереди разбора - 771516.
Создано именных указателей - 167302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.