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Индексная книга (каталог) CNews*
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Парадигма

Парадигма

СОБЫТИЯ

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05.08.2026 Российский рынок Data Lakehouse: архитектурный раскол и борьба за безопасность 1
13.07.2026 Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ 1
29.06.2026 Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: ИИ дает хакерам в разы более опасные и мощные инструменты, чем «вредоносное ПО как услуга» 1
23.04.2026 Автоматизация вместо найма: треть российских компаний меняют подход к управлению сетями из-за дефицита инженеров 1
23.04.2026 Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности 1
06.03.2026 Softline: доля женщин в российском ИT достигла рекордных 38% 1
17.12.2025 Data-mesh: определен главный тренд в области хранения и доступа к данным 2
11.12.2025 Михаил Егоров -

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: Система электронного документооборота сегодня – это по сути интеллектуальный помощник

 1
03.12.2025 Как компании создают вертикальных ИИ-ассистентов внутри своей экосистемы 1
Павел Гуральник, ISPsystem: Через 3-5 лет на российском рынке ПО выживут только несколько сильных игроков 1
Василий Жилов, BSS: Синергия ДБО и речевых технологий в банках – основной драйвер роста в 2023 году 1
Сергей Соловьев, Т1: Наша цель - стать «цифровым чемпионом» 1
Антон Павленко, «Инфосистемы Джет»: Мы уже в новой парадигме построения ИТ-инфраструктуры, нельзя закрыть на это глаза 1
02.07.2025 Александр Чеснавский -

Александр Чеснавский, MWS: Мы активно движемся в сторону создания экосистемного бигтеха

 1
27.06.2025 В России создали консорциум для разработки и внедрения инновационных решений в области гиперавтоматизации 1
29.05.2025 «Яндекс 360» и «Сферус» создают ВКС с эффектом присутствия 1
28.05.2025 ИТ-компания Wellsoft представила обновление платформы Wellsoft Elements 1
27.02.2025 Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management 1
22.11.2024 Ярослав Третьяков -

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

 1
29.08.2024 Платформа под эгидой Linux Foundation усложнила работу с облаками «Яндекса» и Сбербанка и заблокировала россиянам доступ к важному репозиторию 1
24.07.2024 Innostage поднялась на 34 место в рейтинге CNews300 1
19.06.2024 Ученые Smart Engines представили новую модель нейросетей 1
17.06.2024 Павел Таранов, МТС: Telecom Platform позволяет телеком-индустрии экосистемы двигаться быстрее 1
03.04.2024 Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании 1
05.03.2024 ML кодек VideoMost для супер сжатия видео получил патенты в России и в США 1
25.12.2023 «К2Тех» запустил портал с картами ИТ-решений для ключевых отраслей АПК 1
05.10.2023 С3 Solutions расширяет линейку структурированных кабельных систем для российского рынка 1
22.08.2023 Интернет вещей и облака: Решения для смарт-городов и умных домов 1
17.07.2023 Как внедрить отечественную систему управления производственными процессами на замену иностранного ПО 1
21.04.2023 Екатерина Алясова, Yadro: В нашей отрасли все знают друг друга по именам 1
18.01.2023 Владимир Андреев, «ДоксВижн»: В 2023 безбумажный кадровый оборот будет в числе самых востребованных направлений автоматизации 1
05.09.2022 Владимир Залеский, FIS: «Если бизнес хочет быть конкуретноспособным и эффективным, то коробочные решения исключены» 1
02.09.2022 Сергей Романков, «Сибур Диджитал»: В «Сибур Диджитал» не считают, что раз мы нефтегазохимическая компания, то ИТ-продукты должны заказывать у подрядчиков 1
14.04.2022 Государственные чат-боты раздражают граждан. Они хотят живых чиновников 1
25.03.2022 Екатерина Старостина, «Орлан»: Импортозамещение уже неактуально, мы предлагаем импортонезависимость 1
08.02.2022 «Электросевкавмонтажиндустрия» развернула ИТ-инфраструктуру на оборудовании Lenovo 1
29.12.2021 Владимир Беляевский -

Банки переходят на «Инфраструктуру 3.0»

 1
24.12.2021 ГосТех: что известно о революции в построении госинформсистем 1

Публикаций - 169, упоминаний - 170

Парадигма и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 26
IBM - International Business Machines Corp 9699 25
SAP SE 5601 20
Oracle Corporation 7074 18
Google LLC 12688 17
Broadcom - VMware 2610 12
Intel Corporation 12811 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
HP Inc. 5883 11
Ростелеком 10948 10
Dell EMC 5180 9
Cisco Systems 5372 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
9594 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 9
Apple Inc 13154 8
Yandex - Яндекс 9215 7
Huawei 4675 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Samsung Electronics 11064 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Lenovo Group 2446 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Крок - Croc 1964 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Directum - Директум 1268 5
SAP CIS - САП СНГ 868 5
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Информзащита 941 4
SAS Institute 1082 4
Diasoft - Диасофт 1144 4
Salesforce 498 4
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 4
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
Почта России ПАО 2370 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 5
Альфа-Банк 1979 5
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
Газпром нефть 725 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
ВТБ - Почта Банк 514 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 2
Студия Артемия Лебедева 101 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Федеральное казначейство России 1949 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Гимназический союз России 3 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 98
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 71
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 67
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 57
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 50
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 49
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 46
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 42
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 41
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 38
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 33
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 33
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 30
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 29
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 28
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 27
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 23
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 23
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 23
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 21
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 20
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 19
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 19
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 18
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 18
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 17
Google Android 15243 12
Linux OS 11533 11
Microsoft Office 4170 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
Apple iOS 8583 8
Apple iPad 4011 7
Microsoft Windows 16882 7
Microsoft Azure 1526 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
Intel x86 - архитектура процессора 2151 6
Apple iPhone 6 4861 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Apache Hadoop 470 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Microsoft Dynamics CRM 564 3
Microsoft Dynamics 1197 3
Depositphotos - фотобанк 405 3
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 3
Google Earth - Google Планета Земля 490 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
HPE Service Manager - HPSM 49 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Lenovo XClarity Controller - Lenovo XClarity Integrator - Lenovo XClarity Administrator 8 3
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 40 3
Microsoft Windows Mobile 5 193 2
OpenAI - ChatGPT 719 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 2
Макаров Станислав 118 9
Лосев Сергей 46 6
Каменнова Мария 45 3
Широких Алексей 72 3
Коптелов Андрей 134 2
Шадаев Максут 1210 2
Чаркин Евгений 317 2
Кирюшин Сергей 91 2
Слышкин Василий 129 2
Мацоцкий Сергей 180 2
Меньшов Кирилл 139 2
Шевченко Владимир 153 2
Гимранов Ринат 126 2
Иванов Михаил 116 2
Корнеев Сергей 84 2
Будин Алексей 22 2
Устюжанин Дмитрий 50 2
Висящев Андрей 64 2
Казаков Константин 7 2
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Назипов Дмитрий 86 2
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Киреев Иван 40 2
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Шибаев Александр 18 2
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Левиков Антон 69 2
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Рудычева Наталья 95 2
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Россия - РФ - Российская федерация 166164 127
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 29
Европа 24963 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 12
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Индия - Bharat 5869 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Казахстан - Республика 6047 4
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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