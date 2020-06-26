Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РТСофт
RTSoft
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Публикаций - 43, упоминаний - 57
РТСофт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кисляков Евгений 83 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Черных Дмитрий 13 1
|Голубев Александр 13 1
|Красилов Николай 4 1
|Басалыга Валерий 3 1
|Пузырникова Наталья 1 1
|Гацко Геннадий 14 1
|Рыбаков Алексей 1 1
|Финстел Дирк 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru