Обзор: Провайдеры GPU Cloud 2025 Провайдеры GPU Cloud 2025 Облачные вычисления на базе графических процессоров предоставляют различные преимущества для выполнения задач, связанных с обработкой больших объемов данных, машинным обучением

Market.CNews. Провайдеры GPU Cloud 2024 Провайдеры GPU Cloud 2024 Развитие сервисов, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением, внедрение всевозможных чат-ботов, постоянная потребность крупного бизнеса в обучении все новых и новых моделей

Провайдеры GPU Cloud 2023 Провайдеры GPU Cloud 2023 Рынок облачных серверов с графическими ускорителями развивается очень активно: часть провайдеров покинула рынок, часть запустила этот сервис, у других произошли заметные изменения

Как GPU Cloud дает доступ к параллельным вычислениям с помощью графических процессоров Преимущества GPU Cloud GPU Cloud — это облачный сервис, воспользовавшись которым клиенты могут получить доступ к мощным графическим процессорам для параллельных вычислений. Именно это отличает GPU Cloud

Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров GPU Cloud 2025. Market.CNews с 2022 г. сравнивает игроков по 12 критериям, что позволяет обеспечить объективное и открытое сравнение показателей, характеризующих деятельность компаний. Рейтинг GPU Cloud 2025 Рейтинг провайдеров GPU Cloud 2025. Структура баллов Подробнее: Обзор GPU Cloud 2025 Технологичность Надежность Универсальность Стоимость 183 224 300 41 222 147 281

Евгений Свидерский - Евгений Свидерский, ITGlobal.com в интервью Market.CNews — о том, как арендовать суперкомпьютер и есть ли альтернатива Nvidia GPU Cloud: сценарии и архитектура Market.CNews: Для чего компаниям может понадобиться GPU Cloud? Евгений Свидерский: GPU — это дополнительное расширение возможностей, которое можно использовать совместно с облаком. Это инфраструктура, которая позволяет решать широкий спектр задач

Выручка Itglobal.com по услуге GPU Cloud выросла на 70% в 2024 году Международный облачный провайдер Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) проанализировал финансовые результаты предоставления услуг и сервисов в публичном облаке в 2024 г. Услуга AI Cloud (GPU Cloud) продемонстрировала заметную динамику, выручка от ее реализации выросла практически в два раза по сравнению с 2023 г. По данным Itglobal.com, основными заказчиками GPU Cloud являются

Причины бума на рынке GPU Cloud В последние годы рынок GPU Cloud переживает невероятный взлет, привлекая все больше внимания и инвестиций. LLM способны генерировать тексты высокого качества. Это полезно при создании контента, рекламы, автоматизации обработки отчетов и других текстовых данных, что помогает быстрее выявлять тренды, понимать потребности клиентов и принимать более обоснованные решения.

Чем отличаются провайдеры GPU Cloud друг от друга? 3 фактора В мире вычислительных технологий растущий интерес к облачным вычислениям и их применение в различных сферах привели к появлению разнообразных провайдеров GPU Cloud. В последнее время CUDA становится доступной для широкого круга пользователей, используя ее для ускорения процессов в приложениях, таких как обработка изображений в Photoshop и различных научных вычислениях

Market.CNews обновил рейтинг провайдеров GPU Cloud 2024 Облачные сервисы GPU Cloud (Graphics Processing Unit) используются для сложных расчетов и обработки больших объемов данных. Они значительно ускоряют процесс работы над проектами, требующими большого количества вычислений

Что такое GPU Cloud и в чем его преимущества В этой статье мы рассмотрим, что такое GPU Cloud и какие преимущества он предоставляет для пользователей, чтобы понимать, почему этот инструмент является ключевым в современном мире обработки и анализа данных. Что такое GPU Cloud

Market.CNews опубликовал обновленный рейтинг провайдеров GPU Cloud 2023 Развитие GPU Cloud связано в первую очередь с повышением сложности вычислений в различных областях, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, наука о данных и других. Использование графических процессоров

Market.CNews готовит рейтинг провайдеров GPU Cloud. Идет сбор данных Вопросы к обсуждению В рамках обзора планируется осветить следующие вопросы: Какие возможности открывает GPU Cloud для бизнеса. Возможна ли работа на чипах NVIDIA сегодня и кто их заменит? Кто из провайдеров предлагает в аренду самые современные видеоускорители? Кейсы и примеры

8 главных сфер применения GPU Cloud назвали аналитики Market.CNews Перейти в обзор GPU Cloud 2022 Внедрение искусственного интеллекта в бизнес Искусственный интеллект — тенденция, которая актуальна для всех сфер информационно-коммуникационных технологий. Он проник как в самые

Что у GPU Cloud под капотом: обзор технологий Перейти в обзор GPU Cloud 2022 Основными направлениями для наиболее эффективного использования GPU являются технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Это удобно для компаний, которые занимаются

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров GPU Cloud 2022 Развитие технологий ML, AI, а также майнинга и видеообработки привело к повышению требований к облачной инфраструктуре в плане графических ускорителей. Так появился спрос на новый сегмент облачного рынка — GPU Cloud или GPU IaaS. Аналитики Market.CNews проанализировали предложения, представленные на рынке РФ. Рейтинг GPU Cloud 2022 Сравнение поставщиков проводилось по методике, учитывающей

«Яндекс» открывает для российских компаний бесплатную библиотеку приложений для работы с ИИ Компания «Яндекс» сообщила CNews о совместном с компанией Nvidia запуске библиотеки приложений Nvidia GPU Cloud (NGC) для российских компаний. Эти приложения необходимы, в частности, для работы с искусственным интеллектом

«Яндекс.облако» и Nvidia помогут внедрить искусственный интеллект Компании запустили для российских компаний библиотеку приложений для работы с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением – Nvidia GPU Cloud (NGC). NGC повышает эффективность облачных вычислений на графических процессорах