СВД ВС ЗОСРВ Нейтрино Защищенная операционная система реального времени

Подтверждена совместимость СУБД «Линтер Бастион» с ЗОСРВ «Нейтрино» ектности работы СУБД «Линтер Бастион» с защищенной операционной системой реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино» на платформах x86 и «Эльбрус». Испытания, проведенные на технологической базе НПП «

Подтверждена совместимость средств разработки для ЗОСРВ «Нейтрино» с ОС Astra Linux стем, подтвердили совместимость комплекта разработчика для ЗОСРВ (защищенной ОС реального времени) «Нейтрино» редакции 2020 с операционной системой Astra Linux Special Edition 1.7. Тестирование

Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» пройдет 24 апреля в Москве и развития защищенных ОСРВ и их инструментальных средств разработки, графической подсистеме ЗОСРВ «Нейтрино», современным тенденциям по защите информации и построению АСУ КВО под управлением О

«СВД Встраиваемые Системы» и «МЦСТ» обеспечили поддержку новых микропроцессоров семейства Эльбрус в ЗОСРВ «Нейтрино-Э» вых микропроцессоров семейства Эльбрус в защищенной операционной системе реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино-Э». Завершены работы по поддержке в ЗОСРВ «Нейтрино-Э» российских микропроцес

«МЦСТ» и «СВД Встраиваемые Системы» обеспечили совместимость «Эльбрус-4.4» с «Нейтрино-Э» нной серверной платформы «Эльбрус-4.4» и защищенной операционной системы реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино-Э». Успешно прошла проверка работы на сервере «Эльбрус-4.4» под управлением ЗОСРВ «<

Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 25 апреля в Москве тенденциям развития защищенных ОСРВ семейства КПДА и инструментальных средств, новой редакции ЗОСРВ Нейтрино, построения автоматизированных систем на базе ЗОСРВ и др. Специалисты СВД Встраиваем

ЗОСРВ «Нейтрино» 2016 года прошла сертификацию ФСТЭК России. ила об успешном прохождении сертификации защищенной операционной системы реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино» редакции 2016 года в системе сертификации ФСТЭК России. Компания постоянно расширяе

Процессорная платформа «Мультикор» поддерживается отечественной ЗОСРВ «Нейтрино» т продемонстрирован в составе программно-аппаратной платформы на базе «Мультикор» 1892ВМ14 и ЗОСРВ «Нейтрино» на семинаре «Технологии QNX и КПДА в России», который состоится 13 апреля.Наиболее

Важный шаг в изучении призрачных частиц Международная команда ученых, работающих с детектором нейтрино MicroBooNE, сообщила о первой успешной попытке полностью автоматической регистрации кандидатов нейтрино (событий, вероятно связанных с нейтрино). До сих пор сложный анали

Подтвержден факт трансформации нейтрино В рамках международного научного проекта Т2К состоялось открытие, которое может привести к прорыву в понимании природы одной из самых неуловимых частиц – нейтрино. Исследователи впервые получили доказательства существования особого типа нейтринных осцилляций, свидетельствующих о превращении мюонных нейтрино в электронные нейтрино.

Обнаружена пара внесолнечных нейтрино Исследователи из Антарктической научно-исследовательской станции IceCube сообщают, что при анализе наблюдений 2011-2012 годов, были обнаружены нейтрино с рекордной энергией. Возможно, это первые наблюдаемые астрофизические нейтрино, то есть нейтрино, которые родились в далеком космосе. До сих пор в основном регистрировал

Новый проект NOvA: у нейтрино нет шансов Начата сборка оборудования для одного из самых передовых экспериментов в области исследования нейтрино. К настоящему времени группа техников установила первый блок детекторов нейтрино NOvA. В рамках эксперимента NOvA будут изучаться свойства нейтрино. Эта элементарная част

Нейтринная связь: как это работает и что обещает 2012 года случилось событие, сравнимое с изобретением радиосвязи: ученые из американской Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми (FermiLab) смогли передать информацию с помощью частиц нейтрино. Пока это первый сложнейший эксперимент, далекий от практического применения. Но теперь есть уверенность, что развитие технологии нейтринной связи совершит революцию в области коммуник

Субатомный Wi-Fi Учёные из Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми (Чикаго, США) создали беспроводную сеть, передача сигнала в которой осуществляется с помощью нейтрино. Нейтрино – это субатомная частица с нейтральным электрозарядом, практически не имеющая массы. Благодаря своим свойствам, поток нейтрино проникает через любые материальны

Передача данных по нейтринному лучу возможна. Доказано опытом тора MINERvA, воспользовались им в качестве части нейтринного телеграфа и передали с ускорительного источника этих загадочных частиц, передатчика NuMI beamline, через 210 метров скальной толщи слово "нейтрино", которое было благополучно прочитано. Таким образом, в мире заработал самый настоящий нейтринный телеграф. Нейтринный телеграф – удивительная вещь. Благодаря тому, что его носители, п

Осцилляции нейтрино: последний параметр "сдался" Физикам удалось измерить параметр, характеризующий осцилляции нейтрино. Его значение вселяет надежду на возможность разгадки тайн антиматерии. Нейтрино бывает трех видов (поколений): электронное, мюонное и таонное. Но между всеми этими разновидност

Нейтрино обогнали свет по ошибке Похоже, тайна сверхсветовых нейтрино почти полностью разгадана. Исследователи итальянского нейтринного детектора Гран Сассо, где в ходе эксперимента удалось обнаружить эти нейтрино, покаянно заявили научному миру,

Сверхсветовые нейтрино: IceCube не подтвердил Когда международное сообщество физиков пришло к выводу, что в нашумевшем опыте со сверхсветовыми нейтрино OPERA не видно никаких явных ошибок, специальная теория относительности Эйнштейна зашаталась, а вместе с ней и все наши представления об основах мироздания. В результате ученые OPERA п

Сверхсветовые нейтрино опровергают свое существование Напомним, нейтрино, летящие быстрее скорости света, были обнаружены в прошлом месяце в ходе эксперимента OPERA по исследованию нейтринных осцилляций, проводимого в Гран Сассо, где установленный внутри од

ЦЕРН борется за существование сверхсветового нейтрино В ответ на шквал критики, очень предсказуемо разразившейся по поводу сверхсветовых нейтрино, обнаруженных в эксперименте ЦЕРНа и итальянской нейтринной ловушки в горах Гран Сассо, исследователи ЦЕРНа заявили, что собираются изменить ход эксперимента и тем самым либо доказать

Быстрее скорости света: научная сенсация или ошибка измерения? Открытие было сделано на ускорителе CERN-а в Швейцарии на основании наблюдения более 15 тыс. нейтринных событий. И вот, 22 сентября ученые решили объявить миру, что нейтрино смогли превысить скорость света (299792458 м/с) и преодолели расстояние на 60 наносекунд быстрее, чем должны были. Превышение скорости было небольшим: скорость нейтрино составил

Фермилаб подтверждает открытие третьего нейтринного перехода Известны три вида нейтрино, различающихся "ароматами", – мюонное, электронное и тау-нейтрино. Проведенные ранее исследования обнаружили два из трех возможных нейтринных превращений, оставалось найти самое

Открыт третий возможный нейтрино-переход Важное открытие в области физики элементарных частиц, возможно, совершили ученые изучающие нейтрино. Они обнаружили, что мюонное нейтрино может превращаться в электронное. Это свойство даст шанс объяснить, почему во вселенной материя преобладает над антиматерией. Если только д

Самый чувствительный телескоп не смог поймать нейтрино Стремясь обнаружить высокоэнергетические нейтрино из далеких областей пространства, команда астрономов задействовала Луну. Результаты этой работы дают новый взгляд на происхождение неуловимых субатомных частиц и возможные способы иссл

Новый вид нейтрино пробил брешь в Стандартной модели микромира То, что они обнаружили ее аккурат к нашим ноябрьским праздникам, совсем не говорит о незначительности открытия. Нейтрино – это частица, поведение которой не вписывается в Стандартную модель, нынешнюю общепринятую теорию микромира, и даже противоречит этой модели. На сегодня известно три вида нейтрино<

Предложен метод исследования земных недр с помощью атмосферных нейтрино Ученые из Испании, Японии и Америки разработали способ прямого исследования недр Земли, основанный на детектировании поглощения атмосферных нейтрино. Известно, что низкоэнергетичные нейтрино беспрепятственно проходят сквозь Землю, а нейтрино с энергиями выше 10 ТэВ могут иногда поглощаться, при этом вероятность поглощ

Установлена верхняя граница магнитного момента нейтрино Как сообщает отдел информации Калининской АЭС (КАЭС), два года на энергоблоке № 2 станции продолжается эксперимент по наблюдению магнитного момента нейтрино. Его результаты уже признаны передовыми в мировой практике низкофоновых измерений. На КАЭС работа в этом направлении ведется силами двух организаций - Государственного научного центра

Впервые удалось наблюдать солнечные нейтрино с энергией меньше 1 МэВ Как сообщается в пресс-релизе Российского научного центра "Курчатовский институт", в международном эксперименте "Борексино" впервые удалось наблюдать солнечные нейтрино с энергией меньше 1 МэВ, которые рождаются в ядерных реакциях, происходящих в центре Солнца. Среднее количество регистрируемых нейтрино составляет десятки событий в день. Излуча

Опровергнута гипотеза осцилляции нейтрино: первые подробности Результаты обработки данных, накопленных за 9 лет в эксперименте MiniBooNE в Фермилабе, противоречат гипотезе об осцилляции нейтрино. Ранее, в 1990-е годы свидетельства в пользу существования таких осцилляций были выявлены в эксперименте LSND. Их однозначной интерпретации, однако, мешал тот факт, что эти данные отно

Опровергнута гипотеза осцилляции нейтрино Результаты обработки данных, накопленных за 9 лет в эксперименте MiniBooNE в Фермилабе (США), противоречат гипотезе об осцилляции нейтрино, высказанной для объяснения «нехватки» солнечных нейтрино и вроде бы нашедшей подтверждение в эксперименте LSND в 1990-е годы. Более подробная информация о новом открытии будет

Новый детектор нейтрино: компактный, но чувствительный В течение многих лет ученые пытались построить нейтринный детектор, основанный на явлении рассеяния ядер после столкновения с низкоэнергетичными нейтрино. Поскольку в этом случае происходит взаимодействие с целыми ядрами, вероятность такого процесса выше по сравнению с другими нейтринными реакциями, что позволяет уменьшить размеры детек

Тайну темной энергии помогут раскрыть нейтрино? сположенные на вершинах гор, до сих пор были главными, если не единственными, инструментами для исследования так называемой темной энергии. Возможно, скоро для этих целей будут использованы детекторы нейтрино, находящиеся глубоко под землей в гигантских водных резервуарах. Концепция темной энергии была сформулирована в конце 1990-х годов астрономами, изучавшими вспышки сверхновых звезд типа

Тайну темной энергии помогут раскрыть нейтрино? сположенные на вершинах гор, до сих пор были главными, если не единственными, инструментами для исследования так называемой темной энергии. Возможно, скоро для этих целей будут использованы детекторы нейтрино, находящиеся глубоко под землей в гигантских водных резервуарах. Концепция темной энергии была сформулирована в конце 1990-х годов астрономами, изучавшими вспышки сверхновых звезд типа

Тайна нейтрино близка к разгадке? Физики получили еще одно доказательство того, что субатомные частицы нейтрино, которые, согласно теории, играли ключевую роль в формировании Вселенной, имеют массу. Нейтрино иногда называют частицами-призраками, т.к. они могут проходить через космическое

Тайна нейтрино близка к разгадке? Физики получили еще одно доказательство того, что субатомные частицы нейтрино, которые, согласно теории, играли ключевую роль в формировании Вселенной, имеют массу. Нейтрино иногда называют частицами-призраками, т.к. они могут проходить через космическое

В толще льда достраивают второй нейтринный телескоп пользующей для плавления льда горячую воду. Оптические модули соединяются кабелями с аппаратурой. Исследовательский комплекс IceCube предназначен для регистрации следов высокоэнергетичных космических нейтрино, пронизывающих Землю. Нейтрино — это электрически нейтральные субатомные частицы, рождающиеся при столкновениях галактик, в далеких черных дырах, квазарах. Они содержат в с

В толще льда достраивают второй нейтринный телескоп пользующей для плавления льда горячую воду. Оптические модули соединяются кабелями с аппаратурой. Исследовательский комплекс IceCube предназначен для регистрации следов высокоэнергетичных космических нейтрино, пронизывающих Землю. Нейтрино — это электрически нейтральные субатомные частицы, рождающиеся при столкновениях галактик, в далеких черных дырах, квазарах. Они содержат в с

Геонейтринная томография вскроет мантию Земли ория-232, что позволило впервые оценить верхнюю границу тепла, которое может выделяться при радиоактивном распаде в ядре Земли. Если точность измерений удастся повысить, станет возможным использовать нейтрино для детального изучения внутреннего строения Земли. Японский нейтринный детектор KamLAND представляет собой резервуар диаметром 13 м, в котором содержится около 1 тыс. тонн жидкого сци

Геонейтринная томография вскроет мантию Земли ория-232, что позволило впервые оценить верхнюю границу тепла, которое может выделяться при радиоактивном распаде в ядре Земли. Если точность измерений удастся повысить, станет возможным использовать нейтрино для детального изучения внутреннего строения Земли. Японский нейтринный детектор KamLAND представляет собой резервуар диаметром 13 м, в котором содержится около 1 тыс. тонн жидкого сци