Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Кабаков Александр



12.12.2024 В «черный список» США внесли знаменитого российского разработчика системы распознавания лиц, разгромившего Google 1
01.08.2022 Санкциям вопреки, Intel, SpaceX и Philip Morris закупили российский софт для распознавания лиц 1
06.07.2022 Сооснователи NtechLab покинули компанию 1
02.06.2022 Власти в режиме секретности запустили систему слежки за россиянами по силуэтам 1
25.11.2021 Как российскому тандему из программиста и инвестора удалось обойти Google 4
28.03.2017 Технология NTechLab войдет в состав мультибиометрической платформы BSS для банков 1
07.03.2017 Сервис на базе FindFace позволит проводить онлайн-кастинги в индустрии моды и кино 1
21.11.2016 NTechLab представил FindFace для интеграции в корпоративную ИТ-инфраструктуру 1
19.05.2016 Власти хотят распознавать лица москвичей 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Кабаков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

NtechLab - НтехЛаб 121 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Google LLC 11775 3
VisionLabs - ВижнЛабс 221 2
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 28 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Samsung Electronics 10255 1
Dell EMC 5027 1
Honeywell 282 1
Intel Corporation 12197 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Рустам Курмаев и партнеры 24 1
Tevian - Технологии видеоанализа 6 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Ростелеком 9701 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 2
YouDo Web Technologies Limited 46 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 31 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Альфа-Капитал УК 102 1
NDF - инвестиционный фонд 7 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 3
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2463 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1439 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 976 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 221 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 168 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 1
NtechLab FindFace 47 6
Apple iPhone 6 4862 2
NtechLab FaceN 4 1
Google Android 13994 1
Google FaceNet 6 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
PMI IQOS 3 1
Кухаренко Артём 16 4
Варданян Рубен 11 2
Чучелов Андрей 44 1
Абрамович Роман 46 1
Лукьяненко Сергей 44 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Теленков Андрей 27 1
Грибанова Антонина 1 1
Курмаев Рустам 29 1
Шицле Ярослав 21 1
Воробьев Андрей 167 1
Метелев Вячеслав 2 1
Панюшкин Алексей 1 1
Кухнаренко Артем 1 1
Таранов Артём 1 1
Конушин Вадим 1 1
Лакко Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Индия - Bharat 5446 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 2
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 66 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
США - Калифорния 4625 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 82 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Ближний Восток 2943 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Кипр - Республика 550 1
Италия - Неаполь - Сорренто 3 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3465 2
Английский язык 6634 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
The Guardian - Британская газета 361 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 15 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 25 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще