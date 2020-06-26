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РТСофт
RTSoft


26.06.2020 В России появилось 10 новых системообразующих компаний в ИТ и телекоме. Полный список 1
01.08.2019 Насколько российские разработчики промышленного интернета отстают от зарубежных и как им помочь 1
29.05.2019 Промышленный интернет. Насколько российские разработки отстают от зарубежных. Рейтинг 1
15.04.2019 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» пройдет 24 апреля в Москве 1
19.11.2018 Власти раздадут ИТ-компаниям льготных кредитов на 12,5 миллиардов 1
09.11.2018 «Галактика» научилась вдвое быстрее рассчитывать зарплату для миллионов сотрудников 1
10.04.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 25 апреля в Москве 1
07.04.2017 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 13 апреля 1
28.03.2017 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 13 апреля 1
20.03.2017 Защиту «Лаборатории Касперского» для энергетических предприятий опробовал один из объектов «Россети» 1
23.09.2016 «РТСофт» создала встраиваемый безвентиляторный компьютер класса BoxPC 1
21.10.2015 ПО «Гармоника» прошло регистрацию в Роспатенте 2
08.10.2015 «РТСофт» и Kontron представили сервер операторского класса CG2300 2
11.09.2015 «РТСофт» зарегистрировал новый отечественный программный комплекс «Монтрек» 1
27.08.2015 «РТСофт» и «Шнейдер Электрик» развивают сотрудничество 2
25.08.2015 Подстанции «Нижегородская» и «Борская» оснащены оборудованием «РТСофт» 1
09.07.2015 «РТСофт» обновила ПО для диспетчерского управления автоматизированными системами CitectSCADA 2015 2
05.02.2015 Kontron представил новый малогабаритный стоечный сервер для задач промышленной автоматизации 1
25.11.2014 «РТСофт» представил инструментальную программную платформу «Платинум-РТ» 1
14.03.2014 «РТСофт» прошел проверку СМК на соответствие требованиям ISO 9001:2008 1
05.02.2014 В Москве состоится конференция «Встраиваемые технологии 2014. Современные программные и аппаратные решения» 1
23.12.2013 В Москве пройдет VII ежегодная конференция по встраиваемым технологиям 1
03.09.2013 «РТСофт» анонсировала новое решение для анализа режимов распределительных сетей на базе ПО PowerFactory 1
05.08.2013 «РТСофт» создал систему управления технологическими процессами для ПС 220 кВ «Спутник» 1
15.05.2013 Международная конференция по встраиваемым технологиям прошла в Москве 2
16.04.2013 «РТСофт» прошел ресертификацию по стандарту ISO 9001:2008 2
12.04.2013 «РТСофт» автоматизировал ПС 220 кВ «Русская» в Приморье 2
13.03.2013 «РТСофт» построил систему сбора и передачи информации для МЭС Урала 1
18.02.2013 «РТСофт» оптимизировала точность измерений и передачу информации подстанций Красноярского края 2
29.03.2012 «РТСофт» создала для Курской АЭС систему контроля и управления комплексом оборудования хранения ТРО 1
15.04.2011 «РТСофт» протестировал подсистему мониторинга средств защиты от коррозии на объектах «Газпрома» 1
25.03.2011 Elekta применяет LynxOS-SE для создания медицинских систем 2
23.03.2011 Kontron представила гибкое решение для организации хранения данных в системах формата 3U и 6U CompactPCI 2
22.02.2011 «РТСофт» создаёт систему мониторинга и управления качеством электроэнергии для филиалов ФСК ЕЭС 4
20.01.2011 «РТСофт» сдал в опытную эксплуатацию АСУТП подстанции 500 кВ Новокаширская 1
24.11.2010 Kontron выводит на рынок новые продукты на основе процессора Intel Atom серии E6xx 1
20.08.2010 Малогабаритный компьютер Pico Client поможет автоматизировать здания 1
06.08.2008 «РТСофт» создал АС радиационного контроля по заказу МосНПО «Радон» 1
26.05.2008 Пензенская ТЭЦ-1 автоматизировала сбор и передачу технологической информации 1
30.01.2008 «РТСофт» сдал в эксплуатацию систему телемеханики «Магаданэнерго» 2

Публикаций - 43, упоминаний - 57

РТСофт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 4
Intel Corporation 4204 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Микрон - Micron 365 3
Microsoft Corporation 11168 3
СВД Встраиваемые Системы - SWD Software 19 2
HeadPoint - ХэдПойнт 11 2
Winnum 8 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 270 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Bosch - БСХ бытовые приборы 244 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 352 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Ниеншанц 45 2
MediaTek 315 2
QBurst 2 2
Luxms YASP - ЯСП 2 2
Dell EMC 2419 2
Qualcomm Technologies 1004 2
Huawei 2733 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Cisco Systems 2056 2
HP Inc. 2937 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 2
Крок 1221 2
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 4 1
Анкад - Ancud 21 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Telegram Group 702 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 24 1
Тензор 44 1
Getmobit - Гетмобит 7 1
Fastwel - Фаствел 15 1
ОКБ САПР 25 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
ХайТэк - Hi-Tech 66 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Измайлово Альфа - гостиничный комплекс в Москве 5 2
Газпром ПАО 524 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Альфа-Банк 1127 1
Роснефть НК 367 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Транснефть 159 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
МСП банк 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Правительство РФ 2208 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 252 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Субтехнологии 8 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 2
САN - Controller Area Network - стандарт промышленной сети 2 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
MDC - Machine Data Collection - Системы мониторинга промышленного оборудования 1 1
Смарт-счетчик - Умные счетчики - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Счетчики электроэнергии - ИПУЭ - Интеллектуальные приборы учета электрической энергии - Датчики энергии 3 1
SR-IOV - Single-Root Input-Output Virtualization - виртуализация ввода-вывода с единым корнем - технология виртуализации устройств 13 1
АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 18 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 43 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
OpenStack 347 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 390 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 4
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
Luxms BI 13 2
Fastwel CPC - процессорный модуль 5 2
SAP Leonardo IoT 5 2
HeadPoint inONE - IoT-платформа 6 2
Вист Групп VG Drill - Автоматизированная система управления буровыми работами 3 2
Microsoft DirectX 330 2
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ОМ - отладочный модуль 4 2
Linux OS 4276 2
Корунд-М КБ АНО - Моноблок-ВМ8 - Багет Р2А ЭВМ 7 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 8 2
СВД Встраиваемые Системы - КПДА 9 2
Доломант ОНИКС - защищенный планшетный компьютер 4 2
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 2
PTC ThingWorx 22 2
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 2
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24Д1 - отладочная плата 7 2
Вист Групп VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 16 2
SPARC LEON - 32-битное микропроцессорное ядро 3 2
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 21 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 14 1
Beremiz - интегрированная среда разработки для ПЛК с открытым исходным кодом 2 1
NXP iMX - серия процессоров 2 1
Intel Parallel Studio XE 2 1
Intel VTune Amplifier 1 1
Intel Optane Memory 81 1
Intel Optane SSD 16 1
IBM Power8 27 1
Java - Язык программирования 1180 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
ОКБ САПР Аккорд-АМДЗ - Аппаратный модуль доверенной загрузки 6 1
Галактика ERP 64 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
Кисляков Евгений 83 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Черных Дмитрий 13 1
Голубев Александр 13 1
Красилов Николай 4 1
Басалыга Валерий 3 1
Пузырникова Наталья 1 1
Гацко Геннадий 14 1
Рыбаков Алексей 1 1
Финстел Дирк 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
Россия - Республика Крым 626 1
Европа 3788 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
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НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 2
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 6 2
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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