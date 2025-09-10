Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лукьяненко Сергей
УПОМИНАНИЯ
Лукьяненко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 5
|РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 1
|Mobile Research Group 83 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382929, в очереди разбора - 733938.
Создано именных указателей - 182645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.