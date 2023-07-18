Омега
|18.07.2023
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«Омега софт» разработала ИТ-решения для оптимизации внутренних процессов
«билд» собран, то задача переходит в состояние тестирования. Об этом CNews сообщили представители «Омега софт». Импортозамещение платформы Firebase С приходом санкций в «Омега софт» сто
|05.05.2023
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После вступления в силу обновленных требований ЦБ РФ «Омега софт» усилила защиту приложения для МФО
Теперь мобильное приложение для онлайн-выдачи микрозаймов, разработанное «Омега софт», интегрировано с Пенсионным Фондом России и «Госуслугами», а для получения займа нужно сделать селфи с паспортом. Несмотря на ужесточение требований время обслуживания клиентов сокр
|03.04.2023
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Разработчики «Омега софт» научили нейросеть предсказывать будущее
В информационную систему российской теплоэнергоснабжающей компании внедрили ИИ, который умеет предсказывать кризисные ситуации. Об этом CNews сообщили представители компании «Омега софт». Российские разработчики научили нейросеть собирать данные информационной системы одной крупной компании. ИИ может не только анализировать полученную информацию, но и выявлять скрыт
|15.08.2022
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«Омега софт» предоставляет университетам решение для оперативной коммуникации
Компания «Омега софт» реализовала проект, который позволяет оперативно и системно взаимодействовать всем участникам учебного процесса: студентам, администрации, преподавателям. Об этом CNews сообщили пре
|29.06.2022
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Россияне создали бесплатный корпоративный мессенджер – «убийцу» Slack и Teams
Российский ответ Slack Российская компания «Омега-софт» сообщила о запуске отечественного корпоративного мессенджера Omega Chat. Сервис, по словам разработчиков, призван заменить собой американский мессенджер Slack. Slack существует с 20
|02.10.2020
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«Омега», «Рамэк-ВС», «Альянс» и НИИ «Масштаб» подписали четырехстороннее научно-техническое соглашение
Состоялось подписание четырехстороннего научно-технического соглашения между НИИ «Масштаб» (входит в состав концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех»), компаниями «Рамэк-ВС», «Альянс» и «Омега». Объединение компаний позволит вывести отечественное телекоммуникационное оборудование на новый уровень. НИИ «Масштаб» на подписании представлял генеральный директор Павел Смирнов, «Рамэ
|30.09.2020
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Концерн «Автоматика» подписал соглашение о научно-техническом сотрудничестве с компанией «Омега»
одящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», и российский разработчик ИТ-решений компания «Омега» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместное развитие проектов
|23.06.2014
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Avaya построила коммуникационную сеть Главного медиацентра Олимпиады в Сочи по заказу «Центра Омега»
Компания Avaya анонсировала проект по созданию коммуникационной сети Главного медиацентра Олимпиады в Сочи, реализованного по заказу «Центра Омега». Эффективная организация передачи информации сегодня становится первоочередной целью любого строящегося объекта. Так, задача создания коммуникационной сети Главного медиацентра Олимпиады
|05.12.2008
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«Мурманский Социальный Коммерческий Банк» внедряет ИБС «Центавр Омега»
о Коммерческого Банка» (МСКБ) на поставку автоматизированной банковской системы. В результате в октябре между МСКБ и «ПрограмБанком» был подписан контракт на реализацию проекта внедрения ИБС «Центавр Омега». В рамках проекта планируется автоматизация расчетно-кассового обслуживания, депозитов, кредитования корпоративных клиентов и физических лиц, а также операций на денежном и валютном рынк
|13.11.2007
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Жирные кислоты омега-3 и интеллект: мнение
уальными способностями, пишет Telegraph. Такой вывод сделан на основании тестирования 16 тыс. женщин и их детей. Исследователи объясняют результаты тем, что в женских бедрах содержатся жирные кислоты омега-3, которые способствуют развитию мозга матери и ребенка в период беременности. В то же время жир в области талии содержит много жирных кислот омега-6, которые не способствуют разви
|25.11.2003
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"Омега" выпустила новые версии ПО для разработчиков КИС
В декабре этого года компания ”Омега” выпускает новую версию корпоративной информационной системы автоматизации учета и управления предприятием ABACUS Financial (AF8). Также оптимизирован инструмент разработки информационных
|28.06.2002
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"Омега" получила Почетный Диплом Форума бухгалтеров и аудиторов
По итогам четвертого независимого опроса участников "III Международного финансового форума бухгалтеров и аудиторов" компания "Омега" награждена Почетным Дипломом за разработку лучших программных продуктов в области бухгалтерского учета, аудита и налогообложения для стран СНГ (по результатам работы 2001-2002 года) Исто
|30.01.2002
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"Омега" представила новые разработки в серии продуктов ABACUS
Компания "Омега" представила новые разработки в серии продуктов ABACUS на выставке "Бухгалтерский учет и аудит - 2002". Система учета и управления предприятием AF7 построена в трехуровневой архитектуре к
|05.12.2001
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"Омега" анонсировала новое ПО серии ABACUS для комплексной автоматизации предприятий
Компания "Омега", российский разработчик ПО для комплексной автоматизации финансово-хозяйственной деятельности предприятий, объявляет о выпуске нового программного решения серии ABACUS для комплексной ав
|10.07.2001
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"Омега" анонсировала новое ПО серии ABACUS для комплексной автоматизации предприятий
Компания "Омега", российский разработчик ПО для комплексной автоматизации финансово-хозяйственной деятельности предприятий, объявляет о выпуске нового программного решения серии ABACUS для комплексной ав
Омега и организации, системы, технологии, персоны:
|Алейник Ярослав 8 5
|Кабанов Владимир 178 2
|Смирнов Павел 45 2
|Занин Виталий 22 2
|Калинцев Никита 2 2
|Козлов Кирилл 6 2
|Образцов Владимир 4 2
|Lengeler Herbert - Ленгелер Герберт 2 2
|Грищенков Александр 16 1
|Балюк Александр 4 1
|Козлов Михаил 174 1
|Братухин Иван 7 1
|Манасуев Александр 1 1
|Путин Владимир 3171 1
|Рейман Леонид 1049 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
|Сотин Денис 205 1
|Артамонова Анна 183 1
|Затуловский Аркадий 16 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Кожевников Алексей 65 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Литовченко Игорь 23 1
|Козлов Игорь 47 1
|Михайлов Алексей 71 1
|Стятюгин Роман 37 1
|Николаева Наталья 21 1
|Федорец Андрей 18 1
|Чернобыльская Анна 8 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Головенко Олег 6 1
|Ионин Андрей 7 1
|Матаренко Андрей 5 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Бобылев Евгений 1 1
|Smith Brad - Смит Брэд 95 1
|Минниханов Рифкат 11 1
|Колмаков Антон 3 1
|Кончагина Татьяна 2 1
|Нуралиев Борис 289 1
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