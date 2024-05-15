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СВД ВС ЗОСРВ Нейтрино Защищенная операционная система реального времени

Нейтрино — POSIX-совместимая встраиваемая операционная система жесткого реального времени со встроенными средствами защиты информации от несанкционированного доступа. Комплект разработчика для ЗОСРВ «Нейтрино» представляет собой инструментальные средства, необходимые для разработки, отладки и тестирования прикладного и системного ПО. Комплект редакции 2020 поддерживает 64-разрядные версии Windows и Linux (Debian, Ubuntu, ОС Astra Linux и другие). 

СОБЫТИЯ

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15.05.2024 Подтверждена совместимость СУБД «Линтер Бастион» с ЗОСРВ «Нейтрино»

ектности работы СУБД «Линтер Бастион» с защищенной операционной системой реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино» на платформах x86 и «Эльбрус». Испытания, проведенные на технологической базе НПП «
04.03.2024 Подтверждена совместимость средств разработки для ЗОСРВ «Нейтрино» с ОС Astra Linux

стем, подтвердили совместимость комплекта разработчика для ЗОСРВ (защищенной ОС реального времени) «Нейтрино» редакции 2020 с операционной системой Astra Linux Special Edition 1.7. Тестирование
15.04.2019 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» пройдет 24 апреля в Москве

и развития защищенных ОСРВ и их инструментальных средств разработки, графической подсистеме ЗОСРВ «Нейтрино», современным тенденциям по защите информации и построению АСУ КВО под управлением О
26.10.2018 «СВД Встраиваемые Системы» и «МЦСТ» обеспечили поддержку новых микропроцессоров семейства Эльбрус в ЗОСРВ «Нейтрино-Э»

вых микропроцессоров семейства Эльбрус в защищенной операционной системе реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино-Э». Завершены работы по поддержке в ЗОСРВ «Нейтрино-Э» российских микропроцес
16.04.2018 «МЦСТ» и «СВД Встраиваемые Системы» обеспечили совместимость «Эльбрус-4.4» с «Нейтрино-Э»

нной серверной платформы «Эльбрус-4.4» и защищенной операционной системы реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино-Э». Успешно прошла проверка работы на сервере «Эльбрус-4.4» под управлением ЗОСРВ «<
10.04.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 25 апреля в Москве

тенденциям развития защищенных ОСРВ семейства КПДА и инструментальных средств, новой редакции ЗОСРВ Нейтрино, построения автоматизированных систем на базе ЗОСРВ и др. Специалисты СВД Встраиваем
16.11.2017 ЗОСРВ «Нейтрино» 2016 года прошла сертификацию ФСТЭК России.

ила об успешном прохождении сертификации защищенной операционной системы реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино» редакции 2016 года в системе сертификации ФСТЭК России. Компания постоянно расширяе
07.04.2017 Процессорная платформа «Мультикор» поддерживается отечественной ЗОСРВ «Нейтрино»

т продемонстрирован в составе программно-аппаратной платформы на базе «Мультикор» 1892ВМ14 и ЗОСРВ «Нейтрино» на семинаре «Технологии QNX и КПДА в России», который состоится 13 апреля.Наиболее

04.11.2015 Важный шаг в изучении призрачных частиц

Международная команда ученых, работающих с детектором нейтрино MicroBooNE, сообщила о первой успешной попытке полностью автоматической регистрации кандидатов нейтрино (событий, вероятно связанных с нейтрино). До сих пор сложный анали
24.07.2013 Подтвержден факт трансформации нейтрино

В рамках международного научного проекта Т2К состоялось открытие, которое может привести к прорыву в понимании природы одной из самых неуловимых частиц – нейтрино. Исследователи впервые получили доказательства существования особого типа нейтринных осцилляций, свидетельствующих о превращении мюонных нейтрино в электронные нейтрино.

