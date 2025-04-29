ИТ-маркетплейс Market.CNews обновил рейтинг провайдеров GPU Cloud. Аналитики провели сравнение сервисов на базе GPU, видов GPU-серверов, процессоров, графических ускорителей, цен и других параметров.

Облачные провайдеры, предоставляющие удаленный доступ к графическим процессорам (GPU), обеспечивают клиентам возможность реализовывать высокопроизводительные вычисления без необходимости закупок дорогостоящей инфраструктуры.

Возможности GPU-вычислений используются для решения широкого круга задач. Традиционно видеокарты были предназначены для создания графики, сложных видеоэффектов и сопряженных с ними задач, таких как 3D-моделирование и BIM-проектирование, разумеется, все эти задачи по-прежнему востребованы.

Кроме того, GPU оптимизированы для работы с ИИ-алгоритмами большими данными: графические чипы обладают тензорными ядрами, что позволяет им выполнять параллельные вычисления. Эта технологическая особенность обеспечивает возможность эффективной обработки терабайтов данных и значительно снижает время в задачах, требующих интенсивных вычислений, таких как машинное обучение (machine learning), глубокое обучение (deep learning), анализ речи, изображений и видео.

Основной драйвер рынка — потребность компаний в использовании ML и AI-технологий. Даже с учетом постоянно растущих возможностей современных видеокарт, обучение, к примеру, большой языковой модели может потребовать использования более 500 видеокарт уровня NVIDIA A100 в течение 2 месяцев.

На российском рынке активно работает более 20 провайдеров, предоставляющих услугу GPU as a Service. Market.CNews с 2022 г. сравнивает игроков по 12 критериям, что позволяет обеспечить объективное и открытое сравнение показателей, характеризующих деятельность компаний.

Рейтинг GPU Cloud 2025

Рейтинг провайдеров GPU Cloud 2025. Структура баллов Подробнее: Обзор GPU Cloud 2025 Технологичность Надежность Универсальность Стоимость 183 224 300 41 222 147 281 29 246 164 230 33 157 200 266 49 165 185 272 43 241 150 226 47 264 104 221 26 180 123 263 38 198 105 224 53 145 141 242 47 170 129 219 47 154 147 219 42 121 83 253 10 178 75 172 10

Сравнение поставщиков проводилось по методике, учитывающей следующие показатели:

Виды сервисов на базе GPU Платформы виртуализации Виды GPU-серверов Количество фиксированных конфигураций Тип процессоров, памяти и графических ускорителей GPU Минимальная и максимальная конфигурации облачных серверов Заявленный SLA Параметры дата-центров, на базе которых оказывается услуга Длительность тестового периода Стоимость

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены в разделе «Структура баллов».

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Первое место — у облачного сервиса «Виртуальная инфраструктура с GPU», предоставляемого компанией МТС Web Services. Ключевой фактор успеха — 6 собственных ЦОД, пять из которых сертифицированы по уровню Tier III. Тестовый период — 30 дней, средний уровень цен.

Второе место, как и в прошлом году, занимает компания Selectel. 4 дата-центра (в том числе 3 собственных) с уровнем Tier III. Уровень SLA — 99,98%, высокопроизводительные процессоры, широкий набор сервисов в облаке с GPU, уровень цен — высокий.

Услуга GPU as a Service, предоставляемая провайдером Т1 Облако (третье место), позволяет пользователю выбрать как проприетарную платформу виртуализации Hyper-V, так и решения с открытым кодом (OpenStack и KVM). Компания арендует два ЦОДа с сертификатами Tier III Silver Certification.

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов GPU Cloud

В рейтинге принята балльная система. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов Сервисы в облаке с GPU 20 баллов за каждый пункт Платформы виртуализации VMware = 30 баллов

20 баллов за остальные. Регрессивная шкала Виды GPU-серверов 15 баллов за каждый пункт Количество конфигураций По регрессивной шкале Тип процессоров и графических ускорителей В зависимости от бенчмарка Оперативная память DDR5 = 20 баллов Минимальная и максимальная конфигурации По регрессивной шкале в зависимости от минимальной и максимальной конфигурации* Заявленная доступность SLA По шкале от 45 (99,95%) до 50 баллов (100%) ЦОД Учитывается:**

● Количество ЦОД

● Статус ЦОД

● Заявленный уровень надежности Tier

● Сертификаты Uptime Institute

Тестовый период Более 30 дней = 30 баллов

30 дней = 20 баллов

14 дней = 10 баллов

менее 14 дней = 5 баллов Стоимость решения По регрессивной шкале * Показатель характеризует гибкость провайдера в предоставлении оптимальных конфигураций. Чем менее мощной является минимально возможная конфигурация и чем более мощной является максимально возможная конфигурация, тем больше баллов начислено компании.

** Общее количество баллов за ЦОД определяется по уникальной методике, учитывая следующие параметры:

● Количество дата-центров — при наличии трех и более ЦОД баллы суммируются с понижающим коэффициентом

● Собственный ЦОД оценивается выше арендуемого

● Баллы за уровень надежности Tier IV выше, чем за Tier III

● Для оценки подтвержденного уровня надежности ЦОД учитываются только сертификаты Uptime Institute, для каждого установлен свой вес.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой GPU в теме письма.

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