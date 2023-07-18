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Омега

Омега


18.07.2023 «Омега софт» разработала ИТ-решения для оптимизации внутренних процессов

«билд» собран, то задача переходит в состояние тестирования. Об этом CNews сообщили представители «Омега софт». Импортозамещение платформы Firebase С приходом санкций в «Омега софт» сто
05.05.2023 После вступления в силу обновленных требований ЦБ РФ «Омега софт» усилила защиту приложения для МФО

Теперь мобильное приложение для онлайн-выдачи микрозаймов, разработанное «Омега софт», интегрировано с Пенсионным Фондом России и «Госуслугами», а для получения займа нужно сделать селфи с паспортом. Несмотря на ужесточение требований время обслуживания клиентов сокр
03.04.2023 Разработчики «Омега софт» научили нейросеть предсказывать будущее

В информационную систему российской теплоэнергоснабжающей компании внедрили ИИ, который умеет предсказывать кризисные ситуации. Об этом CNews сообщили представители компании «Омега софт». Российские разработчики научили нейросеть собирать данные информационной системы одной крупной компании. ИИ может не только анализировать полученную информацию, но и выявлять скрыт
15.08.2022 «Омега софт» предоставляет университетам решение для оперативной коммуникации

Компания «Омега софт» реализовала проект, который позволяет оперативно и системно взаимодействовать всем участникам учебного процесса: студентам, администрации, преподавателям. Об этом CNews сообщили пре
29.06.2022 Россияне создали бесплатный корпоративный мессенджер – «убийцу» Slack и Teams

Российский ответ Slack Российская компания «Омега-софт» сообщила о запуске отечественного корпоративного мессенджера Omega Chat. Сервис, по словам разработчиков, призван заменить собой американский мессенджер Slack. Slack существует с 20
02.10.2020 «Омега», «Рамэк-ВС», «Альянс» и НИИ «Масштаб» подписали четырехстороннее научно-техническое соглашение

Состоялось подписание четырехстороннего научно-технического соглашения между НИИ «Масштаб» (входит в состав концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех»), компаниями «Рамэк-ВС», «Альянс» и «Омега». Объединение компаний позволит вывести отечественное телекоммуникационное оборудование на новый уровень. НИИ «Масштаб» на подписании представлял генеральный директор Павел Смирнов, «Рамэ
30.09.2020 Концерн «Автоматика» подписал соглашение о научно-техническом сотрудничестве с компанией «Омега»

одящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», и российский разработчик ИТ-решений компания «Омега» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместное развитие проектов
23.06.2014 Avaya построила коммуникационную сеть Главного медиацентра Олимпиады в Сочи по заказу «Центра Омега»

Компания Avaya анонсировала проект по созданию коммуникационной сети Главного медиацентра Олимпиады в Сочи, реализованного по заказу «Центра Омега». Эффективная организация передачи информации сегодня становится первоочередной целью любого строящегося объекта. Так, задача создания коммуникационной сети Главного медиацентра Олимпиады
05.12.2008 «Мурманский Социальный Коммерческий Банк» внедряет ИБС «Центавр Омега»

о Коммерческого Банка» (МСКБ) на поставку автоматизированной банковской системы. В результате в октябре между МСКБ и «ПрограмБанком» был подписан контракт на реализацию проекта внедрения ИБС «Центавр Омега». В рамках проекта планируется автоматизация расчетно-кассового обслуживания, депозитов, кредитования корпоративных клиентов и физических лиц, а также операций на денежном и валютном рынк
13.11.2007 Жирные кислоты омега-3 и интеллект: мнение

уальными способностями, пишет Telegraph. Такой вывод сделан на основании тестирования 16 тыс. женщин и их детей. Исследователи объясняют результаты тем, что в женских бедрах содержатся жирные кислоты омега-3, которые способствуют развитию мозга матери и ребенка в период беременности. В то же время жир в области талии содержит много жирных кислот омега-6, которые не способствуют разви
25.11.2003 "Омега" выпустила новые версии ПО для разработчиков КИС

В декабре этого года компания ”Омега” выпускает новую версию корпоративной информационной системы автоматизации учета и управления предприятием ABACUS Financial (AF8). Также оптимизирован инструмент разработки информационных
28.06.2002 "Омега" получила Почетный Диплом Форума бухгалтеров и аудиторов

По итогам четвертого независимого опроса участников "III Международного финансового форума бухгалтеров и аудиторов" компания "Омега" награждена Почетным Дипломом за разработку лучших программных продуктов в области бухгалтерского учета, аудита и налогообложения для стран СНГ (по результатам работы 2001-2002 года) Исто
30.01.2002 "Омега" представила новые разработки в серии продуктов ABACUS

