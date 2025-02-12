Rubetek Рубетек
Rubetek — один из участников российского рынка IoT-решений. Компания разрабатывает комплексные решения «умный дом» для обеспечения максимального комфорта и безопасности жителей. Для корпоративного сегмента rubetek поставляет системы пожарной безопасности, видеонаблюдения, домофонии и контроля доступа, учета ресурсов. Компания оказывает спектр услуг: от производства до проектирования и монтажа.
- В 2021 году общая площадь недвижимости, которая на текущий момент обеспечена цифровыми решениями rubetek, исчисляется в 6 млн м.
Rubetek и организации, системы, технологии, персоны:
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 982 1
|МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 309 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 1
|Мальцев Антон 5 5
|Борзилов Давид 74 2
|Петренко Михаил 3 2
|Ратиев Сергей 25 2
|Востриков Александр 1 1
|Кулаковский Дмитрий 67 1
|Матвеева Людмила 1 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Пархомец Екатерина 1 1
|Шкляр Михаил 1 1
|Братко Никита 1 1
|Иваненко Андрей 1 1
|Колотовкин Тимофей 1 1
|Лаптев Максим 18 1
|Перминова Светлана 26 1
|Румянцева Ирина 3 1
|Man Yu - Мань Юй 9 1
|Ерёмин Вадим 8 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Волин Алексей 120 1
|Лапшина Екатерина 17 1
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