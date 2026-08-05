Индексная книга (каталог) CNews*
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Парадигма
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 169, упоминаний - 170
Парадигма и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Станислав 118 9
|Лосев Сергей 46 6
|Каменнова Мария 45 3
|Широких Алексей 72 3
|Коптелов Андрей 134 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Кирюшин Сергей 91 2
|Слышкин Василий 129 2
|Мацоцкий Сергей 180 2
|Меньшов Кирилл 139 2
|Шевченко Владимир 153 2
|Гимранов Ринат 126 2
|Иванов Михаил 116 2
|Корнеев Сергей 84 2
|Будин Алексей 22 2
|Устюжанин Дмитрий 50 2
|Висящев Андрей 64 2
|Казаков Константин 7 2
|Прянишников Николай 316 2
|Назипов Дмитрий 86 2
|Морозов Дмитрий 20 2
|Киреев Иван 40 2
|Лебедев Артемий 110 2
|Кузин Вадим 38 2
|Шибаев Александр 18 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Левиков Антон 69 2
|Аншина Марина 79 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Шмид Александр 17 2
|Занин Виталий 23 2
|Учамприн Алексей 6 2
|Демидов Михаил 134 2
|Мякишева Марина 84 2
|Леонова Оксана 20 2
|Солонин Виталий 90 2
|Ковалев Виктор 40 2
|Ованесян Георгий 15 2
|Николаева Наталья 21 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.