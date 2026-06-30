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Vimeo Видеохостинг

Vimeo - Видеохостинг

СОБЫТИЯ

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30.06.2026 MAR Consult: Международный интернет-трафик — 47% откажутся платить, 28% — выберут «серые» схемы 1
27.05.2026 Глава и сооснователь Dropbox ушел в отставку после 19 лет в должности. Его обвинили в захвате власти 1
19.08.2024 Импортозамещения не случилось. Россияне распробовали американские и китайские аналоги YouTube и не спешат полностью переходить на российские 1
23.04.2024 С какими альтернативными видеохостингами конкурирует YouTube 1
13.03.2023 Крах эпохи стартапов. В США за сутки рухнул главный венчурный банк Кремниевой долины 1
29.08.2022 Как российская ИТ-компания «Аскон» перешла с Cisco Webex на отечественный сервис для совещаний 1
23.06.2022 Альтернатива Zoom и Teams: опыт перехода на отечественную платформу коммуникаций 1
26.01.2022 Yota рассказала, на что пользователи тратили мобильный трафик в летних заграничных поездках 1
03.12.2021 Главные новости мира ИТ и техники за 2021 год: подводим итоги 1
30.11.2021 «Яндекс» запустил закадровый перевод еще для трех языков 1
07.09.2021 «Яндекс» снабдил англоязычные видео закадровым переводом 1
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 1
10.06.2021 В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь 1
09.06.2021 Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM 1
08.06.2021 Отключилась половина мирового интернета. Недоступны десятки популярных сайтов и сервисов 1
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
08.02.2021 Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams 1
14.12.2020 Gem4me MarketSpace: мессенджер и торговая площадка в одном приложении 1
01.09.2020 «Тинькофф Мобайл» добавил TikTok в пакет безлимитных видеосервисов 1
01.08.2019 Обзор Honor 20 Pro: прогрессивный камерофон 1
07.11.2018 Parallels представила Parallels Toolbox 3 для Windows и Mac 1
31.10.2018 «Битрикс24.Сайты» выпустил специальный шаблон к Хэллоуину 1
01.08.2018 Parallels представила новые инструменты для Mac 1
13.07.2018 «Тинькофф мобайл» пополнил список безлимитных сервисов новыми приложениями 1
06.06.2018 ГК Angara открывает Центр экспертизы по технологиям Elastic 1
03.05.2018 «Тинькофф Мобайл» добавил новые приложения в безлимитные сервисы 1
13.03.2018 «Мегафон» обновил линейку тарифов «Включайся!» 1
22.02.2018 «Битрикс24.Сайты» выпустил набор праздничных шаблонов 1
06.07.2017 МТС сделала безлимитными «Вконтакте», Facebook, Skype и WhatsApp 1
29.05.2017 «Мегафон» придумал, как брать больше денег с абонентов: Новая тарифная линейка 1
20.04.2017 Бизнес в Рунете за 2016 г. составил 1500 млрд рублей 1
21.03.2017 Apple анонсировала новое приложение для создания видеороликов на iPhone и iPad 1
25.01.2017 В России навечно заблокирован один из крупнейших в мире видеохостингов 1
30.08.2016 Avast представила браузер Avast SafeZone для безопасной работы в Сети 1
02.08.2016 В браузере Opera для компьютеров появилась новая функция выноса видео 1
08.04.2016 Google хочет перевести Android на язык программирования для iPhone и iPad 1
29.01.2016 В 2015 г. частные абоненты МГТС скачали более 400 эксабайт данных 1
18.01.2016 Opera Max экономит до 60% мобильного трафика Netflix 1
01.09.2015 Родители блокируют не то, что интересует их детей в интернете 1
06.11.2014 Новая Opera стала первым браузером «без задержек при просмотре видео» 1

Публикаций - 71, упоминаний - 71

Vimeo и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4621 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 18
X Corp - Twitter 2938 16
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 16
Google LLC 12690 14
Microsoft Corporation 25775 12
Yandex - Яндекс 9216 11
Apple Inc 13156 10
Telegram Group 2940 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Dailymotion - Видеохостинг 43 4
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 3
Fastly 17 3
Samsung Electronics 11065 3
МегаФон 10742 3
Oracle Corporation 7074 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 3
Sony 6739 3
PayPal 671 3
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 3
Snapchat 151 3
Cloudflare 172 3
Shopify 36 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 2
Stripe 33 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 2
Roblox Corporation 96 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
SAP SE 5601 2
Cisco Systems 5372 2
Huawei 4677 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
LG Electronics 3735 2
Intel Corporation 12811 2
Toshiba Corporation 2980 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Philips 2099 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
Citi - Citibank 158 1
Blue Origin 29 1
Lyft - агрегатор такси 22 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
DeviantArt 9 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Etsy - Blackbird Technologies 23 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Kickstarter 136 1
UPS 216 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Runa Capital 158 1
Airbnb 101 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 23
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 22
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 14
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 13
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
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