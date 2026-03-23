Прокуратура США просит дать 5 лет тюрьмы гражданину России за создание мощной хакерской группировки

Федеральная прокуратура США обратилась в суд с требованием назначить пять лет и один месяц лишения свободы гражданину России, обвиняемому в создании хакерской группировки Mario Kart и кибермошенничестве. По версии следствия, действия участников привели к ущербу для десятков американских компаний на сумму около $14 млн.

Нарушение законодательства

Федеральная прокуратура США в марте 2026 г. обратилась в суд с просьбой назначить наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы гражданину России Илье Ангелову. Его обвиняют в создании хакерской группировки Mario Kart и кибермошенничестве.

По версии следствия, противоправные действия обвиняемого причинили ущерб 72 американским компаниям в общей сумме $14 млн. Илья Ангелов полностью признал свою вину и выразил готовность в добровольном порядке возместить причиненный материальный ущерб всем пострадавшим сторонам.

Прокуратура США просит дать пять лет тюрьмы россиянину за создание хакерской группировки

В Федеральном бюро расследований (ФБР) США деятельность преступной группы Mario Kart охарактеризована как хорошо организованный бизнес. Участники группировки осуществляли несанкционированный доступ к ИТ-системам с целью создания ботнет-сетей и последующей перепродажи доступа к ним третьим лицам. Полученные в результате заражения устройства использовались партнерами организации для проведения атак типа distributed denial of service (DDoS) т.е. распределенный отказ от обслуживания, блокировки корпоративных сетей и предъявления требований о выплате выкупа, размер которого в отдельных случаях достигал нескольких миллионов долларов США.

Ботнет — это сеть компьютеров, зараженная вредоносным программным обеспечением (ПО). Хакеры используют ботнет-сети, которые состоят и большого количества компьютеров для различных вредоносных действий без ведома пользователей.

Организованная группировка

Согласно материалам уголовного дела, история киберпреступной деятельности Ильи Ангелова берет еще в начале 2005 г. По версии американских властей, Ангелов вел активную преступную деятельность с 2017 по 2021 г. Следствие считает его лидером группировки Mario Kart, также известной под названиями TA-551, Shathak, GOLD CABIN, Monster Libra, ATK236 и G0127. Сам основатель, как утверждается, использовал псевдонимы milan или же okart.

В структуре преступной организации действовало четкое распределение ролей и функций, что позволяло осуществлять рассылку до 700 тыс. вредоносных электронных писем в сутки, а также эффективно обходить ИТ-системы антивирусной защиты и средства фильтрации спама большинства почтовых онлайн-сервисов и корпоративных сетей. Как утверждают власти США, на пике своей активности она компрометировала до 1 тыс. ИТ-систем в день. Значительная часть зараженных устройств затем включалась в состав ботнета Mario Kart.

Проблемы в бизнесе

Доступ к скомпрометированным онлайн-ресурсам, по версии следствия, продавался другим киберпреступным группам, специализировавшимся на вымогательстве. Уже они разворачивали в сетях жертв вирусы-шифровальщики и требовали выкуп. При этом, как утверждает прокуратура, сам Илья Ангелов лично участвовал в переговорах о выплате выкупа за расшифровку ИТ-инфраструктуры компаний-жертв.

По информации РБК, соучастники Ильи Ангелова уже были приговорены к реальным срокам. Так, украинец Виталий Балинт, занимавшийся программированием ИТ-инструментов для спам-рассылок, в октябре 2025 г. получил один год и восемь месяцев лишения свободы. По данным следствия, он находился в подчинении у Ангелова. Другой фигурант, Вячеслав Пенчуков, был приговорен к девяти годам заключения. Именно его арест, как утверждает прокуратура, побудил Ангелова сдаться правоохранительным органам.

Отдельно надзорное ведомство отмечает, что его решение сотрудничать со следствием было не полностью альтруистичным, поскольку принято после начала специальной военной операции (СВО), ареста его подельника и финансового краха его бизнеса в 2023 г. Вместе с этим, настаивает прокуратура, на момент сдачи правоохранительным органам Ангелов находился в Великобритании, откуда мог быть экстрадирован.

Хакерам несдобровать

В обосновании предлагаемого наказания американская прокуратура указывает, что при определении меры ответственности необходимо учитывать не только масштабы и степень общественной опасности совершенной преступной деятельности, но и задачу предупреждения совершения аналогичных ИТ-преступлений в будущем.

Таким образом, при назначении наказания должны быть обеспечены как принципы справедливости и соразмерности, так и достижение превентивного (предупредительного) эффекта в отношении возможных будущих правонарушений как со стороны самого осужденного, так и со стороны иных лиц, склонных к аналогичной противоправной деятельности.