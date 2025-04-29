Получите все материалы CNews по ключевому слову
Nvidia GPU Cloud NGC стек глубинного обучения
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|
Обзор: Провайдеры GPU Cloud 2025
Провайдеры GPU Cloud 2025 Облачные вычисления на базе графических процессоров предоставляют различные преимущества для выполнения задач, связанных с обработкой больших объемов данных, машинным обучением и
|
Market.CNews. Провайдеры GPU Cloud 2024
Провайдеры GPU Cloud 2024 Развитие сервисов, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением, внедрение всевозможных чат-ботов, постоянная потребность крупного бизнеса в обучении все новых и но
|
Провайдеры GPU Cloud 2023
Провайдеры GPU Cloud 2023 Рынок облачных серверов с графическими ускорителями развивается очень активно: часть провайдеров покинула рынок, часть запустила этот сервис, у других произошли заметные изменени
|29.04.2025
|
Как GPU Cloud дает доступ к параллельным вычислениям с помощью графических процессоров
Преимущества GPU Cloud GPU Cloud — это облачный сервис, воспользовавшись которым клиенты могут получить доступ к мощным графическим процессорам для параллельных вычислений. Именно это отличает GPU Cloud<
|29.04.2025
|
Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров GPU Cloud 2025
лугу GPU as a Service. Market.CNews с 2022 г. сравнивает игроков по 12 критериям, что позволяет обеспечить объективное и открытое сравнение показателей, характеризующих деятельность компаний. Рейтинг GPU Cloud 2025 Рейтинг провайдеров GPU Cloud 2025. Структура баллов Подробнее: Обзор GPU Cloud 2025 Технологичность Надежность Универсальность Стоимость 183 224 300 41 222 147 281
|29.04.2025
|
Евгений Свидерский -
Евгений Свидерский, ITGlobal.com в интервью Market.CNews — о том, как арендовать суперкомпьютер и есть ли альтернатива Nvidia
GPU Cloud: сценарии и архитектура Market.CNews: Для чего компаниям может понадобиться GPU Cloud? Евгений Свидерский: GPU — это дополнительное расширение возможностей, которое можно использовать совместно с облаком. Это инфраструктура, которая позволяет решать широкий спектр зада
|29.01.2025
|
Выручка Itglobal.com по услуге GPU Cloud выросла на 70% в 2024 году
Международный облачный провайдер Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) проанализировал финансовые результаты предоставления услуг и сервисов в публичном облаке в 2024 г. Услуга AI Cloud (GPU Cloud) продемонстрировала заметную динамику, выручка от ее реализации выросла практически в два раза по сравнению с 2023 г. По данным Itglobal.com, основными заказчиками GPU Cloud яв
|27.05.2024
|
Причины бума на рынке GPU Cloud
отчетов и других текстовых данных, что помогает быстрее выявлять тренды, понимать потребности клиентов и принимать более обоснованные решения. © vitacop / Фотобанк Фотодженика В последние годы рынок GPU Cloud переживает невероятный взлет, привлекая все больше внимания и инвестиций Во-вторых, LLM способны генерировать тексты высокого качества. Это полезно при создании контента, рекламы, авт
|27.05.2024
|
Чем отличаются провайдеры GPU Cloud друг от друга? 3 фактора
бучения. © Gorodenkoff / Фотобанк Фотодженика В мире вычислительных технологий растущий интерес к облачным вычислениям и их применение в различных сферах привели к появлению разнообразных провайдеров GPU Cloud В последнее время CUDA становится доступной для широкого круга пользователей, используя ее для ускорения процессов в приложениях, таких как обработка изображений в Photoshop и различн
|27.05.2024
|
Market.CNews обновил рейтинг провайдеров GPU Cloud 2024
Облачные сервисы GPU Cloud (Graphics Processing Unit) используются для сложных расчетов и обработки больших объемов данных. Они значительно ускоряют процесс работы над проектами, требующими большого количества
|26.06.2023
|
Что такое GPU Cloud и в чем его преимущества
В этой статье мы рассмотрим, что такое GPU Cloud и какие преимущества он предоставляет для пользователей, чтобы понимать, почему этот инструмент является ключевым в современном мире обработки и анализа данных. Что такое GPU Cloud
