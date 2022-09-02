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«Дом.ру» проводит ребрендинг

Цифровой оператор «Дом.ру» («Эр-телеком холдинг») сообщил о проведении масштабного ребрендинга. Весной компания изменила логотип и фирменный стиль – по словам представителей «Дом.ру», потребность в трансформации назревала давно.

«Мы двигались эволюционно. Компания постепенно менялась, и ребрендинг был логичным следующим шагом. Это не просто стремление изменить цвета и логотип. Это осмысленный набор обещаний, которые мы готовы беспрекословно исполнять для наших клиентов», — отметил представитель «Дом.ру».

Новый этап масштабного ребрендинга – рекламная кампания «Дом полон удивительных историй». В рамках нового позиционирования «Дом.ру» – это проводник, который помогает превратить дома клиентов в места счастья, где все настроено для комфортной жизни.

Цифровой оператор представил два видеоролика, которые рассказывают, как технологии помогают строить теплые семейные взаимоотношения. Названия видео «Давай обнимемся, Маша» и «Дедушка освоил магию» не только описывают их сюжет, но и складываются в аббревиатуру ДОМ.

Сюжеты видео разворачиваются в квартирах случайных российских многоэтажек. Главные герои минифильмов — люди, а не технологии. Цель кампании — показать, что с помощью «Плана Д» (так «Дом.ру» называет сценарии использования своих продуктов) можно решить даже самые сложные ситуации.

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«Дом.ру» продолжит снимать больше сюжетов про технологический «План Д».

Екатерина Лапшина, первый вице-президент «Эр-телеком холдинга», сказала: «В 2022 г. «Дом.ру» продолжает меняться — мы совершенствуем наш сервис и постоянно добавляем новые продукты и предложения. Мы помогаем нашим клиентам превратить их дома в места силы, где самые современные технологии будут поддерживать все их идеи и мечты. Мы понимаем, как важно сейчас получать положительные эмоции, поэтому построили новую рекламную кампанию именно вокруг них. Новыми роликами мы хотим показать, что технологии способны помочь сделать так, чтобы дом всегда оставался местом спокойствия, смеха и объятий».

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