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СВД ВС ЗОСРВ Нейтрино Защищенная операционная система реального времени



15.04.2019 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» пройдет 24 апреля в Москве

и развития защищенных ОСРВ и их инструментальных средств разработки, графической подсистеме ЗОСРВ «Нейтрино», современным тенденциям по защите информации и построению АСУ КВО под управлением О
26.10.2018 «СВД Встраиваемые Системы» и «МЦСТ» обеспечили поддержку новых микропроцессоров семейства Эльбрус в ЗОСРВ «Нейтрино-Э»

вых микропроцессоров семейства Эльбрус в защищенной операционной системе реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино-Э». Завершены работы по поддержке в ЗОСРВ «Нейтрино-Э» российских микропроцес
16.04.2018 «МЦСТ» и «СВД Встраиваемые Системы» обеспечили совместимость «Эльбрус-4.4» с «Нейтрино-Э»

нной серверной платформы «Эльбрус-4.4» и защищенной операционной системы реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино-Э». Успешно прошла проверка работы на сервере «Эльбрус-4.4» под управлением ЗОСРВ «<
10.04.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 25 апреля в Москве

тенденциям развития защищенных ОСРВ семейства КПДА и инструментальных средств, новой редакции ЗОСРВ Нейтрино, построения автоматизированных систем на базе ЗОСРВ и др. Специалисты СВД Встраиваем
16.11.2017 ЗОСРВ «Нейтрино» 2016 года прошла сертификацию ФСТЭК России.

ила об успешном прохождении сертификации защищенной операционной системы реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино» редакции 2016 года в системе сертификации ФСТЭК России. Компания постоянно расширяе
07.04.2017 Процессорная платформа «Мультикор» поддерживается отечественной ЗОСРВ «Нейтрино»

т продемонстрирован в составе программно-аппаратной платформы на базе «Мультикор» 1892ВМ14 и ЗОСРВ «Нейтрино» на семинаре «Технологии QNX и КПДА в России», который состоится 13 апреля.Наиболее

04.11.2015 Важный шаг в изучении призрачных частиц

Международная команда ученых, работающих с детектором нейтрино MicroBooNE, сообщила о первой успешной попытке полностью автоматической регистрации кандидатов нейтрино (событий, вероятно связанных с нейтрино). До сих пор сложный анали
24.07.2013 Подтвержден факт трансформации нейтрино

В рамках международного научного проекта Т2К состоялось открытие, которое может привести к прорыву в понимании природы одной из самых неуловимых частиц – нейтрино. Исследователи впервые получили доказательства существования особого типа нейтринных осцилляций, свидетельствующих о превращении мюонных нейтрино в электронные нейтрино.

29.04.2013 Обнаружена пара внесолнечных нейтрино

Исследователи из Антарктической научно-исследовательской станции IceCube сообщают, что при анализе наблюдений 2011-2012 годов, были обнаружены нейтрино с рекордной энергией. Возможно, это первые наблюдаемые астрофизические нейтрино, то есть нейтрино, которые родились в далеком космосе. До сих пор в основном регистрировал
11.09.2012 Новый проект NOvA: у нейтрино нет шансов

Начата сборка оборудования для одного из самых передовых экспериментов в области исследования нейтрино. К настоящему времени группа техников установила первый блок детекторов нейтрино NOvA. В рамках эксперимента NOvA будут изучаться свойства нейтрино. Эта элементарная част
10.04.2012 Нейтринная связь: как это работает и что обещает

2012 года случилось событие, сравнимое с изобретением радиосвязи: ученые из американской Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми (FermiLab) смогли передать информацию с помощью частиц нейтрино. Пока это первый сложнейший эксперимент, далекий от практического применения. Но теперь есть уверенность, что развитие технологии нейтринной связи совершит революцию в области коммуник
19.03.2012 Субатомный Wi-Fi

Учёные из Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми (Чикаго, США) создали беспроводную сеть, передача сигнала в которой осуществляется с помощью нейтрино. Нейтрино – это субатомная частица с нейтральным электрозарядом, практически не имеющая массы. Благодаря своим свойствам, поток нейтрино проникает через любые материальны
16.03.2012 Передача данных по нейтринному лучу возможна. Доказано опытом

тора MINERvA, воспользовались им в качестве части нейтринного телеграфа и передали с ускорительного источника этих загадочных частиц, передатчика NuMI beamline, через 210 метров скальной толщи слово "нейтрино", которое было благополучно прочитано. Таким образом, в мире заработал самый настоящий нейтринный телеграф. Нейтринный телеграф – удивительная вещь. Благодаря тому, что его носители, п
12.03.2012 Осцилляции нейтрино: последний параметр "сдался"

Физикам удалось измерить параметр, характеризующий осцилляции нейтрино. Его значение вселяет надежду на возможность разгадки тайн антиматерии. Нейтрино бывает трех видов (поколений): электронное, мюонное и таонное. Но между всеми этими разновидност
24.02.2012 Нейтрино обогнали свет по ошибке

Похоже, тайна сверхсветовых нейтрино почти полностью разгадана. Исследователи итальянского нейтринного детектора Гран Сассо, где в ходе эксперимента удалось обнаружить эти нейтрино, покаянно заявили научному миру,

28.12.2011 Сверхсветовые нейтрино: IceCube не подтвердил

Когда международное сообщество физиков пришло к выводу, что в нашумевшем опыте со сверхсветовыми нейтрино OPERA не видно никаких явных ошибок, специальная теория относительности Эйнштейна зашаталась, а вместе с ней и все наши представления об основах мироздания. В результате ученые OPERA п
21.11.2011 Сверхсветовые нейтрино опровергают свое существование

Напомним, нейтрино, летящие быстрее скорости света, были обнаружены в прошлом месяце в ходе эксперимента OPERA по исследованию нейтринных осцилляций, проводимого в Гран Сассо, где установленный внутри од
31.10.2011 ЦЕРН борется за существование сверхсветового нейтрино

В ответ на шквал критики, очень предсказуемо разразившейся по поводу сверхсветовых нейтрино, обнаруженных в эксперименте ЦЕРНа и итальянской нейтринной ловушки в горах Гран Сассо, исследователи ЦЕРНа заявили, что собираются изменить ход эксперимента и тем самым либо доказать

23.09.2011 Быстрее скорости света: научная сенсация или ошибка измерения?

Открытие было сделано на ускорителе CERN-а в Швейцарии на основании наблюдения более 15 тыс. нейтринных событий. И вот, 22 сентября ученые решили объявить миру, что нейтрино смогли превысить скорость света (299792458 м/с) и преодолели расстояние на 60 наносекунд быстрее, чем должны были. Превышение скорости было небольшим: скорость нейтрино составил
28.06.2011 Фермилаб подтверждает открытие третьего нейтринного перехода

Известны три вида нейтрино, различающихся "ароматами", – мюонное, электронное и тау-нейтрино. Проведенные ранее исследования обнаружили два из трех возможных нейтринных превращений, оставалось найти самое
17.06.2011 Открыт третий возможный нейтрино-переход

Важное открытие в области физики элементарных частиц, возможно, совершили ученые изучающие нейтрино. Они обнаружили, что мюонное нейтрино может превращаться в электронное. Это свойство даст шанс объяснить, почему во вселенной материя преобладает над антиматерией. Если только д
03.12.2010 Самый чувствительный телескоп не смог поймать нейтрино

Стремясь обнаружить высокоэнергетические нейтрино из далеких областей пространства, команда астрономов задействовала Луну. Результаты этой работы дают новый взгляд на происхождение неуловимых субатомных частиц и возможные способы иссл
03.11.2010 Новый вид нейтрино пробил брешь в Стандартной модели микромира

То, что они обнаружили ее аккурат к нашим ноябрьским праздникам, совсем не говорит о незначительности открытия. Нейтрино – это частица, поведение которой не вписывается в Стандартную модель, нынешнюю общепринятую теорию микромира, и даже противоречит этой модели. На сегодня известно три вида нейтрино<
04.12.2007 Предложен метод исследования земных недр с помощью атмосферных нейтрино

Ученые из Испании, Японии и Америки разработали способ прямого исследования недр Земли, основанный на детектировании поглощения атмосферных нейтрино. Известно, что низкоэнергетичные нейтрино беспрепятственно проходят сквозь Землю, а нейтрино с энергиями выше 10 ТэВ могут иногда поглощаться, при этом вероятность поглощ
27.08.2007 Установлена верхняя граница магнитного момента нейтрино

Как сообщает отдел информации Калининской АЭС (КАЭС), два года на энергоблоке № 2 станции продолжается эксперимент по наблюдению магнитного момента нейтрино. Его результаты уже признаны передовыми в мировой практике низкофоновых измерений. На КАЭС работа в этом направлении ведется силами двух организаций - Государственного научного центра

23.08.2007 Впервые удалось наблюдать солнечные нейтрино с энергией меньше 1 МэВ

Как сообщается в пресс-релизе Российского научного центра "Курчатовский институт", в международном эксперименте "Борексино" впервые удалось наблюдать солнечные нейтрино с энергией меньше 1 МэВ, которые рождаются в ядерных реакциях, происходящих в центре Солнца. Среднее количество регистрируемых нейтрино составляет десятки событий в день. Излуча
12.04.2007 Опровергнута гипотеза осцилляции нейтрино: первые подробности

Результаты обработки данных, накопленных за 9 лет в эксперименте MiniBooNE в Фермилабе, противоречат гипотезе об осцилляции нейтрино. Ранее, в 1990-е годы свидетельства в пользу существования таких осцилляций были выявлены в эксперименте LSND. Их однозначной интерпретации, однако, мешал тот факт, что эти данные отно
12.04.2007 Опровергнута гипотеза осцилляции нейтрино

Результаты обработки данных, накопленных за 9 лет в эксперименте MiniBooNE в Фермилабе (США), противоречат гипотезе об осцилляции нейтрино, высказанной для объяснения «нехватки» солнечных нейтрино и вроде бы нашедшей подтверждение в эксперименте LSND в 1990-е годы. Более подробная информация о новом открытии будет

19.01.2007 Новый детектор нейтрино: компактный, но чувствительный

В течение многих лет ученые пытались построить нейтринный детектор, основанный на явлении рассеяния ядер после столкновения с низкоэнергетичными нейтрино. Поскольку в этом случае происходит взаимодействие с целыми ядрами, вероятность такого процесса выше по сравнению с другими нейтринными реакциями, что позволяет уменьшить размеры детек
25.07.2006 Тайну темной энергии помогут раскрыть нейтрино?

сположенные на вершинах гор, до сих пор были главными, если не единственными, инструментами для исследования так называемой темной энергии. Возможно, скоро для этих целей будут использованы детекторы нейтрино, находящиеся глубоко под землей в гигантских водных резервуарах. Концепция темной энергии была сформулирована в конце 1990-х годов астрономами, изучавшими вспышки сверхновых звезд типа
25.07.2006 Тайну темной энергии помогут раскрыть нейтрино?

сположенные на вершинах гор, до сих пор были главными, если не единственными, инструментами для исследования так называемой темной энергии. Возможно, скоро для этих целей будут использованы детекторы нейтрино, находящиеся глубоко под землей в гигантских водных резервуарах. Концепция темной энергии была сформулирована в конце 1990-х годов астрономами, изучавшими вспышки сверхновых звезд типа
04.04.2006 Тайна нейтрино близка к разгадке?

Физики получили еще одно доказательство того, что субатомные частицы нейтрино, которые, согласно теории, играли ключевую роль в формировании Вселенной, имеют массу. Нейтрино иногда называют частицами-призраками, т.к. они могут проходить через космическое

04.04.2006 Тайна нейтрино близка к разгадке?

Физики получили еще одно доказательство того, что субатомные частицы нейтрино, которые, согласно теории, играли ключевую роль в формировании Вселенной, имеют массу. Нейтрино иногда называют частицами-призраками, т.к. они могут проходить через космическое

04.04.2006 В толще льда достраивают второй нейтринный телескоп

пользующей для плавления льда горячую воду. Оптические модули соединяются кабелями с аппаратурой. Исследовательский комплекс IceCube предназначен для регистрации следов высокоэнергетичных космических нейтрино, пронизывающих Землю. Нейтрино — это электрически нейтральные субатомные частицы, рождающиеся при столкновениях галактик, в далеких черных дырах, квазарах. Они содержат в с
04.04.2006 В толще льда достраивают второй нейтринный телескоп

пользующей для плавления льда горячую воду. Оптические модули соединяются кабелями с аппаратурой. Исследовательский комплекс IceCube предназначен для регистрации следов высокоэнергетичных космических нейтрино, пронизывающих Землю. Нейтрино — это электрически нейтральные субатомные частицы, рождающиеся при столкновениях галактик, в далеких черных дырах, квазарах. Они содержат в с
28.07.2005 Геонейтринная томография вскроет мантию Земли

ория-232, что позволило впервые оценить верхнюю границу тепла, которое может выделяться при радиоактивном распаде в ядре Земли. Если точность измерений удастся повысить, станет возможным использовать нейтрино для детального изучения внутреннего строения Земли. Японский нейтринный детектор KamLAND представляет собой резервуар диаметром 13 м, в котором содержится около 1 тыс. тонн жидкого сци
28.07.2005 Геонейтринная томография вскроет мантию Земли

