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Cisco Broadsoft UC


10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
24.01.2019 Avaya объявила о расширении своего портфолио Desktop Experience 3
24.05.2018 Россияне запатентовали технологию суперсжатия информации для «закона Яровой» 1
25.10.2017 Мероприятие BroadSoft Roadshow пройдет 8 ноября в Москве 1
17.10.2017 BroadSoft приглашает на конференцию BroadSoft Roadshow в Москве 8 ноября 1
07.07.2017 VideoMost занял первое место по числу внедрений на российском рынке ВКC 1
26.06.2017 Avaya представила линейку телефонов на базе открытых SIP-стандартов 1
23.05.2017 Шлюз отказоустойчивости Resilient Sip Box проверен на совместимость с программной средой BroadWorks 2
14.12.2016 Panasonic представил в России SIP-телефон с видеосвязью 1
05.10.2016 Spirit патентует технологию сверхсжатия информации под «закон Яровой» 1
08.09.2016 SPIRIT продала свою технологию Indoor-навигации публичной калифорнийской технологической компании по мировым ценам 1
15.08.2016 Импортозамещение на рынке ВКС — миф. Госзаказчики наращивают закупки западных решений 1
22.06.2016 МВД России начало использовать видеоконференцсвязь VideoMost 1
03.06.2016 Исследование: VideoMost стал наиболее эффективным отечественным ВКС-продуктом в России 1
18.03.2016 VideoMost вошел в Топ-10 мировых VoIP-лидеров 1
26.02.2016 Polycom RealPresence Trio теперь доступен во всех регионах присутствия Polycom 1
12.10.2015 Polycom анонсировала новые решения для совместной работы 1
02.09.2015 «Билайн Бизнес» представил «Облачную АТС» для СМБ 1
10.08.2015 В России начались продажи проводных SIP-телефонов Panasonic серии KX-HDV 1
14.07.2014 История провала многолетнего проекта WebRTC 1
15.07.2013 Агент Mail.ru остался иностранным 1
24.01.2013 BroadSoft лицензировала мобильный видеодвижок Spirit 2
24.01.2013 Российское ПО вытесняет Google из популярного приложения 2
21.09.2012 Облачная АТС для "Лукойла" 1
13.03.2012 МГТС: Мы завершаем 130-летний "медный период" 1
17.02.2012 ИТ-гиганты ищут способы перепродажи своего облачного ПО через партнеров Parallels 1
15.02.2012 МГТС внедрит услугу мультисервисной телефонии IP-Centrex 1
16.01.2012 Николай Школьников: В последнее время вырос спрос на "вертикальные" телеком-решения 1
07.12.2011 Panasonic представил в России новые SIP-телефоны 1
17.11.2011 Новое решение Polycom обеспечит взаимодействие с системами телеприсутствия Cisco 1
31.10.2011 Panasonic представил в России SIP-DECT телефон для малого офиса KX-TGP500 1
16.09.2011 Polycom представила программную инфраструктуру для совместной работы по видеосвязи 1
10.08.2011 Polycom обещает сделать качественную видеосвязь доступной для СМБ 1
09.08.2011 «Энвижн Груп» построила городскую АТС для оператора связи «ВиЛэнд» на базе собственного решения NVoiceG Switch 1
01.07.2011 ВКС в России: рынок жаждет "правильных" решений 1
10.05.2011 ИКТ в ТЭК: дело государственной важности 1
15.11.2010 Dialogic завершил испытания медиа-шлюзов IMG 1010 на совместимость с решениями BroadSoft 3
27.05.2010 Крупнейшие вендоры решат проблему интероперабельности Unified Communications 1
30.06.2009 ТКТ совместно с «Энвижн Груп» построила NGN-сеть 1
16.05.2008 «Энвижн Груп» нацелилась на миллиард 1

Публикаций - 42, упоминаний - 54

Cisco Broadsoft UC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 17
Samsung Electronics 5730 12
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 11
Apple Inc - Эппл Рус 7737 9
Reliance Communications - Rcom 39 9
VideoMost - ВидеоМост 191 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Cisco Systems 2056 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
Google LLC 7177 2
SAP SE 3220 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
VK - Mail.ru Group 2487 1
Orange France Télécom 99 1
АйТи 753 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Код Безопасности 365 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Yandex - Яндекс 4103 1
BT Group - British Telecommunications 88 1
Казахтелеком 204 1
Dialogic Corp 36 1
Adobe Systems 816 1
Huawei 2733 1
HP Inc. 2937 1
ZTE Corporation 550 1
Oracle Corporation 3363 1
Toshiba Corporation 1103 1
Kyocera 94 1
Ericsson 864 1
HTC Corporation 1199 1
AT&T Inc 562 1
LG Uplus - LG U+ 24 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
NEC 429 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
China Mobile 186 1
Blizzard Entertainment 214 1
TI - Texas Instruments Incorporated 211 1
KT Corporation - Korea Telecom 34 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 491 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 395 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Flash 480 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Open SIP - OpenSIPS 5 1
UCaaS - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации 15 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 1
ARM64 - Архитектура процессора 1020 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
Cisco Webex 108 4
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
Microsoft Lync 272 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Linux OS 4276 2
Avaya Vantage 17 1
Polycom Trio - «умный» телефон для конференц-связи 4 1
Apple macOS 934 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
WhatsApp Messenger 654 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Exchange 684 1
Avaya J - серия телефонов 2 1
Avaya L100 - серия гарнитур 8 1
Avaya Essential Experience J 3 1
Avaya DES - Avaya Device Enrollment Service 1 1
Avaya Open SIP 6 1
Avaya Desktop Experience 2 1
Microsoft Skype 1477 1
Rakuten Viber 429 1
Avaya AcousticEdge 2 1
Яровая Ирина 63 1
Озеров Виктор 26 1
Verboon Ard - Вербоон Ард 2 1
Беляков Алексей 14 1
Яцевский Алексей 1 1
Шикинов Александр 9 1
Прозоровский Василий 40 1
Степанов Антон 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 11 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Антитеррор 62 1
Frost & Sullivan 101 1
CNews Analytics 1991 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770333, в очереди разбора - 674015.
Создано именных указателей - 46354.
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