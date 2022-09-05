Индексная книга CNews*
Парадигма
Публикаций - 137, упоминаний - 137
Парадигма упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 2
|TCG - Trusted Computing Group 31 1
|Neri Antonio - Нери Антонио 19 1
|Шингарев Павел 12 1
|Рахметов Руслан 42 1
|Чернышенко Дмитрий 412 1
|Мантуров Денис 79 1
|Forbes - Форбс 623 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 285 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1167 1
|Gartner - Гартнер 3467 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
|ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210002, в очереди разбора - 895144.
Создано именных указателей - 105193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210002, в очереди разбора - 895144.
Создано именных указателей - 105193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.