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РТСофт RTSoft
Инжиниринговая компания «РТСофт» работает на российском рынке промышленной автоматизации, встраиваемых компьютерных технологий и разработки программного обеспечения с 1992 года. «РТСофт» – это группа компаний, в которую входят инженерно-производственные центры, филиалы, представительства как на территории РФ, так и за рубежом, собственное производство и учебно-лабораторные комплексы.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 176 дел, на cумму 81 915 104 709 ₽*
СОБЫТИЯ
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|27.01.2026
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«РТСофт» и «Ред Софт» подтвердили совместимость платформ BLOK и BLOK-S 13th Gen с «Ред ОС 8»
В рамках стратегического технологического партнерства компании «РТСофт», производитель аппаратных решений, и «Ред Софт», разработчик программного обеспечения
|15.11.2024
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«Консист Констракшн» и «РТСофт — Смарт Грид» стали партнерами
Российская производственная компания «Консист Констракшн» и системный интегратор «РТСофт — Смарт Грид» объявили о заключении партнерского соглашения. Сотрудничество направлено на развитие и внедрение высокотехнологичных решений Consyst Electronics в сферах энергетики, промыш
|23.04.2024
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Платформа для обновления IoT-устройств RITMS UP2DATE и другие проекты компании «ЦПР РТСофт» переехали на GitFlic
Аутсорс-разработчик ПО «Центр программных разработок РТСофт» (ООО «ЦПР РТСофт») начал сотрудничество с входящей в «Группу Астра» компанией «РеСолют» и разместил на платформе для работы с исходным кодом GitFlic свои приватные и публичные пр
|20.06.2022
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В ГК «РТсофт» внедрена автоматизированная система управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»
В ходе проекта в ГК «РТсофт» выполнен масштабный одноэтапный переход по всем процессам, управленческим задачам и к
|23.09.2016
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«РТСофт» создала встраиваемый безвентиляторный компьютер класса BoxPC
Специалисты российской инженерной компании «РТСофт» первыми в мире построили и успешно испытали самый мощный встраиваемый безвентиляторны
|08.10.2015
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«РТСофт» и Kontron представили сервер операторского класса CG2300
Компания «РТСофт» и международный холдинг Kontron представили сервер операторского класса CG2300, имеющий высоту 2U и характеризующийся длительным жизненным циклом. Как сообщили CNews в «РТСофт»,
|11.09.2015
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«РТСофт» зарегистрировал новый отечественный программный комплекс «Монтрек»
Компания «РТСофт» получила свидетельство Роспатента о государственной регистрации программного комплекса «Монтрек». Об этом CNews сообщили в «РТСофт». «Монтрек» представляет собой программный комп
|27.08.2015
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«РТСофт» и «Шнейдер Электрик» развивают сотрудничество
Компании «РТСофт» и «Шнейдер Электрик» подписали договор о продлении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили в «РТСофт». «Шнейдер Электрик» является экспертом в области управления электроэ
|25.08.2015
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Подстанции «Нижегородская» и «Борская» оснащены оборудованием «РТСофт»
Компания «РТСофт» ввела в эксплуатацию ПТК Smart-Sprecon собственного производства на объектах Нижегородского предприятия магистральных электрических сетей, филиала ФСК ЕЭС. Об этом CNews сообщили в «
|09.07.2015
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«РТСофт» обновила ПО для диспетчерского управления автоматизированными системами CitectSCADA 2015
Производственно-инжиниринговая компания «РТСофт» выпустила новую версию программного обеспечения для диспетчерского управления современными автоматизированными системами — CitectSCADA 2015 (7.50). Об этом CNews сообщили в «РТСофт
|25.11.2014
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«РТСофт» представил инструментальную программную платформу «Платинум-РТ»
Компания «РТСофт» представила новую инструментальную программную платформу «Платинум-РТ». С помощью решения партнеры и заказчики компании смогут создавать автоматизированные информационно-управляющие сис
|14.03.2014
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«РТСофт» прошел проверку СМК на соответствие требованиям ISO 9001:2008
Компания «РТСофт» прошла очередную проверку системы менеджмента качества на соответствие требованиям ме
|03.09.2013
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«РТСофт» анонсировала новое решение для анализа режимов распределительных сетей на базе ПО PowerFactory
Компания «РТСофт» анонсировала новое решение для задач анализа режимов распределительных сетей и планирования их развития на базе ПО PowerFactory. В частности, компанией был представлен комплекс программ
|05.08.2013
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«РТСофт» создал систему управления технологическими процессами для ПС 220 кВ «Спутник»
