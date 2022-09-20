Пользователям «маков» начали официально продавать LibreOffice, который всем вокруг доступен бесплатно

«Ленивые» пользователи macOS заплатят за LibreOffice

Document Foundation (TDF), курирующая развитие набора приложений LibreOffice, впервые начала взимать плату за одну за скачивание одной из его версий. Об этом организация сообщила на своем официальном сайте.

LibreOffice – форк (ответвление) проекта по разработке офисного пакета OpenOffice, исходный код которого распространяется под свободной лицензией Mozilla Public License Version 2.0 (MPL 2.0).

В понедельник, 19 сентября 2022 г., Document Foundation объявила о том, что пользователи операционной системы macOS компании Apple отныне при желании смогут приобрести LibreOffice по цене в 8,99 евро (около 540 руб. по курсу ЦБ на 20 сентября 2022 г.) через магазин приложений Mac App Store.

В организации свое решение брать деньги за продукт объясняют заботой о «конечных пользователях, желающих получать все свое десктопное ПО через проприетарные каналы продаж Apple». Впрочем, торговлей ПО в традиционном смысле в TDF, по всей видимости, это не считают, называя покупку LibreOffice пользователем внесением «платы за удобство». Вырученные средства обещают направить на поддержку развития LibreOffice.

Все еще доступен бесплатно

При этом пользователей macOS не лишают альтернативы. По-прежнему любой желающий владелец компьютера Apple имеет возможность бесплатно загрузить и самостоятельно установить сборку офисного пакета, представленную на сайте Document Foundation.

По своему составу она ни в чем не уступает версии из Mac App Store. Наоборот – в комплект поставки последней не включена Java (точнее, среда исполнения Java – Java Runntime Environment, JRE), поскольку Apple не позволяет включать в состав пакета внешние зависимости. Отсутствие поддержки исполнения Java-кода ограничивает функциональность отдельных компонентов LibreOffice, в частности, редактора баз данных LibreOffice Base.

Collabora, подвинься

Платная версия LibreOffice, ныне представленная в Mac App Store, заменит собой продукт компании Collabora, которая осуществляет техническую поддержку LibreOffice на коммерческой основе. В частности, приложение для частных лиц, которое включает «ванильную» (самую обычную) версию офисного пакета и трехлетнюю техническую поддержку, ранее обошлась бы покупателю в $10 (примерно 600 руб.) В магазине приложений Apple по-прежнему остается корпоративная версия LibreOffice компании Collabora, которая называется Collabora Office и предлагается по той же цене, что и новая сборка LibreOffice «для ленивых».

Представитель TDF Итало Виньоли (Italo Vignoli) поблагодарил Collabora за сотрудничество и пояснил, что перемены отражают пересмотренную организацией маркетинговую стратегию. Стратегия не такая уж и новая – информация о ней появилась в публичном пространстве еще в 2020 г. Как писал CNews, в соответствии с ней TDF фокусируется на развитии версии LibreOffice для широкой аудитории (community version), которая не нуждается в технической поддержке на коммерческой основе. Более же серьезно настроенных корпоративных клиентов обслуживают экосистемные партнеры, входящие в консультативный совет организации такие как allotropia или все та же Collabora.

«Мы благодарны Collabora за поддержку LibreOffice в магазинах Apple App Store для Mac в течение довольно долгого времени, – заявил Виньоли. – Цель [изменений] состоит в том, чтобы лучше удовлетворять потребности индивидуальных и корпоративных пользователей, хотя мы знаем, что положительный эффект от изменений не будет виден в течение некоторого времени. Просвещение бизнеса по поводу FOSS (открытого и свободного ПО) – нетривиальная задача, и мы только начали свой путь в этом направлении».

Конкуренция с Office и Workspace

Некоторых представителей мира открытого и свободного ПО бизнес любого размера наверняка знает достаточно неплохо. Взять хотя бы широко применяемые операционные системы семейства Linux; СУБД вроде MySQL и PostgreSQL или более близкие рядовому пользователю ПК веб-браузеры Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox – все основанные на открытом коде.

5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант Поддержка ИТ-отрасли

С популярностью открытых офисных решений все далеко не так радужно. По данным Statista на февраль 2022 г., соответствующий рынок в глобальных масштабах между собой делят две компании: Microsoft со своим сервисом Office 365 и Google с Workspace. Оба продукта привлекают пользователей своей облачной функциональностью, чего в исходном виде не может предложить LibreOffice.

Несмотря на то, что TDF сумела разработать клиент-серверную версию продукта, клиентская часть которой может запускаться в браузере, широкого распространения она пока не получила. Впрочем, TDF и не стремится выпустить полноценного облачного конкурента Office 365 и Workspaces. Его создание потребовало бы огромных усилий по отбору и интеграции различных технологий (обмен файлами, аутентификация пользователей, балансировка нагрузки и т.п.), что, как следует из описания инициативы, не сочетается с миссией, которую несет проект LibreOffice.

Задачу по разработке таких решений в TDF возлагают на сторонние компании: крупных интеграторов, интернет-провайдеров, поставщиков облачного ПО на базе открытого кода.

Что такое LibreOffice, какие есть альтернативы

LibreOffice – офисный пакет с открытым исходным кодом, анонсированный в 2010 г. бывшими разработчиками OpenOffice. Представляет собой бесплатный аналог классического Microsoft Office. В качестве базового формата для хранения файлов использует OpenDocument Format, представляющий собой альтернативу Office Open XML, используемому корпорацией Microsoft. Несмотря на это, LibreOffice полностью поддерживает открытие и сохранение документов в форматах Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint и др).

«Аскон» перешла с Cisco Webex на отечественный сервис для совещаний Импортозамещение ВКС

Впервые LibreOffice появился в Mac App Store в 2015 г. Его выпустила британская консалтинговая компания Collabora.

Помимо LibreOffice, в Mac App Store доступен еще один «клон» OpenOffice – NeoOffice, который с 2017 г. имеет общую кодовую базу с LibreOffice. NeoOffice не использует X11.app и лучше вписывается в окружение macOS. К примеру, в версии 2022.1 приложения из состава пакета способны переключаться на темную или светлую тему оформления (нативный Dark Mode появился в macOS Mojave) в соответствии с настройками системы. В отличие от «обычного» LibreOffice, NeoOffice все еще можно бесплатно загрузить из магазина приложений Apple.

Стоит также отметить, что Apple предлагает пользователям macOS набор инструментов для работы с документами собственной разработки в лице iWork. Этот офисный пакет включает приложение для создания презентаций Keynote, текстовый процессор Pages и редактор электронных таблиц Numbers. Первоначально iWork можно было приобрести только целиком за $79, затем Apple предлагала покупать входящие в его состав программы по отдельности – за $19,99. Наконец, в 2017 г. iWork стал полностью бесплатным для пользователей macOS и iOS. Исходный код ПО, входящего в его состав, остается закрытым.