Гиперконвергенция для российского рынка: VMmanager снижает зависимость от импортных СХД

Компания ISPsystem (входит в «Группу Астра») представляет обновление платформы управления серверной виртуализацией VMmanager. Ключевой особенностью релиза стала реализация гиперконвергентного сценария (HCI) на основе программно-определяемого хранилища Ceph. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В отличие от традиционной инфраструктуры, где для виртуальных машин, программно определяемого хранилища и передачи сетевого трафика используются раздельные сервера, HCI интегрирует их в единый комплекс. Гиперконвергентный сценарий отвечает современным вызовам, с которыми сталкиваются российские компании: необходимость создания отказоустойчивой инфраструктуры в условиях ограниченной доступности зарубежных решений и роста стоимости традиционных СХД.

Данный подход позволяет минимизировать зависимость от импортного оборудования и сложных систем хранения, предлагая решение для построения ИТ-инфраструктуры. Заказчики могут объединять вычислительные ресурсы и отказоустойчивое хранилище на единой платформе, что снижает требования к технике и совокупную стоимость владения (TCO). Такая стратегия эффективна как для малого бизнеса и стартапов, так и для крупномасштабных инфраструктур.

В новом релизе платформы была внедрена обновленная ролевая модель доступа. Администраторы могут создавать пользовательские роли с тонкими настройками привилегий, что позволяет безопасно делегировать управление разным командам и соблюдать политики информационной безопасности.

VMmanager получил целый ряд улучшений, повышающих гибкость и отказоустойчивость инфраструктуры. Функция паузы виртуальной машины мгновенно освобождает ресурсы CPU и обеспечивает консистентность данных при резервном копировании. Централизованное управление подключениями iSCSI упрощает работу с внешними дисковыми системами, а новый встроенный механизм контроля синхронизации времени автоматизирует настройку протокола NTP и предупреждает о потенциальных сбоях в кластере. Также добавлена темная тема интерфейса, которая снижает нагрузку на глаза и соответствует трендам UX-дизайна. Обновленная версия подтвердила полную совместимость с новым релизом платформы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.7.

Еще одним важным нововведением стала поддержка подключения графических ускорителей в режиме vGPU. Эта технология позволяет делить ресурсы одного физического GPU между несколькими виртуальными машинами, делая оборудование доступным для сценариев VDI, машинного обучения и рендеринга. Данная функциональность станет доступной с выходом операционной системы Astra Linux версии 1.8.3.

«Внедрение гиперконвергентной инфраструктуры в VMmanager — это ответ на растущий спрос на интеграцию вычислительных ресурсов и систем хранения данных. Заказчики все чаще ищут способы упрощения управления и снижения затрат на ИТ-инфраструктуру. Объединение вычислений и хранения в едином программном решении позволяет создавать более гибкие и экономичные системы, что особенно актуально при замене традиционных СХД», — сказал Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem.