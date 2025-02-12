Rubetek - Рубетек

Rubetek — один из участников российского рынка IoT-решений. Компания разрабатывает комплексные решения «умный дом» для обеспечения максимального комфорта и безопасности жителей. Для корпоративного сегмента rubetek поставляет системы пожарной безопасности, видеонаблюдения, домофонии и контроля доступа, учета ресурсов. Компания оказывает спектр услуг: от производства до проектирования и монтажа.

В 2021 году общая площадь недвижимости , которая на текущий момент обеспечена цифровыми решениями rubetek, исчисляется в 6 млн м.