29.04.2013 Обнаружена пара внесолнечных нейтрино

Исследователи из Антарктической научно-исследовательской станции IceCube сообщают, что при анализе наблюдений 2011-2012 годов, были обнаружены нейтрино с рекордной энергией. Возможно, это первые наблюдаемые астрофизические нейтрино, то есть нейтрино, которые родились в далеком космосе. До сих пор в основном регистрировал
11.09.2012 Новый проект NOvA: у нейтрино нет шансов

Начата сборка оборудования для одного из самых передовых экспериментов в области исследования нейтрино. К настоящему времени группа техников установила первый блок детекторов нейтрино NOvA. В рамках эксперимента NOvA будут изучаться свойства нейтрино. Эта элементарная част
10.04.2012 Нейтринная связь: как это работает и что обещает

2012 года случилось событие, сравнимое с изобретением радиосвязи: ученые из американской Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми (FermiLab) смогли передать информацию с помощью частиц нейтрино. Пока это первый сложнейший эксперимент, далекий от практического применения. Но теперь есть уверенность, что развитие технологии нейтринной связи совершит революцию в области коммуник
19.03.2012 Субатомный Wi-Fi

Учёные из Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми (Чикаго, США) создали беспроводную сеть, передача сигнала в которой осуществляется с помощью нейтрино. Нейтрино – это субатомная частица с нейтральным электрозарядом, практически не имеющая массы. Благодаря своим свойствам, поток нейтрино проникает через любые материальны
16.03.2012 Передача данных по нейтринному лучу возможна. Доказано опытом

тора MINERvA, воспользовались им в качестве части нейтринного телеграфа и передали с ускорительного источника этих загадочных частиц, передатчика NuMI beamline, через 210 метров скальной толщи слово "нейтрино", которое было благополучно прочитано. Таким образом, в мире заработал самый настоящий нейтринный телеграф. Нейтринный телеграф – удивительная вещь. Благодаря тому, что его носители, п
12.03.2012 Осцилляции нейтрино: последний параметр "сдался"

Физикам удалось измерить параметр, характеризующий осцилляции нейтрино. Его значение вселяет надежду на возможность разгадки тайн антиматерии. Нейтрино бывает трех видов (поколений): электронное, мюонное и таонное. Но между всеми этими разновидност
24.02.2012 Нейтрино обогнали свет по ошибке

Похоже, тайна сверхсветовых нейтрино почти полностью разгадана. Исследователи итальянского нейтринного детектора Гран Сассо, где в ходе эксперимента удалось обнаружить эти нейтрино, покаянно заявили научному миру,

28.12.2011 Сверхсветовые нейтрино: IceCube не подтвердил

Когда международное сообщество физиков пришло к выводу, что в нашумевшем опыте со сверхсветовыми нейтрино OPERA не видно никаких явных ошибок, специальная теория относительности Эйнштейна зашаталась, а вместе с ней и все наши представления об основах мироздания. В результате ученые OPERA п
21.11.2011 Сверхсветовые нейтрино опровергают свое существование

Напомним, нейтрино, летящие быстрее скорости света, были обнаружены в прошлом месяце в ходе эксперимента OPERA по исследованию нейтринных осцилляций, проводимого в Гран Сассо, где установленный внутри од
31.10.2011 ЦЕРН борется за существование сверхсветового нейтрино

В ответ на шквал критики, очень предсказуемо разразившейся по поводу сверхсветовых нейтрино, обнаруженных в эксперименте ЦЕРНа и итальянской нейтринной ловушки в горах Гран Сассо, исследователи ЦЕРНа заявили, что собираются изменить ход эксперимента и тем самым либо доказать

23.09.2011 Быстрее скорости света: научная сенсация или ошибка измерения?

Открытие было сделано на ускорителе CERN-а в Швейцарии на основании наблюдения более 15 тыс. нейтринных событий. И вот, 22 сентября ученые решили объявить миру, что нейтрино смогли превысить скорость света (299792458 м/с) и преодолели расстояние на 60 наносекунд быстрее, чем должны были. Превышение скорости было небольшим: скорость нейтрино составил
28.06.2011 Фермилаб подтверждает открытие третьего нейтринного перехода

Известны три вида нейтрино, различающихся "ароматами", – мюонное, электронное и тау-нейтрино. Проведенные ранее исследования обнаружили два из трех возможных нейтринных превращений, оставалось найти самое
17.06.2011 Открыт третий возможный нейтрино-переход

