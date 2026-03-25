Основатель «Делимобиль» перекупил подешевевший пакет акций компании

Основатель и глава каршерингового сервиса «Делимобиль» Винченцо Трани увеличил свою долю в компании, докупив 12,9% акций. Пакет был приобретен у «Дельта Холдинг», ставшей акционером компании в начале 2025 г. За это время рыночная стоимость данного пакета снизилась почти в два раза.



Изменения среди акционеров «Делимобиль»

Основатель и гендиректор каршерингового сервиса «Каршеринг Руссия» (торговая марка «Делимобиль») Винченцо Трани увеличил свою долю в компании на 12,9% акций. Об этом говорится в сообщении компании. Подробности сделки не раскрываются.

Рыночная стоимость проданного пакета составляет 2,09 млрд руб. В настоящее время 78% акций в «Каршеринг Руссия» принадлежат ООО «Делимобиль Холдинг». В этой компании 99,9% принадлежат люксембургская Delimobil Holdings. В ней ООО «Микро капитал корпоративные сервисы» (МККС) владеют 68,2%.

МКСС полностью принадлежит Винченцо Трани. Таким образом, его косвенная доля в «Каршеринг Россия» до недавнего времени составляла 53,25%. Соответственно, теперь его косвенная доля увеличивается до 66,15% акций.

Одновременно на сайте Центра раскрытия корпоративной информации появилось сообщение о выходе АО «Дельта Холдинг» из числа акционеров «Каршеринг Руссия». Данная компания вошла в число акционеров каршерингового сервиса в 2025 г., приобретя 12,9% акций компании. Очевидно, что эта доля и была выкуплена Трани. В момент, когда «Дельта Холдинг» стала акционером «Каршеринг Руссия», рыночная стоимость приобретенного ей пакета составлял 3,9 млрд руб., то есть пакет подешевел почти в два раза (на 46%).

Для чего Винченцо Трани увеличивает свою долю в компании

В «Каршеринг Руссия» заявили, что данная сделка «усиливает контроль и стратегическое влияние Винченцо Трани на развитие компании и подтверждает его уверенность в долгосрочном потенциале бизнеса».

«Текущая рыночная цена наших акций не отражает реальную стоимость компании, — заявил Трани. — В рамках новой стратегии, которую я планирую реализовать, а также с учетом дополнительного заемного финансирования, привлеченного в последние месяцы для поддержки компании, я заинтересован в ее дальнейшем устойчивом развитии. Компания продолжает укреплять лидирующие позиции на рынке каршеринга и реализует долгосрочную стратегию, направленную на повышение операционной эффективности, развитие эконом-каршерина и региональную экспансию».

Финансовые показатели и долги «Делимобиль»

По итогам 2025 г. «Каршеринг Руссия» получила чистый убыток в размере 3,7 млрд руб. (по итогам 2024 г. у компании была чистая прибыль в размере 8 млн руб.). Выручка компании составила 30,8 млрд руб. (рост за год — 11%), показатель EBITDA (прибыль до платы налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) — 6,2 млрд руб. (рост за год — 3%).

Чистый долг компании составил 20,9 млрд руб., соотношение чистого долга к показателю EBITDA — 4,8x. Обязательства компании по облигационным займам составляют 18 млрд руб. В 2026 г. компании должна погасить задолженность на сумму 10 млрд руб., в 2027 г. — на 6 млрд руб., в 2028 г. — на 2 млрд руб.

В начале 2026 г. Винченцо Трани открыл для «Каршеринг Руссия» кредитную линию объемом до 1,1 млрд руб. Она необходима для реструктуризации обязательств по облигациям. Притом Трани подчеркивает, что приоритетом для компании является привлечение банковского финансирования, и с одним ненадеванным банкам соответствующая договоренность уже близка к подписанию.

Частые смены руководства «Делимобиль»

В 2025 г. у «Каршеринг Руссия» несколько раз сменилось руководство. Сначала вместо Елены Бахтиной гендиректором компании стал Владимир Садовин, который ранее возглавлял розничные сети «Азбука Вкуса» и «Перекресток». Но уже в конце 2025 г. Трани сам возглавил компанию.