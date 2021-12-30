Apple выплатит ИТ-шникам фантастические бонусы, чтобы остановить безумную утечку кадров к конкурентам

«Денежный дождь» для инженеров Apple

Apple начала выплачивать персоналу крупные вознаграждения, чтобы предотвратить утечку кадров в конкурирующие компании и, в частности, в Meta, пишет Bloomberg.

По информации издания, на прошлой неделе некоторые из специалистов по разработке микросхем, «железа» и программного обеспечения компании узнали о том, что им полагается внеочередной бонус в виде пакета акций Apple, стоимостью $50-180 тыс. (3,7-13,5 млн руб. по курсу ЦБ на 30 декабря 2021 г.).

Как отмечает источник, это нерядовое событие: компания, конечно, иногда финансово поощряет работников вне рамок контрактных обязательств, однако размеры выплат в денежном эквиваленте в таких ситуациях, как правило, куда более скромные.

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Большая часть счастливчиков, на которых пал выбор руководства Apple, получит в свое распоряжение пакеты акций на сумму $120-150 тыс. Всего, по сообщению Bloomberg, неожиданная премия затронет порядка 10-20% инженеров компании.

По состоянию на 30 декабря 2021 г. цена обыкновенной акции Apple колеблется в районе $180 за штуку. Рыночная капитализация компании с 2020 г. выросла на 28%, достигнув $2,94 трлн. Таким образом, «бонус за лояльность» для персонала Apple может оказаться еще более щедрым, если компания продолжит расти сопоставимыми темпами.



Но есть нюанс

Стоит отметить, что ценные бумаги, которые распространяют среди своих сотрудников «яблочные» относятся к так называемым ограниченным акциям (restricted stock). Особенность таких акций заключается в том, что вознагражденный ими сотрудник компании получает право распоряжаться ценными бумагами лишь по истечении определенного периода времени и/или при выполнении определенных условий, предусмотренных правилами компании.

В данном конкретном случае досрочное (раньше, чем через четыре года) увольнение из Apple лишит работника права на получение своего пакета.

Остановить перебежчиков

В октябре 2021 г. компания Facebook Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) объявила о том, что в ближайшие пять лет планирует нанять 10 тыс. высококвалифицированных европейских специалистов для создания так называемой метавселенной. Кроме того, чтобы подчеркнуть тот факт, что компания не только занимается управлением одноименной социальной сети, ее руководство приняло решение провести ребрендинг, который выразился в смене логотипа и переименовании в Meta.

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Как отмечает источник, за прошедшие два месяца Meta успела переманить около сотни инженеров Apple, предложив им более высокие зарплаты. Нынешние выплаты щедрых бонусов ценным сотрудникам – попытка «купить» их лояльность.

Впрочем, помимо финансового, наверняка существуют и другие факторы, подталкивающие инженеров Apple искать для себя новое место работы. К, примеру, Meta предлагает возможность выбирать для себя более удобный режим работы – удаленный, предусматривающий посещение офиса или гибридный.

В декабре 2021 г. CNews сообщил о том, что работники Apple устроили забастовку против слишком плохих, по их мнению, условий труда. Они требуют уважения от руководства оплаты больничных и не желают работать в праздничные дни. Они также призвлаи потребителей не покупать технику Apple в сезон праздников, чтобы руководство увидело просевшие продажи и, наконец, обратило внимание на своих подчиненных.



Усиление конкуренции между Meta и Apple на фоне кадрового голода

Аналитики Bloomberg считают, что конкуренция между Meta и Apple в ближайшие годы будет только нарастать, причем не только в борьбе за кадры, но и за новые перспективные сегменты рынка.

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Meta рассчитывает ворваться в сферу носимых устройств с умными часами, которые, как ожидается, посоперничают с весьма популярными Apple Watch за потребителя. Apple, в свою очередь, может выпустить гарнитуру виртуальной реальности и бросить вызов принадлежащей Meta компании Oculus, известной своими VR-шлемами Rift и Quest.

В сложившихся обстоятельствах обеим компаниям жизненно необходимы квалифицированные специалисты, разбирающиеся в технологиях искусственного интеллекта, дополненной/виртуальной реальности, а также архитекторы программного обеспечения и другие инженеры. В середине декабря 2021 г. CNews писал о том, бизнес испытывает серьезные трудности с поиском ИТ-профессионалов. Чаще всего компании из ИТ-сегмента ищут технических специалистов, разбирающихся в «основных концепциях разработки программного обеспечения и управлении проектами», «располагают техническими навыками работы с Linux», а также «владеют языками Java, Python и SQL».