Nvidia GPU Cloud NGC стек глубинного обучения


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


Обзор: Провайдеры GPU Cloud 2025

Провайдеры GPU Cloud 2025 Облачные вычисления на базе графических процессоров предоставляют различные преимущества для выполнения задач, связанных с обработкой больших объемов данных, машинным обучением и
Market.CNews. Провайдеры GPU Cloud 2024

Провайдеры GPU Cloud 2024 Развитие сервисов, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением, внедрение всевозможных чат-ботов, постоянная потребность крупного бизнеса в обучении все новых и но
Провайдеры GPU Cloud 2023

Провайдеры GPU Cloud 2023 Рынок облачных серверов с графическими ускорителями развивается очень активно: часть провайдеров покинула рынок, часть запустила этот сервис, у других произошли заметные изменени
29.04.2025 Как GPU Cloud дает доступ к параллельным вычислениям с помощью графических процессоров

Преимущества GPU Cloud GPU Cloud — это облачный сервис, воспользовавшись которым клиенты могут получить доступ к мощным графическим процессорам для параллельных вычислений. Именно это отличает GPU Cloud<
29.04.2025 Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров GPU Cloud 2025

лугу GPU as a Service. Market.CNews с 2022 г. сравнивает игроков по 12 критериям, что позволяет обеспечить объективное и открытое сравнение показателей, характеризующих деятельность компаний. Рейтинг GPU Cloud 2025 Рейтинг провайдеров GPU Cloud 2025. Структура баллов Подробнее: Обзор GPU Cloud 2025 Технологичность Надежность Универсальность Стоимость 183 224 300 41 222 147 281
29.04.2025 Евгений Свидерский -

Евгений Свидерский, ITGlobal.com в интервью Market.CNews — о том, как арендовать суперкомпьютер и есть ли альтернатива Nvidia

GPU Cloud: сценарии и архитектура Market.CNews: Для чего компаниям может понадобиться GPU Cloud? Евгений Свидерский: GPU — это дополнительное расширение возможностей, которое можно использовать совместно с облаком. Это инфраструктура, которая позволяет решать широкий спектр зада
29.01.2025 Выручка Itglobal.com по услуге GPU Cloud выросла на 70% в 2024 году

Международный облачный провайдер Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) проанализировал финансовые результаты предоставления услуг и сервисов в публичном облаке в 2024 г. Услуга AI Cloud (GPU Cloud) продемонстрировала заметную динамику, выручка от ее реализации выросла практически в два раза по сравнению с 2023 г. По данным Itglobal.com, основными заказчиками GPU Cloud яв
27.05.2024 Причины бума на рынке GPU Cloud

отчетов и других текстовых данных, что помогает быстрее выявлять тренды, понимать потребности клиентов и принимать более обоснованные решения. © vitacop / Фотобанк Фотодженика В последние годы рынок GPU Cloud переживает невероятный взлет, привлекая все больше внимания и инвестиций Во-вторых, LLM способны генерировать тексты высокого качества. Это полезно при создании контента, рекламы, авт
27.05.2024 Чем отличаются провайдеры GPU Cloud друг от друга? 3 фактора

бучения. © Gorodenkoff / Фотобанк Фотодженика В мире вычислительных технологий растущий интерес к облачным вычислениям и их применение в различных сферах привели к появлению разнообразных провайдеров GPU Cloud В последнее время CUDA становится доступной для широкого круга пользователей, используя ее для ускорения процессов в приложениях, таких как обработка изображений в Photoshop и различн
27.05.2024 Market.CNews обновил рейтинг провайдеров GPU Cloud 2024

Облачные сервисы GPU Cloud (Graphics Processing Unit) используются для сложных расчетов и обработки больших объемов данных. Они значительно ускоряют процесс работы над проектами, требующими большого количества

26.06.2023 Что такое GPU Cloud и в чем его преимущества

В этой статье мы рассмотрим, что такое GPU Cloud и какие преимущества он предоставляет для пользователей, чтобы понимать, почему этот инструмент является ключевым в современном мире обработки и анализа данных. Что такое GPU Cloud
26.06.2023 Market.CNews опубликовал обновленный рейтинг провайдеров GPU Cloud 2023

Развитие GPU Cloud связано в первую очередь с повышением сложности вычислений в различных областях, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, наука о данных и других. Использование графическ
19.12.2022 Market.CNews готовит рейтинг провайдеров GPU Cloud. Идет сбор данных

Вопросы к обсуждению В рамках обзора планируется осветить следующие вопросы: Какие возможности открывает GPU Cloud для бизнесаВозможна ли работа на чипах NVIDIA сегодня и кто их заменит?Кто из провайдеров предлагает в аренду самые современные видеоускорители?Кейсы и примеры ИТ-маркетплейс Market.C
28.09.2022 8 главных сфер применения GPU Cloud назвали аналитики Market.CNews

Перейти в обзор GPU Cloud 2022 Внедрение искусственного интеллекта в бизнес Искусственный интеллект — тенденция, которая актуальна для всех сфер информационно-коммуникационных технологий. Он проник как в самые
21.09.2022 Что у GPU Cloud под капотом: обзор технологий

Перейти в обзор GPU Cloud 2022 Основными направлениями для наиболее эффективного использования GPU являются технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Это удобно для компаний, которые занимаютс
01.09.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров GPU Cloud 2022

ие технологий ML, AI, а также майнинга и видеообработки привело к повышению требований к облачной инфраструктуре в плане графических ускорителей. Так появился спрос на новый сегмент облачного рынка — GPU Cloud или GPU IaaS. Аналитики Market.CNews проанализировали предложения, представленные на рынке РФ. Рейтинг GPU Cloud 2022 Сравнение поставщиков проводилось по методике, учитывающей
27.03.2020 «Яндекс» открывает для российских компаний бесплатную библиотеку приложений для работы с ИИ

ссии Компания «Яндекс» сообщила CNews о совместном с компанией Nvidia запуске библиотеки приложений Nvidia GPU Cloud (NGC) для российских компаний. Эти приложения необходимы, в частности, для р
27.03.2020 «Яндекс.облако» и Nvidia помогут внедрить искусственный интеллект

х компаний библиотеку приложений для работы с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением – Nvidia GPU Cloud (NGC). NGC повышает эффективность облачных вычислений на графических процесс
04.12.2017 Платформа Nvidia GPU Cloud добавила поддержку десктопных GPU Titan

Nvidia объявила о поддержке облачной платформы Nvidia GPU Cloud (NGC) для продуктов Nvidia Titan и доступности NGC для сотен тысяч исследова
15.10.2009 NGC 6822: снимки высокого разрешения
08.02.2006 Космическая шкала расстояний снова уточняется?
08.02.2006 Космическая шкала расстояний снова уточняется?
08.11.2005 Изображение дня: квартет галактик Роберта
08.11.2005 Изображение дня: квартет галактик Роберта
19.08.2005 Галактики удвоились в размерах
19.08.2005 Галактики удвоились в размерах

Публикаций - 55, упоминаний - 71

Nvidia GPU Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3742 32
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 163 15
Selectel - Селектел 442 11
Yandex - Яндекс 8487 6
Broadcom - VMware 2497 5
Microsoft Corporation 25257 4
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 4
Intel Corporation 12547 4
9027 4
Cloud4Y 301 4
Google LLC 12283 3
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 80 3
Sophgo 16 3
Meta Platforms - Facebook 4537 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 877 3
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 65 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14308 3
Acer - AOpen - Wistron 78 2
Quanta Computer 211 2
Immers - Иммерс - immers.cloud - Диджитэл Тек Энд Лаб 7 2
Amazon Inc - Amazon.com 3142 2
Samsung Electronics 10639 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 425 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 79 2
SAP SE 5439 2
NetApp - Network Appliance 648 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 2
AMD - Advanced Micro Devices 4475 2
Diasoft - Диасофт 1033 2
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 26 1
Global Response 1 1
НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс 14 1
Mindbox - Майндбокс 25 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 15 1
Social Data Hub - SocialDataHub 21 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 55 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 42 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 86 1
eHouse 68 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1491 8
Tesla Motors 429 6
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 73 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8215 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 1
Верный - торговая сеть 310 1
AstraZeneca - АстраЗенека 60 1
Lockheed Martin 767 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 37 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 22 1
UniSuper 1 1
Onex Corporation - Carestream Health - Eastman Kodak Company's Health Group 3 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1381 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1661 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 171 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
Почта России ПАО 2252 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
Лента - Сеть розничной торговли 2275 1
Газпром нефть 671 1
ПСБ - Промсвязьбанк 903 1
Газпром ПАО 1419 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4929 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12891 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 129 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 468 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3455 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6290 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 347 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2934 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 50
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18314 44
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4198 41
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73435 34
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 33
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5941 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31996 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 28
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 141 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17135 21
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3063 19
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1718 18
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1157 17
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4118 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 14
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 503 13
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1705 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 13
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1772 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6699 11
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4838 10
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 437 10
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9879 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6918 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4148 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5702 9
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 960 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2114 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1182 8
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 7
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 7
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 740 7
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 243 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10138 7
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 150 21
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 667 21
Nvidia Tesla GPU 188 16
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 10
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 54 10
Google TensorFlow 94 8
Nvidia Volta GV 31 7
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 414 6
Apache MXNet 13 5
Nvidia TensorRT 17 5
Python PyTorch 58 5
Caffe - Caffe2 - среда для глубинного обучения 8 4
Linux OS 10935 4
Docker - Платформа распределённых приложений 440 4
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 4
Nvidia Drive 11 3
Nvidia HGX - специализированная серверная платформа 14 3
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 60 3
Linx Cloud 71 3
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy AI BPA - Аинерджи 29 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 616 3
Nvidia Quadro GPU 249 3
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 86 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 313 3
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 338 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 949 3
Nvidia Clara 9 2
Nvidia - Mellanox InfiniBand - Mellanox FDR - Mellanox Fourteen Data Rate 12 2
Nvidia Ampere 18 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1528 2
Microsoft Project Olympus 2 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1149 2
Nvidia GeForce GTX 523 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 634 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 840 2
Nvidia Parabricks 4 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 177 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 203 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 83 2
Свидерский Евгений 59 7
Никитин Андрей 58 4
Ансимов Константин 35 4
McHugh Jim - МакХью Джим 4 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 118 3
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 2
Мартынов Евгений 32 2
Чунаев Антон 7 2
Жигалова Алина 11 2
Шпак Василий 263 1
Кирьянова Александра 158 1
Беляев Александр 20 1
Белов Алексей 26 1
Волков Михаил 69 1
Джораев Антон 2 1
Шенберг Дмитрий 21 1
Колегов Иван 5 1
Безбогов Сергей 61 1
Галеев Сергей 36 1
Гулевич Руслан 32 1
Алексеева Марина 25 1
Иодковский Станислав 100 1
Лещинский Ян 4 1
Белов Василий 71 1
Афанасьев Денис 75 1
Barnes Jeremy - Барнс Джереми 1 1
Giancarlo Charles - Джанкарло Чарльз 12 1
Fuchs Thomas - Фукс Томас 1 1
Watts Peter - Уоттс Питер 1 1
Башкеев Алексей 17 1
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 6 1
Листопад Андрей 4 1
Врацкий Андрей 166 1
Сологуб Денис 75 1
Авдеев Сергей 29 1
Деверилин Павел 34 1
Наумов Сергей 34 1
Харитонов Дмитрий 72 1
Косолапов Кирилл 6 1
Филимонов Антон 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 157297 35
Казахстан - Республика 5807 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45826 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 5
Беларусь - Белоруссия 6039 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18642 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 4
Бразилия - Федеративная Республика 2453 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18258 3
Нидерланды 3636 3
Германия - Федеративная Республика 12947 3
Узбекистан - Республика 1875 2
Китай - Тайвань 4138 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 440 2
Турция - Турецкая республика 2495 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14504 2
США - Калифорния 4776 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 410 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
США - Флорида 773 1
Нидерланды - Амстердам 619 1
Канада 4986 1
Европа 24650 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
Перу - Республика 287 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 79 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3213 1
Франция - Французская Республика 7981 1
Украина 7799 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1051 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 437 1
Америка Латинская 1886 1
Монголия 366 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8140 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15177 7
Аренда 2584 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5872 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6254 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 4
Физика - Physics - область естествознания 2836 3
Импортозамещение - параллельный импорт 568 3
Reference - Референс 207 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 3
Закон Мура - Moore's law 210 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10341 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 2
Английский язык 6880 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
ComNews - Медиа-бизнес 135 2
AppleInsider 398 2
Vc.ru - Виси.ру 39 2
VK - Mail.ru Hi-tech 47 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 2
TAdviser - Центр выбора технологий 427 2
Телеспутник - Telesputnik 6 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
НМГ - Медиалогия 34 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
IDC - International Data Corporation 4943 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 2
SPEC Power benchmark 2 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
Gartner - Гартнер 3613 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 441 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
Nvidia GPU Technology Conference 8 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 2
NetApp Directions 6 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2139 1
CNews AWARDS - награда 556 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409589, в очереди разбора - 731058.
Создано именных указателей - 187910.