ория-232, что позволило впервые оценить верхнюю границу тепла, которое может выделяться при радиоактивном распаде в ядре Земли. Если точность измерений удастся повысить, станет возможным использовать нейтрино для детального изучения внутреннего строения Земли. Японский нейтринный детектор KamLAND представляет собой резервуар диаметром 13 м, в котором содержится около 1 тыс. тонн жидкого сци
17.06.2005 Создана карта реликтового фона нейтрино

Реликтовое нейтринное излучение относится к самым ранним мгновениям Вселенной, когда нейтрино находились в тепловом равновесии с космической плазмой. Спустя приблизительно 1 сек после начала расширения Вселенной ее температура снизилась настолько, что плотность частиц в плазме

17.06.2005 Создана карта реликтового фона нейтрино

Реликтовое нейтринное излучение относится к самым ранним мгновениям Вселенной, когда нейтрино находились в тепловом равновесии с космической плазмой. Спустя приблизительно 1 сек после начала расширения Вселенной ее температура снизилась настолько, что плотность частиц в плазме

10.06.2005 SNEWS не упустит нейтрино от сверхновых

ный коллапс сопровождается интенсивным нейтринным излучением. Поэтому одним из методов, который позволит заранее распознать предстоящий коллапс звезды, является регистрация высокоэнергетичных потоков нейтрино и антинейтрино — электрически нейтральных частиц с нулевой или близкой к нулю массой покоя, которые образуются во время взрыва сверхновой и уносят с собой значительную долю энерги

