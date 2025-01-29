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Выручка Itglobal.com по услуге GPU Cloud выросла на 70% в 2024 году

Международный облачный провайдер Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) проанализировал финансовые результаты предоставления услуг и сервисов в публичном облаке в 2024 г. Услуга AI Cloud (GPU Cloud) продемонстрировала заметную динамику, выручка от ее реализации выросла практически в два раза по сравнению с 2023 г.

По данным Itglobal.com, основными заказчиками GPU Cloud являются стартапы, крупные ритейлеры, транспортные компании, финансовые учреждения и проектно-инженерные организации. Особую ценность GPU Cloud представляет для ИТ-партнеров, которые внедряют облачные мощности в комплексные бизнес-решения — от AI-as-a-Service до выделенных сред для высоконагруженных проектов. Наличие нескольких видов графических ускорителей и вариативность конфигураций позволяет оперативно решать задачи, связанные как с искусственным интеллектом и машинным обучением, так и с рендерингом и обработкой видео. Кроме того, поддержка современных GPU и совместимость с популярными фреймворками сокращают время развертывания решений, а аренда «под ключ» избавляет клиентов от затрат на собственное оборудование, позволяя сосредоточиться на разработке инноваций.

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«Мы сделали упор на инвестирование в развитие сервиса аренды облаков с графическими процессорами еще в начале 2024 г. Оборудование было в наличии, мы оперативно выдавали мощности клиентам. Параллельно мы начали развивать предоставление GPU Cloud по партнерской модели. Эти усилия положительно сказались на выручке. Рост этого сегмента — еще одно подтверждение надежности и безопасности облачной инфраструктуры Itglobal.com. В будущем году мы ожидаем дополнительный прирост за счет новой услуги — аренды суперкомпьютера, которая обеспечивает возможность использования до 256 GPU. С таким масштабом и мощностью клиенты смогут ускорить исследования и разработки. В связи с этим, в 2025-2026 гг. GPU останется приоритетным направлением для Itglobal.com», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com, корпорация ITG.

Itglobal.com предоставляет мощные облачные решения с поддержкой GPU, ориентированные на различные задачи. Максимальная конфигурация облачного сервера поддерживает до 192 vCPU, 2 ТБ оперативной памяти (RAM) и 640 ГБ видеопамяти. Поддерживаются современные GPU, включая Nvidia A800, A16, L40S, H100, а также процессоры Intel Xeon Gold 6342, Platinum 8468 и 8558P. Услуги доступны в 11 дата-центрах по всему миру, включая Россию, Казахстан, Нидерланды, ОАЭ, Бразилию и другие страны.

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