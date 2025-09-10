Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182645
ИКТ 14203
Организации 11039
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3503
Системы 26180
Персоны 78451
География 2943
Статьи 1553
Пресса 1251
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 870

Лукьяненко Сергей


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Якутяне этим летом читали фэнтези, слушали Женю Трофимова и смотрели научную фантастику 1
29.06.2022 «ЛитРес» запускает подписку на аудиокниги 1
25.04.2022 В чем разница между VR и AR: история технологий другой реальности 1
11.01.2022 В Microsoft массовый отток кадров. Специалисты бегут строить метавселенную Цукерберга 1
25.11.2021 Как российскому тандему из программиста и инвестора удалось обойти Google 1
28.09.2017 В Москве стратовали "ИгроМир" и Comic Con 1
15.10.2016 Полиция обыскала крупнейший в Рунете магазин электронных книг 1
07.10.2016 На главного борца с интернет-библиотекой «Флибуста» завели уголовное дело 1
07.10.2016 Полиция задержала главного борца с интернет-библиотекой «Флибуста» 1
08.07.2016 Правообладатели вычислили владельца знаменитой «пиратской» библиотеки Flibusta 1
01.06.2016 Власти заблокировали сетевую библиотеку «Флибуста» 1
04.02.2016 На московском портале открытых данных опубликован рейтинг книг, которые пользовались наибольшим спросом у читателей библиотек 1
30.10.2014 Букридер с Лукьяненко снаружи и внутри 1
12.08.2014 1 сентября в московском транспорте появятся коды для скачивания электронных книг 1
08.07.2014 PocketBook выяснил, как читают россияне 1
11.11.2013 Крупнейшие библиотеки Рунета прогнулись под правообладателей 1
30.04.2013 «ЛитРес» запустил аудиокнижное приложение для Samsung Smart TV 1
26.11.2009 "Звезды - холодные игрушки". Скриншоты и видео 1
20.11.2009 "Звёзды – Холодные Игрушки". Анонс 1
09.04.2009 Фантаст Лукьяненко: победитель новой онлайн-игры полетит в космос 1
05.08.2008 Актуальные новинки на DVD: официальные релизы 1
23.11.2007 iPhone в России - расследование 1
16.11.2007 "Не время для драконов" в продаже 1
08.11.2007 "Не время для драконов" в печати 1
17.09.2007 "Дозоры" окутывает сумрак 1
14.09.2007 «Дозоры» накрыл сумрак рейдеров 1
07.09.2007 Превью «Не время для драконов». Наша партийная RPG 1
20.06.2007 "Не время для драконов": Скриншоты 1
15.05.2007 "Не время для драконов". Скриншоты 1
23.04.2007 "Не время для драконов": Скриншоты 1
16.04.2007 "Не время для драконов": Скриншоты 1
11.04.2007 "Не время для драконов": Видео 1
22.03.2007 "Не время для драконов": Скриншоты 1
20.03.2007 "Не время для драконов": Кошачьи земли 1
31.01.2007 "Не время для драконов": Скриншоты 1
31.01.2007 «Не время для драконов». Скриншоты 1
22.01.2007 «Не время для драконов». Скриншоты 1
17.01.2007 «Не время для драконов». Скриншоты 1
15.01.2007 «Не время для драконов». Скриншоты 1
23.11.2006 В интернет ходят как во фрейдовские сны? 1

Публикаций - 45, упоминаний - 46

Лукьяненко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

8722 15
Arise 20 15
KranX Productions 24 14
Новый диск 957 4
МегаФон 9582 3
Yandex - Яндекс 8085 3
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 103 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 3
Samsung Electronics 10490 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9042 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4337 2
Masterhost - Мастерхост 54 2
Apple Inc 12425 2
Google LLC 12081 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
NtechLab - НтехЛаб 154 1
EA - Electronic Arts 1288 1
Blizzard Entertainment 331 1
ONYX International 150 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
Руссобит-М 264 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13707 1
AT&T Inc 1688 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 943 1
PayPal 660 1
PocketBook International 94 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 270 1
Piranha Bytes 52 1
Xiaomi 1889 1
Meta Platforms - Facebook 4501 1
Microsoft Corporation 25040 1
Intel Corporation 12420 1
Meta - FRL - Facebook Reality Labs 11 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
Tencent 170 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 325 1
SEGA 395 1
Kalypso Media - Ascaron Entertainment 85 1
Эксмо-АСТ - издательство 76 6
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 176 4
Флибуста 34 3
Возрождение - Коммерческий банк 348 2
YouDo Web Technologies Limited 46 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
Walt Disney Company 632 1
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 1
Y Combinator - венчурный фонд 52 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 205 1
Microsoft - LinkedIn 671 1
Boeing 1014 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Starship Technologies 16 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 70 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 813 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5675 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3406 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2880 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12509 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1967 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2651 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1064 1
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 125 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 76 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17604 20
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 691 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21930 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30367 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12696 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3043 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5019 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7808 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16408 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9961 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5630 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55122 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7994 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1735 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25149 3
Data monetization - Монетизация данных 1760 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1525 2
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 798 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26569 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28590 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31264 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5198 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9449 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11068 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7608 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12674 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10869 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12544 2
Аудиокнига - Audiobook 230 2
Электронная библиотека - Electronic Library 258 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1502 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1884 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4343 1
I2P - Invisible Internet Project - IIP - Проект «Невидимый интернет» - Анонимная компьютерная сеть 17 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1512 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6600 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1073 1
Метавселенная - Metaverse 111 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 764 3
Google Android 14471 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7241 2
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 113 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 290 2
Google Play - Google Store - Android Market 3389 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 277 1
NtechLab FindFace 50 1
Fallout 142 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 122 1
Google FaceNet 6 1
NtechLab FaceN 4 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
NCsoft - ArenaNet - Guild Wars - Онлайн-игра 51 1
Apple macOS 2178 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3021 1
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 75 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 1
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 21 1
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 121 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 111 1
Lenovo Explorer - шлем виртуальной реальности 4 1
Microsoft Hololens 75 1
Xiaomi Black Shark - Серия смартфонов 25 1
EA The Sims - компьютерная игра 166 1
Pokemon Go 79 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 791 1
ЛитРес MyBook 26 1
ЛитРес Самиздат 20 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Microsoft Windows 16125 1
Lenovo Legion - серия ноутбуков 49 1
ЛитРес Подписка 2 1
ЛитРес Абонемент 3 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 328 1
PocketBook - серия электронных книг 44 1
PlayerUnknown's Battlegrounds - Компьютерная игра (Шутер) 9 1
Перумов Ник 22 17
Донцова Дарья 17 7
Рябыко Максим 11 4
Маринин Александр 4 4
Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 3
Волк Ирина 23 2
King Stephen - Кинг Стивен 49 2
Анурьев Сергей 25 2
Пелевин Виктор 13 2
Чхартишвили Григорий - Акунин Борис 10 2
Ермолаев Александр 4 2
Фриске Жанна 4 2
Улицкая Людмила 3 2
Ицков Дмитрий 4 2
Martin George R.R. - Мартин Джордж 23 2
Рубина Дина 3 2
Lewis Clive - Льюис Клайв 3 2
Варданян Рубен 12 1
Абрамович Роман 46 1
Кухаренко Артём 17 1
Кабаков Александр 10 1
Маринина Александра 8 1
Дмитриев Ярослав 2 1
Рейман Леонид 1053 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Архангельский Александр 7 1
Колесников Олег 20 1
Никитин Юрий 5 1
Прилепин Захар 5 1
Remarque Erich Maria - Ремарк Эрих Мария 2 1
Муртазин Эльдар 69 1
Садовничий Виктор 62 1
Гусев Павел 7 1
Минаев Сергей 14 1
Горюнов Михаил 16 1
Хакамада Ирина 14 1
Гофман Ирина 10 1
Stephenson Neal - Стивенсон Нил 13 1
Wilcox Jeff - Уилкокс Джефф 2 1
Белоусов Максим 109 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44947 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52976 6
Земля - планета Солнечной системы 10564 3
Германия - Федеративная Республика 12855 2
Франция - Французская Республика 7940 2
Европа 24505 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17803 2
Перу - Республика 284 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 597 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж - Эйфелева башня 48 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1119 1
Япония 13433 1
Дания - Королевство 1314 1
Индия - Bharat 5607 1
США - Нью-Йорк 3139 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 434 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Бразилия - Федеративная Республика 2424 1
Великобритания - Лондон 2397 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14358 1
США - Калифорния 4729 1
Египет - Арабская Республика 1038 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 617 1
США - Пенсильвания 361 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 87 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13478 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 974 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 149 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4047 1
Ирландия - Корк 10 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7922 1
Греция - Греческая Республика 991 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 942 1
США - Техас 1002 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5303 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кондопога 26 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3012 1
США - Миссисипи 65 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11279 9
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1699 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4849 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2962 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31050 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3613 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19810 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3633 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8152 3
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 649 2
Английский язык 6819 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50244 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25373 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6517 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17052 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8826 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3758 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1550 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8400 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11513 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1116 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1354 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5168 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5148 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14631 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2407 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1632 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 671 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1890 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 843 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7215 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2799 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1278 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10356 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2633 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1716 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1077 3
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1048 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
Известия ИД 681 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1316 1
GizmoChina 147 1
MacRumors 140 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 30 1
Mobile Research Group 83 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 2
РАН - Российская академия наук 1970 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 2
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
ИгроМир 119 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 27 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382929, в очереди разбора - 733938.
Создано именных указателей - 182645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще