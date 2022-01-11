В Microsoft массовый отток кадров. Специалисты бегут строить метавселенную Цукерберга

Facebook переманила в свой штат десятки специалистов Microsoft в сферах дополненной и виртуальной реальностей. Компания переименовалась в Meta и строит метавселенную – новую версию Всемирной паутины. Для работы над ней она хочет нанять как минимум 10 тыс. человек.

Крупномасштабная охота на кадры

Корпорация Microsoft в течение 2021 г. лишилась нескольких десятков ценных сотрудников, работающих над технологиями виртуальной, дополненной и смешанной реальностей, пишет The Wall Street Journal. В общей сложности на начало 2022 г. из Microsoft ушло около 100 сотрудников, работающих в данном направлении, о чем свидетельствуют данные из профилей в социальной сети LinkedIn.

По информации издания, большая часть этих людей перешла в компанию Facebook, решившую сосредоточиться на создании собственной метавселенной и в октябре 2021 г. сменившую название на Meta.

В настоящее время подразделение Microsoft, ответственное за работу над технологиями и устройствами смешанной реальности HoloLens, насчитывает около 1500 человек. Со слов тех, кто покинул его, Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) переманивает их в первую очередь деньгами. Некоторым из них было обещано вдвое более высокое жалование по сравнению с тем, что они получали в Microsoft.

Список тех, кто променял Microsoft на Meta, вошел, помимо прочих, Джош Миллер (Josh Miller), работавший над дисплеями для гарнитур смешанной реальности. Вместе с ним место работы сменил и Чарли Хан (Charlie Han). В его задачи входил сбор отзывов пользователей о гарнитурах HoloLens.

Едва ли Марк Цукерберг ограничится переманиванием нескольких десятков специалистов Microsoft

Как сообщает The Wall Street Journal, представители Microsoft отказались комментировать массовое бегство сотрудников в Meta. По их утверждению, увольнение работников – это обычное явление, с которым сталкиваются многие компании. Они добавили, что делают все возможное для сохранения нынешних и найма новых специалистов.

Что задумал Цукерберг

Под метавселенной в данном случае подразумевается новый полноценный этап развития Глобальной сети. Это некое общее пространство, объединившее в себе сразу три реальности – физическую, дополненную и виртуальную, базирующееся одновременно на физической, дополненной и виртуальной реальностях.

Сама по себе концепция метавселенной далеко не нова, несмотря на то, что фокус внимания на нее был переведен лишь в 2021 г. На деле ей 30 лет. Впервые сам термин «Метавселенная» был описан в романе «Лавина» писателя Нила Стивенсона (Neal Stephenson), вышедшем в 1992 г. Стивенсон описал метавселенную как новый этап развития интернета – общий цифровой мир, в котором объединены виртуальная, дополненная и обычная реальности. Среди российских авторов идею метавселенной обыгрывал Сергей Лукьяненко в цикле «Лабиринт отражений», вышедшем в 1997 г. и состоящем из трех книг («Лабиринт отражений, «Фальшивые зеркала» и «Прозрачные витражи»).

Все только начинается

Meta не планирует ограничиваться переманиванием нескольких десятков специалистов из Microsoft. Компания намерена расширить свое «мета-подразделение» до колоссальных масштабов и в ближайшие пять лет нанять около 10 тыс. специалистов в виртуальной и дополненной реальностях.

Это уже почти в 10 раз больше нынешнего HoloLens-штата Microsoft. И эти 10 тыс. человек Meta найти в Европе – видимо, штат нового отдела будет еще больше за счет работников из других регионов. Однако пока за пределами Старого света компания сотрудников не ищет.

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О своих планах по найму «армии» европейцев Meta заявила в середине октября 2021 г., за несколько дней до смены названия. Представители компании подчеркнули, что неспроста выбрали именно Европу для поиска кадров.

С их слов, Евросоюз имеет ряд преимуществ, превращающих его в привлекательное место для инвестиций ИТ-компаний. Среди них – высококлассные высшие учебные заведения, выпускающие хорошо подготовленных специалистов, а также гигантский потребительский рынок. «На протяжении многих лет мы инвестировали в европейские таланты – от финансовых грантов в Техническом университете Мюнхена до открытия нашей первой крупной европейской исследовательской лаборатории искусственного интеллекта и акселерационной программы FAIR во Франции и офиса Facebook Reality Labs в Корке», – заявила Meta в своем официальном сообщении.

Не исключено, что выбор был сделан в пользу Европы и по ряд других причин. Как сообщал CNews, в сентябре 2021 г. Китай ополчился против компаний, работающих над метавселенными. Власти страны предостерегли инвесторов об опасности вложения средств в такие предприятия, что сразу же обрушило стоимость их акций.

«Мета-специалисты» на вес золота

Meta «ворует» специалистов в сфере виртуальной и дополненной реальностей не только у Microsoft. The Wall Street Journal пишет, что ее в не меньшей степени интересуют работники Apple. Последняя, по информации профильного ресурса MacRumors, работает над собственным VR-шлемом, премьера которого ожидается в 2022 г.

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Apple действительно стала терять ценные кадры, связанные с различными сферами деятельности компании. CNews писал, что их массовый побег начался во второй половине 2021 г., и к концу года ситуация настолько усугубилась, что компания стала предлагать наиболее ценным сотрудникам свои акции на миллионы рублей, лишь бы те остались в ее штате. Одним из последних, кто покинул Apple, оказался опытный разработчик процессоров Джефф Уилкокс (Jeff Wilcox), создавший для компании прорывной процессор M1. Как сообщал CNews, его переманила Intel.

Китайский стремительно развивающийся гигант Tencent, известный своим стремлением выйти на все существующие ИТ-рынки мира, тоже живо интересуется метавселенной. Как пишет GizmoChina, он хочет создать свое виртуально-реальное пространство и для этого намеревается выкупить Black Shark – дочерний бренд Xiaomi, выпускающий игровые смартфоны и аксессуары. По плану Tencent, его собственные специалисты будут разрабатывать ПО и контент для будущей метавселенной, а на плечи Black Shark ляжет задача по созданию соответствующих устройств.