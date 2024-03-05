ML кодек VideoMost для супер сжатия видео получил патенты в России и в США

Российский разработчик, резидент «Сколково» VideoMost Research, дочерняя компания Spirit, объявляет о получении патента США на новый инновационный метод компрессии видео, основанный на нейросетях и машинном обучении.

Видеокодеки повсеместно применяются в мире в системах потокового видео, видеонаблюдения, цифрового телевидения, хранения файлов, сетевых коммуникаций, ВКС и других.

Сегодня видео занимает около 80% в объеме всего передаваемого мирового сетевого траффика. Более 90% от всего объема контента, который пользователи отправляют друг другу по сети, содержит видео. Около 87% рекламных компаний содержат видеофрагменты.

Объемы передаваемого в сетях связи и хранимого видео постоянно растут, видео занимает львиную долю контента в системах передачи и хранения данных (СХД), в частности для выполнения требований закона Яровой операторами связи в России.

Сжимать видео эффективнее – это задача мирового масштаба на триллион долларов, поскольку позволяет экономить дорогие сети и инфраструктуру связи (включая оптические кабели, сотовые вышки, частотный спектр, серверы и СХД).

Основные технические показатели кодеков – это фактор компрессии данных, качество видео, требуемые вычислительные ресурсы. Улучшением этих показателей сжатия видео последние 50 лет занимаются сотни научных, государственных и коммерческих организаций по всему миру, включая Google, Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Adobe, Cisco и другие производители ПО и оборудования связи, а также операторы связи в Европе, США, Китае, Японии, Южной Корее и других странах мира.

Международные стандарты связи защищены сотнями международных патентов, которые объединены в несколько международных патентных пулов (объединений).

Несмотря на то, что Россия много десятилетий является членом Международного Союза Электросвязи (ITU), в области компрессии видео существенных вкладов от российских разработчиков в создание международных стандартов связи (как H.264 и H.265) и популярных кодеков (как Google VP9) до сих пор не было.

Благодаря разработке VideoMost Research изменилась парадигма конструирования видеокодеков и задан новый тренд в сегменте кодирования видео – как национальный, так и мировой. В отличие от традиционного подхода, на основе теории кодирования Клода Шеннона, преобладавшего в последние 50 лет, который позволял увеличивать фактор сжатия видео примерно на 40% раз в 10 лет, предлагаемая VideoMost Research технология позволяет добиться увеличения степени сжатия примерно в три раза (а не на 40%), благодаря использованию глубоко обученных нейросетей (ML – machine learning).

Входящий видеопоток преобразуется в кодере в скетч-видео со значительно меньшим информационным объемом по сравнению с оригиналом, а при декодировании восстанавливается до оригинального видео благодаря применению нейросетей. Именно этот подход к кодированию видеоданных запатентован VideoMost Research – и в России, и в США.

«Мы считаем, что помимо патентования нашей разработки - как по части технологии видеокодирования, так и по части ее реализации - целесообразно на ее основе разработать национальный стандарт России компрессии с высоким коэффициентом сжатия видеоданных, и мы ищем финансовых и технологических партнеров для реализации этой масштабной задачи», – сказал Владимир Свириденко, основатель и технический директор «VideoMost Research».

Область применения технологии видео кодеков: видеостриминг, IPTV, видеореклама в соцсетях и мессенджерах, видеоконференции, видеонаблюдение, телевещание, хранение объемных видеофайлов и др. При этом для всех областей новая технология суперсжатия видео будет иметь прямую экономическую выгоду, так как можно существенно сократить затраты на сетевую инфраструктуру как для передачи видео, так и для его хранения. Меньше размер видео – меньше сетевой и серверной емкости требуется. А наличие национального стандарта — это несомненная выгода с точки зрения репутации страны и отечественных разработчиков в мировом масштабе.

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Российские коммуникационные программные продукты Spirit используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживает свыше 1 миллиарда пользователей более чем в 100 странах мира. Программные продукты Spirit лицензированы и/или стоят внутри популярных потребительских продуктов Apple, Adobe, ARM, AT&T, Avaya, Blizzard, BroadSoft, BT, China Mobile, Dialogic, Ericsson, HP, HTC, Huawei, Korea Telecom и более 250 других мировых технологических лидеров. Прямые клиенты Spirit сегодня являются производителями более 60% смартфонов в мире.

VideoMost — программный ВКС сервер и корпоративный мессенджер российской компании Spirit для проведения видеоконференций и ведения коммуникации в чатах, группах, каналах на ПК, Mac, планшетах, смартфонах и аппаратных ВКС терминалах Polycom, Cisco, Avaya, Huawei и др. для корпоративных клиентов. Клиенты продукта Spirit VideoMost для видеоконференций в России и СНГ – тысячи государственных и частных организаций, включая предприятия, банки, ВУЗы, ФОИВы и промышленность.