Публикаций - 133, упоминаний - 202

СВД ВС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 350 17
Галактика - Корпорация 1410 13
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 23 13
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 253 9
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 389 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 5
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 21 5
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 3 4
РТСофт - RTSoft 84 4
7342 4
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 16 3
Intel Corporation 11750 3
Анкад - Ancud 47 3
Fastwel - Фаствел 30 3
Ростех - Автоматика Концерн 1465 3
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 155 2
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Навиком - Navicom 17 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 833 17
СВД ВС - КПДА Нейтрино 13 15
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 134 13
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 347 13
СВД ВС - СДКУ Фокус КПДА - Система диспетчерского контроля и управления 1 8
Intel x86 - архитектура процессора 1587 7
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 144 7
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 7
Корунд-М КБ АНО - Моноблок-ВМ8 - Багет Р2А ЭВМ 5 6
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24Д1 - отладочная плата 7 6
Age of Kings 3459 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 123 6
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 25 5
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 69 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 129 5
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 3 5
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 5
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 5
Linux OS 8523 4
Доломант ОНИКС - защищенный планшетный компьютер 4 4
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ОМ - отладочный модуль 4 4
Apple iPhone 6 597 4
МЦСТ - Эльбрус 401‑PC ПЭВМ 4 4
Opera Browser - Браузер 980 4
Fastwel CPC - процессорный модуль 1 3
Microsoft Windows 2000 940 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 37 3
Gaisler Research - SPARC LEON - 32-битное микропроцессорное ядро 3 3
Kraftway KWBS 3 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 101 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 112 3
Beremiz - интегрированная среда разработки для ПЛК с открытым исходным кодом 2 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 53 2
МЦСТ - Эльбрус Линукс 6 2
NASA WMAP - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe - космический телескоп Вилкинсона 3 2
NXP Semiconductors - Freescale MX - Freescale iMX - Freescale i.MX - серия процессоров 8 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 2
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 22 2
Vivante GC GPU - графический ускоритель 3 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 184 9
Fermi Enrico - Ферми Энрико 16 5
Трушкин Константин 55 2
Trotta Roberto - Тротта Роберто 4 2
Hubble Edwin - Хаббл Эдвин 7 2
Brout Robert - Браут Роберт 1 1
Рондарев Игорь 1 1
Мелихов Леонид 2 1
Левкевич Михаил 60 1
Бакланов Михаил 3 1
Яковлев Дмитрий 13 1
Марков Моисей 1 1
Nicastro Fabrizio - Никастро Фабрицио 1 1
Осипов Глеб 0 1
Gitt Dennis - Гитт Деннис 1 1
Большаков Олег 1 1
Сеньков Андрей 0 1
Page Dany - Пейдж Дэнни 1 1
Plunkett Robert - Планкетт Роберт 1 1
Giunti Carlo - Джунти Карло 1 1
Paul Dirac - Дирак Поль 6 1
Варварик Александр 1 1
Смирнов Алексей 209 1
Овчинников Сергей 39 1
Яровая Ирина 70 1
Путин Владимир 2834 1
Степанюк Михаил 55 1
Макаров Валентин 204 1
Смирнов Александр 58 1
Березовский Владимир 15 1
Озеров Виктор 29 1
Коляда Виталий 1 1
Покид Александр 1 1
Музалевский Александр 1 1
Ермолинский Алексей 1 1
Фефилов Андрей 1 1
Копосов Максим 40 1
Дегтярь Николай 1 1
Коберда Николай 1 1
Шмаргун Владимир 2 1
Земля - планета Солнечной системы 8368 44
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 28
Япония 10469 28
Россия - РФ - Российская федерация 127081 26
Италия - Итальянская Республика 3006 19
Антарктида - Антарктика - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 567 15
Солнечная система - Solar system 2263 13
Канада 3013 13
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 543 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1471 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 8
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 2 7
США - Калифорния 3459 6
Германия - Федеративная Республика 8772 6
США - Миннесота 191 5
Франция - Французская Республика 5484 5
США - Иллинойс 333 5
Мировой океан - World Ocean 262 5
Европа 11993 5
Великобритания - Лондон 2146 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 4
Уран - планета Солнечной системы 408 3
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 229 3
Созвездие Дева - Virgo 20 3
США - Калифорния - Беркли 306 3
Судан - Республика 101 3
США - Иллинойс - Чикаго 416 3
Луна - спутник Земли 1214 3
Швейцария - Женева 316 3
Средиземное море - Средиземноморье 112 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 408 2
Египет - Арабская Республика 758 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1096 2
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 34 2
Чили - Республика 456 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 2
Физика - Physics - область естествознания 1628 43
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 26
Физика - Нейтрино - Neutrino - Геонейтрино - антинейтрино - Geo-Neutrinos 18 22
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 913 21
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 261 20
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 189 17
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 121 16
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 803 13
Тёмная материя - Dark Matter 177 12
Водород - Hydrogenium - химический элемент 731 10
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 450 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 10
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 270 9
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 34 9
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 193 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 7
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 78 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 6
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 257 5
Физика ядерная - Позитрон - Позитроний - связанная квантовомеханическая система (экзотический атом), состоящая из электрона и позитрона 7 4
Энергетика - Energy - Energetically 2431 4
Физика - Скорость света - celeritas - абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с) 46 4
Астрономия - Космос - Нейтронная звезда 10 4
Молекула - Molecula 950 4
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 4 4
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 824 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 3
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 66 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 179 3
GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки 7 3
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 6 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 95 3
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 42 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 366 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1168 2
Nature 802 9
New Scientist 1447 5
PhysicsWeb 143 4
CNews RND - R&D.CNews 0 3
Physical Review Letters 113 3
ScienceDaily 300 2
LiveScience 77 2
CERN Courier 28 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 0 2
Scientific American 80 2
PhysicsWorld 90 2
Sky and Telescope - Space and Telescope 49 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 210 2
Phys.org 958 1
EurekAlert 270 1
Daily Mail 53 1
CNews Мишень 17 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 8 22
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 14 11
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 193 11
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 15 7
SNO - Sudbury Neutrino Observatory - Нейтринная обсерватория Садбери 5 5
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 172 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 482 4
НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 19 4
T2K experiment 3 3
Amundsen–Scott South Pole Station - Амундсен-Скотт антарктическая станция США - Antarctic Submillimeter Telescope and Remote Observatory Обсерватория AST/RO 3 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 109 3
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 131 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 251 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 223 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 201 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 65 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 215 2
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 3 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 105 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 16 1
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 8 1
University of Chicago - Чикагский университет 29 1
Cornell University - Корнеллский университет 131 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 1 1
University of Barcelona - Universitat de Barcelona - Барселонский университет 6 1
University of Mississippi - Университет Миссисипи - Миссисипский университет 3 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 85 1
НИЦ Курчатовский институ - ИТЭФ - Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" 3 1
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 3 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 101 1
LNCA - Laboratoire Neutrino de Champagne Ardenne - Лаборатория нейтрино Шампань Арденны 1 1
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 12 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 399 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 26 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 37 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 17 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 16 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 100 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 174 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 2
День молодёжи - 27 июня 5 1
Марковские чтения 1 1
Короткая ссылка

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