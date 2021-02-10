Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Cisco Broadsoft UC
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 54
Cisco Broadsoft UC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Яровая Ирина 63 1
|Озеров Виктор 26 1
|Verboon Ard - Вербоон Ард 2 1
|Беляков Алексей 14 1
|Яцевский Алексей 1 1
|Шикинов Александр 9 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Степанов Антон 56 1
|Frost & Sullivan 101 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770333, в очереди разбора - 674015.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770333, в очереди разбора - 674015.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru