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Apple Numbers

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.10.2026 Человека впервые заразили вирусом, созданным ИИ 1
15.04.2025 Программа ученых Пермского Политеха позволит студентам и специалистам проще анализировать большие объемы данных 1
28.03.2025 «Аэродиск» обеспечил совместимость своих СХД с OpenStack 1
10.03.2025 Solar webProxy 4.2.1: усовершенствованные возможности для веб-безопасности и управления киберрисками 1
23.10.2023 Microsoft исправила дефект Excel, который годами бесил ученых 1
20.09.2022 Пользователям «маков» начали официально продавать LibreOffice, который всем вокруг доступен бесплатно 1
11.11.2020 Apple выпустила три компьютера не на чипах Intel. Технические подробности 1
13.11.2019 Apple представила ноутбук MacBook Pro 16 1
28.05.2019 Лучшие бесплатные аналоги Microsoft Office: выбор ZOOM 1
28.03.2018 Apple выпустила дешевый iPad «с процессором класса настольных ПК» 1
28.03.2018 Apple представила новый iPad 9,7 дюйма и новую учебную программу. Цена 1
08.09.2016 Презентация Apple: что нам показали в этот раз? 1
10.07.2015 Новый MacBook Pro 15": для любителей больших форм 1
18.03.2015 У Apple возникла «аллергия» на Gmail: Письма не доставлялись больше месяца 1
13.03.2015 «Элкомсофт» обновила инструмент для мобильной криминалистики Elcomsoft Phone Breaker 1
16.02.2015 Apple выпустила бесплатный офисный пакет для пользователей Windows 1
19.01.2015 Три месяца с iPhone 6: так и не погнулся 1
11.11.2014 Тест Apple iPad Air 2: 14 унций чистого «золота» 1
06.11.2014 Microsoft Office для iPhone, iPad и Android стал полностью бесплатным 1
01.10.2014 Новый «глюк» в iOS 8 уничтожает документы пользователей 1
04.09.2014 Тест нового MacBook Pro 15: совмещая полезное с приятным 1
15.07.2014 Тест самого доступного iMac: еще ближе к народу 1
18.06.2014 Apple начала продажи самого дешевого iMac. ЦЕНА в России 1
02.04.2014 Apple прогнулась под разгневанных пользователей и переделала офисный пакет iWork 1
28.01.2014 Apple выпустила сверхмощный миниатюрный компьютер: обзор Mac Pro 2013 1
05.12.2013 Профессиональные возможности Abbyy FineReader теперь доступны пользователям Mac 1
05.12.2013 Обзор Apple iPad Air: вершина эволюции классического планшета 1
11.11.2013 Обзор смартфона Apple iPhone 5c: цветная импровизация 1
07.11.2013 Apple переделает свой офисный пакет из-за разгневанных пользователей 1
22.10.2013 Итоги трансляции Apple: новые iPad, Macbook и Mac OS Mavericks 1
10.09.2013 Apple представила «дешевый iPhone», «дорогой iPhone» и сделала свой офис бесплатным 1
29.04.2013 Обзор суперноутбука MacBook Pro 13 retina: во вселенной Apple новая звезда? 1
04.04.2013 Google выпустил бесплатный офис для iPhone и Android 1
20.02.2013 Детальный обзор моноблока Apple iMac: Das ist Fantastisch 1
25.06.2012 Facebook наняла бывшего дизайнера пользовательских интерфейсов Apple 1
19.03.2012 Apple iPad 3: первый реальный тест в России 1
29.02.2012 Обзор ASUS Eee Pad Slider SL101: самый необычный планшет с выдвижной клавиатурой 1
09.02.2012 Решение от ElcomSoft восстанавливает пароли к пакету программ Apple iWork 1
07.10.2011 Обзор новейшей платформы Apple iOS 5: облака наступают 1
18.07.2011 Обзор лучших приложений для Apple iPad 2: шутки в сторону 1

Публикаций - 52, упоминаний - 54

Apple Numbers и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13322 39
Microsoft Corporation 25897 11
Google LLC 12833 11
Intel Corporation 12891 6
Nvidia Corp 4116 6
AMD - Advanced Micro Devices 4712 5
Dropbox 530 3
Logitech 439 2
Nintendo 829 2
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 2
TDF - The Document Foundation 52 2
Box inc - box.com - box.net 377 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 77 1
Nuance - Vlingo 8 1
Pixelmator Team 12 1
Google - Niantic Labs 17 1
Ascensio System SIA 6 1
Kahoot 4 1
Kayak 29 1
SoftMaker 4 1
Edifier - Beijing Edifier Technology Company 18 1
Ростелеком 11077 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1852 1
Dell EMC 5210 1
X Corp - Twitter 2944 1
Huawei 4731 1
Meta Platforms - Facebook 4638 1
LG Electronics 3750 1
Dell Technologies - Dell Computer 2226 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2206 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1268 1
Fortnite 96 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
Red Hat 1383 1
Sony 6763 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 211 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5110 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1119 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 364 1
Белый Ветер 365 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3017 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Microsoft - LinkedIn 709 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1095 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1802 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 1
TripAdvisor 41 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5797 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 791 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
Apache Software Foundation - ASF 233 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22869 19
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13405 17
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2272 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28665 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13166 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24898 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18543 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13640 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27244 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15581 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17138 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6488 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6514 11
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10207 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10881 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10697 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4778 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14924 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10556 9
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4467 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18460 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13701 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11664 7
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2500 7
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2349 7
Видеоредактор - Video Editor 124 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8022 7
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4518 7
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 509 7
Наушники - Headphones 4554 7
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1106 6
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2376 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16842 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2849 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10448 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3845 6
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2756 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4254 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5923 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8628 6
Apple Keynote 63 38
Apple iPhone - серия смартфонов 7730 24
Apple iPad 4028 24
Apple Mac - Apple Macintosh 3129 23
Apple iWork 79 22
Apple iOS 8669 21
Apple - App Store 3156 17
Microsoft Office 4248 15
Apple iCloud 314 15
Apple iMovie 70 14
Apple iLife GarageBand 58 14
Microsoft Windows 17057 14
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 454 13
Apple iPhoto 54 12
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1710 12
Apple MacBook - серия ноутбуков 1097 11
Apple macOS 2479 10
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 869 10
Apple iLife 73 9
Apple MacBook Pro 565 9
Apple iPhone 6 4860 9
Apple iMac - Серия моноблоков 473 9
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 8
Apple MacBook Air - Ноутбук 503 8
Apple Safari - браузер 911 8
Apple iTunes Store 1119 8
Google Android 15398 7
Apple ID - Система аутентификации 142 7
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1473 7
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 768 7
Intel Core - Семейство процессоров 1255 6
Apple iPhone 5 784 6
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 360 6
Apple Mac mini - неттоп 212 6
Adobe Photoshop 811 6
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 928 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2576 5
Apple iPhone 4 801 5
Apple iPad mini 434 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 410 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 2
Schiller Phil - Шиллер Филип 89 2
Леонов Кирилл 13 1
Бодягин Иван 9 1
Фитч Маргарита 1 1
Piaget Jean - Пиаже Жан 2 1
Хвещеник Анастасия 30 1
Flavell John - Флавелл Джон 1 1
Понуровский Иван 1 1
Timberlake Justin - Тимберлейк Джастин 12 1
Tripp David - Трипп Дэвид 1 1
Cue Eddy - Кью Эдди 38 1
Большакова Юлия 1 1
Hawkins Robert - Хоукинс Роберт 1 1
Kramer Larry - Крамер Ларри 1 1
Gardner Howard - Гарднер Говард 1 1
Morison Patricia - Моррисон Патриция 1 1
Калинин Александр 190 1
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 1
Ульянов Владимир 162 1
Малышев Андрей 13 1
Каталов Владимир 9 1
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 13 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Россия - РФ - Российская федерация 169137 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55168 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19437 5
Япония 13867 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13883 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3679 3
Германия - Федеративная Республика 13316 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48245 2
Канада 5098 2
Франция - Французская Республика 8214 2
США - Калифорния - Купертино 282 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 114 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5530 1
Канада - Ньюфаундленд и Лабрадор 26 1
Европа 25046 1
Земля - планета Солнечной системы 10924 1
Южная Корея - Республика 7126 1
Сингапур - Республика 1971 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1852 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1470 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1164 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 825 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34442 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27774 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11794 3
Английский язык 7090 3
Металлы - Золото - Gold 1264 3
Видеокамера - Видеосъёмка 727 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4066 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 503 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58680 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16424 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7748 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5592 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1757 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1156 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8598 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1549 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5698 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7121 2
Физика - Градус Фаренгейта 48 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6707 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11020 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1097 1
Физика - Physics - область естествознания 2974 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8346 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 919 1
Латинский алфавит 202 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1741 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9016 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3085 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6649 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7603 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6914 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 145 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2888 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3414 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1166 1
Сон - Somnus 495 1
Зоология - наука о животных 2920 1
CNews - ZOOM.CNews 1913 9
Mashable 372 1
CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 1
Times 674 1
TNW - The Next Web 90 1
The Verge - Издание 622 1
Bloomberg 1659 1
ZDnet 666 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6137 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1324 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
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comScore 430 1
eMarketer 206 1
Computer Economics 32 1
IDC - International Data Corporation 5001 1
Gartner - Гартнер 3678 1
Forrester Research 837 1
Informa - Ovum - Omdia 158 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 782 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 207 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 183 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Today at Apple 1 1
Короткая ссылка
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