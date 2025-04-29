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Обзор: Провайдеры GPU Cloud 2025

Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров GPU Cloud 2025

ИТ-маркетплейс Market.CNews обновил рейтинг провайдеров GPU Cloud. Аналитики провели сравнение сервисов на базе GPU, видов GPU-серверов, процессоров, графических ускорителей, цен и других параметров.

Облачные провайдеры, предоставляющие удаленный доступ к графическим процессорам (GPU), обеспечивают клиентам возможность реализовывать высокопроизводительные вычисления без необходимости закупок дорогостоящей инфраструктуры.

Возможности GPU-вычислений используются для решения широкого круга задач. Традиционно видеокарты были предназначены для создания графики, сложных видеоэффектов и сопряженных с ними задач, таких как 3D-моделирование и BIM-проектирование, разумеется, все эти задачи по-прежнему востребованы.

Кроме того, GPU оптимизированы для работы с ИИ-алгоритмами большими данными: графические чипы обладают тензорными ядрами, что позволяет им выполнять параллельные вычисления. Эта технологическая особенность обеспечивает возможность эффективной обработки терабайтов данных и значительно снижает время в задачах, требующих интенсивных вычислений, таких как машинное обучение (machine learning), глубокое обучение (deep learning), анализ речи, изображений и видео.

Основной драйвер рынка — потребность компаний в использовании ML и AI-технологий. Даже с учетом постоянно растущих возможностей современных видеокарт, обучение, к примеру, большой языковой модели может потребовать использования более 500 видеокарт уровня NVIDIA A100 в течение 2 месяцев.

На российском рынке активно работает более 20 провайдеров, предоставляющих услугу GPU as a Service. Market.CNews с 2022 г. сравнивает игроков по 12 критериям, что позволяет обеспечить объективное и открытое сравнение показателей, характеризующих деятельность компаний.

Рейтинг GPU Cloud 2025

Рейтинг провайдеров GPU Cloud 2025. Структура баллов

Подробнее: Обзор GPU Cloud 2025

Технологичность
Надежность
Универсальность
Стоимость
183
224
300
41
222
147
281
29

246
164
230
33

157
200
266
49
165
185
272
43
241
150
226
47
264
104
221
26
180
123
263
38
198
105
224
53

145
141
242
47
170
129
219
47
154
147
219
42
121
83
253
10
178
75
172
10

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2025 г.

Сравнение поставщиков проводилось по методике, учитывающей следующие показатели:

  1. Виды сервисов на базе GPU
  2. Платформы виртуализации
  3. Виды GPU-серверов
  4. Количество фиксированных конфигураций
  5. Тип процессоров, памяти и графических ускорителей GPU
  6. Минимальная и максимальная конфигурации облачных серверов
  7. Заявленный SLA
  8. Параметры дата-центров, на базе которых оказывается услуга
  9. Длительность тестового периода
  10. Стоимость

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены в разделе «Структура баллов».

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Первое место — у облачного сервиса «Виртуальная инфраструктура с GPU», предоставляемого компанией МТС Web Services. Ключевой фактор успеха — 6 собственных ЦОД, пять из которых сертифицированы по уровню Tier III. Тестовый период 30 дней, средний уровень цен.

Второе место, как и в прошлом году, занимает компания Selectel. 4 дата-центра (в том числе 3 собственных) с уровнем Tier III. Уровень SLA — 99,98%, высокопроизводительные процессоры, широкий набор сервисов в облаке с GPU, уровень цен высокий.

© yacobchuk1 / Фотобанк Фотодженика
Возможности GPU-вычислений используются для решения широкого круга задач

Услуга GPU as a Service, предоставляемая провайдером Т1 Облако (третье место), позволяет пользователю выбрать как проприетарную платформу виртуализации Hyper-V, так и решения с открытым кодом (OpenStack и KVM). Компания арендует два ЦОДа с сертификатами Tier III Silver Certification.

Топ-5 российских провайдеров GPU Cloud 2025

Место Компания Сервис Сумма баллов
1
МТС Web Services
Виртуальная инфраструктура с GPU
748
2
Selectel
Серверы с GPU
679
3
Т1 Облако
GPU as a Service
673
4
VK Cloud
Cloud GPU
672
5
ITGlobal.com
AI Cloud — GPU Cloud Compute
665

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов GPU Cloud

В рейтинге принята балльная система. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов
Сервисы в облаке с GPU 20 баллов за каждый пункт
Платформы виртуализации VMware = 30 баллов
20 баллов за остальные. Регрессивная шкала
Виды GPU-серверов 15 баллов за каждый пункт
Количество конфигураций По регрессивной шкале
Тип процессоров и графических ускорителей В зависимости от бенчмарка
Оперативная память DDR5 = 20 баллов
Минимальная и максимальная конфигурации По регрессивной шкале в зависимости от минимальной и максимальной конфигурации*
Заявленная доступность SLA По шкале от 45 (99,95%) до 50 баллов (100%)
ЦОД Учитывается:**
● Количество ЦОД
● Статус ЦОД
● Заявленный уровень надежности Tier
● Сертификаты Uptime Institute
Тестовый период Более 30 дней = 30 баллов
30 дней = 20 баллов
14 дней = 10 баллов
менее 14 дней = 5 баллов
Стоимость решения По регрессивной шкале

* Показатель характеризует гибкость провайдера в предоставлении оптимальных конфигураций. Чем менее мощной является минимально возможная конфигурация и чем более мощной является максимально возможная конфигурация, тем больше баллов начислено компании.
** Общее количество баллов за ЦОД определяется по уникальной методике, учитывая следующие параметры:
● Количество дата-центров — при наличии трех и более ЦОД баллы суммируются с понижающим коэффициентом
● Собственный ЦОД оценивается выше арендуемого
● Баллы за уровень надежности Tier IV выше, чем за Tier III
● Для оценки подтвержденного уровня надежности ЦОД учитываются только сертификаты Uptime Institute, для каждого установлен свой вес.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой GPU в теме письма.

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Рейтинг провайдеров GPU Cloud 2025
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