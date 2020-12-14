Кулаковский Дмитрий

МГТС представила новые мобильные пакетные тарифы для семей 1

МГТС предложила специальные сезонные пакеты с большим объемом мобильного трафика 1

Москвичи посмотрят премьеры сериалов по ТВ одновременно со всем миром 1

МГТС предложила своим смартфон и услуги связи по европейской модели продаж 1

МГТС запускает бытовые услуги для своих клиентов 2

МГТС предлагает домашний и мобильный интернет без абонентской платы 1

МГТС предлагает клиентам собственную бонусную программу 1

МГТС выдает в аренду модемы и роутеры с поддержкой LTE 1

МГТС изучит сервисы глазами клиентов 1

МГТС представила новый конвергентный пакет услуг NonStop 1

МГТС снизила цены на скоростной интернет 1

МГТС начала предоставлять услугу облачного видеонаблюдения 1

Абоненты МГТС ускоряются 1

Почти каждая третья семья в Москве пользуется услугами на основе оптической сети МГТС 1

Председателем совета директоров МГТС избран Андрей Дубовсков 1

МГТС переводит абонентов на электронные счета 1

Число пользователей GPON выросло в 9 раз 1

Телефония от МГТС поможет управлять домофоном 2

МГТС увеличивает объем мобильного трафика на своих тарифах 1

МГТС запускает специальные новогодние тарифы 1