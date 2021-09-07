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Vimeo
Видеохостинг


07.09.2021 «Яндекс» снабдил англоязычные видео закадровым переводом 1
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 1
10.06.2021 В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь 1
09.06.2021 Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM 1
08.06.2021 Отключилась половина мирового интернета. Недоступны десятки популярных сайтов и сервисов 1
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
08.02.2021 Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube 1
14.12.2020 Gem4me MarketSpace: мессенджер и торговая площадка в одном приложении 1
01.09.2020 «Тинькофф Мобайл» добавил TikTok в пакет безлимитных видеосервисов 1
01.08.2019 Обзор Honor 20 Pro: прогрессивный камерофон 1
07.11.2018 Parallels представила Parallels Toolbox 3 для Windows и Mac 1
31.10.2018 «Битрикс24.Сайты» выпустил специальный шаблон к Хэллоуину 1
01.08.2018 Parallels представила новые инструменты для Mac 1
13.07.2018 «Тинькофф мобайл» пополнил список безлимитных сервисов новыми приложениями 1
06.06.2018 ГК Angara открывает Центр экспертизы по технологиям Elastic 1
03.05.2018 «Тинькофф Мобайл» добавил новые приложения в безлимитные сервисы 1
13.03.2018 «Мегафон» обновил линейку тарифов «Включайся!» 1
22.02.2018 «Битрикс24.Сайты» выпустил набор праздничных шаблонов 1
06.07.2017 МТС сделала безлимитными «Вконтакте», Facebook, Skype и WhatsApp 2
29.05.2017 «Мегафон» придумал, как брать больше денег с абонентов: Новая тарифная линейка 1
20.04.2017 Бизнес в Рунете за 2016 г. составил 1500 млрд рублей 1
21.03.2017 Apple анонсировала новое приложение для создания видеороликов на iPhone и iPad 1
25.01.2017 В России навечно заблокирован один из крупнейших в мире видеохостингов 1
30.08.2016 Avast представила браузер Avast SafeZone для безопасной работы в Сети 1
02.08.2016 В браузере Opera для компьютеров появилась новая функция выноса видео 1
08.04.2016 Google хочет перевести Android на язык программирования для iPhone и iPad 1
29.01.2016 В 2015 г. частные абоненты МГТС скачали более 400 эксабайт данных 1
18.01.2016 Opera Max экономит до 60% мобильного трафика Netflix 1
06.11.2014 Новая Opera стала первым браузером «без задержек при просмотре видео» 1
29.10.2014 YouTube и Vimeo готовятся ввести плату за просмотр видео 2
20.08.2014 Parallels Desktop 10 для Mac позволяет запускать приложения Windows на 50% быстрее 1
30.05.2014 Онлайн-сервис «Амедиатека» стал доступен на Philips Smart TV 1
30.04.2014 Обзор лучших телевизоров с разрешением Ultra HD (4K). Выбор ZOOM 1
21.01.2014 Смертельная фотобитва: Apple iPhone 5s против Apple iPhone 5 1
11.11.2013 QTS 4.0 оптимизирует управление сетевыми накопителями QNAP 1
17.10.2013 Oracle обновила сервисы Oracle HCM Cloud и Oracle Talent Management Cloud 1
23.07.2013 Nokia представила новый смартфон Lumia для сетей 4G 1
27.05.2013 Раскрыты подробности дизайна новой ОС iPhone и iPad. ФОТО 1
11.03.2013 Владельцам iPhone предложили платить за фотографии 1
08.11.2012 Runa вложила $2,5 млн в российский революционный видеосервис 1

Публикаций - 57, упоминаний - 59

Vimeo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Facebook 3767 8
Microsoft Corporation 11143 7
Yandex - Яндекс 4101 5
Google LLC 7168 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
RuTube - видеохостинг 120 4
Twitter 2204 3
Apple Inc - Эппл Рус 7729 3
Samsung Electronics 5714 3
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 3
Telegram Group 702 3
Parallels Holdings 471 2
SAP SE 3218 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Reliance Communications - Rcom 39 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 7 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision 31 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
IBM 3554 1
Cisco Systems 2054 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Код Безопасности 365 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 18 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
eBay Inc 532 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
Xvid - видеокодек 103 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 790 1
Flash 479 1
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 90 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 499 1
HEIF - High Efficiency Image File Format - Высокоэффективный формат графических файлов 8 1
Website - Вебсайт 118 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
Big Data - Большие данные 1136 1
MP3 676 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 190 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 138 1
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Apple iOS 5742 13
Google Android 10751 12
WhatsApp Messenger 654 8
Google YouTube - Видеохостинг 1731 6
Facebook Instagram - Инстаграм 569 5
Microsoft Windows 10 6670 5
Rakuten Viber 429 5
VK - Mail.ru Одноклассники 860 5
Apple macOS 930 4
Google Play Фильмы 3 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Opera - Браузер 637 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
Apple iTunes Store 577 3
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 3
Apple Music 72 3
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 3
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 3
Zvooq 31 2
Tinder 24 2
Shazam 35 2
Microsoft Windows 7 1662 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 2 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
Apple iPhone 5 710 2
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 6 2
Google Play Music 53 2
Яндекс.Радио 10 2
SoundCloud 20 2
Linux OS 4272 2
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 22 2
Apple Mac 1460 2
Apple macOS X 905 2
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 2
Яндекс.Музыка 131 2
Google Maps - Карты Google 401 2
Parallels Toolbox 23 2
Snapchat 89 2
Apple iMessage - Мессенджер 116 2
Sony Playstation Network 124 1
Кулешов Сергей 35 1
Рыжиков Сергей 99 1
Фетисов Александр 12 1
Зубарев Яков 23 1
Бодрик Александр 10 1
Трохин Александр 18 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 5
Индия - Республика 2181 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Казахстан - Республика 2646 1
Япония 2808 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Украина 3389 1
Дед Мороз 59 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 104 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
NYT - The New York Times 510 3
CNews - ZOOM.CNews 1103 2
CNews Analytics 1991 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
Международный женский день - 8 марта 9 2
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 22 2
День Защитника отечества - 23 февраля 9 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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