Microsoft испугалась разъяренных сисадминов. Отменен запуск скандальной функции, который всех бесил

Microsoft отложила запуск функции автоматической архивации в Exchange Online на фоне резкой и крайне негативной реакции недовольных ИТ-администраторов. Она нужна для самостоятельной архивации совсем уж старых писем при почти полной заполненности почтового ящика. Microsoft предупредила о ее внедрении всего за неделю до запуска, чем вызвала гнев администраторов – они не намерены в спешке менять все внутренние политики хранения писем из-за прихоти софтверного гиганта.

Гнев народа услышан

Корпорация Microsoft отменила внедрение опции автоматического архивирования старых писем в свою облачную платформу обмена сообщениями Exchange Online, столкнувшись с крайне негативными отзывами со стороны системных администраторов. Как пишет Neowin, они забросали ее комментариями, в которых критиковали ее за это нововведение.

Важно подчеркнуть, что у ИТ-администраторов совершенно нет претензий непосредственно к самому механизму автоматической архивации старых писем в Exchange Online. Они недовольны исключительно тем, как Microsoft поступила именно с ними – она предупредила их об интеграции новшества лишь за неделю до предполагаемого внедрения. Это могло посеять хаос в работе корпоративных ИТ-инфраструктур, завязанных на Exchange Online.

Что пошло не так

Microsoft намеревалась запустить автоматическое архивирование в составе Exchange Online 15 октября 2025 г, а предупредила всех об этом лишь 7 октября 2025 г. при этом корпорация отдельно подчеркнула, что отключить эту опцию невозможно – она будет работать перманентно и включаться, если ящик заполнен на 90% и больше.

© HayDmitriy / Фотобанк Фотодженика ИТ-администраторы оперативно и сплоченно указали Microsoft на ее неправоту

Автоматическая архивация старых писем, по задумке Microsoft, позволит высвободить место в ящике без удаления этой потенциально нужной корреспонденции. С одной стороны, новшество действительно полезное и зачастую необходимое, но то, как мало времени Microsoft оставила администраторам на подготовку к изменениям, вывело их из себя.

В отзыве одного из из ИT-администраторов сказано, что внедрение глобальной перестройки политик хранения с уведомлением за неделю и без возможности ее отключения просто «ошеломляет» (dumbfounding). Он добавил также, что компании, в которой он работает потребовалось шесть месяцев внутренних обсуждений, чтобы окончательно определиться с политиками хранения, и теперь Microsoft готова перелопатить ее всего за несколько дней.

Работает – не лезь

Фактически, Microsoft пытается грубо нарушить главное правило любого системного администратора, подразумевающего запрет на изменение тех или иных настроек, если программа в частности или ИТ-система в общем работает стабильно и корректно.

В комментарии другого ИT-администратора под заявлением Microsoft о запуске автоматического архивирования 15 октября 2025 г. сказано, что он уже потратил время на настройку уведомлений пользователей о переполнении почтовых ящиков. По его словам, за счет этих уведомлений работники могут самостоятельно удалить ненужные письма или переместить их в архив.

Он добавил также, что новшество «навязывает пользователям почтовых ящиков определенные политики хранения без надлежащего механизма уведомлений». Это, уверен он, «может сбить их с толку, когда они не могут найти старые письма». Также он полагает, что в ряде случаев автоматическое архивирование может повлечь за собой неоправданное переполнение архивов в почтовых ящиках.

Я Exchange командую!

Недовольные системные администраторы оставили множество отзывов о том, что Microsoft пытается влезть в их поле деятельности. По их мнению, софтверный гигант отнимает у них контроль, а это, отметили они влияет на их текущие рабочие процессы.

Все они остались недовольны такими действиями со стороны Microsoft.

Как пишет Neowin, публичные комментарии, которые администраторы щедро оставили на сайте Microsoft, могут быть лишь верхушкой айсберга. Microsoft вполне могла получить не меньшее количество сообщений сообщения от ИT-специалистов и по закрытым каналам.

В итоге все, кто выражал свое недовольство по поводу стремительного внедрения автоматической архивации в Exchange Online, добились своего. Microsoft официально отменила запуск новшества, назначенный на 15 октября 2025 г., и не стала указывать новую дату. «Мы услышали ваши отзывы и работаем над пересмотренным планом выпуска этой функции. Мы обновим эту публикацию (и план выпуска) в ближайшее время», – говорится в официальном заявлении Microsoft.