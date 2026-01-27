РТСофт - RTSoft

«РТСофт» и «Ред Софт» подтвердили совместимость платформ BLOK и BLOK-S 13th Gen с «Ред ОС 8» В рамках стратегического технологического партнерства компании «РТСофт», производитель аппаратных решений, и «Ред Софт», разработчик программного обеспечения

«Консист Констракшн» и «РТСофт — Смарт Грид» стали партнерами Российская производственная компания «Консист Констракшн» и системный интегратор «РТСофт — Смарт Грид» объявили о заключении партнерского соглашения. Сотрудничество направлено на развитие и внедрение высокотехнологичных решений Consyst Electronics в сферах энергетики, промыш

Платформа для обновления IoT-устройств RITMS UP2DATE и другие проекты компании «ЦПР РТСофт» переехали на GitFlic Аутсорс-разработчик ПО «Центр программных разработок РТСофт» (ООО «ЦПР РТСофт») начал сотрудничество с входящей в «Группу Астра» компанией «РеСолют» и разместил на платформе для работы с исходным кодом GitFlic свои приватные и публичные пр

В ГК «РТсофт» внедрена автоматизированная система управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» В ходе проекта в ГК «РТсофт» выполнен масштабный одноэтапный переход по всем процессам, управленческим задачам и к

«РТСофт» создала встраиваемый безвентиляторный компьютер класса BoxPC Специалисты российской инженерной компании «РТСофт» первыми в мире построили и успешно испытали самый мощный встраиваемый безвентиляторны

«РТСофт» и Kontron представили сервер операторского класса CG2300 Компания «РТСофт» и международный холдинг Kontron представили сервер операторского класса CG2300, имеющий высоту 2U и характеризующийся длительным жизненным циклом. Как сообщили CNews в «РТСофт»,

«РТСофт» зарегистрировал новый отечественный программный комплекс «Монтрек» Компания «РТСофт» получила свидетельство Роспатента о государственной регистрации программного комплекса «Монтрек». Об этом CNews сообщили в «РТСофт». «Монтрек» представляет собой программный комп

«РТСофт» и «Шнейдер Электрик» развивают сотрудничество Компании «РТСофт» и «Шнейдер Электрик» подписали договор о продлении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили в «РТСофт». «Шнейдер Электрик» является экспертом в области управления электроэ

Подстанции «Нижегородская» и «Борская» оснащены оборудованием «РТСофт» Компания «РТСофт» ввела в эксплуатацию ПТК Smart-Sprecon собственного производства на объектах Нижегородского предприятия магистральных электрических сетей, филиала ФСК ЕЭС. Об этом CNews сообщили в «

«РТСофт» обновила ПО для диспетчерского управления автоматизированными системами CitectSCADA 2015 Производственно-инжиниринговая компания «РТСофт» выпустила новую версию программного обеспечения для диспетчерского управления современными автоматизированными системами — CitectSCADA 2015 (7.50). Об этом CNews сообщили в «РТСофт

«РТСофт» представил инструментальную программную платформу «Платинум-РТ» Компания «РТСофт» представила новую инструментальную программную платформу «Платинум-РТ». С помощью решения партнеры и заказчики компании смогут создавать автоматизированные информационно-управляющие сис

«РТСофт» прошел проверку СМК на соответствие требованиям ISO 9001:2008 Компания «РТСофт» прошла очередную проверку системы менеджмента качества на соответствие требованиям ме

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«РТСофт» создал систему управления технологическими процессами для ПС 220 кВ «Спутник» Компания «РТСофт» приняла участие в масштабном проекте комплексной реконструкции подстанции 220 кВ «Спутник» филиала ФСК ЕЭС (входит в компанию «Россети») — МЭС Центра. Объект был введен в эксплуатацию 2

«РТСофт» прошел ресертификацию по стандарту ISO 9001:2008 Компания «РТСофт» сообщила об успешном прохождении ресертификационного аудита на соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Проверку подразделений

«РТСофт» автоматизировал ПС 220 кВ «Русская» в Приморье Компания «РТСофт» сообщила о вводе в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы управления те

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«РТСофт» оптимизировала точность измерений и передачу информации подстанций Красноярского края Компания «РТСофт» сообщила о сдаче в опытную эксплуатацию системы сбора и передачи информации (ССПИ) трех подстанций 220 кВ филиала ФСК ЕЭС — Красноярского предприятия МЭС Сибири: «Дивногорской», «Заводс

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«РТСофт» сдал в эксплуатацию систему телемеханики «Магаданэнерго» Компания «РТСофт» завершила работы по модернизации первой очереди системы телемеханики объектов компании «Магаданэнерго». Проект предусматривает модернизацию диспетчерского пункта «Магаданэнерго» с устан

«РТСофт» автоматизирует московский завод «Кристалл» Компания «РТСофт» объявила о том, что приступила к работам по внедрению первой очереди системы автоматизированного управления и регулирования ректификационной установки (САУР РУ) на московском заводе «Кр

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"РТСофт" автоматизировала нефтедобычу в "ОАО Славнефть-Мегионнефтегаз" Компания РТСофт завершила проектные и пуско-наладочные работы в ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" по внедрению программного комплекса, обеспечивающего интеграцию данных со всех технологических систем автом

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"РТСофт" и "ФИОРД" заключили соглашение о партнерстве ЗАО "РТСофт" и ЗАО "ФИОРД" заключили соглашение о партнерстве. Целью соглашения является расширени

LynuxWorks пришел в Россию ь в деятельности консорциума ELC (Embedded Linux Consortium). Недавно между LynuxWorks и компанией ”РТСофт” заключено соглашение, по которому “РТСофт” становится официальным дистрибьютор

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Компания РТСофт подписала контракт с CiTechnologies Расширяя спектр предложений для отечественных разработчиков систем контроля и управления реального времени, компания РТСофт в сентябре этого года подписала эксклюзивный договор с фирмой CiTechnologies (Австралия) о продвижении SCADA-система Citect на российский рынок. Citect является одним из лидирующих в мир

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"РТСофт" анонсировала семинар по CompactPCI Компания "РТСофт" анонсировала семинар "CompactPCI - Новое время - Новые технологии". Он состоится 19 мая и будет посвящен новейшим аппаратным и программным технологиям высокой надежности с использование