Важное открытие в области физики элементарных частиц, возможно, совершили ученые изучающие нейтрино. Они обнаружили, что мюонное нейтрино может превращаться в электронное. Это свойство даст шанс объяснить, почему во вселенной материя преобладает над антиматерией. Если только д
03.12.2010 Самый чувствительный телескоп не смог поймать нейтрино

Стремясь обнаружить высокоэнергетические нейтрино из далеких областей пространства, команда астрономов задействовала Луну. Результаты этой работы дают новый взгляд на происхождение неуловимых субатомных частиц и возможные способы иссл
03.11.2010 Новый вид нейтрино пробил брешь в Стандартной модели микромира

То, что они обнаружили ее аккурат к нашим ноябрьским праздникам, совсем не говорит о незначительности открытия. Нейтрино – это частица, поведение которой не вписывается в Стандартную модель, нынешнюю общепринятую теорию микромира, и даже противоречит этой модели. На сегодня известно три вида нейтрино<
04.12.2007 Предложен метод исследования земных недр с помощью атмосферных нейтрино

Ученые из Испании, Японии и Америки разработали способ прямого исследования недр Земли, основанный на детектировании поглощения атмосферных нейтрино. Известно, что низкоэнергетичные нейтрино беспрепятственно проходят сквозь Землю, а нейтрино с энергиями выше 10 ТэВ могут иногда поглощаться, при этом вероятность поглощ
27.08.2007 Установлена верхняя граница магнитного момента нейтрино

Как сообщает отдел информации Калининской АЭС (КАЭС), два года на энергоблоке № 2 станции продолжается эксперимент по наблюдению магнитного момента нейтрино. Его результаты уже признаны передовыми в мировой практике низкофоновых измерений. На КАЭС работа в этом направлении ведется силами двух организаций - Государственного научного центра

23.08.2007 Впервые удалось наблюдать солнечные нейтрино с энергией меньше 1 МэВ

Как сообщается в пресс-релизе Российского научного центра "Курчатовский институт", в международном эксперименте "Борексино" впервые удалось наблюдать солнечные нейтрино с энергией меньше 1 МэВ, которые рождаются в ядерных реакциях, происходящих в центре Солнца. Среднее количество регистрируемых нейтрино составляет десятки событий в день. Излуча
12.04.2007 Опровергнута гипотеза осцилляции нейтрино: первые подробности

Результаты обработки данных, накопленных за 9 лет в эксперименте MiniBooNE в Фермилабе, противоречат гипотезе об осцилляции нейтрино. Ранее, в 1990-е годы свидетельства в пользу существования таких осцилляций были выявлены в эксперименте LSND. Их однозначной интерпретации, однако, мешал тот факт, что эти данные отно
12.04.2007 Опровергнута гипотеза осцилляции нейтрино

Результаты обработки данных, накопленных за 9 лет в эксперименте MiniBooNE в Фермилабе (США), противоречат гипотезе об осцилляции нейтрино, высказанной для объяснения «нехватки» солнечных нейтрино и вроде бы нашедшей подтверждение в эксперименте LSND в 1990-е годы. Более подробная информация о новом открытии будет

19.01.2007 Новый детектор нейтрино: компактный, но чувствительный

В течение многих лет ученые пытались построить нейтринный детектор, основанный на явлении рассеяния ядер после столкновения с низкоэнергетичными нейтрино. Поскольку в этом случае происходит взаимодействие с целыми ядрами, вероятность такого процесса выше по сравнению с другими нейтринными реакциями, что позволяет уменьшить размеры детек
25.07.2006 Тайну темной энергии помогут раскрыть нейтрино?

сположенные на вершинах гор, до сих пор были главными, если не единственными, инструментами для исследования так называемой темной энергии. Возможно, скоро для этих целей будут использованы детекторы нейтрино, находящиеся глубоко под землей в гигантских водных резервуарах. Концепция темной энергии была сформулирована в конце 1990-х годов астрономами, изучавшими вспышки сверхновых звезд типа
25.07.2006 Тайну темной энергии помогут раскрыть нейтрино?

сположенные на вершинах гор, до сих пор были главными, если не единственными, инструментами для исследования так называемой темной энергии. Возможно, скоро для этих целей будут использованы детекторы нейтрино, находящиеся глубоко под землей в гигантских водных резервуарах. Концепция темной энергии была сформулирована в конце 1990-х годов астрономами, изучавшими вспышки сверхновых звезд типа
04.04.2006 Тайна нейтрино близка к разгадке?

Физики получили еще одно доказательство того, что субатомные частицы нейтрино, которые, согласно теории, играли ключевую роль в формировании Вселенной, имеют массу. Нейтрино иногда называют частицами-призраками, т.к. они могут проходить через космическое

04.04.2006 Тайна нейтрино близка к разгадке?

Физики получили еще одно доказательство того, что субатомные частицы нейтрино, которые, согласно теории, играли ключевую роль в формировании Вселенной, имеют массу. Нейтрино иногда называют частицами-призраками, т.к. они могут проходить через космическое

04.04.2006 В толще льда достраивают второй нейтринный телескоп

пользующей для плавления льда горячую воду. Оптические модули соединяются кабелями с аппаратурой. Исследовательский комплекс IceCube предназначен для регистрации следов высокоэнергетичных космических нейтрино, пронизывающих Землю. Нейтрино — это электрически нейтральные субатомные частицы, рождающиеся при столкновениях галактик, в далеких черных дырах, квазарах. Они содержат в с
04.04.2006 В толще льда достраивают второй нейтринный телескоп

пользующей для плавления льда горячую воду. Оптические модули соединяются кабелями с аппаратурой. Исследовательский комплекс IceCube предназначен для регистрации следов высокоэнергетичных космических нейтрино, пронизывающих Землю. Нейтрино — это электрически нейтральные субатомные частицы, рождающиеся при столкновениях галактик, в далеких черных дырах, квазарах. Они содержат в с
28.07.2005 Геонейтринная томография вскроет мантию Земли

ория-232, что позволило впервые оценить верхнюю границу тепла, которое может выделяться при радиоактивном распаде в ядре Земли. Если точность измерений удастся повысить, станет возможным использовать нейтрино для детального изучения внутреннего строения Земли. Японский нейтринный детектор KamLAND представляет собой резервуар диаметром 13 м, в котором содержится около 1 тыс. тонн жидкого сци
28.07.2005 Геонейтринная томография вскроет мантию Земли

ория-232, что позволило впервые оценить верхнюю границу тепла, которое может выделяться при радиоактивном распаде в ядре Земли. Если точность измерений удастся повысить, станет возможным использовать нейтрино для детального изучения внутреннего строения Земли. Японский нейтринный детектор KamLAND представляет собой резервуар диаметром 13 м, в котором содержится около 1 тыс. тонн жидкого сци
17.06.2005 Создана карта реликтового фона нейтрино

Реликтовое нейтринное излучение относится к самым ранним мгновениям Вселенной, когда нейтрино находились в тепловом равновесии с космической плазмой. Спустя приблизительно 1 сек после начала расширения Вселенной ее температура снизилась настолько, что плотность частиц в плазме


