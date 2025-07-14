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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178334
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Рыбаков Алексей


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 «Омега Софт» модернизировала ключевую подсистему ФГИС Реестры ПО для НИИ «Восход» 1
18.07.2023 «Омега софт» разработала ИТ-решения для оптимизации внутренних процессов 1
23.09.2016 «РТСофт» создала встраиваемый безвентиляторный компьютер класса BoxPC 1
28.03.2011 Россияне учат iPhone записывать SMS с голоса 1
27.06.2005 Российский ИТ-аутсорсинг занесен в книгу 1
07.04.2004 ИТ-компании разочаровались в отечественных выставках 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Рыбаков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12015 2
Аурига - Auriga 74 2
Омега 85 2
Omega.Future - Омега - Omega-R - Омега-Софт 20 2
Intel Corporation 12355 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2165 1
Transcend Information 73 1
РТСофт - RTSoft 92 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 69 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5082 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
Ланит - Artezio - Артезио 86 1
АйТи - Аплана Группа компаний 174 1
Logitech 422 1
Nuance Communications - ScanSoft 87 1
Kontron 29 1
ADLINK - ADLINK Technology 15 1
Восход ФГБУ НИИ 666 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Элинс НТЦ 8 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4527 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3177 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2767 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6127 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 299 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12225 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5102 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 329 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21301 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 2
Оповещение и уведомление - Notification 5000 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 801 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3594 1
DDR - Double data rate 2822 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 684 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 228 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 730 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30872 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21340 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1310 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26275 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 870 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10927 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3779 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1917 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13063 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4095 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3001 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1797 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16451 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11721 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7662 1
ГОСТ РВ - Требования к предприятия оборонно-промышленного комплекса 14 1
Управляемость - Manageability 1814 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 366 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2159 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7727 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4832 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8687 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6405 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3371 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14024 1
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 114 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 909 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - GPT - Generative pre-trained transformer - Генеративный предобученный трансформер 48 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15641 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2305 1
Apple iOS 8024 2
Linux OS 10354 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1369 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1310 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 80 1
Microsoft DirectX 716 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 268 1
Microsoft Windows 16015 1
Google Android 14373 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 278 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 159 1
Google Firebase Analytics 19 1
JetBrains TeamCity 20 1
Omega.Future - Omega Chat 6 1
ЦРТ Руссограф 3 1
Google Sheets - Google Таблицы 59 1
Omega.Future - OmegaBot 6 1
Макаров Валентин 235 2
Вайнштейн Виктор 34 1
Зенкин Денис 263 1
Шалманов Сергей 201 1
Хитров Михаил 25 1
Савина Настасья 9 1
Марин Евгений 2 1
Тихий Игорь 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18026 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3250 1
Германия - Федеративная Республика 12818 1
Беларусь - Белоруссия 5899 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52755 1
Украина 7696 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1150 1
Европа 24444 1
США - Массачусетс 509 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 871 1
Евразия - Евразийский континент 620 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14354 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 630 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3225 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10296 1
Английский язык 6780 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11207 1
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53178 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2222 1
Энергетика - Energy - Energetically 5304 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6131 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1137 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1538 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4563 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8302 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9373 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3558 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3345 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 14 1
CeBIT 612 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2508 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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