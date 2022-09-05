Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 105193
ИКТ 8703
Организации 6766
Ведомства 1328
Ассоциации 702
Технологии 3019
Системы 18868
Персоны 40708
География 1674
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1691
Мероприятия 825

Парадигма



05.09.2022 Владимир Залеский, FIS: «Если бизнес хочет быть конкуретноспособным и эффективным, то коробочные решения исключены» 1
02.09.2022 Сергей Романков, «Сибур Диджитал»: В «Сибур Диджитал» не считают, что раз мы нефтегазохимическая компания, то ИТ-продукты должны заказывать у подрядчиков 1
14.04.2022 Государственные чат-боты раздражают граждан. Они хотят живых чиновников 1
25.03.2022 Екатерина Старостина, «Орлан»: Импортозамещение уже неактуально, мы предлагаем импортонезависимость 1
21.02.2022 Евгений Пухов -

Никто не застрахован от потери хранящихся в облаке данных

 1
08.02.2022 «Электросевкавмонтажиндустрия» развернула ИТ-инфраструктуру на оборудовании Lenovo 1
29.12.2021 Владимир Беляевский -

Банки переходят на «Инфраструктуру 3.0»

 1
24.12.2021 ГосТех: что известно о революции в построении госинформсистем 1
Сергей Соловьев, Т1: Наша цель - стать «цифровым чемпионом» 1
13.12.2021 Kyocera: все самое необходимое для docflow – от МФУ до KSIM 1
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 1
07.09.2021 Lenovo предоставила решение для ИТ-инфраструктуры сети аптек «Здоровье» 1
31.08.2021 Как растущие компании решают проблему увеличения объема данных: опыт сети аптек «Здоровье» 1
16.08.2021 Александр Миронов, SAS: Индивидуальные предложения не придумать заранее: их формируют алгоритмы прямо при общении с клиентом 1
05.07.2021 Михаил Цветков, Intel: Мировая цифровизация требует все большего количества полупроводников 1
28.06.2021 Руслан Рахметов, Security Vision: На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
26.05.2021 Потеснит ли ARM архитектуру Intel на рынке серверов? 1
13.12.2020 Как данные определяют ключевые особенности СХД 1
12.10.2020 Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны 1
24.09.2020 Кибербезопасность: как защитить предприятие в эпоху Индустрии X.0 1
14.09.2020 «ЭР-Телеком Холдинг» запустил линейку скоростных тарифных планов «Дом.ru» 1
01.07.2020 Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей 1
02.04.2020 Алексей Данилин, Positive Technologies: Хакеры больше сфокусированы на продаже киберуслуг, чем на быстром выводе денег 1
04.12.2019 «Росатом» начнет «трендовое» импортозамещение в 2020 году 1
27.11.2019 Андрей Чапчаев, ИнфоТеКС -

Отрабатывать защиту от взломщиков нужно на специальных киберполигонах

 1
18.07.2019 «Сбербанк Онлайн» полностью переделан 1
21.06.2019 HPE обеспечит доступность всех своих технологий по модели SaaS к 2022 году 1
31.05.2019 Сергей Хрупов -

Сегодня приоритет создания и наличия команды пассионариев гораздо выше

 1
20.02.2019 Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор» 1
10.12.2018 Каким российским регионам и в какие даты власти отключат аналоговое ТВ. График 1
26.11.2018 Цифровизация госорганов, электронный архив и проектное управление. ЭОС выбрал приоритеты 1
26.09.2018 Страховой Дом ВСК выстраивает процессы целевого маркетинга с помощью SAS 1
11.09.2018 Group-IB выпустила защиту мобильного банкинга, избавляющую от проверочных звонков клиентам 1
07.08.2018 Надежность превыше всего: все, что нужно знать о системах хранения данных 1
06.08.2018 «АйТеко» вошла в десятку рейтинга CNews среди поставщиков решений для анализа данных 1
11.07.2018 Как объединяются банки: планы «Открытия» и Бинбанка 1
21.06.2018 Mail.Ru представила глобальное обновление почтового сервиса и новую концепцию развития 1
01.12.2017 Глава ИТ «Сургутнефтегаза» рассказал о «настоящей цифровизации», а не той, «которой мы занимаемся сегодня» 1
28.11.2017 Стагнирующий рынок ИТ-услуг ищет роста в облаках 1

