Кабаков Александр
Кабаков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|NtechLab FindFace 47 6
|Apple iPhone 6 4862 2
|NtechLab FaceN 4 1
|Google Android 13994 1
|Google FaceNet 6 1
|StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
|PMI IQOS 3 1
|Кухаренко Артём 16 4
|Варданян Рубен 11 2
|Чучелов Андрей 44 1
|Абрамович Роман 46 1
|Лукьяненко Сергей 44 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Теленков Андрей 27 1
|Грибанова Антонина 1 1
|Курмаев Рустам 29 1
|Шицле Ярослав 21 1
|Воробьев Андрей 167 1
|Метелев Вячеслав 2 1
|Панюшкин Алексей 1 1
|Кухнаренко Артем 1 1
|Таранов Артём 1 1
|Конушин Вадим 1 1
|Лакко Дмитрий 1 1
|The Guardian - Британская газета 361 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
|University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 3
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.