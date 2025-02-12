Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168408
ИКТ 13096
Организации 10271
Ведомства 1445
Ассоциации 970
Технологии 3387
Системы 25077
Персоны 71864
География 2738
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2567
Мероприятия 843

Rubetek Рубетек

Rubetek - Рубетек

Rubetek — один из участников российского рынка IoT-решений. Компания разрабатывает комплексные решения «умный дом» для обеспечения максимального комфорта и безопасности жителей. Для корпоративного сегмента rubetek поставляет системы пожарной безопасности, видеонаблюдения, домофонии и контроля доступа, учета ресурсов. Компания оказывает спектр услуг: от производства до проектирования и монтажа.

  • В 2021 году общая площадь недвижимости, которая на текущий момент обеспечена цифровыми решениями rubetek, исчисляется в 6 млн м.

12.02.2025 ERA Capital инвестирует 1,5 млрд руб. в разработчика и производителя IoT-систем Rubetek 1
30.10.2023 «РТкомм» и Rubetek заключили форвардный контракт на поставку системы спутниковой связи 2
09.10.2023 «РТКомм» и Rubetek займутся производством отечественного спутникового оборудования 1
02.02.2023 Сохраним ремонт с помощью умного дома: готовые системы датчиков дыма и протечек 1
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России 1
05.12.2022 9 главных мифов об умном доме 1
11.10.2021 Smart-системы стали драйвером продажи недвижимости 1
22.09.2021 Мосэнергосбыт и Rubetek заключили соглашение о сотрудничестве 2
25.08.2021 МТС открывает возможность подключения к платформе умного дома производителям смарт-устройств 1
14.07.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Philips Hue 1
11.05.2021 10 умных розеток для управления техникой: выбор ZOOM 3
11.02.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Xiaomi 1
18.01.2021 Спрос на товары для «умного дома» в России вырос за год в семь раз 1
29.04.2020 «ПИК» через домофоны призывает жильцов не покидать дома без необходимости 2
11.03.2020 «Связной» запустил магазины для любителей видеоигр «Связной Play» 1
18.12.2019 В магазине «Связной Plus» можно протестировать устройства для умного дома 1
15.11.2019 «Яндекс» и ПИК начинают продажу предложения умного дома «ПИК.Смарт» 1
29.05.2019 Роботы-газонокосилки и умные ворота: Smart-техника для частного дома 3
19.01.2018 Клиенты МГТС могут взять «Умный дом» в аренду 1

Публикаций - 19, упоминаний - 26

Rubetek и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7398 8
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 6
Xiaomi 1745 6
Aqara - Акара.Ру 27 5
Perenio IoT spol.s.r.o. 8 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 3
Philips 2054 3
VK - Mail.ru Group 3456 3
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 3
Google LLC 11816 3
Yeelight 15 3
ELARI 36 2
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 34 2
Ростелеком 9732 2
Samsung Electronics 10280 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2554 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 609 1
Legrand 77 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Signify - Philips Lighting 21 1
Hikvision - Ezviz 14 1
Amazon Inc - Amazon.com 3008 1
Apple Inc 12132 1
LG Electronics 3618 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
Haier Group 168 1
Bose corp 31 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 1
Стелс НПП - Stels - Smart Telematic Systems 2 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
Ballu Industrial Group 43 1
Связной ГК 1372 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2374 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 11 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 666 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 136 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 1
Группа Самолет 74 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
Bugatti 17 1
ПИК - ПИК-Комфорт УК 8 1
ТЦ XL - ТЦ ХЛ 2 1
Grundfos - Грундфос 12 1
Era Capital - Ера Капитал 15 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 982 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 309 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 664 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6276 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1758 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8587 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24234 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 9
Умные платформы 1695 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 7
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 504 7
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2991 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7618 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6705 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5797 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 6
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1024 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8490 4
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 160 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4787 4
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 715 4
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 226 4
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 557 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4040 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2717 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1785 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9637 3
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 229 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10155 3
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - масляный электрический радиатор 133 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 3
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 158 3
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 67 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5317 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27923 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 529 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1483 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1052 2
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier 90 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17107 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 630 8
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 166 5
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 172 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1106 4
Apple iOS 7832 3
Google Android 14041 3
Xiaomi Mi Home 74 3
Aqara Home 8 3
Связной Plus 2 2
Philips Hue - Умные лампы и светильники 24 2
Xiaomi Mi Smart Power Plug - Xiaomi Mija Smart Plug Enhanced EU VDE Wi-F 3 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 2
HiPER IoT 10 2
Apple HomeKit 41 2
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 72 2
Стелс НПП - Stels Livicom Livi Smart Home 3 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1589 2
Связной Play 1 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 50 1
Яндекс.Станция Мини 57 1
Digma SmartLife 4 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Digma DiPlug - серия "умных" розеток 4 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston ALTEAS 2 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 46 1
Xiaomi Mi Home Security Camera 1 1
МТС Умный дом 7 1
HiPER Smart Home 3 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
Google Android Auto 34 1
Apple WatchOS 72 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 77 1
Samsung SmartThings 43 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 1
Сбер - SberPortal 31 1
Сбер - SberBox Time 8 1
Polaris IQ Home 28 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 45 1
ELARI SmartHome 3 1
ELARI Dual Smart Socket 1 1
Мальцев Антон 5 5
Борзилов Давид 74 2
Петренко Михаил 3 2
Ратиев Сергей 25 2
Востриков Александр 1 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Матвеева Людмила 1 1
Гуцериев Михаил 111 1
Пархомец Екатерина 1 1
Шкляр Михаил 1 1
Братко Никита 1 1
Иваненко Андрей 1 1
Колотовкин Тимофей 1 1
Лаптев Максим 18 1
Перминова Светлана 26 1
Румянцева Ирина 3 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Ерёмин Вадим 8 1
Белоусов Андрей 140 1
Волин Алексей 120 1
Лапшина Екатерина 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 3
Земля - планета Солнечной системы 10392 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7476 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 1
Европа 21795 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 135 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 428 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4838 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1805 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4897 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5859 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4028 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5546 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1909 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3668 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6414 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 1
Аренда 2432 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 795 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9857 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8718 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1083 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1754 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5024 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 1
Ботаника - Растения - Plantae 1046 1
Дача - дачники 829 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1581 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 91 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1229 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7865 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3715 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5392 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1272 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2490 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10976 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18606 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 130 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8074 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5790 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3219 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340262, в очереди разбора - 769410.
Создано именных указателей - 168408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще