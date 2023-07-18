«билд» собран, то задача переходит в состояние тестирования. Об этом CNews сообщили представители « Омега софт». Импортозамещение платформы Firebase С приходом санкций в « Омега софт» сто

Теперь мобильное приложение для онлайн-выдачи микрозаймов, разработанное « Омега софт», интегрировано с Пенсионным Фондом России и «Госуслугами», а для получения займа нужно сделать селфи с паспортом. Несмотря на ужесточение требований время обслуживания клиентов сокр

В информационную систему российской теплоэнергоснабжающей компании внедрили ИИ, который умеет предсказывать кризисные ситуации. Об этом CNews сообщили представители компании « Омега софт». Российские разработчики научили нейросеть собирать данные информационной системы одной крупной компании. ИИ может не только анализировать полученную информацию, но и выявлять скрыт

о Коммерческого Банка» (МСКБ) на поставку автоматизированной банковской системы. В результате в октябре между МСКБ и «ПрограмБанком» был подписан контракт на реализацию проекта внедрения ИБС «Центавр Омега ». В рамках проекта планируется автоматизация расчетно-кассового обслуживания, депозитов, кредитования корпоративных клиентов и физических лиц, а также операций на денежном и валютном рынк