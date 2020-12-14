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Кулаковский Дмитрий


14.12.2020 «Техносерв» разработает портал для Росгидромета 1
05.07.2018 МГТС представила новые мобильные пакетные тарифы для семей 1
13.06.2018 МГТС объявила о запуске продаж онлайн-касс 1
06.06.2018 МГТС предложила клиентам 4К-телевизоры в рассрочку в преддверии ЧМ-2018 1
05.06.2018 МГТС предложила специальные сезонные пакеты с большим объемом мобильного трафика 1
22.03.2018 Клиенты МГТС могут взять 4К-телевизоры в рассрочку 1
02.03.2018 «Московский образовательный» интернет-канал вышел на телеэкраны клиентов МГТС 1
19.01.2018 Клиенты МГТС могут взять «Умный дом» в аренду 1
10.01.2018 Москвичи посмотрят премьеры сериалов по ТВ одновременно со всем миром 1
16.10.2017 МГТС предложила своим смартфон и услуги связи по европейской модели продаж 1
26.07.2017 МГТС: количество запросов на установку антивирусов в Москве выросло в 5 раз 1
30.11.2016 МГТС запускает «умное» видеонаблюдение на массовом рынке 1
25.11.2016 МГТС запускает бытовые услуги для своих клиентов 2
08.06.2016 Средняя скорость доступа в интернет в сети МГТС достигла почти 70 Мбит/с 1
23.05.2016 МГТС предлагает домашний и мобильный интернет без абонентской платы 1
19.05.2016 МГТС предлагает клиентам собственную бонусную программу 1
22.04.2016 МГТС выдает в аренду модемы и роутеры с поддержкой LTE 1
21.04.2016 МГТС изучит сервисы глазами клиентов 1
30.03.2016 МГТС представила новый конвергентный пакет услуг NonStop 1
08.02.2016 МГТС запустила интернет-тариф «Скоростной» 1
08.12.2015 МГТС поможет малому и среднему бизнесу оптимизировать ИТ-расходы 1
23.11.2015 МГТС добавила четкости на самых популярных общероссийских ТВ-каналах 1
18.11.2015 МГТС снизила цены на скоростной интернет 1
12.11.2015 Более половины россиян проявляют интерес к технологиям «умного дома» 1
02.11.2015 МГТС начала предоставлять услугу облачного видеонаблюдения 1
08.10.2015 Абоненты МГТС ускоряются 1
17.09.2015 МГТС подключила свыше 70 000 SIM-карт за первый год работы MVNO 1
01.09.2015 Родители блокируют не то, что интересует их детей в интернете 1
30.07.2015 Почти каждая третья семья в Москве пользуется услугами на основе оптической сети МГТС 1
20.07.2015 МГТС: количество зрителей HD-каналов выросло в 3,5 раза за год 1
23.06.2015 Председателем совета директоров МГТС избран Андрей Дубовсков 1
03.06.2015 МГТС переводит абонентов на электронные счета 1
16.02.2015 Число пользователей GPON выросло в 9 раз 1
30.01.2015 Телефония от МГТС поможет управлять домофоном 2
04.12.2014 МГТС увеличивает объем мобильного трафика на своих тарифах 1
01.12.2014 МГТС запускает специальные новогодние тарифы 1
11.11.2014 МГТС предлагает рекордную скорость передачи данных на базе сети GPON 1
17.10.2014 МГТС: GPON – цифровая платформа Москвы 5
10.10.2014 Число пользователей услуг МГТС на базе сети GPON превысило 890 тыс. человек 1
07.10.2014 МГТС увеличила число пользователей корпоративных сервисов на базе сети GPON на 50% с начала года 1

Публикаций - 67, упоминаний - 85

Кулаковский Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 32
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 8
Samsung Electronics 5702 2
Rubetek 12 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 1
Amedia TV - Амедиа 30 1
Телефон.Ру 61 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 10
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 493 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Google Android 10751 2
Microsoft Windows 10 6659 2
Amedia Premium HD 28 2
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 1
Apple iOS 5742 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Amediateka Home of HBO 3 1
МГТС Касса 1 1
МГТС Цифровое телевидение 1 1
ClickSoftware Workforce Management 2 1
Ершов Андрей 45 1
Ушацкий Андрей 100 1
Трохин Александр 18 1
Федоров Александр 5 1
Хренков Владимир 18 1
Антонова Анна 1 1
Карякин Сергей 4 1
Лавыгин Сергей 1 1
Бородина Алена 1 1
Резцова Анфиса 1 1
Горшков Денис 3 1
Ватутин Андрей 3 1
Soderbergh Steven - Содерберг Стивен 1 1
Юртаев Герман 16 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 32
Россия - Российская федерация - РФ 57544 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Украина 3378 2
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Япония 2802 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Игра престолов - телевизионный сериал 5 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 357 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
ShowTime - телеканал 13 1
РАН - Российская академия наук 317 1
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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