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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174808
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Бахтина Елена


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 «Делимобиль» возглавил экс-глава «Азбуки вкуса» и «Перекрестка» 1
16.06.2008 В Санкт-Петербурге прошел второй Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бахтина Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Exigen Services 38 1
Парадигма 152 1
Samsung Electronics 10366 1
Ростелеком 9902 1
Genesys 208 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 187 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
Тяжпромэкспорт 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1120 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2501 1
Альфа-Банк 1796 1
Русагро Группа Компаний 293 1
Лента - Сеть розничной торговли 2140 1
АльфаСтрахование СГ 329 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 744 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3349 1
Клечиков Александр 9 1
Милославский Алек 4 1
Шведова Ольга 2 1
Вайнберг Олег 18 1
Schoomaker Peter - Шумейкер Питер 1 1
Ополченова Любовь 1 1
Европа 24370 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3143 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4053 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 606 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5911 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5580 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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