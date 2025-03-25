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Индексная книга (каталог) CNews*
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РТ-РБ РТ-Развитие бизнеса


25.03.2025 Разработчик систем распознавания лиц NtechLab меняет владельцев и переезжает в Россию 1
20.02.2024 Глава ИТ-«дочки» «Ростеха» просит военную прокуратуру и Следственный комитет проверить ИТ-шников МЧС 1
28.08.2023 «Ростех» ликвидирует компанию, продвигавшую российские ИТ за рубежом 1
27.01.2023 «Ростех» попрощался с «Акадо», отдав компанию «Эр-телекому» 1
01.08.2022 Санкциям вопреки, Intel, SpaceX и Philip Morris закупили российский софт для распознавания лиц 1
06.07.2022 Сооснователи NtechLab покинули компанию 1
22.07.2021 «Ростех» купил у своего бывшего топ-сотрудника долю в разработчике сервисов для БПЛА 1
26.04.2021 Назначен глава интеграционного направления группы «Т1» 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 3
24.01.2019 В госкорпорации «Ростех» назначен куратор цифровых проектов 1
24.01.2019 В Ростехе назначен куратор цифровых проектов 1
21.06.2018 «Мегафон» объявил о росте консолидированной выручки телеком-сегмента на 2,6% по итогам первого квартала 2018 года 4
08.06.2018 «Ростех» отдал «ИТ-дочку» военному холдингу, чтобы захватить рынок гражданских ИТ 1
22.01.2018 ИТ-«дочка» Ростеха увеличила выручку в 4 раза за счет госзаказа 1
21.02.2017 Экс-мэр Иннополиса возглавил ИТ-экспортера «Ростеха» 1
20.02.2017 ИТ-экспортер «Ростеха» сменил владельца 1
20.02.2017 «Ростех» включил в состав Национального центра информатизации компанию-экспортера российских ИТ-решений 1
16.12.2016 Минздрав потратит 1,2 млрд на поддержку своей ГИС 1
23.09.2016 Новая «дочка» «Ростеха» внезапно лишилась контракта на 250 млн 1
10.08.2016 «Ростех» назначил нового исполнительного директора, чтобы старый сосредоточился на ИТ 1
14.07.2016 «Мой офис» задумал зарубежную экспансию 1
20.04.2016 «Ростех» проговорился о создании российских ОС и СУБД 1
20.04.2016 «Ростех» расширяет присутствие на ИТ-рынке: НЦИ покупает 100% акций «Барс Груп» 1
11.03.2016 «ИТ-дочке» «Ростеха» разрешили купить «Барс груп» 1
21.10.2015 Началась большая перестройка «Ростеха»: назначен главный по ИТ и радиоэлектронике 1
21.10.2015 В «Ростехе» назначен индустриальный директор радиоэлектронного комплекса 1
07.11.2014 Вице-президент «Ростелекома» возглавил ИТ-компанию «Ростеха» 1
09.06.2014 Единственным подрядчиком по «Электронному правительству» может стать компания, созданная с нуля 1
02.06.2014 Переворот: «Ростех» избавился от «Регионкома» и создал новую ИТ-компанию с гендиректором из Татарстана 1

Публикаций - 29, упоминаний - 34

РТ-РБ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3232 28
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 12
БАРС Груп 547 11
Ростелеком 9813 7
Ростех - Автоматика Концерн 1652 7
МегаФон 9068 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1173 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 5
Новые облачные технологии (НОТ) 455 5
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 5
Ростех - РТ-Информ 140 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 3
Русинформэкспорт 7 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 3
Восход ФГБУ НИИ 652 3
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 44 3
Yota Devices - YD 101 3
Ростех - Росинформэкспорт 4 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 2
NtechLab - НтехЛаб 126 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 2
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 73 2
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 33 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 837 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1491 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 2
Информ 303 2
VK - Mail.ru Group 3468 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 13 1
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 1
МегаФон Цифровые Бизнес Решения 4 1
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12942 1
Dell EMC 5037 1
Honeywell 284 1
Intel Corporation 12244 1
Почта России ПАО 2133 4
Ак Барс Банк 272 3
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 44 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 926 1
Связной ГК 1372 1
ГПБ - Газпромбанк 1095 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Boeing 1013 1
Евросеть 1405 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Конверсия НПО НИИ 6 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
USM Финансовые Инвестиции 1 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2431 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2833 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 32 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 154 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2734 1
Альфа-Капитал УК 104 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Царицын капитал 23 1
NDF - инвестиционный фонд 7 1
АВК Инвестментс 5 1
Ростех - РТ-капитал 8 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4575 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 167 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 3
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2542 2
Федеральное казначейство России 1792 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3016 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1228 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 348 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 248 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 167 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6008 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 428 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 752 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 590 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 89 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 706 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4243 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1099 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2934 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 53 3
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 537 10
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3260 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5323 3
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ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 178 3
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РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 36 2
Linux OS 10096 2
NtechLab FindFace 48 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 138 1
Apple iOS 7885 1
Google Android 14130 1
PMI IQOS 3 1
Минстрой РФ - ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 14 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 974 1
Microsoft Windows 15789 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1644 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 315 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 245 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 49 1
Google QuickOffice 53 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 37 1
Реестр добросовестных экспортеров 200 1
Чемезов Сергей 144 9
Бровко Василий 53 7
Солодухин Константин 119 5
Ахмеров Тимур 87 5
Никифоров Николай 1136 4
Куликов Сергей 29 4
Газизов Камиль 67 4
Путин Владимир 3209 3
Сахненко Сергей 89 3
Комиссаров Дмитрий 226 3
Басин Павел 10 3
Назаров Александр 66 2
Кухаренко Артём 17 2
Коробов Андрей 4 2
Кабаков Александр 10 2
Чуйков Алексей 2 2
Мишустин Михаил 687 1
Чубайс Анатолий 212 1
Солдатенков Сергей 161 1
Ельцин Борис. 89 1
Лапшина Екатерина 17 1
Каниовский Александр 2 1
Данилов Никита 17 1
Сивидов Алексей 40 1
Кривенко Виталий 23 1
Савюк Виктор 40 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 349 1
Скворцова Вероника 69 1
Бойко Елена 152 1
Свердлов Денис 200 1
Гаттаров Руслан 144 1
Евтушенко Олег 143 1
Чеглаков Андрей 57 1
Соловьев Сергей 71 1
Козырев Алексей 323 1
Иванов Егор 23 1
Брюквин Юрий 299 1
Тараба Дмитрий 27 1
Полуновский Сергей 2 1
Вексельберг Виктор 153 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 22
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3020 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2955 5
Ближний Восток 2962 5
Европа Восточная 3105 4
Африка - Африканский регион 3500 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1125 4
Америка Латинская 1823 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 568 3
Россия - СФО - Новосибирск 4358 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4003 2
Испания - Каталония - Барселона 744 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 652 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 711 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1546 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13372 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5212 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2278 1
Казахстан - Республика 5592 1
Финляндия - Финляндская Республика 3617 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1996 1
Земля - планета Солнечной системы 10426 1
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Беларусь - Белоруссия 5758 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 270 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2898 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7572 1
Кипр - Республика 564 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 60 1
Украина 7643 1
Монголия 353 1
Казахстан - Актюбинская область - Актюбинск - Акимат Актюбинской области 25 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1586 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29565 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16508 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6229 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4720 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7571 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9974 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3465 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8680 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3587 4
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 644 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14664 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8868 3
Энергетика - Energy - Energetically 5163 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4044 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10058 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5025 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18861 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5834 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5507 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2219 2
Лоббизм - Lobbying 93 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1799 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7113 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5482 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7921 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3260 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4414 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 454 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 427 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7705 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13786 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5150 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1916 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11276 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 984 1
Crunchbase 74 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1008 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 242 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
Рустелеком ТК 304 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 537 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 3
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 32 3
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 2
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 2
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 252 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 188 1
Минобороны РФ - МсСВУ - Московское Суворовское военное училище 3 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 10 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 260 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 5
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2460 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 27 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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