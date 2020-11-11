Apple выпустила три компьютера не на чипах Intel. Технические подробности

Apple показала два ноутбука и неттоп на базе собственного новейшего процессора М1 – первого в мире чипа для настольных ПК с пятинанометровым техпроцессом. Он пришел на замену чипам Intel в рамках решения Apple об отказе от микросхем сторонних разработчиков.

Новая революция Apple

Компания Apple представила первые в своей истории компьютеры на собственных процессорах. Новые ARM-чипы получили ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro 13, а также компактный неттоп Mac mini.

Вся троица базируется на М1 – первом в мире процессоре для настольных ПК, выполненных по пятинанометровым нормам. Для сравнения, AMD выпускает процессоры на 7 нм, а Intel и вовсе застряла на 14 и 10 нм.

Apple объявила о своем окончательном решении отказаться от сторонних чипов в своих ПК в июне 2020 г. Предыдущие поколения ее ноутбуков и компьютеров собирались на Intel Core.

Apple полностью готова к переходу на ARM

Обновленные MacBook Air, MacBook Pro 13 и Mac mini будут доступны для предзаказа, в том числе и в России, начиная с 12 ноября 2020 г., а их розничные продажи начнутся на следующей неделе. На российском рынке каждая из новинок стоит существенно дороже, чем в США, при этом ничем не отличаясь по конфигурации. MacBook Air с SSD на 256 ГБ или 512 ГБ обойдется россиянам в 100 тыс. руб. и 125 тыс. руб. соответственно против $1000 (76,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 ноября 2020 г.) и $1249 (95,4 тыс. руб.).

Конфигуратор в России пока недоступен

Далее, российская цена MacBook Pro 13 составляет 130 тыс. руб. (256 ГБ) и 150 тыс. руб. (512 ГБ), тогда как жители США потратят на него $1299 (99,2 тыс. руб.) и $1499 (114,5 тыс. руб.). Наконец, нетбук Mac mini при тех же объемах SSD стоит 75 тыс. руб. и 95 тыс. руб. в России, а в США – $699 (53,4 тыс. руб.) и $899 (68,7 тыс. руб.). Все приведенные комплектации доступны исключительно с 8 ГБ оперативной памяти – версий на 16 ГБ в российском каталоге Apple пока нет. При этом во время презентации Apple заявила о возможности присутствия в каждом из трех ПК до 16 ГБ оперативной памяти и SSD до 2 ТБ. На момент публикации материала на российском сайте Apple конфигуратор новых моделей доступен не был.

У жителей США гораздо больше возможностей по кастомизации новых Mac

В то же время в версии сайта для США пользователи уже могут выбрать подходящий им объем ОЗУ и SSD.

Особенности нового процессора

М1, по заявлению Apple, представляет собой единую систему на чипе, в состав которой, помимо основных ядер и видеоподсистемы входят еще и модули памяти. У него 16 млрд транзисторов, восемь ядер CPU, столько же ядер видеокарты и 16 ядер для вычислений, связанных с нейронными сетями. Притом основные восемь ядер поделены поровну на два кластера – четыре энергоэффективных и четыре высокопроизводительных.

Apple М1 поставляется с интегрированными модулями оперативной памяти

Вместе с этим в М1 интегрированы чип безопасности Apple T2 и контроллер ввода-вывода Thunderbolt/USB4. По заверению Apple, ее детище способно выполнять 11 трлн операций в секунду. Не удержалась она и от сравнения с конкурентами – на фоне 4-ядерного Core i7 новый М1 быстрее в 3,5 раза по производительности основных ядер и в шесть раз – по производительности видеокарты.

Бесшумный и долгоиграющий MacBook Air

Первой новинкой на Apple M1 стал ноутбук MacBook Air, который благодаря новому чипу теперь может работать до 18 часов на одном заряде в режиме просмотра видео и до 15 часов в режиме интернет-серфинга. Внешне ноутбук не изменился в сравнении с предыдущим поколением, но внутри у него теперь нет активной системы охлаждения.

Отвод тепла от процессора и других нагревающихся элементов теперь происходит в пассивном режиме, что сделало ноутбук полностью бесшумным – винчестер в нем давно заменен на SSD, и издавать звук во время в работы в нем больше нечему.

На MacBook Air можно работать в полнейшей тишине

В составе ноутбука есть пара портов Thunderbolt/USB 4, модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), экран Retina 13,3 дюймов (разрешение 2560х1600 пикселей) и разблокировка по отпечатку пальцев (TouchID).

Купить лэптоп можно в серебристом, золотом и темно-сером оттенках корпуса. По заявлению Apple, этот ноутбук втрое быстрее «самого популярного ноутбука в своем классе» и быстрее 98% лэптопов на базе Windows.

Новый MacBook Pro для профессионалов

Как и MacBook Air, обновленный MacBook Pro после перехода на чип М1 не изменился внешне. Отметим, что новый процессор доступен только в 13-дюймовой версии – 16-дюймовая, вышедшая в ноябре 2019 г., по-прежнему работает на Intel Core.

Дизайн MacBook Pro было решено не менять

Для нового MacBook Pro заявлено 20 часов работы в режиме видео и 17 часов интернет-серфинга. Замена процессора, по данным Apple, увеличила его производительность в общих задачах в 2,8 раза на фоне предыдущего поколения, а работа с графикой теперь происходит в пять раз быстрее.

По количеству интерфейсов и параметрам дисплея MacBook Pro не отличается от нового MacBook Air. Зато у него есть активная система охлаждения и фирменный сенсорный тачбар над клавиатурой. Touch ID для быстрой авторизации тоже в наличии.

Купить MacBook Pro можно в серебристом и темно-сером цветах – золотой оттенок для него недоступен.

ARM-неттоп от Apple

Mac mini, сменивший Intel Core на Apple M1, стал, как заверяют разработчики в пять раз быстрее самого продаваемого Windows-ПК в том же ценовом сегменте. С каким именно компьютером идет сравнение, Apple не уточняет.

На Mac mini можно играть даже в современные игры

Дизайн неттопа не поменялся. Компьютер доступен с активным кулером и широким спектром интерфейсов – HDMI 2,0, парой USB-C с поддержкой USB 4 и Intel Thunderbolt 4 и столько же USB-A 3.1 Gen 2. Также есть Ethernet и разъем под акустику – наушники или колонки.

На момент публикации материала Mac mini, как и MacBook Pro, были доступны для приобретения на старой платформе (с процессорами Intel). Для MacBook Air такой опции нет.

Новая ОС

К релизу новых Mac на чипе М1 Apple подготовила и свежую систему Mac OS 11 Bug Sur, адаптированную под новые процессоры. Ее премьера состоялась еще в июне 2020 г. на WWDC 2020, но выйдет она одновременно с компьютерами – 12 ноября 2020 г.

Новый интерфейс Big Sur

Mac OS 11 Bug Sur получила не только новые индекс и кодовое название, но и полностью переработанный дизайн – теперь он выполнен в стиле iOS. В систему встроен эмулятор Rosetta 2, необходимый для запуска на новых ARM-ПК программ, написанных для компьютеров с процессорами Intel.

Также Mac OS 11 Bug Sur может за секунду выводить ПК из спящего режима и использовать все возможности нового процессора для роста производительности в программах – к примеру, браузер Safari теперь вдвое отзывчивее. Кроме того, Apple оптимизировала все свои Mac OS-программы под ARM – не только те, что поставляются с самой ОС, а вообще все – Pages, Numbers, Keynote, GarageBand и т. д. Но главное – это новые универсальные приложения, которые могут без труда работать как на Intel-процессорах, так и на М1 без дополнительной эмуляции. Также без эмуляции на новой системе работают мобильные приложения, написанные под iOS и iPad OS.