«Омега софт» разработала ИТ-решения для оптимизации внутренних процессов

В корпоративный мессенджер Omega Chat были интегрированы автоматические уведомления из различных сервисов: YouTrack, GitLab, Omega-бот, TeamCity. За счет этого скорость реакции на выполненные задачи увеличивается, а значит быстрее начнется следующий этап разработки. Также автоматически проставляются задачи в YouTrack. Например, когда создается Merge request (запрос на слияние), то YouTrack автоматически переводит статус в Code Review. Когда Merge request проходит слияние, то переходит задача в состояние ожидания «билда». Когда «билд» собран, то задача переходит в состояние тестирования. Об этом CNews сообщили представители «Омега софт».

Импортозамещение платформы Firebase

С приходом санкций в «Омега софт» столкнулись с такой проблемой, что сервис для тестировщиков Firebase стал недоступен в России. Поэтому команда «Омеги» решила не просто создать новый сервис, но и добавить тот функционал, которого не хватало. OmegaTester – это единая экосистема в виде веб-консоли и двух приложений (на Android и на IOS), которая оптимизирует процесс тестирования.

«Омега софт» разработала ИТ-решения для оптимизации внутренних процессов

Был настроен процесс беспрерывной загрузки «билдов», которые напрямую попадают в OmegaTester, где тестировщик может найти необходимую информацию. Также есть возможность удаленной установки «билда» на другие привязанные к аккаунту устройства. То есть, зайдя в админ-панель тестировщик может установить «билд» на устройства, которых нет рядом с ним, но которые привязаны к админ-панели.

ИТ-решение для тимлидов

Resource Planning – сервис, который дает возможность построения планов на долгосрочную перспективу. Благодаря удобным и понятным дашбордам тимлиды отделов могут наглядно увидеть, кто и когда идет в отпуск, у кого и сколько часов занятость, кто свободен.

Интегрирование с сервисом Jira

Для работы с постоянным клиентом была проведена интеграция сервиса YouTrack с сервисом Jira. Поначалу во время работы над проектом приходилось проставлять статусы задач в обоих сервисах. Теперь данные по задачам автоматически переносятся с одного сервиса на другой.

Разработка корпоративного чат-бота

«Омега софт» разработала ИТ-решения для оптимизации внутренних процессов

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Еще задолго до популяризации GPT-чата, в «Омеге» был создан собственный бот, которого обучили отвечать на корпоративные вопросы. Причем необязательно задавать шаблонные вопросы, с высокой вероятностью он поймет то, о чем вы хотите узнать, если задать вопрос и в свободной форме. Также есть «обратная связь»: можно посмотреть историю общения, скорректировать его ответы, «натренировать», чтобы OmegaBot стал умнее.

Корпоративное ИТ-решение для ПМ

Каждую неделю руководители проектов должны выгружать данные в часах в Google-таблицы по загрузке каждого участника проекта. Но в Youtrack информация сохранялась в минутах и их нужно было вручную переводить в часы. Теперь Google-таблицы сами выдергивают информацию из Youtrack, переводят цифры из минут в часы и размещают в соответствующей ячейке таблицы еженедельного отчета. Как результат, время на выполнение этой задачи уменьшилось.

CEO компании «Омега софт» Алексей Рыбаков: «Компания «Омега» понимает важность повышения эффективности внутренних процессов и производительности труда как основное конкурентное преимущество на рынке заказной разработки. Мы видим в этом ценность и вкладываем ресурсы и время на создание таких внутренних инструментов».