Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кулаковский Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 67, упоминаний - 85
Кулаковский Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 32
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 8
|Samsung Electronics 5702 2
|Rubetek 12 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 1
|Amedia TV - Амедиа 30 1
|Телефон.Ру 61 1
|Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
|Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
|Ершов Андрей 45 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Трохин Александр 18 1
|Федоров Александр 5 1
|Хренков Владимир 18 1
|Антонова Анна 1 1
|Карякин Сергей 4 1
|Лавыгин Сергей 1 1
|Бородина Алена 1 1
|Резцова Анфиса 1 1
|Горшков Денис 3 1
|Ватутин Андрей 3 1
|Soderbergh Steven - Содерберг Стивен 1 1
|Юртаев Герман 16 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 357 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|ShowTime - телеканал 13 1
|РАН - Российская академия наук 317 1
|ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765825, в очереди разбора - 669511.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765825, в очереди разбора - 669511.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru