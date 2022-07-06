Сооснователи NtechLab покинули компанию

Из компании, известной своими разработками алгоритмов по распознаванию лиц, эмоций и силуэтов людей, ушли два ее сооснователя.

Прощание сооснователей с NtechLab

Сооснователи NtechLab, специализирующейся на алгоритмах интеллектуальной видеоаналитики, Александр Кабаков и Артем Кухаренко ушли из руководства компании. Об этом CNews сообщили источники внутри компании и подтвердили оба сооснователя.

Это произошло несколько месяцев назад, но подробности ухода стали известны только сейчас.

В 2018 г. компания NtechLab продала миноритарный пакет фонду Рубена Варданяна и дочерней компании «Ростеха» «РТ-развитие бизнеса». В 2020 г., когда инвесторами NtechLab стали также эмиратский инвестфонд Mubadala и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), основатели потеряли контрольный пакет в компании. В 2021 г. после очередного инвест-раунда доли основателей в компании размылись и стали меньше размера блокирующего пакета.

В результате в декабре 2021 г. сооснователь компании Александр Кабаков оставил совет директоров NtechLab. Вскоре после него организацию покинул глава лаборатории нейронных сетей Артем Кухаренко. Согласно данным из кипрского реестра, место Кабакова в совете директоров компании занял руководитель департамента планирования, анализа и стратегии УК «Альфа-капитал» Алексей Панюшкин.

Сооснователи разработчика алгоритмов распознавания лиц ушли из компании

По словам источника внутри компании, Кабаков и Кухаренко выступали за развитие международных проектов, но инвесторы придерживались мнения о том, что компания должна совмещать два направления деятельности — российское и зарубежное.

Специфика бизнеса NtechLab

NtechLab специализируется на распознавании лиц, эмоций и силуэтов людей. Широкую известность компания получила в 2015 г., когда ее команда вошла в пятерку финалистов конкурса по распознаванию лиц на фотографиях Megaface, организованного Вашингтонским университетом. Алгоритм NtechLab одержал победу в двух заданиях из четырех, опередив конкурента, который создали разработчики Google.

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Самый известный продукт компании — технология распознавания лиц FindFace, который наряду с алгоритмами компаний VisionLabs и Tevian используется в рамках мультивендорной системы видеоаналитики Департамента информационных технологий правительства Москвы (ДИТ). В 2021 г. NtechLab выиграла конкурс алгоритмов распознавания лиц Face Recognition Vendor Test (FRVT) Национального института стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST). По итогам семи независимых тестов алгоритм российской компании признали лучшим в мире.