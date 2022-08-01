Санкциям вопреки, Intel, SpaceX и Philip Morris закупили российский софт для распознавания лиц

Иностранные компании уличили в использовании российского ПО для распознавания лиц FindFace компании NTech Lab. В списке пользователей Intel, Dell, Nokia, Bosch, SpaceX и др. Intel и Nokia не хотят признаваться в этом, тогда как табачный магнат Philip Morris подтвердил, что интересовался FindFace и даже тестировал ее. Многие иностранные клиенты NTech Lab поддержали антироссийские санкции.

Санкции бизнесу с Россией не помеха

Несколько десятков американских компаний заполучили в свое распоряжение лицензию на использование российского ПО FindFace для распознавания лиц. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщило издание Business Insider.

Список компаний из США, использующих российский софт FindFace, включает как малоизвестные названия, так и бренды, знакомые едва ли не каждому человеку на земле. В перечне числятся, к примеру, Bosch, Dell, Intel, HoneyWell, Philip Morris и SpaceX миллиардера Илона Маска (Elon Musk), а также финская компания Nokia. Что важно, многие из этих компаний частично или полностью покинули российский рынок, поддержав санкции Запада.

FindFace – это разработка компании NTech Lab. Неназванный источник Business Insider передал изданию список потенциальных пользователей этого ПО – он состоит из свыше 1100 компаний и правительственных организаций из более чем 60 стран мира.

За клиентами и, возможно, сотрудниками американских транснациональных корпораций незримо наблюдает российское ПО

FindFace в режиме реального времени определяет лица в видеопотоке, сверяет со списками мониторинга и отправляет уведомления при обнаружении совпадений. Продукт можно интегрировать с внешними системами и сервисами, такими как СКУДы, кассовые аппараты, системы мониторинга и др.

Никакой конкретики, но данные в безопасности

Как источник издания смог получить список клиентов NTech Lab, остается неизвестным. Представители российского разработчика в ответ на запрос Business Insider заявили, что в перечне действительно упомянуто «несколько нынешних клиентов», а вместе с ними – «компании и организации, которые протестировали программное обеспечение для видеоаналитики для различных целей». Среди них также есть деловые партнеры NTech Lab и ее торговые посредники, которые продают ее софт другим клиентам. По словам представителей NTech Lab, из этих клиентов могли получить лицензию FindFace, но так и не заплатили за нее.

В NTech Lab сообщили изданию, что, несмотря на утечку, «потенциальных угроз для клиентов и биометрических данных нет». «Наше программное обеспечение работает нормально, без каких-либо признаков хакерской атаки», – сообщил изданию представитель российского разработчика. – Поэтому мы изучаем информацию о возможной утечке на основании вашего письма и, если она подтвердится, мы проведем комплексный аудит безопасности нашей инфраструктуры и немедленно примем необходимые меры».

Между тем, утечка списка пользователей также содержала ключи шифрования, предоставленные конкретным клиентам. По словам представителя NTech Lab, это были «ключи использования лицензии».

Иностранцы все отрицают

Многие компании из США, упомянутые как клиенты NTech Lab, отрицают, что в настоящее время связаны с российским разработчиком. Например, представители Philip Morris (производитель сигарет) утверждают, компания действительно рассматривала возможность интеграции FindFace в свои системы, но в итоге отказалась от этой идеи в пользу аналогичной системы другого разработчика.

Компания тестировала ПО FindFace в 2017 и 2018 гг. в течение месяца. Philip Morris сообщила в своем блоге, что использует технологию распознавания лиц для проверки возраста пользователей, которые пытаются купить IQOS VEEV.

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Intel и вовсе наотрез отказалась признавать факт использования софта NTech Lab. Точно так же поступила и финская Nokia.

Подробнее о NTech Lab

NTech Lab – это российский стартап, основанный в 2015 г. и занимающийся разработкой ПО для распознавания лиц. За семь лет своего существования компания неоднократно привлекала инвестиции.

Например, в мае 2017 г. в нее вложили $1,5 млн фонд Impulse VC и группа частных инвесторов. В марте 2018 г. компания «РТ-развитие бизнеса» («дочка» госкорпорации «Ростех») совместно с инвестиционным фондом NDF выкупили долю в NTech Lab. Инвестиции были направлены на дальнейшее развитие технологии распознавания лиц и ее продвижение на внешних и внутренних рынках. «РТ-развитие бизнеса» стала владельцем 12,5% NTech Lab + одна акция. Фонд NDF получил 25% + одну акцию.

В сентябре 2020 г., как сообщал CNews, Российский фонд прямых инвестиций вместе с суверенными фондами Ближнего Востока инвестировал в NTech Lab свыше 1 млрд руб.

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За рубежом NTech Lab получила известность еще в 2015 г., когда она выиграла закрытый сейчас конкурс MegaFace Benchmark – тест на точность распознавания лиц.

В начале июля 2022 г. CNews писал, что из компании ушли два ее сооснователя – Александр Кабаков и Артем Кухаренко.