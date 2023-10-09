«РТКомм» и Rubetek займутся производством отечественного спутникового оборудования

Федеральный оператор «РТКомм», компания Rubetek и корпорация МСП заключили трехстороннее соглашение по итогам отбора на поставку спутниковых модемов, центральной земной станции связи и абонентских устройств.

В рамках партнерства «РТКомм» и Rubetek будут сотрудничать по разработке, тестированию и запуску в серийное производство оборудования для наземного сегмента спутниковых сетей оператора. Корпорация МСП будет вести мониторинг реализации программы развития поставщика и оказывать необходимую информационную, юридическую и иную поддержку сторонам.

Сергей Ратиев, генеральный директор компании «РТКомм», сказал: «Формат «выращивания» поставщиков – для нас возможность совместно с российскими разработчиками наладить выпуск высокотехнологичных устройств, полностью отвечающих техническим требованиям нашей сети и не уступающих по качеству зарубежным аналогам. С компанией Rubetek мы последовательно пройдем весь путь – от разработки и тестирования до оказания конечных услуг клиентам «РТКомм». Первоначально это будут абонентские модемы и центральная земная станция спутниковой связи для собственной инфраструктуры, а в дальнейшем, с развитием объемов производства, будем готовы поставлять аналогичное оборудование и другим участникам рынка взамен продукции ушедших из России вендоров».

Антон Мальцев, основатель компании Rubetek, сказал: «Рады быть частью важного для страны процесса импортозамещения в отрасли связи. Спутниковые сети – неотъемлемый элемент критически важной инфраструктуры. Новое отечественное оборудование сможет не только обеспечить высокоскоростную связь с низкой задержкой на 80% территории страны, но и использоваться совместно с последующими поколениями устройств, а также в интеграции решений интернета вещей. Более того, проект полностью созвучен миссии нашей компании – постоянно развиваться, создавая комфортную инновационную среду, доступную отдельно взятому человеку, городу и государству в целом. Уверен, что наше партнерство с лидирующим российским спутниковым оператором – компанией «РТКомм» – будет плодотворным в решении поставленных задач».

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Александр Исаевич, генеральный директор «Корпорации «МСП», сказал: «Программа по «выращиванию» поставщиков реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» при участии «Корпорации МСП» под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. В ходе выполнения программы потенциальным поставщикам оказывается разного рода поддержка: финансовая, правовая, методическая, информационная и иная. В настоящее время оказанием поддержки МСП-поставщикам уже занимаются более 70 крупнейших заказчиков. Утверждено 15 программ «выращивания», порядка 17 госкомпаний планируют использовать аналогичный механизм».

Процедура отбора проходила среди российских представителей малого и среднего бизнеса на цифровой платформе МСП в рамках программы «выращивания» поставщиков», к которой «РТКомм» присоединился в начале года. Механизм развития также предполагает заключение долгосрочных контрактов между компаниями с госучастием и российскими организациями. По таким договорам поставщик инвестирует средства в производство, а заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию или услуги в определенном объеме.