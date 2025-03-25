Получите все материалы CNews по ключевому слову
РТ-РБ РТ-Развитие бизнеса
РТ-РБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Чемезов Сергей 144 9
|Бровко Василий 53 7
|Солодухин Константин 119 5
|Ахмеров Тимур 87 5
|Никифоров Николай 1136 4
|Куликов Сергей 29 4
|Газизов Камиль 67 4
|Путин Владимир 3209 3
|Сахненко Сергей 89 3
|Комиссаров Дмитрий 226 3
|Басин Павел 10 3
|Назаров Александр 66 2
|Кухаренко Артём 17 2
|Коробов Андрей 4 2
|Кабаков Александр 10 2
|Чуйков Алексей 2 2
|Мишустин Михаил 687 1
|Чубайс Анатолий 212 1
|Солдатенков Сергей 161 1
|Ельцин Борис. 89 1
|Лапшина Екатерина 17 1
|Каниовский Александр 2 1
|Данилов Никита 17 1
|Сивидов Алексей 40 1
|Кривенко Виталий 23 1
|Савюк Виктор 40 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 349 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Бойко Елена 152 1
|Свердлов Денис 200 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Евтушенко Олег 143 1
|Чеглаков Андрей 57 1
|Соловьев Сергей 71 1
|Козырев Алексей 323 1
|Иванов Егор 23 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Тараба Дмитрий 27 1
|Полуновский Сергей 2 1
|Вексельберг Виктор 153 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348890, в очереди разбора - 762101.
Создано именных указателей - 171671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.