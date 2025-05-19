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Бахтина Елена
УПОМИНАНИЯ
|19.05.2025
|«Делимобиль» возглавил экс-глава «Азбуки вкуса» и «Перекрестка» 1
|16.06.2008
|В Санкт-Петербурге прошел второй Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 1
Бахтина Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Exigen Services 38 1
|Парадигма 152 1
|Samsung Electronics 10366 1
|Ростелеком 9902 1
|Genesys 208 1
|ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 187 1
|Masterhost - Мастерхост 54 1
|Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 744 1
|Клечиков Александр 9 1
|Милославский Алек 4 1
|Шведова Ольга 2 1
|Вайнберг Олег 18 1
|Schoomaker Peter - Шумейкер Питер 1 1
|Ополченова Любовь 1 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5911 1
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5580 1
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