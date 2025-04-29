ИТ-маркетплейс Market.CNews обновил рейтинг провайдеров GPU Cloud. Аналитики провели сравнение сервисов на базе GPU, видов GPU-серверов, процессоров, графических ускорителей, цен и других параметров.
Облачные провайдеры, предоставляющие удаленный доступ к графическим процессорам (GPU), обеспечивают клиентам возможность реализовывать высокопроизводительные вычисления без необходимости закупок дорогостоящей инфраструктуры.
Возможности GPU-вычислений используются для решения широкого круга задач. Традиционно видеокарты были предназначены для создания графики, сложных видеоэффектов и сопряженных с ними задач, таких как 3D-моделирование и BIM-проектирование, разумеется, все эти задачи по-прежнему востребованы.
Кроме того, GPU оптимизированы для работы с ИИ-алгоритмами большими данными: графические чипы обладают тензорными ядрами, что позволяет им выполнять параллельные вычисления. Эта технологическая особенность обеспечивает возможность эффективной обработки терабайтов данных и значительно снижает время в задачах, требующих интенсивных вычислений, таких как машинное обучение (machine learning), глубокое обучение (deep learning), анализ речи, изображений и видео.
Основной драйвер рынка — потребность компаний в использовании ML и AI-технологий. Даже с учетом постоянно растущих возможностей современных видеокарт, обучение, к примеру, большой языковой модели может потребовать использования более 500 видеокарт уровня NVIDIA A100 в течение 2 месяцев.
На российском рынке активно работает более 20 провайдеров, предоставляющих услугу GPU as a Service. Market.CNews с 2022 г. сравнивает игроков по 12 критериям, что позволяет обеспечить объективное и открытое сравнение показателей, характеризующих деятельность компаний.
Рейтинг GPU Cloud 2025
Сравнение поставщиков проводилось по методике, учитывающей следующие показатели:
- Виды сервисов на базе GPU
- Платформы виртуализации
- Виды GPU-серверов
- Количество фиксированных конфигураций
- Тип процессоров, памяти и графических ускорителей GPU
- Минимальная и максимальная конфигурации облачных серверов
- Заявленный SLA
- Параметры дата-центров, на базе которых оказывается услуга
- Длительность тестового периода
- Стоимость
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены в разделе «Структура баллов».
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
Первое место — у облачного сервиса «Виртуальная инфраструктура с GPU», предоставляемого компанией МТС Web Services. Ключевой фактор успеха — 6 собственных ЦОД, пять из которых сертифицированы по уровню Tier III. Тестовый период — 30 дней, средний уровень цен.
Второе место, как и в прошлом году, занимает компания Selectel. 4 дата-центра (в том числе 3 собственных) с уровнем Tier III. Уровень SLA — 99,98%, высокопроизводительные процессоры, широкий набор сервисов в облаке с GPU, уровень цен — высокий.
Услуга GPU as a Service, предоставляемая провайдером Т1 Облако (третье место), позволяет пользователю выбрать как проприетарную платформу виртуализации Hyper-V, так и решения с открытым кодом (OpenStack и KVM). Компания арендует два ЦОДа с сертификатами Tier III Silver Certification.
Источник: Market.CNews. Полная версия
Структура баллов GPU Cloud
В рейтинге принята балльная система. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
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