Индексная книга (каталог) CNews*
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Apple Numbers
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 52, упоминаний - 54
Apple Numbers и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1913 9
|Mashable 372 1
|CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 1
|Times 674 1
|TNW - The Next Web 90 1
|The Verge - Издание 622 1
|Bloomberg 1659 1
|ZDnet 666 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6137 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1324 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|MacRumors 151 1
|Patently Apple 27 1
|comScore 430 1
|eMarketer 206 1
|Computer Economics 32 1
|IDC - International Data Corporation 5001 1
|Gartner - Гартнер 3678 1
|Forrester Research 837 1
|Informa - Ovum - Omdia 158 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481337, в очереди разбора - 724471.
Создано именных указателей - 203104.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481337, в очереди разбора - 724471.
Создано именных указателей - 203104.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.