Публикаций - 137, упоминаний - 137

Парадигма упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9168 22
Microsoft Corporation 23396 18
Intel Corporation 11624 10
Amazon Inc - Amazon.com 2779 9
Элемент ГК - Elementec 25 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9994 8
Apple Inc 11104 6
Крок - Croc 1683 5
SAP SE 4835 5
Lenovo Group 2151 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 5
AMD - Advanced Micro Devices 3836 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 5
Информзащита 678 4
Softline - Софтлайн 2033 4
Yandex - Яндекс 5553 4
Huawei 3459 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9324 3
Oracle Corporation 6271 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 536 3
Red Hat 1224 2
Nvidia Corp 3203 2
Samsung Electronics 9667 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 2
ФОРС - Центр разработки 551 2
HP - Hewlett-Packard 3597 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6853 2
Lenovo ISG - Lenovo Infrastructure Solutions Group 7 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 2
Cisco Systems 4858 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 2
Google LLC 10867 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 97 1
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 771 1
Dell Technologies - Dell Computer 1918 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 1
PayPal 644 1
ГКС - Группа компаний Систематика 335 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 7
РЖД - Российские железные дороги 1598 5
Почта России ПАО 1973 4
Альфа-Банк 1580 3
ПСБ - Промсвязьбанк 727 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 2
Сургутнефтегаз - СНГ 223 2
Самолёт ГК 1649 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 1
Газпром ПАО 1144 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 141 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 1
Мосводоканал МГУП 65 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 71 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 49 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 37 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 1
Совкомбанк ПАО 194 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17685 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3629 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8918 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2331 5
Президент Российской Федерации 3492 4
Таможня - Таможенная служба 1022 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1579 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
Верховный суд Российской Федерации 777 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1166 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10301 1
Федеральное казначейство России 1540 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 2
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9404 34
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12788 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11443 32
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8076 28
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7939 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52552 23
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5079 19
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2306 18
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10814 17
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3358 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38249 15
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3197 13
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19124 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8522 11
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25432 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3782 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 13079 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21921 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3784 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19436 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17305 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 838 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7667 8
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6819 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7326 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9615 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7680 8
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11251 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 3082 7
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1013 7
Data monetization - Монетизация данных 1307 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10671 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17201 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8152 6
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 556 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7357 6
Google Android 12435 11
Linux OS 8156 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3987 8
Microsoft Windows 2000 12612 6
Microsoft Office 3405 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 983 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1965 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 3
Google Play - Google Store - Android Market 2897 3
Software AG webMethods HIP - Hybrid Integration Platform 100 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 2
Microsoft Windows XP 2357 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 138 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 590 2
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 118 2
Apache Hadoop 371 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 186 2
Lenovo XClarity Controller 6 2
Apple - App Store 2565 2
Oracle Java - язык программирования 2751 2
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 58 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 1
Lenovo Cloud NOS 1 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 805 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 190 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 1
Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 101 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 705 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 519 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 207 1
AMD Mobility Radeon 232 1
Intel XScale PXA 167 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 239 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 314 1
Orbus Software iServer 5 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1269 1
Neri Antonio - Нери Антонио 19 1
Шингарев Павел 12 1
Рахметов Руслан 42 1
Чернышенко Дмитрий 412 1
Мантуров Денис 79 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49974 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13079 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39010 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14732 6
Япония 12847 5
Африка - Африканский регион 3256 4
Казахстан - Республика 4750 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12779 4
Земля - планета Солнечной системы 9676 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14928 4
Россия - СФО - Новосибирск 3664 3
Азия - Азиатский регион 4634 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 2
Беларусь - Белоруссия 4165 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 2
Россия - ПФО - Казань 2333 1
Америка 2151 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Китай - Тайвань 3660 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 747 1
Бразилия - Федеративная Республика 2083 1
Таиланд - Королевство 720 1
Россия - РФ - Российская федерация 121506 1
Швеция - Королевство 3449 1
Нидерланды 3288 1
Солнечная система - Solar system 2449 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16987 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1996 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2306 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1011 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4892 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1289 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 344 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1192 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 667 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1520 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10557 46
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10019 43
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2659 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19578 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8816 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3084 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 6
Юриспруденция - Jurisprudence 6159 5
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1275 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8850 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3153 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4072 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 3
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9319 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2518 2
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 18 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 429 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3240 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1586 1
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 111 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 463 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 139 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 864 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 4910 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2994 1
Forbes - Форбс 623 2
TAdviser - Центр выбора технологий 285 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1167 1
Gartner - Гартнер 3467 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 186 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 286 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 868 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210002, в очереди разбора - 895144.
Создано именных указателей - 105193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще