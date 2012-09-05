Получите все материалы CNews по ключевому слову
Oracle Java Runtime Environment Oracle JRE
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|05.09.2012
|
Патч Oracle закрыл не все уязвимости в Java
ные корпорацией Oracle обновления безопасности, в среде выполнения Java — Java Runtime Environment (JRE) 1.7 — остается открытой еще одна опасная уязвимость. Как известно, 27 августа 2012 г. ис
|04.10.2007
|
Sun закрыла множественные уязвимости в Java
анный доступ к файлам. Уязвимости обнаружены в Sun Java JDK 1.5.x, 1.6.x, Java Runtime Environment (JRE) 1.3.x, 1.4.x, 1.5.x / 5.x, 1.6.x / 6.x, SDK 1.3.x, 1.4.x. Некоторые из них, содержащиеся
|17.01.2007
|
В JRE найдена опасная уязвимость
ать переполнение динамической памяти и выполнить произвольный код на целевой системе. Уязвимы JDK и JRE 5.0 Update 9 и более ранние версии; SDK и JRE 1.4.2_12 и более ранние версии; SDK
|22.12.2006
|
В Sun JRE найдены уязвимости
торые позволяют удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой системе. Две ошибки в JRE могут позволить недоверенному апплету прочитать и записать данные на систему или выполнит
|08.02.2006
|
В Sun Java JRE опасные уязвимости
Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимости в Sun Java JRE, которые позволяют удаленному пользователю скомпрометировать уязвимую систему. Уязвимости существуют из-за неизвестных ошибок в «reflection» API. Злонамеренный апплет может обойти ограничен
|01.12.2005
|
Sun закрыла пять уязвимостей в Java
ять произвольный код на удаленном компьютере. Все уязвимости касаются виртуальных машин Java — Java Runtime Environment, выполняющих код, написанный на этом языке. Хакер получает полный до
|30.11.2005
|
В Sun JRE нашли критические уязвимости
у получить доступ на чтение, запись и выполнение приложений на системе. Уязвимость существует в JDK/JRE 5.0 Update 3 и более ранних версиях на платформах Windows, Solaris и Linux. Уязвимость об
|10.02.2003
|
Разработчики критикуют реализацию Java для ОС Solaris
ходит до 22%, про сравнению с 7% в С++. Также критике подвергается размер Java Runtime Environment (JRE) и выражается беспокойство по вопросам совместимости. JRE, как известно, являлась
Oracle Java Runtime Environment и организации, системы, технологии, персоны:
|Apache Software Foundation - ASF 234 1
|OpenJDK Community 11 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1539 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8709 2
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 88 2
|Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.