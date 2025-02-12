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Мальцев Антон



12.02.2025 ERA Capital инвестирует 1,5 млрд руб. в разработчика и производителя IoT-систем Rubetek 1
30.10.2023 «РТкомм» и Rubetek заключили форвардный контракт на поставку системы спутниковой связи 1
09.10.2023 «РТКомм» и Rubetek займутся производством отечественного спутникового оборудования 1
29.04.2020 «ПИК» через домофоны призывает жильцов не покидать дома без необходимости 1
15.11.2019 «Яндекс» и ПИК начинают продажу предложения умного дома «ПИК.Смарт» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Мальцев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Rubetek - Рубетек 19 5
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
Yandex - Яндекс 7398 1
Era Capital - Ера Капитал 15 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
ПИК - ПИК-Комфорт УК 8 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 309 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 982 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6977 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5797 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8208 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8048 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2854 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9386 1
Спутниковая связь - SCPC - Single Carrier Per Channel - Single Channel Per Carrier - выделенные спутниковые каналы 26 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 718 1
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 62 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 504 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13597 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1758 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2991 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24234 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4040 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8587 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12684 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6705 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6417 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1483 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 152 1
Аналоговые технологии 2774 1
Оповещение и уведомление - Notification 4651 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10139 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10155 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1589 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 385 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 166 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 630 1
Волин Алексей 120 1
Лапшина Екатерина 17 1
Матвеева Людмила 1 1
Востриков Александр 1 1
Белоусов Андрей 140 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 2
Земля - планета Солнечной системы 10392 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 135 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18606 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10976 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 130 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9857 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8718 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2490 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7865 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4838 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3219 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340346, в очереди разбора - 769025.
Создано именных указателей - 168512.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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