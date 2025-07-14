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Рыбаков Алексей
УПОМИНАНИЯ
Рыбаков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 2
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 329 1
|Макаров Валентин 235 2
|Вайнштейн Виктор 34 1
|Зенкин Денис 263 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Хитров Михаил 25 1
|Савина Настасья 9 1
|Марин Евгений 2 1
|Тихий Игорь 7 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3345 1
|Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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