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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 5
DDR - Double data rate 3083 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 105 4
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 634 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 4
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 534 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 4
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 20
СВД ВС - КПДА Нейтрино 19 16
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 14
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 13
СВД ВС - СДКУ Фокус КПДА - Система диспетчерского контроля и управления 9 8
Intel x86 - архитектура процессора 2151 8
Linux OS 11533 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 7
Корунд-М КБ АНО - Моноблок-ВМ8 - Багет Р2А ЭВМ 8 6
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24Д1 - отладочная плата 7 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 6
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 11 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 5
Microsoft Windows 16882 5
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 5
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 5
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 4
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ОМ - отладочный модуль 4 4
Доломант ОНИКС - защищенный планшетный компьютер 4 4
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 401‑PC ПЭВМ - Эльбрус 101-PC 12 4
ЦПС - Тверца Зетта-М АПКДЗ 4 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
Apple iPhone 6 4861 4
Opera Browser - Браузер 1050 4
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 3
Fastwel CPC - процессорный модуль 5 3
Gaisler Research - SPARC LEON - 32-битное микропроцессорное ядро 3 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway KWBS - Kraftway KWH - Kraftway KWG - Kraftway KWN - Kraftway KWQ - серия материнских плат 4 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 49 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 10
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 5
Фефилов Андрей 4 3
Бакланов Михаил 10 2
Hubble Edwin - Хаббл Эдвин 8 2
Trotta Roberto - Тротта Роберто 4 2
Melchiorri Alessandro - Мельхиори Алессандро 2 2
Hall Lawrence - Холл Лоуренс 2 2
Толич Николай 2 2
Kolb Edward - Колб Эдвард 4 2
Трушкин Константин 60 2
Березовский Владимир 18 1
Озеров Виктор 29 1
Новиков Игорь 9 1
Савин Александр 15 1
Варварик Александр 1 1
Покид Александр 1 1
Музалевский Александр 1 1
Ермолинский Алексей 1 1
Панков Андрей 22 1
Копосов Максим 74 1
Дегтярь Николай 1 1
Коберда Николай 1 1
Шмаргун Владимир 2 1
Большаков Олег 1 1
Коляда Виталий 1 1
Белкин Сергей 12 1
Рондарев Игорь 1 1
Мелихов Леонид 2 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 1
Тараканов Дмитрий 52 1
Бойко Алексей 138 1
Левкевич Михаил 59 1
Яковлев Дмитрий 14 1
Plunkett Robert - Планкетт Роберт 1 1
Page Dany - Пейдж Дэнни 1 1
Сеньков Андрей 2 1
Осипов Глеб 1 1
Марков Моисей 1 1
Зельдович Яков 8 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 46
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 33
Россия - РФ - Российская федерация 166167 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 30
Япония 13807 29
Италия - Итальянская Республика 4508 20
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 15
Солнечная система - Solar system 2569 14
Канада 5081 13
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Франция - Французская Республика 8177 6
США - Калифорния 4829 6
США - Иллинойс 340 5
Мировой океан - World Ocean 528 5
США - Миннесота 198 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Европа 24964 5
Великобритания - Лондон 2432 4
Судан - Республика 106 3
США - Калифорния - Беркли 286 3
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 3
Уран - планета Солнечной системы 550 3
Созвездие Дева - Virgo 22 3
США - Иллинойс - Чикаго 440 3
Швейцария - Женева 332 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 2
США - Висконсин 118 2
Средиземное море - Средиземноморье 204 2
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 2
США - Калифорния - Санта-Круз 30 2
Созвездие Телец - Taurus - Крабовидная туманность - Альдебаран 14 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж - Эйфелева башня 50 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 46
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 30
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 22
Физика - Нейтрино - Neutrino - Геонейтрино - антинейтрино - Geo-Neutrinos 33 22
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 21
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 17
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 17
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 13
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 13
Физика - Осцилляция - Колебания 24 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 10
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 10
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 10
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 9
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 9
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 8
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 110 7
Астрономия - Космос - Космические лучи 54 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 7
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 298 4
Астрономия - Космос - Нейтронная звезда 48 4
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 4
Физика - Скорость света - celeritas - абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с) 56 4
Молекула - Molecula 1102 4
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 4
Физика ядерная - Позитрон - Позитроний - связанная квантовомеханическая система (экзотический атом), состоящая из электрона и позитрона 29 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 3
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 45 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Nature 832 9
New Scientist 1448 5
PhysicsWeb 184 4
Physical Review Letters 164 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
ScienceDaily 399 2
PhysicsWorld 90 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Scientific American 81 2
LiveScience 154 2
CERN Courier 28 2
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 2
Universe Today 34 2
Daily Mail 58 1
Phys.org 972 1
EurekAlert 291 1
CNews Мишень 186 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 22
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Национальный институт ядерной физики - LNGS - Laboratori Nazionali del Gran Sasso - Национальная лаборатория Гран-Сассо 18 12
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 11
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 15 11
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 7
SNO - Sudbury Neutrino Observatory - Нейтринная обсерватория Садбери 5 5
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 3
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 3
T2K experiment 3 3
Amundsen–Scott South Pole Station - Амундсен-Скотт антарктическая станция США - Antarctic Submillimeter Telescope and Remote Observatory Обсерватория AST/RO 11 3
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 2
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - French National Centre for Scientific Research - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 24 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Марковские чтения 1 1
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