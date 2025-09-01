Разделы

GPU vGPU virtual Graphics processing unit виртуальные графические процессоры GPUaaS GPU as a Service


УПОМИНАНИЯ


01.09.2025 ПАК-AI 2.0 от «К2 НейроТех»: прирост производительности на 30% 1
09.07.2025 «РТ-Иридиум» представила новую версию кластерной системы виртуализации ПК «Иридиум» 1
Обзор: Платформы VDI для работы с САПР 1
29.05.2025 «Базис» представляет Basis Workplace 3.0: новое поколение платформы виртуализации рабочих мест 1
28.05.2025 Разработчики радикально переделали архитектуру российского «убийцы» Citrix Workspace и Omnissa Horizon 1
19.05.2025 Почему САПРу нужен VDI: выбираем платформу 1
19.05.2025 Market.CNews опубликовал рейтинг платформ VDI для работы с САПР 1
15.05.2025 «Росэл» масштабирует систему виртуализации ECP VeiL 1
15.05.2025 Как превратить рутину обработки документов в источник ценных инсайтов 1
29.04.2025 Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров GPU Cloud 2025 2
17.03.2025 ITglobal.com подтвердил эффективность ускорителей Sophgo перед Nvidia 1
27.02.2025 Разбираемся с особенностями технологии графических ускорителей и сетевых решений 2
31.01.2025 Более 700 застройщиков в России могут свободно использовать Nvidia GRID благодаря технологии FreeGRID 1
09.01.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором Loudplay 1
18.12.2024 Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру? 1
14.11.2024 Виктор Урусов -

Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения

 1
21.10.2024 Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат 2
09.08.2024 Российское ПО Termidesk VDI помогло решить задачу импортозамещения в средствах виртуализации рабочих столов для ОЭЗ «Алабуга» 2
19.06.2024 «DатаРу» и «Даком М» представили импортонезависимое комплексное решение для виртуализации 1
23.11.2023 Алина Жигалова, ITGLOBAL.COM: Мы одними из первых предложили облачные видеокарты NVIDIA A800 с объемом памяти 80 Гб 1
03.10.2023 Максим Березин: В 2023 году мы сделаем три больших технологических шага, чтобы оторваться от ближайших преследователей 1
Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки? 1
27.04.2023 Выручка компании «Крок облачные сервисы» выросла на 20% в 2022 году 1
09.03.2023 В облаке «Мегафона» начали работать российские Linux «Альт», Astra Linux и «Ред ОС» 1
14.09.2022 План Intel по вывозу российских айтишников провалился. Их переманила экс-«дочка» Сбербанка 1
15.06.2022 T1 Cloud подписал меморандум о сотрудничестве с Platforma 2
22.04.2022 Портфолио «Крок Облачные сервисы» пополнилось графическими процессорами Nvidia 1
Сергей Соловьев, Т1: Наша цель - стать «цифровым чемпионом» 2
02.12.2021 «Билайн бизнес» совместно с DataFort предоставят пользователям Сибири и Дальнего востока облачную платформу для бизнеса 1
24.11.2021 T1 Cloud вошел в десятку крупнейших IaaS-провайдеров России по версии CNews 2
29.06.2021 Dell Technologies способствует конвергенции HPC, приложений ИИ и анализа данных 1
18.09.2019 IBS DataFort рассказал о возможностях виртуальных графических станций 1
10.09.2019 VMware представила платформу гибридного облака для ИТ нового поколения 1
06.09.2018 VMware представила обновления VMware Workspace ONE 1
21.05.2018 Red Hat представила новую версию платформы виртуализации Virtualization 4.2 2
22.05.2017 Nvidia GRID ускоряет исследования в Северо-Кавказском федеральном университете 1
04.02.2016 DataLine запустила новый сервис — виртуальные рабочие места для 3D-проектирования 1
27.05.2015 Виртуализация превращается в программно-определяемое «все» 1
11.02.2015 Nvidia GRID позволяет повысить продуктивность учебного процесса 1
03.02.2015 Компании получили удаленный доступ к приложениям для работы с графикой с помощью VMware Horizon 6 и vSphere 6 и Nvidia GRID vGPU 1

