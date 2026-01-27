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РТСофт RTSoft

РТСофт - RTSoft

Инжиниринговая компания «РТСофт» работает на российском рынке промышленной автоматизации, встраиваемых компьютерных технологий и разработки программного обеспечения с 1992 года. «РТСофт» – это группа компаний, в которую входят инженерно-производственные центры, филиалы, представительства как на территории РФ, так и за рубежом, собственное производство и учебно-лабораторные комплексы.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 176 дел, на cумму 81 915 104 709 ₽*

Судебные дела (176) на сумму 81 915 104 709 ₽*
в качестве истца (136) на сумму 50 765 885 750 ₽*
в качестве ответчика (28) на сумму 71 118 858 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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27.01.2026 «РТСофт» и «Ред Софт» подтвердили совместимость платформ BLOK и BLOK-S 13th Gen с «Ред ОС 8»

В рамках стратегического технологического партнерства компании «РТСофт», производитель аппаратных решений, и «Ред Софт», разработчик программного обеспечения
15.11.2024 «Консист Констракшн» и «РТСофт — Смарт Грид» стали партнерами

Российская производственная компания «Консист Констракшн» и системный интегратор «РТСофт — Смарт Грид» объявили о заключении партнерского соглашения. Сотрудничество направлено на развитие и внедрение высокотехнологичных решений Consyst Electronics в сферах энергетики, промыш
23.04.2024 Платформа для обновления IoT-устройств RITMS UP2DATE и другие проекты компании «ЦПР РТСофт» переехали на GitFlic

Аутсорс-разработчик ПО «Центр программных разработок РТСофт» (ООО «ЦПР РТСофт») начал сотрудничество с входящей в «Группу Астра» компанией «РеСолют» и разместил на платформе для работы с исходным кодом GitFlic свои приватные и публичные пр
20.06.2022 В ГК «РТсофт» внедрена автоматизированная система управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»

В ходе проекта в ГК «РТсофт» выполнен масштабный одноэтапный переход по всем процессам, управленческим задачам и к
23.09.2016 «РТСофт» создала встраиваемый безвентиляторный компьютер класса BoxPC

Специалисты российской инженерной компании «РТСофт» первыми в мире построили и успешно испытали самый мощный встраиваемый безвентиляторны
08.10.2015 «РТСофт» и Kontron представили сервер операторского класса CG2300

Компания «РТСофт» и международный холдинг Kontron представили сервер операторского класса CG2300, имеющий высоту 2U и характеризующийся длительным жизненным циклом. Как сообщили CNews в «РТСофт»,

11.09.2015 «РТСофт» зарегистрировал новый отечественный программный комплекс «Монтрек»

Компания «РТСофт» получила свидетельство Роспатента о государственной регистрации программного комплекса «Монтрек». Об этом CNews сообщили в «РТСофт». «Монтрек» представляет собой программный комп
27.08.2015 «РТСофт» и «Шнейдер Электрик» развивают сотрудничество

Компании «РТСофт» и «Шнейдер Электрик» подписали договор о продлении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили в «РТСофт». «Шнейдер Электрик» является экспертом в области управления электроэ
25.08.2015 Подстанции «Нижегородская» и «Борская» оснащены оборудованием «РТСофт»

Компания «РТСофт» ввела в эксплуатацию ПТК Smart-Sprecon собственного производства на объектах Нижегородского предприятия магистральных электрических сетей, филиала ФСК ЕЭС. Об этом CNews сообщили в «
09.07.2015 «РТСофт» обновила ПО для диспетчерского управления автоматизированными системами CitectSCADA 2015

Производственно-инжиниринговая компания «РТСофт» выпустила новую версию программного обеспечения для диспетчерского управления современными автоматизированными системами — CitectSCADA 2015 (7.50). Об этом CNews сообщили в «РТСофт

25.11.2014 «РТСофт» представил инструментальную программную платформу «Платинум-РТ»

Компания «РТСофт» представила новую инструментальную программную платформу «Платинум-РТ». С помощью решения партнеры и заказчики компании смогут создавать автоматизированные информационно-управляющие сис
14.03.2014 «РТСофт» прошел проверку СМК на соответствие требованиям ISO 9001:2008

Компания «РТСофт» прошла очередную проверку системы менеджмента качества на соответствие требованиям ме
03.09.2013 «РТСофт» анонсировала новое решение для анализа режимов распределительных сетей на базе ПО PowerFactory

Компания «РТСофт» анонсировала новое решение для задач анализа режимов распределительных сетей и планирования их развития на базе ПО PowerFactory. В частности, компанией был представлен комплекс программ
05.08.2013 «РТСофт» создал систему управления технологическими процессами для ПС 220 кВ «Спутник»

