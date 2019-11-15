«Яндекс» и ПИК начинают продажу предложения умного дома «ПИК.Смарт»

«Яндекс» и ПИК объявили о начале продаж «ПИК.Смарт» – предложения умного дома с «Яндекс.Станцией» и устройствами rubetek для покупателей квартир. Система «ПИК.Смарт» станет доступна любому клиенту ПИК с 15 ноября 2019 г.

Систему «ПИК.Смарт» можно будет купить как тем, кто только покупает новую квартиру, так и тем, кто уже получил ключи. Система работает через «Яндекс.Станцию» и приложение rubetek на смартфоне. С помощью Алисы в колонке покупатели смогут управлять лампочками, розетками, а также климатом на кондиционере и телевизором через умный пульт «Яндекса».

С помощью приложения rubetek на смартфоне можно контролировать открытие дверей, расход электроэнергии и протечки труб, а также наблюдать за происходящим в квартире с экрана смартфона через систему видеонаблюдения. Настройка, техническая поддержка и гарантия уже включены в стоимость.

Все решения в рамках пакета разработаны с учетом планировки большинства квартир застройщика. Установка системы займёт один день, а её ежемесячное обслуживание будет бесплатным.

В базовый пакет «ПИК.Смарт Start» стоимостью 29 990 руб. включены системы безопасности, управление освещением, видеоконтроль и другие функции: умная колонка «Яндекс.Станция»; датчики открытия дверей; датчики протечки воды; настраиваемые Wi-Fi лампочки; домашняя камера видеонаблюдения; умная Wi-Fi розетка с контролем расхода электроэнергии.

Клиент ПИК может дополнить базовый комплект системы опциями «ПИК.Cмарт Light», «ПИК.Смарт Safe» или «ПИК.Смарт Climate», их стоимость варьируется от 14 490 до 40 590 руб.

Стоимость продукта не зависит от метража квартиры. Расширять базовый пакет также можно за счёт дополнительного оборудования из интернет-магазина rubetek. Для клиентов ПИК действует скидка на весь каталог — 15%.

Чтобы приобрести ПИК.Смарт, нужно оставить заявку на сайте или обратиться к консультанту в офисе продаж.

«Работая над продуктом, мы стремимся к созданию экосистемы, обслуживающей любые потребности будущих жителей. В том числе и с помощью технологичных решений. Например, уже сейчас на pik.ru ипотечная анкета стандартизирована, переведена в online и заполняется один раз для всех банков. Запуская собственную систему умного дома совместно с Яндекс и rubetek, мы переходим от цифровизации сервиса к цифровизации продукта. Системы, подобные ПИК.Смарт, должны стать стандартом отрасли уже в ближайшем будущем», — сказала Людмила Матвеева, директор по маркетингу ПИК.

«В rubetek мы постоянно работаем над созданием новых и совершенствованием текущих продуктов. Проект ПИК.Смарт создан в партнерстве с компаниями-лидерами в своих отраслях, которые меняют качество жизни миллионов людей в лучшую сторону. ПИК.Смарт окажет существенное влияние на развитие всего рынка систем умного дома в строительной отрасли, и в конечном итоге создаст совершенно новый уровень качества жизни для жителей современного мегаполиса. Наша команда гордится, что способствует развитию инноваций и является частью этого процесса» — отметил Антон Мальцев, основатель компании rubetek.