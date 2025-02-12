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Лапшина Екатерина



12.02.2025 ERA Capital инвестирует 1,5 млрд руб. в разработчика и производителя IoT-систем Rubetek 2
21.11.2022 Онлайн-кинотеатр «Рамблера» и Сбербанка отдали его менеджменту 1
02.09.2022 «Дом.ру» проводит ребрендинг 1
03.03.2022 «Дом.ру» провел ребрендинг 1
14.12.2021 Абоненты «Дом.ру», подключившие игровой тариф, бесплатно получат подписку Xbox Game Pass 1
22.07.2021 «Ростех» купил у своего бывшего топ-сотрудника долю в разработчике сервисов для БПЛА 1
21.05.2021 В «М.Видео-Эльдорадо» назначен председатель совета директоров 1
30.10.2020 Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком 1
19.10.2020 В «ЭР-Телеком холдинге» назначен вице-президент 2
29.07.2020 Сбербанк получил контроль над «Рамблером» 1
02.12.2019 Rambler Group провела обратный выкуп долей у ERA Capital 1
15.10.2019 «Яндекс» обещает выпускать по сериалу в месяц 1
26.08.2019 Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group 1
13.05.2019 Сбербанк взял в залог ключевые юрлица «Рамблера» 1
24.04.2019 Сбербанк купил «Рамблер» 2
18.04.2019 Создатель Yota Phone банкрот 1
12.08.2010 «Т-Сервисы» и «Делкам-Урал» объединяют усилия для развития ресурсоемких вычислений с применением HPC-технологий 1

Публикаций - 17, упоминаний - 20

Лапшина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 5
Yandex - Яндекс 7398 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 2
Telconet 32 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3937 2
Эпоха диджитал 2 2
Yota Devices - YD 101 1
Amazon Inc - Amazon.com 3008 1
Telegram Group 2014 1
China Baoli Technologies Holdings - REX Global - REX Global Entertainment Holdings 18 1
Hi-p Electronics 4 1
Yota Devices IPR 2 1
Цифровые активы 122 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 28 1
ANSYS 76 1
Microsoft Corporation 24656 1
Флай дрон - Fly Drone 16 1
Keysight Technologies - ESI Group 1 1
ESI ACE + Suite 1 1
МегаФон 8915 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 447 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
Эвотор - Evotor 184 1
Rubetek - Рубетек 19 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 9
Era Capital - Ера Капитал 15 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 8
A&NN 15 7
Формула Кино - Синема Парк 31 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 388 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 240 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2374 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 722 1
КБ Стрелка 5 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 18 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 37 1
Orion Capital 5 1
First Merchantile Capital 1 1
Азбука-Аттикус 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
Щука - дизайн-студия 23 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 1
Верховный суд Каймановых островов 4 1
Международный трибунал Сингапура 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3059 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 125 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2922 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17107 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4497 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1015 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4731 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5797 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7122 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2911 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4766 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7402 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2906 2
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6599 1
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HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1601 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24234 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10553 1
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3839 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8208 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1758 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11417 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6815 1
DOOH - Digital out-of-home - Медиа в общественных местах 17 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12506 1
Освещение - яркость источника света 681 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9386 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2265 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1617 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2497 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20702 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 4
Rambler - Рамблер Касса 20 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 145 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 832 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1064 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 77 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 518 1
Яндекс.Эфир 18 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5225 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 182 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 257 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1828 1
Microsoft Xbox Game Pass 15 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 166 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 21 1
ESI ProCAST 4 1
ESI SysMagna 1 1
ESI QuikCAST 1 1
ESI Weld Quality 1 1
ESI Distroution Engeneering 1 1
Сбер - СберПрайм 45 1
ANSYS Fluid Dynamics 1 1
ANSYS Multiphysics & Structural Mechanics 1 1
ANSYS HPC 1 1
ANSYS Pre and Post Processing 1 1
Мамут Александр 129 8
Абрамян Рафаэль 11 2
Соколов Александр 38 2
Хасис Лев 105 1
Чемезов Сергей 142 1
Усманов Алишер 301 1
Мартынов Владислав 113 1
Ванин Андрей 9 1
Sie Winston - Си Уинстон 7 1
Потанин Владимир 63 1
Филипук Ольга 6 1
Барская Ольга 1 1
Петров Евгений 28 1
Адонев Сергей 1 1
Ильф Илья 3 1
Авдолян Альберт 29 1
Жигалова-Озкан Марина 7 1
Болецкая Ксения 3 1
Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 3 1
Griffin David - Гриффин Давид 3 1
Завьялова Татьяна 3 1
Леонтьев Денис 2 1
Hoffman Nick - Хофман Ник 1 1
Лопатинский Юрий 6 1
Гуцериев Михаил 111 1
Тынкован Александр 51 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Каниовский Александр 2 1
Данилов Никита 17 1
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 1
Гуцериев Саид 12 1
Миракян Авет 2 1
Преображенский Владимир 7 1
Величко Иван 1 1
Кузяев Андрей 64 1
Ерофеев Михаил 2 1
Васин Иван 3 1
Бутрым Анастасия 1 1
Шишкин Сергей 9 1
Browett John - Брове Джон 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 2
Сингапур - Республика 1852 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1735 1
Китай - Тайвань 3994 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 67 1
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 59 1
Франция - Канны 112 1
Европа 21795 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2952 1
Европа Западная 1482 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13333 1
Украина 7621 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 428 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2951 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16357 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2264 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2490 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3496 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1263 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9990 2
Английский язык 6652 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2664 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1184 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 107 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 141 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7633 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5095 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4897 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1958 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4484 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6183 1
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Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 801 1
Аудит - аудиторский услуги 2678 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7865 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6720 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 456 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 506 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2269 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1635 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 120 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3553 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3177 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5781 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 670 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 860 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5790 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 201 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 6
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 6
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 56 6
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 31 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 4
Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 3
Ведомости 1016 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1882 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1001 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5916 1
Rambler - Секрет фирмы 39 1
Roem.ru - Роем.ру 48 1
Vc.ru - Виси.ру 37 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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