Компания "Омега" представила новые разработки в серии продуктов ABACUS на выставке "Бухгалтерский учет и аудит - 2002". Система учета и управления предприятием AF7 построена в трехуровневой архитектуре к
05.12.2001 "Омега" анонсировала новое ПО серии ABACUS для комплексной автоматизации предприятий

Компания "Омега", российский разработчик ПО для комплексной автоматизации финансово-хозяйственной деятельности предприятий, объявляет о выпуске нового программного решения серии ABACUS для комплексной ав
10.07.2001 "Омега" анонсировала новое ПО серии ABACUS для комплексной автоматизации предприятий

Компания "Омега", российский разработчик ПО для комплексной автоматизации финансово-хозяйственной деятельности предприятий, объявляет о выпуске нового программного решения серии ABACUS для комплексной ав

Публикаций - 82, упоминаний - 86

Омега и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6688 9
Microsoft Corporation 24625 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 7
Ростех - Автоматика Концерн 1639 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 5
8213 5
Omega.Future - Омега - Omega-R - Омега-Софт 15 5
Рамэк-ВС 92 4
ПрограмБанк 95 4
Google LLC 11775 4
SAP SE 5279 3
Yandex - Яндекс 7340 3
АйТи 1365 3
МегаФон 8805 3
IBS - ИБС экспертиза 156 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
Cisco Systems 5114 2
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 14 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 2
Konami 107 2
Diasoft - Диасофт 870 2
Киевстар - Kyivstar 539 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 2
Бифит - Bifit 84 2
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 54 2
Ростелеком 9701 2
Samsung Electronics 10255 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
LG Electronics 3614 2
Salesforce.com 427 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 2
Бином 23 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 2
Top Systems - Топ Системы 64 2
Сенсорные Системы 64 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
O.Vision 6 1
Volvo Cars 253 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Церих банк 9 2
Visa International 1949 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Carl Zeiss AG 303 2
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 2
Татнефть 226 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 2
Русагро Группа Компаний 277 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 2
Слобода 25 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 76 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
eBay Inc 1619 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 1
Абсолют Банк 230 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Торий НПП 46 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
Ford 411 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 12 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Merrill Lynch 433 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
Федеральное казначейство России 1772 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 96 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Судебная власть - Judicial power 2311 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 7 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 23 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 26
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Abacus Financial Accounting 7 7
Google Android 13994 6
Microsoft Windows 15657 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 4
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 33 4
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Microsoft Windows 2000 8661 3
Apple iOS 7809 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 3
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 2
Apple - App Store 2890 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 2
Microsoft Skype 2067 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 2
Omega.Future - OmegaBot 6 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 2
Siemens Teamcenter 67 2
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Росплатформа Р-Хранилище 17 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 59 1
Linux - Debian GNU 463 1
Apache ZooKeeper 12 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Apple iPod 1537 1
Алейник Ярослав 8 5
Кабанов Владимир 178 2
Смирнов Павел 45 2
Занин Виталий 22 2
Калинцев Никита 2 2
Козлов Кирилл 6 2
Образцов Владимир 4 2
Lengeler Herbert - Ленгелер Герберт 2 2
Грищенков Александр 16 1
Балюк Александр 4 1
Козлов Михаил 174 1
Братухин Иван 7 1
Манасуев Александр 1 1
Путин Владимир 3171 1
Рейман Леонид 1049 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
Сотин Денис 205 1
Артамонова Анна 183 1
Затуловский Аркадий 16 1
Казарцев Алексей 27 1
Кожевников Алексей 65 1
Фомичев Андрей 71 1
Литовченко Игорь 23 1
Козлов Игорь 47 1
Михайлов Алексей 71 1
Стятюгин Роман 37 1
Николаева Наталья 21 1
Федорец Андрей 18 1
Чернобыльская Анна 8 1
Хлуденев Александр 10 1
Головенко Олег 6 1
Ионин Андрей 7 1
Матаренко Андрей 5 1
Слесаренко Марина 23 1
Бобылев Евгений 1 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 6
Украина 7608 6
Германия - Федеративная Республика 12682 6
Европа 21768 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 5
Франция - Французская Республика 7846 4
Россия - СФО - Новосибирск 4291 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
США - Калифорния 4625 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 7
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UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 25 1
Grenoble Alpes University - Université Grenoble Alpes - Университет Гренобль-Альпы 4 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
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ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
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