Компания «РТСофт» приняла участие в масштабном проекте комплексной реконструкции подстанции 220 кВ «Спутник» филиала ФСК ЕЭС (входит в компанию «Россети») — МЭС Центра. Объект был введен в эксплуатацию 2
|16.04.2013
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«РТСофт» прошел ресертификацию по стандарту ISO 9001:2008
Компания «РТСофт» сообщила об успешном прохождении ресертификационного аудита на соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Проверку подразделений
|12.04.2013
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«РТСофт» автоматизировал ПС 220 кВ «Русская» в Приморье
Компания «РТСофт» сообщила о вводе в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы управления те
|13.03.2013
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«РТСофт» построил систему сбора и передачи информации для МЭС Урала
Компания «РТСофт» сдала в эксплуатацию систему сбора и передачи информации (ССПИ) подстанции 220 кВ Бузулукская филиала ФСК ЕЭС — Оренбургского предприятия МЭС Урала. Проект, в котором «РТСофт» вы
|18.02.2013
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«РТСофт» оптимизировала точность измерений и передачу информации подстанций Красноярского края
Компания «РТСофт» сообщила о сдаче в опытную эксплуатацию системы сбора и передачи информации (ССПИ) трех подстанций 220 кВ филиала ФСК ЕЭС — Красноярского предприятия МЭС Сибири: «Дивногорской», «Заводс
|29.03.2012
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«РТСофт» создала для Курской АЭС систему контроля и управления комплексом оборудования хранения ТРО
Компания «РТСофт» создала для Курской АЭС систему контроля и управления комплексом оборудования хранения твердых радиоактивных отходов (СКУ КО ХТРО). Как утверждают в компании, уникальный автоматизирован
|15.04.2011
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«РТСофт» протестировал подсистему мониторинга средств защиты от коррозии на объектах «Газпрома»
Компания «РТСофт» успешно завершила комплексные межведомственные испытания подсистемы контроля и управления средствами защиты от коррозии, которые проходили с 14 по 31 марта 2011 г. на предприятиях «Газп
|25.03.2011
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Elekta применяет LynxOS-SE для создания медицинских систем
Компания «РТСофт» сообщила о том, что международная группа Elekta, создающая системы и решения медицинского назначения, выбрала для применения в своих сложнейших изделиях операционную систему LynxOS-SE к
|22.02.2011
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«РТСофт» создаёт систему мониторинга и управления качеством электроэнергии для филиалов ФСК ЕЭС
Компания «РТСофт» приступила к реализации первого этапа крупномасштабного инновационного проекта по созданию системы мониторинга и управления качеством электроэнергии для филиалов ФСК ЕЭС – «МЭС Центра»,
|20.01.2011
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«РТСофт» сдал в опытную эксплуатацию АСУТП подстанции 500 кВ Новокаширская
В конце декабря 2010 г. компания «РТСофт» сдала в опытную эксплуатацию автоматизированную систему управления технологическими процессами подстанции (АСУТП ПС) 500 кВ Новокаширская филиала «Федеральной сетевой компании Единой эн
|06.08.2008
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«РТСофт» создал АС радиационного контроля по заказу МосНПО «Радон»
Специалистами компании «РТСофт» по заказу государственного унитарного предприятия города Москвы – объединенного эколого-технологического и научно-исследовательского центра по обезвреживанию радиоактивных отходов и охр
|30.01.2008
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«РТСофт» сдал в эксплуатацию систему телемеханики «Магаданэнерго»
Компания «РТСофт» завершила работы по модернизации первой очереди системы телемеханики объектов компании «Магаданэнерго». Проект предусматривает модернизацию диспетчерского пункта «Магаданэнерго» с устан
|21.03.2007
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«РТСофт» автоматизирует московский завод «Кристалл»
Компания «РТСофт» объявила о том, что приступила к работам по внедрению первой очереди системы автоматизированного управления и регулирования ректификационной установки (САУР РУ) на московском заводе «Кр
|20.03.2007
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«РТСофт» внедряет комплексы коммерческого учета спирта
Компания «РТСофт» с 2007 года участвует в реализации правительственной программы по оснащению предприятий, производящих спиртосодержащую продукцию, средствами автоматизированного учета и передачи информа
|24.08.2004
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"РТСофт" автоматизировала нефтедобычу в "ОАО Славнефть-Мегионнефтегаз"
Компания РТСофт завершила проектные и пуско-наладочные работы в ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" по внедрению программного комплекса, обеспечивающего интеграцию данных со всех технологических систем автом
|11.08.2004
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"РТСофт" и UniСontrols разработают КИС для рельсового транспорта
Российская компания «РТСофт» и чешская фирма UniСontrols заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о взаимном продвижении научно-технических решений, ведущее место среди которых займут управляющие
|26.09.2003
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"РТСофт" и "ФИОРД" заключили соглашение о партнерстве
ЗАО "РТСофт" и ЗАО "ФИОРД" заключили соглашение о партнерстве. Целью соглашения является расширени
|02.07.2003
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LynuxWorks пришел в Россию
ь в деятельности консорциума ELC (Embedded Linux Consortium). Недавно между LynuxWorks и компанией ”РТСофт” заключено соглашение, по которому “РТСофт” становится официальным дистрибьютор
|19.04.2000
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АО "Мосэнерго" приняло в опытно-промышленную эксплуатацию Центральную Приёмно-Передающую Станцию (ЦППС), разработанную РТСофт
ральную Приёмно-Передающую Станцию (ЦППС). Данный комплекс разработан Отделением Проектов компании "РТСофт" и предназначен для обслуживания энергосистемы Москвы и Московской области. Назначение
|20.03.2000
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РТСофт и Завод Электроники и Механики (ЗЭиМ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
Компания РТСофт (Москва) и Завод Электроники и Механики (АО ЗЭиМ, г.Чебоксары) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках данного соглашения создано и финансируется хозрасчетное подр
|07.10.1999
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Компания РТСофт подписала контракт с CiTechnologies
Расширяя спектр предложений для отечественных разработчиков систем контроля и управления реального времени, компания РТСофт в сентябре этого года подписала эксклюзивный договор с фирмой CiTechnologies (Австралия) о продвижении SCADA-система Citect на российский рынок. Citect является одним из лидирующих в мир
|09.09.1999
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Компания РТСофт стала первым Российским участником международного консорциума PICMG
7 сентября 1999 г. российская компания РТСофт получила официальный статус члена международного консорциума PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group. Консорциум объединяет более 450 компаний-производителей и пользователей,
|06.07.1999
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АО "РТСофт" и институт МосгортрансНИИпроект установят в Москве, на улице 1905 года очередной зональный центр управления дорожным движением - комплекс СТАРТ-КВИН
В Москве, на ул. 1905 года, АО "РТСофт" и институт МосгортрансНИИпроект установят очередной, 8-й по счету, зональный центр уп
|09.06.1999
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"РТСофт" объявила о выходе одноплатного компьютера стандарта CompactPCI на основе процессора Pentium II CPV5360
Компания "РТСофт" , официальный представитель в России компании Motorola Computer Group, объявила о выходе на рынок нового одноплатного компьютера в стандарте CompactPCI на основе Pentium II LowPower про
|21.05.1999
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"РТСофт" организовала семинар по открытому стандарту магистрально-модульных систем CompactPCI
Компания "РТСофт" провела в среду инженерно-технический семинар, посвященный новому открытому стандарту магистрально-модульных систем CompactPCI. На нем было объявлено о скором создании российского отдел
|30.04.1999
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"РТСофт" анонсировала семинар по CompactPCI
Компания "РТСофт" анонсировала семинар "CompactPCI - Новое время - Новые технологии". Он состоится 19 мая и будет посвящен новейшим аппаратным и программным технологиям высокой надежности с использование
|15.03.1999
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Прошел совместный семинар "VenturCom" и "РТСофт"
Компании "VenturCom" и "РТСофт" провели 10-11 марта совместный семинар "Расширения Windows NT для работы в реальном времени. Решения фирмы VenturCom: Component Integrator, RTX, DCX ". Речь на нем, в частности, шла о с
РТСофт и организации, системы, технологии, персоны:
|Катьянов Юрий 3 2
|Коротков Андрей 87 2
|Кудрявцев Алексей 40 2
|Батурин Юрий 7 2
|Шевченко Андрей 18 2
|Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
|Черток Борис 3 2
|Leglise Claude - Леглиз Клод 4 2
|Davies John - Дэвис Джон 16 2
|Fister Michael - Фистер Майкл 4 2
|Chase Steve - Чейз Стив 28 2
|Sunlin Chou - Чу Сунлин 13 2
|Дергунова Ольга 120 2
|Черных Дмитрий 16 1
|Ломоносов Александр 26 1
|Голубев Александр 19 1
|Каталов Александр 11 1
|Варов Константин 24 1
|Козлов Максим 48 1
|Бец Максим 1 1
|Макаревич Николай 13 1
|Красилов Николай 19 1
|Курочкин Владимир 4 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Басалыга Валерий 5 1
|Синенко Ольга 1 1
|Мамлин Сергей 1 1
|Кузьменко Иван 4 1
|Пузырникова Наталья 1 1
|Болотин Павел 1 1
|Давыдова Анна 6 1
|Мещерякова Анна 17 1
|Гольдштейн Борис 5 1
|Гацко Геннадий 16 1
|Рыбаков Алексей 6 1
|Финстел Дирк 1 1
|Морозов Константин 10 1
|Дробышевский Валерий 14 1
|Небера Алексей 1 1
|Чернигов Леонид 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|ARC Advisory Group 20 1
|Мировой рынок сенсорного оборудования 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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