Публикаций - 45, упоминаний - 54

GPU и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3641 27
Broadcom - VMware 2436 20
Intel Corporation 12413 7
Citrix Systems 829 7
Dell EMC 5059 5
Cisco Systems 5182 5
Microsoft Corporation 25024 5
8697 4
Dell Technologies - Dell Computer 2144 4
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 22 4
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 101 4
Ростелеком 10089 3
IBM - International Business Machines Corp 9503 3
Autodesk 619 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2243 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 834 3
Крок - Croc 1791 3
Google LLC 12067 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1481 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 579 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5122 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 2
Amazon Inc - Amazon.com 3081 2
Yandex - Яндекс 8059 2
Oracle Corporation 6799 2
Red Hat 1333 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 400 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 290 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 930 2
Broadcom - VMware End-User Computing 26 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 142 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 246 2
Orion soft - Орион софт - 172 2
Ред Софт - Red Soft 884 2
AMD - Advanced Micro Devices 4387 2
Росплатформа - Р-Платформа 88 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 257 2
Т1 Иннотех 187 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 177 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1278 7
РЖД - Российские железные дороги 1963 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7853 2
Газпром ПАО 1384 1
ГПБ - Газпромбанк 1136 1
BMW Group 461 1
Tesla Motors 417 1
Airbus Group - Airbus Industries 227 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 536 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 54 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Lockheed Martin 765 1
AECOM 10 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 21 1
Почта России ПАО 2210 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2931 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 918 1
ПСБ - Промсвязьбанк 880 1
Газпром нефть 649 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 217 1
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 8 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4632 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12482 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2875 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 269 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 220 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 103 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5668 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3246 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3053 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1010 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1468 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70359 31
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4008 29
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1607 29
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6493 29
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21461 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22325 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31219 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16568 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11649 20
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2858 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12093 17
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4731 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16268 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32858 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21839 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26520 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14294 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5589 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25426 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9869 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2971 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54911 10
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 578 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7114 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14217 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3955 9
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1696 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10840 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5780 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13172 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7923 8
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 484 8
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1060 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30236 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16720 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14780 7
OpenStack 520 7
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1675 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11039 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16513 6
Nvidia GRID vGPU 55 15
Microsoft Windows 16103 8
Broadcom - VMware Horizon Suite 121 8
Autodesk AutoCAD 349 7
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 597 6
Linux OS 10592 5
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 142 5
Broadcom - VMware vSphere 583 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 646 5
Dassault Systemes - SolidWorks 122 5
МСК Групп - Даком М - FreeGRID 14 4
Red Hat Ansible 119 4
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 203 4
Ansible 117 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 387 4
Nvidia Tesla GPU 183 3
Microsoft Azure 1438 3
Google Chromebook - Google Хромбук 236 3
Citrix XenDesktop 98 3
Google Cloud Platform - GCP 329 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4938 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 808 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 590 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1423 2
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 74 2
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 78 2
Adobe Photoshop 784 2
Broadcom - VMware Cloud on AWS 21 2
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 87 2
Autodesk Maya 66 2
Nvidia Quadro GPU 249 2
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 246 2
Autodesk Revit 118 2
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 2
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 52 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 225 2
Citrix XenServer 94 2
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 50 2
Autodesk 3ds Max 83 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 452 2
Brown Jeff - Браун Джефф 16 3
Березин Максим 123 2
Шатов Сергей 5 2
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 2
Сорокин Дмитрий 40 2
Самойлов Юрий 74 1
Свиридов Владимир 28 1
Бородачев Дмитрий 12 1
Халяпин Сергей 83 1
Степанюк Михаил 71 1
Гузовский Денис 79 1
Корнеев Сергей 84 1
Василенко Александр 92 1
Ловцкий Константин 2 1
Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 1
Урусов Виктор 135 1
Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 1
Орлов Иван 5 1
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 1
Лебедев Павел 35 1
Карпицкий Олег 77 1
Мухин Денис 29 1
Ерофеев Максим 17 1
Кузнецов Артем 12 1
Эпов Дмитрий 1 1
Рыбенков Дмитрий 1 1
Хапов Игорь 1 1
Лысенко Георгий 3 1
Тульский Родион 4 1
Денисенко Елена 2 1
Жигалова Алина 11 1
Сергеева Наталья 50 1
Sengupta Caesar - Сенгупта Цезарь 1 1
Frieberg Erik - Фриберг Эрик 3 1
Свидерский Евгений 47 1
Балицкий Антон 3 1
Madden Brian - Мэдден Брайан 2 1
Зинкевич Сергей 62 1
Осипов Александр 91 1
Каштанов Алексей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 152569 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44882 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52939 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14352 3
Россия - СФО - Новосибирск 4538 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1805 1
Казахстан - Республика 5725 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13474 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 433 1
Нидерланды - Амстердам 613 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3284 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2852 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2033 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2608 1
США - Калифорния 4691 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1383 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 402 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 699 1
США - Аризона 534 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 473 1
Европа 24494 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3010 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1591 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1201 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 445 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50152 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53742 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9651 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14580 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30978 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2768 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5883 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5703 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7162 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2248 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2471 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25317 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6505 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5154 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19777 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1014 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6116 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1512 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3295 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2543 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3516 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11489 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1302 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2865 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5349 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5135 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2659 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3240 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4834 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7739 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5843 2
Аренда 2536 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 674 2
Аудит - аудиторский услуги 2935 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2086 2
Английский язык 6812 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3736 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10413 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 418 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6069 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 650 3
TAdviser - Центр выбора технологий 416 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8291 5
Gartner - Гартнер 3588 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3401 2
Frost & Sullivan 203 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Juniper Research 539 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 343 1
Arlington Research 6 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 32 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 69 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
VMworld 29 1
Старкон 3 1
CNews AWARDS - награда 534 1
ComNews Awards 8 1