|26.06.2023
|
Market.CNews опубликовал обновленный рейтинг провайдеров GPU Cloud 2023
Развитие GPU Cloud связано в первую очередь с повышением сложности вычислений в различных областях, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, наука о данных и других. Использование графическ
|19.12.2022
|
Market.CNews готовит рейтинг провайдеров GPU Cloud. Идет сбор данных
Вопросы к обсуждению В рамках обзора планируется осветить следующие вопросы: Какие возможности открывает GPU Cloud для бизнесаВозможна ли работа на чипах NVIDIA сегодня и кто их заменит?Кто из провайдеров предлагает в аренду самые современные видеоускорители?Кейсы и примеры ИТ-маркетплейс Market.C
|28.09.2022
|
8 главных сфер применения GPU Cloud назвали аналитики Market.CNews
Перейти в обзор GPU Cloud 2022 Внедрение искусственного интеллекта в бизнес Искусственный интеллект — тенденция, которая актуальна для всех сфер информационно-коммуникационных технологий. Он проник как в самые
|21.09.2022
|
Что у GPU Cloud под капотом: обзор технологий
Перейти в обзор GPU Cloud 2022 Основными направлениями для наиболее эффективного использования GPU являются технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Это удобно для компаний, которые занимаютс
|01.09.2022
|
Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров GPU Cloud 2022
ие технологий ML, AI, а также майнинга и видеообработки привело к повышению требований к облачной инфраструктуре в плане графических ускорителей. Так появился спрос на новый сегмент облачного рынка — GPU Cloud или GPU IaaS. Аналитики Market.CNews проанализировали предложения, представленные на рынке РФ. Рейтинг GPU Cloud 2022 Сравнение поставщиков проводилось по методике, учитывающей
|27.03.2020
|
«Яндекс» открывает для российских компаний бесплатную библиотеку приложений для работы с ИИ
ссии Компания «Яндекс» сообщила CNews о совместном с компанией Nvidia запуске библиотеки приложений Nvidia GPU Cloud (NGC) для российских компаний. Эти приложения необходимы, в частности, для р
|27.03.2020
|
«Яндекс.облако» и Nvidia помогут внедрить искусственный интеллект
х компаний библиотеку приложений для работы с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением – Nvidia GPU Cloud (NGC). NGC повышает эффективность облачных вычислений на графических процесс
|04.12.2017
|
Платформа Nvidia GPU Cloud добавила поддержку десктопных GPU Titan
Nvidia объявила о поддержке облачной платформы Nvidia GPU Cloud (NGC) для продуктов Nvidia Titan и доступности NGC для сотен тысяч исследова
|15.10.2009
|NGC 6822: снимки высокого разрешения
|08.02.2006
|Космическая шкала расстояний снова уточняется?
|08.02.2006
|Космическая шкала расстояний снова уточняется?
|08.11.2005
|Изображение дня: квартет галактик Роберта
|08.11.2005
|Изображение дня: квартет галактик Роберта
|19.08.2005
|Галактики удвоились в размерах
|19.08.2005
|Галактики удвоились в размерах
Nvidia GPU Cloud и организации, системы, технологии, персоны:
|Свидерский Евгений 59 7
|Никитин Андрей 58 4
|Ансимов Константин 35 4
|McHugh Jim - МакХью Джим 4 3
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 118 3
|Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 2
|Мартынов Евгений 32 2
|Чунаев Антон 7 2
|Жигалова Алина 11 2
|Шпак Василий 263 1
|Кирьянова Александра 158 1
|Беляев Александр 20 1
|Белов Алексей 26 1
|Волков Михаил 69 1
|Джораев Антон 2 1
|Шенберг Дмитрий 21 1
|Колегов Иван 5 1
|Безбогов Сергей 61 1
|Галеев Сергей 36 1
|Гулевич Руслан 32 1
|Алексеева Марина 25 1
|Иодковский Станислав 100 1
|Лещинский Ян 4 1
|Белов Василий 71 1
|Афанасьев Денис 75 1
|Barnes Jeremy - Барнс Джереми 1 1
|Giancarlo Charles - Джанкарло Чарльз 12 1
|Fuchs Thomas - Фукс Томас 1 1
|Watts Peter - Уоттс Питер 1 1
|Башкеев Алексей 17 1
|Mueller Juergen - Мюллер Юрген 6 1
|Листопад Андрей 4 1
|Врацкий Андрей 166 1
|Сологуб Денис 75 1
|Авдеев Сергей 29 1
|Деверилин Павел 34 1
|Наумов Сергей 34 1
|Харитонов Дмитрий 72 1
|Косолапов Кирилл 6 1
|Филимонов Антон 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409589, в очереди разбора - 731058.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.