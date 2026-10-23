Человека впервые заразили вирусом, созданным ИИ

Созданный ИИ вирус впервые введен человеку

Исследователи компании Radical Numbers из Сан-Франциско (США) ввели человеку экспериментальный препарат на основе вирусов-бактериофагов, созданных при помощи технологий искусственного интеллекта, пишет The Register.

Бактериофаги, или фаги – вирусы, заражающие бактериальные клетки. В медицине могут применяться в антибактериальной терапии, в том числе в сочетании с антибиотиками, для лечения заболеваний, спровоцированных резистентными к антибиотикам микроорганизмами.

Как утверждают в компании, это первый зарегистрированный случай применения «коктейля», содержащего сконструированные ИИ вирусы при лечении пациента-человека. Имя пациента не разглашается, как и поставленный ему диагноз. Известно, что экспериментальное лечение проходит в рамках соглашения о так называемом сочувственном применении, которое позволяет врачу с согласия пациента использовать незарегистрированный лекарственный препарат, когда официально разрешенные медикаменты малоэффективны или неэффективны вовсе.

фото: unsplash.com / Mat Napo Созданный ИИ вирус впервые введен человеку

«Коктейль, содержащий разработанные Omnii-1 варианты фагов, уничтожил устойчивый к антибиотикам штамм, обнаруженный у пациента, in vitro [вне организма пациента; – прим. CNews], – говорится в заявлении компании. – … Исследуемый коктейль был впоследствии введен пациенту в рамках программы лечения в соответствии с принципом сочувственного применения».

Таким образом, пока неизвестно, наступило ли выздоровление у пациента и насколько на практике эффективна терапия с «собранным» ИИ вирусом-бактериофагом.

Разработано при помощи Omnii-1

В разработке вируса для препарата применялась собственная модель Radical Numbers под названием Omnii-1, недавно представленная компанией.

На официальном сайте компании говорится, что Omnii-1 является «мультимодальной геномной языковой моделью нового поколения», на основе которой построено восемь специализированный приложений. Среди них числится и Omnii Phage, предназначенная для создания фагов для лечения устойчивых к антибиотикам инфекций.

В Radical Numbers отмечают, что Omnii Phage в тестировании на 92,1% отобранных случайным образом штаммов кишечной палочки (E. Coli) модель Omnii-1 сумела в числе первых двух рекомендаций предложить хотя быть один бактериофаг, проявляющий биологическую активность, то есть способный подавить соответствующий штамм.

Как отмечает The Register, в исследовательской работе, обнародованной Radical Numbers, упоминается способность Omnii-1 находить бактериофаги, умеющие внедряться в клетки синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa), некоторые штаммы которой имеют резистентность к антибиотикам и поражают ткани пациентов с ожогами и другими ранами, а также легкие у страдающих кистозным фиброзом (муковисцидозом). Однако никаких данных, указывающих на то, что получившего экспериментальный препарат пациента лечили именно от синегнойной инфекции, нет.

Без громких заявлений

В Radical Numbers не утверждают, что терапия с использованием фагов, созданных ИИ, в общем случае безопасна или эффективна, отмечая, что результаты, продемонстрированные единственным пациентом мало что доказывают в принципе.

Тем не менее в компании итоги эксперимента считают «важной вехой на пути к внедрению разработанных с помощью искусственного интеллекта биологических методов – от вычислительных прогнозов и лабораторных проверок до клинического применения.

Как еще хотят применять ИИ в медицине

В январе 2022 г. CNews писал о том, что исследователи британского Университета Лидса разработали новую технологию определения риска сердечных заболеваний: созданный ими ИИ-алгоритм способен определять вероятность сердечного приступа через сканирования сетчатки глаз пациентов с точностью 70-80%.

В мае 2023 г. CNews сообщил, что исследователи Университета штата Техас в Остине (США) разработали метод реконструкции мыслительного потока из МРТ-снимков с помощью ИИ. По словам исследователей, им удалось реконструировать не только отдельные наборы слов и фраз, но и их длительные последовательности.