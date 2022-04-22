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Портфолио «Крок Облачные сервисы» пополнилось графическими процессорами Nvidia

Портфолио «Крок Облачные сервисы» пополнилось графическими процессорами Nvidia. Их применение позволяет многократно ускорить решение задач, требующих большого объема вычислений. Услуга GPU as a Service предоставляется на базе экземпляров виртуальных машин с графическими процессорами Nvidia и предусматривает помесячную оплату за используемые вычислительные мощности. Пользователи получают всю необходимую техническую поддержку в режиме 24/7.

В облаке «Крок» применяется несколько моделей видеокарт Nvidia. Каждую из них заказчики «Крок Облачные сервисы» смогут протестировать, чтобы убедиться во всех преимуществах для бизнеса. В частности, доступна видеокарта А100. Она обеспечивает на порядок большую производительность, чем решения предыдущего поколения. Вместе с инфраструктурными возможностями и услугами поддержки, предоставляемыми «Крок Облачные сервисы», новый сервис поможет клиентам быстрее выполнять анализ данных, прогнозировать спрос, оптимиировать логистику и другие производственные и бизнес-задачи без приобретения дорогостоящего оборудования.

Облачная услуга может быть также востребована клиентами, которые используют и развивают системы на базе машинного обучения, искусственного интеллекта, видеоаналитики, а кроме того, работают с 3D-графикой и занимаются проектированием в Autocad, Autodesk и других подобных приложениях.

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Цифровизация

«Многие современные нагрузки требуют GPU, поэтому внедрение их в наше облако было абсолютно логичным шагом. Мы видим, как растет популярность machine learning среди банков и ритейлеров. Они, прогоняя транзакции через модели, увеличивают кросс-продажи и влияют на лояльность потребителей. В промышленности, особенно в добывающей отрасли и машиностроении, GPU становятся также все востребованнее — без них фактически уже нельзя добиться высокой скорости и качества конструкторской и изыскательской работы. Кроме того, на фоне трудностей с поставками оборудования предложение использовать видеокарты нового поколения как сервис будет актуального как никогда для очень широкого круга заказчиками», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса клиентов «Крок Облачные сервисы».

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