Компания «РТСофт» приняла участие в масштабном проекте комплексной реконструкции подстанции 220 кВ «Спутник» филиала ФСК ЕЭС (входит в компанию «Россети») — МЭС Центра. Объект был введен в эксплуатацию 2
16.04.2013 «РТСофт» прошел ресертификацию по стандарту ISO 9001:2008

Компания «РТСофт» сообщила об успешном прохождении ресертификационного аудита на соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Проверку подразделений
12.04.2013 «РТСофт» автоматизировал ПС 220 кВ «Русская» в Приморье

Компания «РТСофт» сообщила о вводе в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы управления те
13.03.2013 «РТСофт» построил систему сбора и передачи информации для МЭС Урала

Компания «РТСофт» сдала в эксплуатацию систему сбора и передачи информации (ССПИ) подстанции 220 кВ Бузулукская филиала ФСК ЕЭС — Оренбургского предприятия МЭС Урала. Проект, в котором «РТСофт» вы
18.02.2013 «РТСофт» оптимизировала точность измерений и передачу информации подстанций Красноярского края

Компания «РТСофт» сообщила о сдаче в опытную эксплуатацию системы сбора и передачи информации (ССПИ) трех подстанций 220 кВ филиала ФСК ЕЭС — Красноярского предприятия МЭС Сибири: «Дивногорской», «Заводс
29.03.2012 «РТСофт» создала для Курской АЭС систему контроля и управления комплексом оборудования хранения ТРО

Компания «РТСофт» создала для Курской АЭС систему контроля и управления комплексом оборудования хранения твердых радиоактивных отходов (СКУ КО ХТРО). Как утверждают в компании, уникальный автоматизирован
15.04.2011 «РТСофт» протестировал подсистему мониторинга средств защиты от коррозии на объектах «Газпрома»

Компания «РТСофт» успешно завершила комплексные межведомственные испытания подсистемы контроля и управления средствами защиты от коррозии, которые проходили с 14 по 31 марта 2011 г. на предприятиях «Газп
25.03.2011 Elekta применяет LynxOS-SE для создания медицинских систем

Компания «РТСофт» сообщила о том, что международная группа Elekta, создающая системы и решения медицинского назначения, выбрала для применения в своих сложнейших изделиях операционную систему LynxOS-SE к
22.02.2011 «РТСофт» создаёт систему мониторинга и управления качеством электроэнергии для филиалов ФСК ЕЭС

Компания «РТСофт» приступила к реализации первого этапа крупномасштабного инновационного проекта по созданию системы мониторинга и управления качеством электроэнергии для филиалов ФСК ЕЭС – «МЭС Центра»,
20.01.2011 «РТСофт» сдал в опытную эксплуатацию АСУТП подстанции 500 кВ Новокаширская

В конце декабря 2010 г. компания «РТСофт» сдала в опытную эксплуатацию автоматизированную систему управления технологическими процессами подстанции (АСУТП ПС) 500 кВ Новокаширская филиала «Федеральной сетевой компании Единой эн
06.08.2008 «РТСофт» создал АС радиационного контроля по заказу МосНПО «Радон»

Специалистами компании «РТСофт» по заказу государственного унитарного предприятия города Москвы – объединенного эколого-технологического и научно-исследовательского центра по обезвреживанию радиоактивных отходов и охр
30.01.2008 «РТСофт» сдал в эксплуатацию систему телемеханики «Магаданэнерго»

Компания «РТСофт» завершила работы по модернизации первой очереди системы телемеханики объектов компании «Магаданэнерго». Проект предусматривает модернизацию диспетчерского пункта «Магаданэнерго» с устан
21.03.2007 «РТСофт» автоматизирует московский завод «Кристалл»

Компания «РТСофт» объявила о том, что приступила к работам по внедрению первой очереди системы автоматизированного управления и регулирования ректификационной установки (САУР РУ) на московском заводе «Кр
20.03.2007 «РТСофт» внедряет комплексы коммерческого учета спирта

Компания «РТСофт» с 2007 года участвует в реализации правительственной программы по оснащению предприятий, производящих спиртосодержащую продукцию, средствами автоматизированного учета и передачи информа
24.08.2004 "РТСофт" автоматизировала нефтедобычу в "ОАО Славнефть-Мегионнефтегаз"

Компания РТСофт завершила проектные и пуско-наладочные работы в ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" по внедрению программного комплекса, обеспечивающего интеграцию данных со всех технологических систем автом
11.08.2004 "РТСофт" и UniСontrols разработают КИС для рельсового транспорта

Российская компания «РТСофт» и чешская фирма UniСontrols заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о взаимном продвижении научно-технических решений, ведущее место среди которых займут управляющие
26.09.2003 "РТСофт" и "ФИОРД" заключили соглашение о партнерстве

ЗАО "РТСофт" и ЗАО "ФИОРД" заключили соглашение о партнерстве. Целью соглашения является расширени
02.07.2003 LynuxWorks пришел в Россию

ь в деятельности консорциума ELC (Embedded Linux Consortium). Недавно между LynuxWorks и компанией ”РТСофт” заключено соглашение, по которому “РТСофт” становится официальным дистрибьютор
19.04.2000 АО "Мосэнерго" приняло в опытно-промышленную эксплуатацию Центральную Приёмно-Передающую Станцию (ЦППС), разработанную РТСофт

ральную Приёмно-Передающую Станцию (ЦППС). Данный комплекс разработан Отделением Проектов компании "РТСофт" и предназначен для обслуживания энергосистемы Москвы и Московской области. Назначение
20.03.2000 РТСофт и Завод Электроники и Механики (ЗЭиМ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Компания РТСофт (Москва) и Завод Электроники и Механики (АО ЗЭиМ, г.Чебоксары) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках данного соглашения создано и финансируется хозрасчетное подр
07.10.1999 Компания РТСофт подписала контракт с CiTechnologies

Расширяя спектр предложений для отечественных разработчиков систем контроля и управления реального времени, компания РТСофт в сентябре этого года подписала эксклюзивный договор с фирмой CiTechnologies (Австралия) о продвижении SCADA-система Citect на российский рынок. Citect является одним из лидирующих в мир
09.09.1999 Компания РТСофт стала первым Российским участником международного консорциума PICMG

7 сентября 1999 г. российская компания РТСофт получила официальный статус члена международного консорциума PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group. Консорциум объединяет более 450 компаний-производителей и пользователей,

06.07.1999 АО "РТСофт" и институт МосгортрансНИИпроект установят в Москве, на улице 1905 года очередной зональный центр управления дорожным движением - комплекс СТАРТ-КВИН

В Москве, на ул. 1905 года, АО "РТСофт" и институт МосгортрансНИИпроект установят очередной, 8-й по счету, зональный центр уп
09.06.1999 "РТСофт" объявила о выходе одноплатного компьютера стандарта CompactPCI на основе процессора Pentium II CPV5360

Компания "РТСофт" , официальный представитель в России компании Motorola Computer Group, объявила о выходе на рынок нового одноплатного компьютера в стандарте CompactPCI на основе Pentium II LowPower про
21.05.1999 "РТСофт" организовала семинар по открытому стандарту магистрально-модульных систем CompactPCI

Компания "РТСофт" провела в среду инженерно-технический семинар, посвященный новому открытому стандарту магистрально-модульных систем CompactPCI. На нем было объявлено о скором создании российского отдел
30.04.1999 "РТСофт" анонсировала семинар по CompactPCI

Компания "РТСофт" анонсировала семинар "CompactPCI - Новое время - Новые технологии". Он состоится 19 мая и будет посвящен новейшим аппаратным и программным технологиям высокой надежности с использование
15.03.1999 Прошел совместный семинар "VenturCom" и "РТСофт"

Компании "VenturCom" и "РТСофт" провели 10-11 марта совместный семинар "Расширения Windows NT для работы в реальном времени. Решения фирмы VenturCom: Component Integrator, RTX, DCX ". Речь на нем, в частности, шла о с

Публикаций - 100, упоминаний - 124

РТСофт и организации, системы, технологии, персоны:

Kontron 31 19
Intel Corporation 12811 17
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 7
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 71 6
Lynx Software Technologies - LynuxWorks 14 6
Microsoft Corporation 25775 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 6
HP Inc. 5883 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 38 5
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 4
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 67 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 4
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 8 3
Сенсорные Системы 78 3
Ростелеком 10948 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Dell EMC 5180 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
Schneider Electric 614 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 3
ЦПС - ЦентрПрограммСистем - CPS 18 3
TI - Texas Instruments Incorporated 848 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 2
Ниеншанц 124 2
Nvidia Corp 4002 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 2
Анкад - Ancud 50 2
IPC2U 15 2
ПроСофт - ProSoft 82 2
QBurst 2 2
Luxms - YASP - ЯСП 8 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 10
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Газпром ПАО 1493 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
Intel Capital 148 2
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 2
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 45 2
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 2
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 2
Россети ФСК ЕЭС - МЭС Урала - Магистральных электрических сетей Урала 4 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-6 - Территориальная генерирующая компания №6 9 2
Русский Стиль 45 2
Россети ФСК ЕЭС - МЭС Востока 8 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 2
Мосэнерго ПАО 132 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Газпром трансгаз 157 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Силовые машины 166 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 1
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 14 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Экспотроника ВК 40 1
Т Плюс - Пензенская ТЭЦ-1 1 1
СО ЕЭС РДУ - Региональные диспетчерские управления энергосистемы 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 33
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 14
CompactPCI - системная шина, используемая в промышленной автоматике 51 11
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 9
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 9
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
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Европа 24964 3
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Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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